Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39

Владимир Никитин родился в 1998 году в селе Ржевка, в Белгородской области. В 2004 году пошел в 1 класс Ржевской основной школы, а в 2013 - закончил 9 классов. Владимир Никитин затем продолжил обучение в Нагорьевской средней школе. Занимался дзюдо и плаванием.После окончания Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга Владимир Никитин женился. Вместе с семьей по распределению оказался в городе Белогорск, в Амурской области.В декабре 2021 года в семье появился первенец. В июле 2022 года старший лейтенант Владимир Никитин был направлен в командировку в Херсон.28 октября 2022 года Владимир Никитин погиб при выполнении боевых задач в ходе артобстрела. В Ржевской основной общеобразовательной школе открыли мемориальную доску в память Владимира Никитина.

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На брянской школе № 42 открыли мемориальную доску Виталию Филину

Фото: РИА Стрела. 13 сентября 2022

13 сентября у здания школы № 42 в Брянске состоялся митинг, в ходе которого открыта мемориальная доска Виталию Филину, который погиб при исполнении воинского долга в СВО на Украине. Об этом пишет РИА «Стрела».

К присутствующим обратилась врио заместителя губернатора Брянской области Елена Егорова со словами:

«Сегодняшнее открытие мемориальной доски — это дань памяти воину, солдату, защитнику. Для нас это история, которую нельзя дать возможности никому ни переписать, ни переделать. Историю мы должны помнить, и сейчас наши защитники пишут ее. Светлая память нашим героям и большое спасибо родителям за верного солдата и гражданина».

Зампред Брянской облдумы Сергей Антошин сказал:

«Сегодня он уже не придет на встречу выпускников к своим любимым учителям. Но он навсегда останется в памяти как герой и как выпускник этой школы».

Виталий Филин родился 22.12.1986 в Брянске, с 24 февраля 2022 года участвовал в СВО на Украине, принимал участие в освобождении 20 н.п. 30 июня боевая машина, в экипаж которой входил Виталий Филин, наехала на противотанковую мину, в результате чего личный состав погиб. Удостоен ордена Мужества.

Мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту Александру Хрипунову установили на Бору. Об этом сообщает администрация городского округа.

Памятный знак появился на здании школы № 10, где учился герой. Александр Хрипунов погиб 5 марта при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Посмертно он был награжден орденом Мужества. Погибшему было 24 года.

— подчеркнул глава МСУ городского округа Бор Алексей Боровский

https://www.vgoroden.ru/novosti/memorialnuyu-dosku-pogibshem... Наши ребята всегда верно исполняли свой воинский долг, защищали будущее страны, свободу нашего Отечества. Александр Хрипунов — один из них, он сражался за мир без нацизма. Мемориальная доска в память о нем станет для многих поколений ярким доказательством того, каким мужественным и отважным может быть русский солдат,— подчеркнул глава МСУ городского округа Бор Алексей Боровский

Немного рисунков

Автора не знаю Авторов этих двух рисунков тоже не знаю. Автор @ptrsklr Автор Барандаш (ВК ) Автор рисунка D!STOP!A Автор Светлана Щиблева Автор Светлана Щиблева Автор @step_19_art Автор1@Ohhhhh it's my...

А разве это юмор? Факт И это тоже правда жизни! Характеристика очень точная. А ведь написано больше 100 лет назад.

Некоторые шевроны еще подсобрались И тут не без юмора! Ну и немного юмора А чего он ждал? Они там совсем ку-ку. И это у них серьёзно! Элитный чебуратор. Вот потому его и запретили.

И на сегодня всё.

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