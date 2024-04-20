Наступили страшные времена

Очередной культурный обмен произошел в подмосковной Балашихе. Семья трудолюбивых специалистов накинулась на одну из мам прямо на детской площадке — пока мужественный кавказец держал потерпевшую за волосы, его дражайшая супруга наносила Натальи (имя изменено) беспорядочные удары по лицу. При всей дикости этой ситуации, к глубокому сожалению, подобные случаи стали нашей повседневной обыденностью.
Началось все с того, что одним прекрасным утром в подмосковной Балашихе Наталья вместе с детьми вышла погулять на детскую площадку. На её беду с точно такими же целями в этот день вышла еще одна семья, скажем так, неславянской национальности. Спустя какое-то время ребёнок "пришельцев" видимо не найдя занятия лучше, стал кидаться песком и в результате попал в глаза одной из дочерей Натальи.
Женщина естественно сделала ему замечание и попросила родителей внимательнее следить за поведением своего отпрыска. Вот только Наталья не учла одного нюанса - подобные персонажи замечаний в свой адрес, а уж тем более сделанные женщиной, категорически не приемлют.
После сказанных слов семейство трудолюбивых специалистов сильно "ущемилось" и вторая половина пошла в атаку вцепившись в свою "обидчицу". Однако мужу-кавказцу, видимо показалось что этого недостаточно, и он в рамках древних и красивых обычаев, пришел на помощь своей красавице Зульфие.
Действовал мужественный абрек незамысловато - просто сгреб в охапку перепуганную Наталью, предоставив право экзекуции супруге. Чем та и воспользовалась, нанося сильные удары на глазах плачущих детей. Дополняли эту чудесную картину, навеянную романтикой гор, крики мужа "Бей ее! " с использованием идиоматических выражений обильно приправленных отборным матом.
Неизвестно чем бы закончилась эта потасовка, не подоспей к месту инцидента другие родители которые разняли дерущихся. Даже когда Наталья Мария взяла дочерей за руки, чтобы поспешить увести их с детской площадки, разъяренная баба пыталась её ударить вслед, не обращая никакого внимания, что могло "прилететь" и детям стоящим рядом. Ну а гордое дитя гор, в лице мужа, выкрикивал вслед матерные оскорбления.
Как позже расскажет сама пострадавшая, несмотря на то, что факт избиения был снят очевидцами на камеру, а эта история получила широкий общественный резонанс, семейство мигрантов ни высказало никаких сожалений по поводу случившегося и даже не удосужилось извиниться. В итоге Наталья отправилась в травмпункт, сняла побои и написала заявление в полицию. Правда дикарям это не понравилось - по словам Натальи, теперь они угрожают её убить.
До сих пор непонятно, где находился муж Натальи во время избиения, и есть ли он вообще, хотя не исключено что он находится в зоне проведения специальной операции. Сама женщина на этот счет ничего не комментировала. Как бы там ни было, ясно одно - детские площадки в подмосковных городах становятся довольно опасны для коренного населения. Теперь это территория детей трудолюбивых специалистов, и любой русской мамочке, прежде чем вывести свое чадо поковыряться в песочке, следует предварительно вооружится как минимум перцовым баллончиком, а в идеале мощным травматом.
Не выдала справку - получай по лицу
Однако не только детские площадки становятся небезопасным местом в Подмосковье. В поликлиниках теперь тоже есть шанс получить по голове, причем не только посетителям, но и мед. персоналу. Так например на днях в Раменском один из любителей рассыпчатого плова избил беременную женщину фельдшера, только лишь за то, что она отказала сделать для него фиктивные документы.
Об этом вопиющем инциденте рассказала коллега фельдшера. По её словам, в поликлинику явился мужчина нерусской национальности который потребовал что бы ему выдали справку в детский сад. Причем ни документов, ни ребёнка при нем не было. Естественно фельдшер, отказала в выдаче документа, потому как на это не было никаких законных оснований. После категоричного отказа, в жилах гордого и трудолюбивого Мастурбека (имя изменено) забурлила кровь, и он, по уже сложившейся в нашей стране традиции, нанес сильнейший хук беременной женщине в челюсть.
"К ней в кабинет зашел мужчина, скажем так, слабо говорящий по-русски, без документов, а главное без ребенка (а это детская поликлиника) и стал требовать что бы он ему выдала справку в детский сад - без ребенка, без документов, без прикрепления в поликлинике. Она попыталась объяснить ему, что это сделать невозможно, так как для этого нет оснований. На что мужчина очень сильно разозлился и со всей силы ударил её по лицу. Поле чего эта мр*зь убежала. В поликлинике камер конечно же нет, но она успела заснять его на телефон"
Как следствие, потерпевшая сейчас лежит в роддоме на сохранении с синяком на все лицо и острыми болями в животе. Впрочем, как и в первом случае, абу-бандит даже не подумал извиниться. Мало того, теперь эта особь, вместе со своими друзьями, комментируя произошедшее, утверждает "что Рафик совсем невиновник", дескать его самого унизили по национальному признаку, а история с избиением, это плод воображения больной на голову девушки.
"Чиновники и депутаты так и будут продолжать говорить о дружбенародов или о том, что Азербайджан – это де наш важный торговый партнёр…" (ц) - торговля - всё, жизнь людей - ничто!
Очередной случай «культурного обмена». Такой же, как был позавчера, вчера и, если ничего не изменить, случится завтра.
Но знаете, что во всей этой ситуации меня поразило больше всего? То, что очередное убийство русского человека, мигрантом, на минуточку нелегалом, не вызывает ощущение события из ряда вон выходящего. Как сводки боевых действий: «в результате штурма укрепа противника столько-то 200-х и несколько 300-х»…
То есть мы привыкаем к тому, что живём на войне. Войне, идущей прямо у наших окон и подъездов, у наших домов. Вокруг нас, но самое главное, вокруг наших детей прямо на детских площадках во дворах…
Не буду задавать риторический вопрос «а того ли мы хотели, убивая СССР в 1991-м?». Не буду расписывать в духе «это произошло потому, что мы»… Все и так знают, почему и по чьей вине это происходит и будет происходить, если ничего не поменять.
Я лучше заинтересованным лицам адресую иной вопрос: а что будет, если вдруг вот это осознание реальности идущей вокруг войны проникнет в умы всего нашего общества? Нет, де юре ничего не изменится. На бумаге всё так и останется: СВО (не война), «дружбанародов» и прочие устои современной России.
Но согласитесь, любое «де юре», пасует перед «де факто». А де факто – на войне нет полутонов. Спросите у ветеранов, и вам подтвердят, что на войне либо свои, либо чужие. И третьего не дано. Свои – это те, которые сидят с тобой в одном окопе. Чужие – подлежат уничтожению.
Совершенно не собираюсь нагнетать, господа отдельная категория чиновников и лоббистов. Просто задаю простые вопросы, уж простите за тавтологию. Как вы думаете, если завтра у бойца или офицера спецподразделения, находящегося на ЛБС, нелегал мигрант убьёт отца, изнасилует малолетнего ребёнка или изобьёт жену на детской площадке и при этом, скроется от правосудия у себя дома в Азербайджане, Таджикистане и т.п., либо наш «самый гуманный суд в мире» осудит его на штраф и четыре года колонии-поселения?
При этом, чиновники и депутаты так и будут продолжать говорить о дружбенародов или о том, что Азербайджан – это де наш важный торговый партнёр… Благодаря непринятию мер, факты станут шириться, втягивая в свою орбиту всё больше ветеранов СВО, которых российский полицейский азербайджанской национальности будет избивать, ворвавшись с парочкой таких же к ним в дом…
Дальше продолжать? Не пора ли уже, господа отдельные чиновники и депутаты, думать мозгами, а не кошельком?
Контора пишет, что за два дня в Подмосковье были снесены два «молельных дома» - на законных основаниях по решению суда. В домах собирались люди из Средней Азии и с Северного Кавказа с криминальным прошлым и связями с различными сектами запрещенных исламских радикальных течений, находящихся на Ближнем Востоке и Азии.
Тут, конечно, надо смотреть в комплексе.
Чтобы где-то возник молельный дом, его должны построить. Это вопрос к местным властям, у которых под носом можно построить немалую постройку, а потом запустить в ней процессы. Построить незаконно – см. решение суда. А значит, местные власти (стройнадзор, департамент внутренней политики, архитектуры и т.д., вместе с курирующими миграционные вопросы силовиками, принимающими решение) либо в доле, либо не владеют ситуацией. Ни то, ни другое не может считаться положительным профессиональным качеством.
Чтобы молельный дом функционировал, у него должна быть аудитория. В который раз хочется рекомендовать обратить внимание на миграционное законодательство Саудовской Аравии и ОАЭ. Там вообще запрещено «несанкционированное» отправление религиозных мероприятий, не соответствующих принятым в государстве нормам.
Вопли о религиозной дискриминации трудолюбивых гастарбайтеров, которым мешают внимать «истины» от шейхов-джихадистов, выглядят вовсе странно: это ИМ нужно сюда ехать, чтобы У НАС работать. У нас нет обязанности предоставлять работу гастарбайтерам и уж тем более нет обязанности обеспечивать нелегалам соцпакеты и инфильтрацию (слово «интеграция» тут неуместно) в наше общество. Если их что-то не устраивает – планета большая, можно поехать ещё куда-нибудь. Нашим же релокантам (прости господи) не приходит в голову требовать в Тайланде православный храм? С гипертрофированным космополитизмом и положительной дискриминацией пора заканчивать.
В большинстве стран мира ты можешь получить статус даже не полноценного резидента, а условное ВНЖ только после дикого числа проверок на твою лояльность и финансовую состоятельность. И это нормально: обществу нужны те, кто разделяет ценности этого общества. Иначе неизбежны конфликты и потрясения. А у нас выдача российского гражданства, кажется, ведется, согласно модному определению, в проактивном режиме. Приехал-положил кирпич-привез 20 родственников-получил гражданство-они тоже получили гражданство. В лучшем случае пошли торговать шаурмой. Может быть, есть примеры, как трудолюбивые иностранные специалисты открыли какой-нибудь завод или хотя бы генерирующее продукцию с высокой добавленной стоимостью МСП?
Понятие «приобретенного гражданства» стало очень полезным юридическим моментом. Российский паспорт не должен давать иммунитета человеку, который ведет себя относительно пристойно лишь до момента его получения. А вот упразднение ФМС, с полномочиями не пущать, выявлять и депортировать (в том числе после отсидки) надо признать ошибкой.
А, самое главное, работа с миграцией должна вестись на нужных уровнях и глубине. С выделением сил и средств. Тут как раз подоспела история с жителем Москвы, которого убил нелегал из Азербаджана: ему, видите ли, сделали замечание насчет наглой парковки. Получается, у нас можно без проблем рассекать по столице, не имея регистрации и прочих документов, обслуживать машину, заправлять её и т.д. Почему бы, для начала, не сделать автоматическую блокировку банковских карт для тех, у кого проблемы с регистрацией на территории РФ?
Очередное резонансное убийство в Москве...
Не буду повторять ничего двадцатый раз. Уже сколько за последние месяцы было сказано и перерассказано. Просто напомню главный вывод:
Любое общество терпит любую власть за способность его защитить и решать проблемы. Когда верхи не могут этого обеспечить, тогда и низы начинают ... сами все решать.
А это по Владимиру Ульянову (Ленину) значит, что в России идет нарастание революционных тенденций. И это для страны ОЧЕНЬ ОПАСНО!
И, увы, я пока не вижу, чтобы наверху был консенсус для системного решения данной проблемы.
Я не утрирую. К сожалению (подчеркиваю, К СОЖАЛЕНИЮ), общество в России чувствует себя в стране все более и более НЕЗАЩИЩЕННЫМ, а еще СПОСОБНЫМ САМОМУ РЕШАТЬ свои проблемы.
И решать проблему все равно придется. Вопрос только - КОМУ?
В Москве нелегальный мигрант из Азербайджана по имени Шахин Аббасов зарезал русского за замечание о неправильной парковке.
Убийца-мигрант скрылся с места преступления, пока раненный ножом русский парень истекал кровью около подъезда. Спустя два часа он скончается в больнице.
Позже оперативниками будет найдена одна из машин убийцы, которая была брошена в районе рынка Люблино, которым владеет азербайджанец Тельман Исмаилов. В машине нашли пистолет Макарова, нож, неизвестные препараты и поясную сумку с кассовыми чеками и визитками павильонов рынка «Садовод» и «Люблино».
В настоящий момент местонахождение убийцы-мигранта из Азербайджана, который зарезал в Москве русского – неизвестно.
Полиция ищет нелегала, зарезавшего москвича за замечание
В Москве участник этнической банды из Азербайджана днем, на глазах у людей, зарезал простого мужика за замечание о поставленной к подъезду машине. Костяк банды отец и два брата. 21-летний убийца скрылся, в России находился нелегально. Все трое проживали в доме, возле которого произошло убийство - квартира куплена по льготной ипотеке.
Мотоциклист по имени Кирилл и еще один местный житель возле подъезда одного из московских домов сделали замечание азербайджанцу, который постоянно ставит свою машину, загораживая вход в подъезд.
- Здесь люди ходят, женщины, дети.
- Ну и что? – нагло ответил «хозяин» России.
Затем тот вызвал родственников, достал нож и ударил Кирилла в область паха. Раненый скончался в больнице, а убийца с братом (тоже нелегалом) скрылись на машине.
Погибший от рук азербайджанца москвич Кирилл
Довольно оперативно BMW, на котором скрылись убийца-мигрант с братом был найден брошенным в Москве. Как оказалось, машину пригнали из Закавказья в 2022 году, на ней силится 60 штрафов на 77.000 рублей. При этом никто даже и не собирался взыскивать с них эти штрафы.
При этом выяснилось, что нелегалы из Азербайджана каким-то чудесным образом смогли позволить себе новую квартиру по льготной ипотеке и дорогие машины.
Вскоре личность подозреваемого в убийстве москвича была установлена, им оказался гражданин Азербайджана, нелегально находящийся на территории России Шахин Аббасов...
«17 апреля 2024 года водитель автомобиля припарковал транспортное средство на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской в городе Москве. Это вызвало недовольство местного жителя, который сделал автовладельцу замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений пострадавший скончался в медицинском учреждении» - говорится в официальном заявлении СК РФ.
Вскоре был найден его автомобиль. Прокуратура выложила интересные фото содержимого найденного в автомобиле убийцы-нелегала из Азербайджана.
Нужно приглядеться к рукояти ножа (судя по всему, это выкидной полуавтомат). Такими ножами вооружены «Серые волки» (по-турецки – Bozkurtlar). Очевидно, эта молодëжь - те самые «спящие ячейки», управляемые турецкими и азербайджанскими спецслужбами, служащие для подрыва ситуации изнутри России. И в нашей стране они оказались неслучайно.
В машине на сиденье обнаружилась куча марок «честного знака», видимо для наклейки на контрафакт с «Садовода». Сейчас ряд товаров подлежит обязательной маркировке - обувь, одежда, лекарства шины и т.п. этот QR-код содержит всю информацию, что за товар, кто произвел и вся цепочка до конечного покупателя отслеживается. В теории торговать такими товарами без такой марки нельзя, могут изъять. Похоже, что эти «ценные специалисты» либо этими марками торговали, либо свой контрафакт ими оклеивали.
Как выяснилось, старший брат Шахина Аббасова, на BMW которого они скрывались, оказался владельцем магазина женской обуви на Wildberries. Именно поэтому в салоне машины нашли так много штрихкодов. По данным SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Всего в магазине более 750 различных наименований обуви. Оборот бизнеса около 15 миллионов рублей.
СК переквалифицировал статью на более тяжкую - «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений» СК РФ. Брат и отец Аббасова задержаны.
Теперь ждем, когда начнет действовать азербайджанская диаспора.
https://dzen.ru/a/ZiEp4e62bkNs...
И вот теперь подумаем… Дополнено - Зарезавший молодого москвича мигрант задержан
Якеменко
Увидел очередной сюжет, как горячий восточный человек кого то зарезал. И хотелось бы в связи с этим нетолерантно поговорить об очевидных вещах и поставить некоторые нехорошие вопросы.
За последние годы мы много слышали о столкновениях коренных жителей России с очень горячими пришлыми восточными людьми. Почти все эти истории закончились трагически для первых. Закончились по одной простой причине – у последних всегда есть ножи или что похуже. У первых никогда.
И вот теперь подумаем…
На входе в некоторые московские ВУЗы я некогда видел дивное объявление «Вход с холодным и огнестрельным оружием запрещен». К кому обращен этот запрет? К коренному москвичу? Саратовцу? Рязанцу? Пермяку? Нет. Он обращен к горячим восточным людям и только к ним. То есть они всегда и везде ходят с ножами или чем-то похуже.
Теперь вопрос.
Зачем им (многим из них) все время с собой носить ножи? Нужно всегда быть готовым очинить карандашик для записи лекции? Перманентная, круглосуточная готовность порезать сырку, колбаски, хлебушка на полдник?
Едва ли.
Тогда зачем?
Понимаете, зачем, да?
Резать.
Но не хлебушек. Только для этого.
Ну такая добрая традиция - всегда ходить с ножом в любом государстве, в любом городе. Эдакие Пушкинские Дубровские на современный лад: «Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. - Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения».
Покончить со старинными восточными традициями легко. Тотальные досмотры в общественном месте, рамочка (везде, где нужно) – звоночек – ножичек/пистолетик – следствие – тюрьма надолго. Очень легко воспитывается миролюбие и прививаются порядки, принятые у коренного населения.
Иначе и дальше будут жертвы. Среди тех, у кого не принято выходить из дома с набором ножей, вилок, топоров, копий, луков, мушкетов и аркебуз.
Согласна
Дополнение - Зарезавший молодого москвича мигрант задержан
Оперативники задержали 22-летнего Шахина Аббасова и его друга.
Подозреваемый и его друг были обнаружены на улице Большие поля. Скоро они будут доставлены в Следственный комитет для допроса. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).
Ранее - МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Отец и друг подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке задержаны в Москве, они доставлены к следователю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43884396899/-CHinovnik...
Отец гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в резонансном убийстве в Москве, получил гражданство России благодаря фиктивному браку. Соответствующие данные привел источник. Мало того, он еще и умудрился оформить льготную ипотеку на жилье.
https://t.me/ssigny/94441
В рамках расследования дела об убийстве на юго-востоке Москвы в квартире подозреваемого изъяли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Ну и зачем нужна была ипотека?
https://t.me/ssigny/94438
Задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке на юго-востоке Москвы. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК на допрос, заявили в ГСУ СК.
21-летний Шахин Аббасов успел доехать до Ростовской области. Там правоохранители его выследили и задержали вместе с двумя соучастниками. Возможно, родственники и друзья помогали Аббасову скрыться.
https://t.me/ssigny/94466
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