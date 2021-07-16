Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

14 015 подписчиков

Пилоты смогли посадить самолёт, у которого отказал двигатель. Спасено 19 человек

Пассажирский Ан-28 пропал под Томском, был зафиксирован сигнал аварийного маяка. Ан-28 летел из города Кедровый в Томск.

Список тех, кто находился на борту Ан-28, который пропал под Томском

Экипаж:
— КВС Прытков Анатолий Яковлевич, 56 лет (на фото слева)
— пилот Хасанов Фарух, 32 года (на фото справа)
— авиатехник Минаев Никита
— инженер Фельдштейн Александр 

Пассажиры: 
— Бойко Валентина Юрьевна
— Егорова Ольга Викторовна
— Дорохова Светлана Ивановна
— Загородняя Юлия Сергеевна
— Загородняя Дарья Сергеевна
— Загородняя Екатерина (ребёнок)
— Загородняя Мария (ребёнок)
— Козлова Ольга Викторовна
— Солодкина Дарья Сергеевна
— Ковшаров Роман Александрович
— Ковшарова Татьяна Александровна
— Силюта Надежда Владимировна
— Моисеев Василий Алексеевич
— Моисеева Марина Константиновна
— Макеев Роман Александрович

Спасатели вылетели на поиски обнеаружили совершивший жёсткую посадку Ан-28.

Все 19 человек, находившиеся на борту, живы.

Предварительно, отказали оба (из двух!) двигателя самолёта. Пилоты смогли посадить неуправляемую махину на пересечённой местности. Пилоты смогли найти открытую площадку для посадки борта. Места хватило. Рядом даже смог приземлиться вертолёт спасателей. На нём людей и эвакуируют.

"Идем правее, на солнце, вдоль рядов елей".

У КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, серьёзных травм не получили. Всех доставят в больницу Томска, там их осмотрят врачи.

Первые фото с места жёсткой посадки Ан-28.

Вот такую "борозду" Ан-28 пропахал носом, прежде чем перевернуться.

Кабина экипажа.

Фото из салона Ан-28.

Рельеф, куда садился Ан-28, и вертолёт спасателей, прибывший на помощь.

Так выглядел самолёт с воздуха, когда его обнаружили спасатели.

Ан-28 и его пассажиры на месте жёсткой посадки в Томской области.

Пассажирский Ан-28 совершил жёсткую посадку в Бакчарском районе Томской области. По предварительной версии, у самолёта отказал двигатель, но пилоты смогли найти открытую площадку и приземлить неуправляемую махину на пересечённой местности. Все находившиеся на борту 19 человек были спасены.

Пилоты АН-28 встречали спасателей, стоя на крыле разбившегося самолёта

КВС Анатолий Прытков и второй пилот Фарух Хасанов, стоя на крыле разбившегося АН-28, встречали прилетевших к ним на помощь спасателей.

Борт совершил жёсткую посадку в тайге после того, как нём отказали двигатели. Экипажу удалось приземлить судно и все 19 человек, которые находились в самолёте, остались живы.

 https://t.me/Lshot

