Что вы здесь забыли?

Ольга Антонова, обозреватель Царьграда:

Душанбе дозволил Москве тестировать своих мигрантов дома. А шнурки вам не погладить? Кроме как наглостью и раболепием назвать происходящее нельзя. Знание русского языка будущими мигрантами перед канализованием в Россию будут проверять в Душанбе и Худжанде. Центр тестирования открывает Томский государственный университет.

Гонцы ТГУ понесли добрую весть в Таджикистан. Инициативу системы комфортного тестирования "поддержали Минтруда миграции и занятости населения Таджикистана и образовательные организации страны".Еще бы они не поддержали. Официально десятая часть из 11-миллионного населения Таджикистана живет в России. Неофициально их больше в три раза.Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю мигрантов в девяти сферах. В строительстве – с 80% до 50%, в АПК – до 40%. Потому что не работают они по специальности. Но мы продолжаем плясать перед ними.Киргизы тоже требуют преференций. Подавай, Москва, говорит Бишкек, возможность тестирования для детей в Киргизии. Киргизско-российский университет в Бишкеке подготовил документы для открытия центра тестирования по русскому языку. Ясно же, что испытание обернется профанацией. Рособрнадзор сообщил, что 87% детей мигрантов провалили тесты и не пойдут в наши школы.Зачем нам вообще дети мигрантов? Пусть учатся у себя и потом строят сильную и независимую страну.

Рособрнадзор сообщил, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы.

В ведомстве пояснили, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство.

Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50% или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).

Вроде как отсеиваемость неплохая, но общий посыл чиновников от образования интересен. Дескать, были бы все нужные документы у детей мигрантов - минимум половина бы из них учились в российских школах.

А между тем, у нас оказалось достаточно лоббистов замещающей миграции в системе образования, которые делают все, чтобы нивелировать этот фильтр в виде тестов на знание русского. В том числе, для взрослых иноспециалистов.

Так, Томский госуниверситет откроет центры тестирования по русскому языку... прямо в Таджикистане.

«Достигнуты договоренности о создании центров тестирования по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ в двух крупнейших городах республики – Душанбе и Худжанде. Инициатива получила поддержку Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, Россотрудничества и ведущих образовательных организаций страны», - сообщают СМИ.

Можно не сомневаться, что в Таджикистане тесты на русский успешно пройдут 99,9999% респондентов, готовые к отправке в Россию.

А тут еще и руководитель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» таджик Фарух Мирзоев, которого в 2011 г. называли одним из главных координаторов оптовых поставок героина из Таджикистана в РФ, заявил:

«Если мы его (ребенка мигрантов - прим. ред.) оставляем на улице, конечно, он будет деградировать. Возможности, чтобы он потом по социальной лестнице продвигался, имел возможность получить образование и через свое образование учить своих родителей русскому языку – это нивелируется».

Мирзоев так переживает за детей мигрантов, что дошел до тезисов: дескать, если 3 ученика в классе не знают русского, никаких проблем другим учащимся они не доставляют.

Ранее на тесты на знание русского перед поступлением в школу нападал глава Татарстана Минниханов.

В общем, кампания разворачивается полным ходом. Хорошо бы на этом фоне просто запретить трудовым мигрантам перевозить сюда семьи и устраивать в наши школы своих детей. Но для этого нужна политическая воля, с которой у нас...

Правильно.

Какой трогательный симфонический оркестр раздался в защиту «несчастных» детей мигрантов! Прямо слезу вышибает. Давайте, господа хорошие, по цитаткам, как по нотам, пройдемся.

Вот «целый доктор политических наук Владимир Волох» тянет: «каждый имеет право на образование, и дети не делятся на иностранных и российских». Ага, а еще каждый имеет право на квартиру в Москве и личного водителя. Но что-то мне подсказывает, что 43-я статья Конституции писалась не для того, чтобы российские школьники в родной стране становились иностранным меньшинством, которое «не может разобраться с пакетом документов». Может, сначала разберитесь с пакетом документов для въезда в страну, а уже потом – в школу?

Далее – Ирина Белоусова, руководитель программы «Одинаково разные», с прекрасным заявлением: «тесты на знание русского языка слишком сложные для детей». А что вы хотели? Школа-то русская! Может, тогда и нашим детям в Таджикистане сделать тесты попроще на таджикском? Нет? Странно.

Подпевает ей Ольга Коровина, кандидат педагогических наук: «нам необходимо перенаправить таких ребят в адаптационные классы, на подготовительные курсы русского языка». То есть создать еще одну гигантскую кормушку за наш с вами счет? Чтобы учить их азам языка, который они должны были выучить, прежде чем везти сюда своих детей? Гениально! А наших детей тем временем – в коридор, подождать, пока освободится место. и кому НАМ? нам большинству - не нужно

Апофеозом же становится Борис Панич из благотворительного фонда: «призывает смягчить требования тестов… дать возможность на бесплатной основе подтянуть знания».

Бесплатной? Чьей бесплатной? Моей? Вашей? Наших с вами налогов, которые должны идти на кружки для наших детей и ремонт наших школ, а не на бесконечную адаптацию всего условного Самарканда?

И вишенка, как и положено, – Алексей Тищенко с цитатой: «все дети… с гражданством РФ поступают в школу на общих основаниях». АААА, вот оно что! Значит, дело не в детях, а в том, что мы кому-то раздавали паспорта, как флаеры у метро! Раздавали – а теперь пожинайте: ваши новые «соотечественники» не могут двух слов связать, смотрят на вас, как на скотину, и орут о своих правах.

И знаете, что объединяет всех этих господ экспертов? Ни один из них не предлагает простого и очевидного: не везти сюда детей, пока их родители не доказали, что они тут нужны, а не просто хотят жить за наш счет!

Государство наконец-то начало ставить барьеры на пути тех, кто едет сюда не работать, а плодить нищету и требовать за нее пособия.

Это здравый смысл. Это защита моих детей, их права учиться в нормальном классе, а не в филиале международного лагеря "Аль-Каиды". Это защита моего кошелька, который уже устал кормить «ценных специалистов» вместе с их семьями, тещами и кучей детей.

Так что – нет, господа эксперты. Не смягчать надо, а ужесточать. Не адаптировать, а требовать: хочешь учить ребенка здесь – сначала докажи, что ты стране нужен. Выучи язык. Получи нормальную работу. А уже потом вези сюда семью. Иначе – это не миграция. Это оккупация.

Когда же у нас в стране начнут действовать, а не просто предлагать и призывать?

Заголовки СМИ: «Новые люди» предложили высылать мигрантов, которые больше месяца официально нигде не работают.

Замечательная инициатива! Ранее уже звучали предложения высылать из России мигрантов, которые не работают по специальности, сделать платным пребывание в стране для неработающих членов семей мигрантов, выдворять семьи иностранцев, чьи дети не посещают школу, и автоматически высылать из России мигрантов с судимостью. Это только за последний год. И знаете что? Ни одна из этих инициатив не была принята.

Это новый тренд — громко озвучивать популистские инициативы, получать одобрение граждан, а затем забывать о них? Почему СМИ регулярно называют имена и политические партии только тех депутатов, кто яро борется с мигрантами? Назовите хоть раз тех, кто все эти инициативы не пропускает...

Народу очень интересно, кто выступает против подобных предложений. - запрашивает Вика Цыганова «Что происходит в мировых городах? Сравниваем себя с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Сингапуром… Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро, а в Москве этот коэффициент не падает, а растет. По этому показателю Москва сегодня находится на 30-м месте в России», - заявил на днях мэр Москвы Сергей Собянин.

Количество многодетных семей в Москве выросло на 120%, добавил столичный мэр.

Замечательно, только градоначальник забыл уточнить, какой процент от этой цифры занимают многодетные семьи мигрантов. Не за их ли счет в Москве такой прирост многодетных семей?

Не для них ли несколько лет назад в роддомах были размещены яркие стенды «Москва дарит подарки!» с информацией, переведенной в т.ч. на казахский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский языки: «Компенсационная выплата в 20 тысяч рублей назначается на новорождённого ребенка... при условии, что... государственная регистрация рождения ребёнка состоялась в городе Москве независимо от места жительства родителей», - говорится в постановлении мэрии Москвы от 18 февраля 2020 года.

На самом деле все гораздо хуже, потому что изыми тех мигрантов, которых зазывает Собянин - и цифра будет еще печальней. И здесь, как в любой нормальной организации, тех, кто провалил проект "Демография" надо увольнять как бездарей. Или, лучше, сажать в тюрьму. Но ведь у нас так нельзя... Тем более, что средства по проекту "демография" успешно освоены. Лучше было пока только с оптимизацией медицины –которая позволила под коронавирус угробить огромное количество коренных россиян, для которых не хватило места в оптимизированных больницах…

А отчитаться надо.... вот и отчитался. Так и хочется вспомнить мудрые слова нашего современника и ткнуть носом:

Низкий вам поклон, Сергей Семенович, за вилайет Москвабад. https://t.me/riakatysha/41634