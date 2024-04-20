Наступили страшные времена

Но знаете, что во всей этой ситуации меня поразило больше всего? То, что очередное убийство русского человека, мигрантом, на минуточку нелегалом, не вызывает ощущение события из ряда вон выходящего. Как сводки боевых действий: «в результате штурма укрепа противника столько-то 200-х и несколько 300-х»…

То есть мы привыкаем к тому, что живём на войне. Войне, идущей прямо у наших окон и подъездов, у наших домов. Вокруг нас, но самое главное, вокруг наших детей прямо на детских площадках во дворах…

Не буду задавать риторический вопрос «а того ли мы хотели, убивая СССР в 1991-м?». Не буду расписывать в духе «это произошло потому, что мы»… Все и так знают, почему и по чьей вине это происходит и будет происходить, если ничего не поменять.

Я лучше заинтересованным лицам адресую иной вопрос: а что будет, если вдруг вот это осознание реальности идущей вокруг войны проникнет в умы всего нашего общества? Нет, де юре ничего не изменится. На бумаге всё так и останется: СВО (не война), «дружбанародов» и прочие устои современной России.

Но согласитесь, любое «де юре», пасует перед «де факто». А де факто – на войне нет полутонов. Спросите у ветеранов, и вам подтвердят, что на войне либо свои, либо чужие. И третьего не дано. Свои – это те, которые сидят с тобой в одном окопе. Чужие – подлежат уничтожению.

Совершенно не собираюсь нагнетать, господа отдельная категория чиновников и лоббистов. Просто задаю простые вопросы, уж простите за тавтологию. Как вы думаете, если завтра у бойца или офицера спецподразделения, находящегося на ЛБС, нелегал мигрант убьёт отца, изнасилует малолетнего ребёнка или изобьёт жену на детской площадке и при этом, скроется от правосудия у себя дома в Азербайджане, Таджикистане и т.п., либо наш «самый гуманный суд в мире» осудит его на штраф и четыре года колонии-поселения?

При этом, чиновники и депутаты так и будут продолжать говорить о дружбенародов или о том, что Азербайджан – это де наш важный торговый партнёр… Благодаря непринятию мер, факты станут шириться, втягивая в свою орбиту всё больше ветеранов СВО, которых российский полицейский азербайджанской национальности будет избивать, ворвавшись с парочкой таких же к ним в дом…

Дальше продолжать? Не пора ли уже, господа отдельные чиновники и депутаты, думать мозгами, а не кошельком?

Контора пишет, что за два дня в Подмосковье были снесены два «молельных дома» - на законных основаниях по решению суда. В домах собирались люди из Средней Азии и с Северного Кавказа с криминальным прошлым и связями с различными сектами запрещенных исламских радикальных течений, находящихся на Ближнем Востоке и Азии.

Тут, конечно, надо смотреть в комплексе.

Чтобы где-то возник молельный дом, его должны построить. Это вопрос к местным властям, у которых под носом можно построить немалую постройку, а потом запустить в ней процессы. Построить незаконно – см. решение суда. А значит, местные власти (стройнадзор, департамент внутренней политики, архитектуры и т.д., вместе с курирующими миграционные вопросы силовиками, принимающими решение) либо в доле, либо не владеют ситуацией. Ни то, ни другое не может считаться положительным профессиональным качеством.

Чтобы молельный дом функционировал, у него должна быть аудитория. В который раз хочется рекомендовать обратить внимание на миграционное законодательство Саудовской Аравии и ОАЭ. Там вообще запрещено «несанкционированное» отправление религиозных мероприятий, не соответствующих принятым в государстве нормам.

Вопли о религиозной дискриминации трудолюбивых гастарбайтеров, которым мешают внимать «истины» от шейхов-джихадистов, выглядят вовсе странно: это ИМ нужно сюда ехать, чтобы У НАС работать. У нас нет обязанности предоставлять работу гастарбайтерам и уж тем более нет обязанности обеспечивать нелегалам соцпакеты и инфильтрацию (слово «интеграция» тут неуместно) в наше общество. Если их что-то не устраивает – планета большая, можно поехать ещё куда-нибудь. Нашим же релокантам (прости господи) не приходит в голову требовать в Тайланде православный храм? С гипертрофированным космополитизмом и положительной дискриминацией пора заканчивать.

В большинстве стран мира ты можешь получить статус даже не полноценного резидента, а условное ВНЖ только после дикого числа проверок на твою лояльность и финансовую состоятельность. И это нормально: обществу нужны те, кто разделяет ценности этого общества. Иначе неизбежны конфликты и потрясения. А у нас выдача российского гражданства, кажется, ведется, согласно модному определению, в проактивном режиме. Приехал-положил кирпич-привез 20 родственников-получил гражданство-они тоже получили гражданство. В лучшем случае пошли торговать шаурмой. Может быть, есть примеры, как трудолюбивые иностранные специалисты открыли какой-нибудь завод или хотя бы генерирующее продукцию с высокой добавленной стоимостью МСП?

Понятие «приобретенного гражданства» стало очень полезным юридическим моментом. Российский паспорт не должен давать иммунитета человеку, который ведет себя относительно пристойно лишь до момента его получения. А вот упразднение ФМС, с полномочиями не пущать, выявлять и депортировать (в том числе после отсидки) надо признать ошибкой.

А, самое главное, работа с миграцией должна вестись на нужных уровнях и глубине. С выделением сил и средств. Тут как раз подоспела история с жителем Москвы, которого убил нелегал из Азербаджана: ему, видите ли, сделали замечание насчет наглой парковки. Получается, у нас можно без проблем рассекать по столице, не имея регистрации и прочих документов, обслуживать машину, заправлять её и т.д. Почему бы, для начала, не сделать автоматическую блокировку банковских карт для тех, у кого проблемы с регистрацией на территории РФ?

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Очередное резонансное убийство в Москве...

Не буду повторять ничего двадцатый раз. Уже сколько за последние месяцы было сказано и перерассказано. Просто напомню главный вывод:

Любое общество терпит любую власть за способность его защитить и решать проблемы. Когда верхи не могут этого обеспечить, тогда и низы начинают ... сами все решать.

А это по Владимиру Ульянову (Ленину) значит, что в России идет нарастание революционных тенденций. И это для страны ОЧЕНЬ ОПАСНО!

И, увы, я пока не вижу, чтобы наверху был консенсус для системного решения данной проблемы.

Я не утрирую. К сожалению (подчеркиваю, К СОЖАЛЕНИЮ), общество в России чувствует себя в стране все более и более НЕЗАЩИЩЕННЫМ, а еще СПОСОБНЫМ САМОМУ РЕШАТЬ свои проблемы.

И решать проблему все равно придется. Вопрос только - КОМУ?

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В Москве нелегальный мигрант из Азербайджана по имени Шахин Аббасов зарезал русского за замечание о неправильной парковке.

Убийца-мигрант скрылся с места преступления, пока раненный ножом русский парень истекал кровью около подъезда. Спустя два часа он скончается в больнице.

Позже оперативниками будет найдена одна из машин убийцы, которая была брошена в районе рынка Люблино, которым владеет азербайджанец Тельман Исмаилов. В машине нашли пистолет Макарова, нож, неизвестные препараты и поясную сумку с кассовыми чеками и визитками павильонов рынка «Садовод» и «Люблино».

В настоящий момент местонахождение убийцы-мигранта из Азербайджана, который зарезал в Москве русского – неизвестно.

@grey_zone