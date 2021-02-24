Что сказал о развале СССР в 91-м году Лазарь Каганович? Ему было 97 лет

Дожил до развала СССР только один из соратников Сталина - Лазарь Моисеевич Каганович. Будучи в свое время активным соратником Вождя, именно он впоследствии помог Хрущеву прийти к власти, а будучи уже почти 100-летним пенсионером, встретил решения Горбачева, ведущие к прекращению существования СССР.

Родился Каганович в 1894 году в бедной еврейской семье. В 1911 году вступил в партию большевиков. Активно создавал революционное правительство в Малороссии.

В 1918 году стал партийным комиссаром и организовывал работу комитетов на местах по всей стране. В Туркестане наладил личные отношения с наркомом по национальностям — Сталиным.

Назначен первым секретарём в Украине. В 1930-е годы возглавлял строительство метро в Москве. С 1935-го года руководил наркоматом путей сообщения.

Среди прочих - подписывал расстрельные списки. В 1941-м году руководил эвакуацией людей и предприятий. Позже входил в состав Военсовета Закавказского фронта, но после войны потерял покровительство вождя.

Как Каганович помогал Хрущеву

В 1920-х годах Хрущев активно поддерживал движение троцкистов, стремящихся к власти. Он покровительствовал Троцкому и даже назначил того своим заместителем.

Когда Сталин умер, Каганович и Хрущев начали противостоять Берии.

Но уже в 1957 году Каганович перешел на сторону оппозиционеров Хрущева, в результате чего и был снят со всех постов.

Фактически - был сослан на Урал, под предлогом организовывать производства. В 1961 году был исключен из КПСС и уже больше никогда не восстановлен в рядах партии.

Так что же сказал Каганович о развале СССР?

Как мы помним, все началось в 1990 году с того, что две прибалтийские республики вышли из состава СССР. В это время Кагановичу шел 97-й год. В 1991 году, давая интервью, он довольно жестко отозвался о проходящих в стране процессах.

Говорил что такие люди, как Ельцин, Собчак, Попов и Шеварднадзе предали идеи коммунистической партии, интересы страны и ее граждан. Отмечал большую опасность поднимающегося на Украине националистического движения.

Соратник Сталина подчеркивал, что 70 лет для такой страны как СССР - недостаточный срок, для того чтобы делать выводы о несостоятельности коммунистического строя.

Равно, как и делать еще один скороспелый вывод – о невозможности жить дружно разным народам на одной большой территории.

Лазарь Моисеевич Каганович не дожил до окончательного развала своей страны всего 5 месяцев. Может, и хорошо, что он этого не увидел…

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