Как красноармеец Семен Ария попал в штрафную роту за проступок, которого не совершал

Изучая биографии ветеранов Великой Отечественной войны, я наткнулся на историю старшего сержанта Семена Ария, который был осужден военным трибуналом за происшествие, которое повлекло поломку танка Т-34 и дальнейший его угон.

Старший сержант Семен Ария

Дочитайте статью до конца, и вы узнаете, что произошло на самом деле.

Семен Ария, уроженец Енакиево Донецкой области, был призван в Красную Армию в самом начале Великой Отечественной войны. После окончания 19-го учебного полка в Нижнем Тагиле Семен стал механиком-водителем танка Т-34.

До событий, о которых далее пойдет речь, Семен уже успел повоевать на Северном Кавказе и на Кубани.

Во время одного из перегонов Семен, по стечению от него не зависящих обстоятельств, совершил опрокидывание танка. Случай в военной практике, конечно, беспрецедентный.

Из воспоминаний Семена Ария:

«Зрелище было впечатляющее. Танк стоял на башне, задрав гусеницы. Ствол пушки торчал снизу, от земли. Ни разу за всю войну я не встречал более танка в такой противоестественной позиции».

Источник: Семен Ария. "Записки адвоката"

К счастью, никто из экипажа не пострадал. Танк с помощью буксира, конечно, поставили на гусеницы, завели, и он, на удивление, сразу подал признаки жизни. Но после непродолжительного марша обнаружилась серьезная поломка двигателя, на исправление которой потребовалась ремонтная бригада.

Комбат отдал приказ командиру танка лейтенанту Куцу дожидаться приезда ремонтников в припорошенной снегом степи, а сам продолжил перегон.

Кто и зачем угнал танк?

На улице стоял трескучий мороз, брезент, который всегда спасал танкистов в таких ситуациях, оказался бесполезным. Наступала ночь, мороз крепчал.

Тогда лейтенант Куц принял решение переночевать в одном из стоящих недалеко сараев, предварительно выставив караул.

Первому стоять на посту выпало старшему сержанту Ария. Через 1,5 часа лейтенант обещал прислать ему смену.

Но ни через 1,5, ни через 2 часа смена не появилась. Тогда Ария сделал несколько выстрелов из пулемета в воздух, в надежде, что про него вспомнят. Но результата не было никакого.

Зимой в танке Т-34 не заночуешь

Тогда он, закрыв танк, пошел в тот самый сарай, где заночевали лейтенант Куц с экипажем. Обнаружив их спящими, Ария растолкал лейтенанта. На что тот отправил на пост рядового Рылина.

Рылин, постояв какое-то время на холодном ветру, решил, что с танком ничего не случится и отправился спать в соседний сарай.

На утро все обнаружили пропажу танка и вместе с ним рядового Рылина. Впрочем, последнего нашли мирно спящего в обнимку с пулеметов в соседнем сарае.

На вопрос лейтенанта:

- Где танк?

Рылин на голубом глазу утверждал, что, придя на пост, танка не нашел и, чтобы никого не беспокоить, пошел спать.

Танк вскоре обнаружился в ближайшей деревне. Это ремонтники пригнали его ночью, тем самым неудачно подшутив над танкистами.

Какое последовало наказание?

Как ни странно, но вранье Рылина сработало. И вся вина легла на старшего сержанта Арию и лейтенанта Куца.

Цена шутки ремонтников вместе с наглым враньем Рылина оказалась следующей: лейтенанта Куца и старшего сержанта Арию отдали под трибунал и судили по законам военного времени.

Отбыв положенный срок в штрафной роте Семен Ария продолжил службу, был награжден многими правительственными наградами и с честью закончил Великую Отечественную войну.

Ария С.Л. Удостоверение за участие в Великой Отечественной войне

Мучила ли совесть Рылина за содеянное Семену Арии не известно.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

После войны Семен Львович Ария стал известнейшим адвокатом. Умер в возрасте 90 лет в Москве.