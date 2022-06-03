Хватит ли у России высокоточных ракет на всех желающих...

Надавали опять Читатели лещей, «не выполняешь обещания». Не отвечаешь на вопрос: как там с арсеналами высокоточных ракет, хватит ли на всех желающих, не сильно велик расход в рамках Спецоперации? А то американцы заявляют: на лето ни одной не останется, особенно самых современных, типа «Калибр». Сразу отвечу по данному боеприпасу. Их производство налажено уже лет как десять, небольшой расход был в сирийской операции, плюс полигонные стрельбы. Надавали опять Читатели лещей, «не выполняешь обещания». Не отвечаешь на вопрос: как там с арсеналами высокоточных ракет, хватит ли на всех желающих, не сильно велик расход в рамках Спецоперации? А то американцы заявляют: на лето ни одной не останется, особенно самых современных, типа «Калибр». Сразу отвечу по данному боеприпасу. Их производство налажено уже лет как десять, небольшой расход был в сирийской операции, плюс полигонные стрельбы.

Данные по количеству имеющегося типа вооружения, как и прочие цифры производства/убыли — государственная тайна за семью печатями. А Министерство обороны имеет понятные только ему нормативы расходования. До дна «калиберные» арсеналы не решится выскрести, учитывая напряжённую международную обстановку. Памятуя о рвущихся под раздачу ясновельможных панов, потерявших берега Балтийского моря лимитрофов, прочих туристов из агентства «Дранг нах Остен».

Неприкосновенный запас, несомненно, существует. Явно немалый. А информация о применении других ракетных комплексов, например, непрофильных для сухопутья противокорабельных береговых «Бастион-П»... наталкивает на размышления. Данные Генштаба скупы, но применение сверхзвуковых ракет П-800 «Оникс», изначально предназначенных для крейсеров и авианосцев, — было точно, озвучено не раз генералом Конашенковым.

Да и жители Севастополя сообщают: нет-нет, да постреливает 15-я отдельная береговая ракетная бригада из своих «Бастионов». Модифицированными припасами, явно не по морским объектам, которые в Чёрном море пока отсутствуют. Решение верное, «Ониксы» дешевле «Калибров», успешно применялись в Сирии по наземным целям. В производстве более просты, их запасы наращивали с 2016-го стахановскими темпами. Так что… хватит ракет данного типа надолго, флотские всегда славились тороватостью хомяков.

Американцы попробовали обвинить китайцев, якобы они поставляют России тактические управляемые ракеты класса «воздух — земля» средней дальности Х-31, которые изготавливаются по нашей лицензии. А так же передают залежи управляемых авиабомб и ракет, поставленных в 2015-2018 годах вместе с двумя дюжинами Су-35. Москва и Пекин отмахнулись от обвинений, попросив доказать. В ответ тишина.

Тогда Пентагон организовал вброс другого рода, сообщив (в качестве первоапрельской шутки): у русских осталось 50% запасов высокоточных крылатых ракет, они не пополняются, даже танковые заводы Екатеринбурга и Челябинска простаивают из-за нехватки компонентов электроники. Ну да, простаивают. Аж в три смены, без выходных и майских праздников. Эшелоны катятся как во время ВОВ...

Небольшое расследование показало, откуда ветра дуют. Американцы взяли за основу собственные показатели расхода «Томагавков» во времена иракской кампании, действительно расстреляв за 40 дней две трети всех арсеналов. А байки о нехватке полупроводников и печатных плат опровергаются самой Доктриной военно-промышленного комплекса России, запрещающей применять импортные компоненты для производства почти всех вооружений.

Теперь к вопросу «хватит-не-хватит». Вопрос странный, пока Россия имеет стопроцентное господство в воздухе. А кадры Министерства обороны демонстрируют: множество ударов наносится под пристальным оком беспилотников, которые выступают целеуказателями и корректировщиками. По их данным часто прилетают не баснословно дорогие «Калибры», которых, по мнению британских учёных военных аналитиков, производится не более 120 штук в год.

Семейка КАБ…

Готов спорить на планетарные запасы кумыса, большей частью используются корректируемые авиабомбы (КАБ) разных калибров, вплоть до полуторатонных. Их способны нести все самолёты наших ВКС, включая истребители Су-57. Вещицы смертоносные, умные, точные, способны истреблять стационарные и подвижные цели. С точки зрения тактики — более эффективное средство поражения, нежели высокоточные крылатые ракеты, поскольку снабжены головкой наведения, но избавляют припас от двигателя, топливных баков, что позволяет увеличить массу взрывчатки.

Их особенность: даже наличие ПВО противника позволяет применять КАБы, которые планируют с больших высот, выводя самолёт-носитель за пределы зоны поражения. По дальности полёта вполне способны посоревноваться управляемыми ракетами. КАБ-250 и КАБ-1500 уже давно стоят на вооружении, но очень полюбились нашим военным в Сирии КАБ-500, эффективно хоронившие боевиков повсеместно. Даже под прикрытием жилых кварталов, что говорить про открытые позиции.

После 2015-го, хорошенько распробовав боеприпас, началось массовое производство модификации старой советской КАБ-500Л под маркировкой КАБ-500Кр. Её может наводить на цель самолёт-носитель, или (для большей безопасности лётчиков) целеуказанием разведывательно-диверсионной группы, действующей на земле. Если ДРГ надёжно «подсветили» объект поражения, экипаж действует по принципу «сбросил и забыл» без риска познакомиться с ПВО противника.

КАБ-500Кр снабжён телевизионно-корреляционной головкой самонаведения, способен запоминать местонахождение цели и корректировать полёт припаса до момента поражения. Есть и более навороченное «изделие» (на сленге военных) КАБ-500С с аппаратурой спутникового наведения, когда можно уничтожать цели, координаты которых хорошо известны. Вылет при любой погоде, в любое время суток, сброс… поражение с точностью до пяти метров.

Есть боеприпас КАБ-250-ЛГ-Э, специально производимый для истребителя Су-57 и других глубоко модернизированных машин. Четвертьтонная бомба используется именно на поле боя, предназначена для борьбы с легкобронированной техникой и артиллерией, полевыми складами боеприпасов, командными пунктами. Хорошо показала себя на «Азовстали», кадры попаданий потрясающие, кучные, явно использовался залп фронтовой авиации по лазерному подсвету цели с земли.

Мелькают кадры применения управляемых высокоточных боеприпасов, размещённых на ударных беспилотниках. Это малогабаритные корректируемые бомбы массой до ста килограмм. Революцию в военном деле они произвели в 2020-м, когда азербайджанская армия в ходе боёв за Нагорный Карабах буквально завалила оппонентов такими боеприпасами, дешёвыми в производстве, но за счёт высокой точности — небывало эффективными.

Россия пошла дальше в разработках, приняв в начале этого года на вооружение планирующую бомбовую кассету ПБК-500У «Дрель» для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники на больших площадях. Бомба планирует к цели, на подлёте контейнер раскрывается, разбрасывая суб-боеприпасы. Некоторые «изделия» снабжены самонаводящимися электронными элементами, поражающие даже танки в самое слабое их место — тонкую броню позади башни.

Теперь к небольшому парадоксу, с которыми столкнулись все армии ведущих держав. Ударились в массовое производство широкого ассортимента корректируемых боеприпасов после Сирии, на начало 2020 года производство стали сворачивать, посчитав мероприятие дорогостоящим. Генералы НАТО принялись настаивать на применении добрых неуправляемых авиабомб. Талибы, после бегства американцев, чешут по сей день тыковки… что с залежами таких припасов делать, тысячи тонн навезены в страну. Дешёво и сердито.

Россия оказалась снова впереди планеты всей. Военные доктрины западных стран не страдают «муками совести», позволяют применять неуправляемые свободнопадающие боеприпасы массово, ковровым бомбометанием. Мы же разработали для фронтовых бомбардировщиков Су-24 специальную прицельно-навигационную систему СВП-24 «Гефест». Благодаря новинке цели поражаются неуправляемыми бомбами точно, сравнимо с корректируемыми припасами.

Дело в бортовом компьютере, который в режиме реального времени учитывает скорость самолёта, координаты, высоту полёта, расстояние до цели, даже погодные условия. Принимаются данные с земли или беспилотников, мгновенно вычисляя, когда, на какой траектории полёта экипаж должен осуществить сброс. Само собой, точность корректируемых авиабомб выше, но благодаря «Гефесту» на стационарные и неподвижные цели их тратить теперь не нужно.

Или сбрасывать десятки неуправляемых авиабомб, надеясь на поражение площадей. Система стала «золотой серединой» между двумя типами припасов, успешно обкатана, адаптирована для штурмовиков Су-25 и даже бомбардировщиков Ту-22М3. Что говорит о высокой эффективности «Гефеста». Нет смысла изводить миллионы рублей на высокоточные КАБы или ракеты, когда склады завалены неуправляемыми авиабомбами.

А в интересах царицы полей, пехоты, сегодня работает комплекс 2К25 со снарядом «Краснополь». Это тип высокоточного оружия поражает малоразмерные неподвижные цели первым выстрелом на расстоянии до 30 километров, которые подсвечены с земли разведгруппами. Впервые концепция применения «Краснополя» была опробована в Афганистане, получила развитие в Чечне, окончательно оформилась в Сирии.

Для наведения «Краснополя» на цель используется переносная система управления огнём «Малахит», цель подсвечивается лазерным дальномером, данные передаются артиллерийским батареям по цифровым каналам связи. Танк или укреплённые пункты можно «захватить лучом» на расстоянии до семи километров днём, более крупные объекты — до 15 км. Когда расчёт из трёх человек с «Малахитом» готов, с удалённой позиции производится выстрел «Краснополем», который преодолевает 20 километров примерно за минуту.

За несколько секунд до подлёта дальномер «подсвечивает» объект, припас переходит в режим самонаведения и поражает неподвижную цель с коэффициентом 0,95. Движущуюся со скоростью 30 км/час — с вероятностью 0,7. Для гражданских объясняю: если использовать обычные артиллерийские припасы, на гарантированное подавление одного взводного опорного пункта нужно… 800 снарядов, если пользоваться таблицами стрельбы. А «Краснополей» на такую операцию требуется не больше дюжины.

Причём скорострельность обычная, восемь выстрелов в минуту на одно буксируемое орудие или САУ, а комплекс «Малахит» способен держать сразу три объекта в прицеле. Если их несколько на участке фронта… получается организовать массированный огонь. Хоть залпами. Каждый «Краснополь» летит по своему собственному лучу, система наведения разнесена по нескольким радио-частотам.

Заканчивая, хочется обратиться к гражданам, кормящихся с руки западных провокаторов, даже носящих много больших звезд на погонах и говорящих о дефиците высокоточного оружия в наших арсеналах. Данные речи звучали ещё в Сирии, о сегодняшнем дне лучше вообще молчать. Откуда дровишки берут господа… тайна великая. Как можно нести околесицу, не зная сверхсекретных данных о параметрах финансирования производителей высокоточного оружия России, — загадка.

Натовцы привыкли судить по себе, штампуя вооружения не впрок (как всегда делала советская армия), а строго в рамках военных заказов. Вот и оказалось надысь… якобы бездонные запасы управляемых зенитных «Stinger» и противотанковых «Javelin»… как-то внезапно закончились. А развернуть массовое компенсирующее производство оказалось великой проблемой, делом полутора лет. Так к войнам не готовятся, господа хорошие. Особенно с равным по силе противником.

Лбы новые, а грабли старые. Помнится, фюрер на них сплясал в 1941 году, когда вермахт посчитал потенциал советской «оборонки», количество имевшихся в строю РККА танков, самолётов, орудий и миномётов. Уничтожив их большую часть в первые месяцы войны, не учёл главное — мобилизационный промышленный потенциал СССР. Когда во времена Сталинградской битвы, потеряв почти весь ВПК европейской части, наша страна ежемесячно начала выпускать по 1200 танков, тогда как весь Третий Рейх едва успевал 500 штук в гусеницы обувать.

«Калибрами» и «Кинжалами» войны не выигрывают, всегда необходимо найти «золотую середину», комплексное и гибкое использование всего имеющегося арсенала. От неуправляемых авиабомб и корректируемых артиллерийских снарядов, до самых навороченных летающих компьютеров со смертоносной начинкой. Хватит нам всего и на всех, не сомневайтесь. Воюют не летающие болванки, а мозги и руки профессионалов. С которыми у нас полный порядок. Доклад окончен.

Источник