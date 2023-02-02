Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39ДЫШИМ РОВНО, СТРЕЛЯЕМ МЕТКОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39Андрей Кунаков, город Элиста, память о погибшем воине (погиб в г.Мариуполь)

В Анапском индустриальном техникуме открыли мурал с портретом ефрейтора Берикишвили Роберта, героически погибшего при выполнении воинского долга 11 марта 2022 года.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39На церемонии открытия присутствовали вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк, председатель Совета Леонид Красноруцкий, председатель Анапского отделения «Единой России» Владимир Пономарев, родной дядя Роберта Берикишвили Вячеслав Малюков и его младший брат Ратмир, молодогвардейцы, студенты и преподаватели техникума.
Роберт учился в АИТ с 2015 по 2019 годы на специальности «Прикладная информатика». С 2019 года он служил в Росгвардии и в числе первых оказался в зоне специальной военной операции.
За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения воинского долга, Указом Президента России  Роберт Берикишвили награждён Орденом Мужества.
https://t.me/strana_geroev/4232

Мурал герою СВО официально открыли в Новосибирске

В Новосибирске открыли мурал герою Новосибирской области, который погиб в ходе специальной операции на Украине. Изображение Ивана Романова появилось на стене №48 по улице Большевистской.Мурал герою СВО официально открыли в НовосибирскеФото: Александр Борматов

Погиб боец 24 апреля 2022 года. Он спасал товарищей – вытаскивал раненых разведчиков из-под обстрела на себе. Посмертно его удостоили второго ордена мужества. Увековечить память о военном решил сослуживец Павел Доронин.
Инициативу одобрили правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска. На открытии присутствовали родственники погибшего, его сослуживцы, руководство 41 общевойсковой Краснознаменной армии и представители Новосибирского высшего военного командного училища.
За роспись стены дома взялся художник Егор Дубук. Эскизы одобрили родственники Ивана Романова. Специалист ранее сделал более 10 масштабных изображений на домах выше трёх этажей. В этот раз задача была сложнее из-за большой ответственности.
https://gorsite.ru/news/obshchestvo/mural_geroyu_svo_ofitsia...

Владимир Никитин

Мемориальная доска в память о старшем лейтенанте Владимире Никитине в селе Ржевка, в Белгородской области. Фото: МБОУ «Ржевская ООШ"/ВКонтактеМемориальная доска в память о старшем лейтенанте Владимире Никитине в селе Ржевка, в Белгородской области. Фото: МБОУ «Ржевская ООШ"/ВКонтакте

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