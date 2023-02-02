Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 39
ДЫШИМ РОВНО, СТРЕЛЯЕМ МЕТКОАндрей Кунаков, город Элиста, память о погибшем воине (погиб в г.Мариуполь)
В Анапском индустриальном техникуме открыли мурал с портретом ефрейтора Берикишвили Роберта, героически погибшего при выполнении воинского долга 11 марта 2022 года.На церемонии открытия присутствовали вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк, председатель Совета Леонид Красноруцкий, председатель Анапского отделения «Единой России» Владимир Пономарев, родной дядя Роберта Берикишвили Вячеслав Малюков и его младший брат Ратмир, молодогвардейцы, студенты и преподаватели техникума.
Роберт учился в АИТ с 2015 по 2019 годы на специальности «Прикладная информатика». С 2019 года он служил в Росгвардии и в числе первых оказался в зоне специальной военной операции.
За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения воинского долга, Указом Президента России Роберт Берикишвили награждён Орденом Мужества.
https://t.me/strana_geroev/4232
Мурал герою СВО официально открыли в Новосибирске
В Новосибирске открыли мурал герою Новосибирской области, который погиб в ходе специальной операции на Украине. Изображение Ивана Романова появилось на стене №48 по улице Большевистской.Фото: Александр Борматов
Погиб боец 24 апреля 2022 года. Он спасал товарищей – вытаскивал раненых разведчиков из-под обстрела на себе. Посмертно его удостоили второго ордена мужества. Увековечить память о военном решил сослуживец Павел Доронин.
Инициативу одобрили правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска. На открытии присутствовали родственники погибшего, его сослуживцы, руководство 41 общевойсковой Краснознаменной армии и представители Новосибирского высшего военного командного училища.
За роспись стены дома взялся художник Егор Дубук. Эскизы одобрили родственники Ивана Романова. Специалист ранее сделал более 10 масштабных изображений на домах выше трёх этажей. В этот раз задача была сложнее из-за большой ответственности.
https://gorsite.ru/news/obshchestvo/mural_geroyu_svo_ofitsia...
Владимир Никитин
Мемориальная доска в память о старшем лейтенанте Владимире Никитине в селе Ржевка, в Белгородской области. Фото: МБОУ «Ржевская ООШ"/ВКонтакте
Владимир Никитин родился в 1998 году в селе Ржевка, в Белгородской области. В 2004 году пошел в 1 класс Ржевской основной школы, а в 2013 - закончил 9 классов. Владимир Никитин затем продолжил обучение в Нагорьевской средней школе. Занимался дзюдо и плаванием.
После окончания Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга Владимир Никитин женился. Вместе с семьей по распределению оказался в городе Белогорск, в Амурской области.
В декабре 2021 года в семье появился первенец. В июле 2022 года старший лейтенант Владимир Никитин был направлен в командировку в Херсон.
28 октября 2022 года Владимир Никитин погиб при выполнении боевых задач в ходе артобстрела. В Ржевской основной общеобразовательной школе открыли мемориальную доску в память Владимира Никитина.https://vk.com/wall-217249581_9
В Брянске в школе №40 увековечили память погибшего на Украине Андрея Афонина
Траурная церемония состоялась 11 ноябряВ Брянске в школе № 40 прошел траурный митинг, посвященный выпускнику Андрею Афонину. На здании установили мемориальную доску в память о герое-участнике спецоперации.
На церемонии присутствовали родные и близкие воина, ученики и педагоги школы, представители власти и депутаты.
Собравшиеся вспомнили, что жизнь Андрея всегда была наполнена стремлением совершить подвиг. Он шел к своей цели. Он вырос в семье военного и после школы поступил на топографическое отделение военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА «Стрела», дипломная работа Андрея была лучшей на курсе.
В первый день спецоперации капитан Афонин героически погиб в Сумской области. Ему присвоен орден Мужества посмертно.
https://vk.com/id47205592
На брянской школе № 42 открыли мемориальную доску Виталию Филину
Фото: РИА Стрела. 13 сентября 2022
13 сентября у здания школы № 42 в Брянске состоялся митинг, в ходе которого открыта мемориальная доска Виталию Филину, который погиб при исполнении воинского долга в СВО на Украине. Об этом пишет РИА «Стрела».
К присутствующим обратилась врио заместителя губернатора Брянской области Елена Егорова со словами:
«Сегодняшнее открытие мемориальной доски — это дань памяти воину, солдату, защитнику. Для нас это история, которую нельзя дать возможности никому ни переписать, ни переделать. Историю мы должны помнить, и сейчас наши защитники пишут ее. Светлая память нашим героям и большое спасибо родителям за верного солдата и гражданина».
Зампред Брянской облдумы Сергей Антошин сказал:
«Сегодня он уже не придет на встречу выпускников к своим любимым учителям. Но он навсегда останется в памяти как герой и как выпускник этой школы».
Виталий Филин родился 22.12.1986 в Брянске, с 24 февраля 2022 года участвовал в СВО на Украине, принимал участие в освобождении 20 н.п. 30 июня боевая машина, в экипаж которой входил Виталий Филин, наехала на противотанковую мину, в результате чего личный состав погиб. Удостоен ордена Мужества.
Мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту Александру Хрипунову установили на Бору. Об этом сообщает администрация городского округа.
Памятный знак появился на здании школы № 10, где учился герой. Александр Хрипунов погиб 5 марта при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Посмертно он был награжден орденом Мужества. Погибшему было 24 года.
Наши ребята всегда верно исполняли свой воинский долг, защищали будущее страны, свободу нашего Отечества. Александр Хрипунов — один из них, он сражался за мир без нацизма. Мемориальная доска в память о нем станет для многих поколений ярким доказательством того, каким мужественным и отважным может быть русский солдат,
— подчеркнул глава МСУ городского округа Бор Алексей Боровскийhttps://www.vgoroden.ru/novosti/memorialnuyu-dosku-pogibshem...
Немного рисунков
Автора не знаюАвторов этих двух рисунков тоже не знаю.Автор @ptrsklrАвтор Барандаш (ВК )Автор рисунка D!STOP!AАвтор Светлана ЩиблеваАвтор Светлана ЩиблеваАвтор @step_19_artАвтор1@Ohhhhh it's my...
А разве это юмор?ФактИ это тоже правда жизни!Характеристика очень точная. А ведь написано больше 100 лет назад.
Некоторые шевроны еще подсобралисьИ тут не без юмора! Ну и немного юмораА чего он ждал?Они там совсем ку-ку. И это у них серьёзно!Элитный чебуратор. Вот потому его и запретили.
И на сегодня всё.
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