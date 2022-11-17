Где и как воевал отец Владимира Высоцкого?

Родился Семен Владимирович Высоцкий, отец всеми любимого поэта и музыканта Владимира Высоцкого, 17 июня 1915 года в Киеве в семье преподавателя русского языка с тремя высшими образованиями (юридическим, экономическим, химическим).

Семен Владимирович Высоцкий Семен Владимирович Высоцкий

В Политехническом техникуме Семен Высоцкий прошел курс начальной военной подготовки и получил звание младшего лейтенанта.

В марте 1941 года младший лейтенант С.В. Высоцкий поступил на военную службу и начало Великой Отечественной войны он уже встретил кадровым военным.

Со слов племянницы Ирэны Высоцкой, ее дядя:

«Был нацелен на карьеру и остро переживал свое медленное продвижение по служебной лестнице».

В отличие от своего младшего брата Алексея, который беспрерывно воевал на передовой, занимая командные должности, Семен Владимирович проходил службу все больше при штабах. Сначала помощником начальника отдела связи 3-й гвардейской армии, затем 4-й гвардейской танковой армии.

Алексей и Семен Высоцкие

Боевой путь Семена Высоцкого

Поначалу может сложиться впечатление, что Семен Высоцкий коротал свою службу в тиши штабных помещений. Впечатление это ошибочное, поскольку свыше двадцати правительственных наград СССР и Чехословакии, в числе которых орден Отечественной войны 1-й степени, два ордена Отечественной войны 2-й степени и орден Красной Звезды, говорят сами за себя.

А вот выписка из наградного листа на гвардии старшего лейтенанта Семена Владимировича Высоцкого:

«Во время наступательной операции армии по освобождению Донбасса от фашистских захватчиков помощник начальника отдела связи 3-й гвардейской Армии гвардии ст. лейтенант ВЫСОЦКИЙ непрерывно находился на боевых линиях связи и обеспечил четкую работу проводной связи.

При частой смене КП командиров корпусов и командарма, растянутости линий в глубину и по фронту, недостаточности средств связи, все же тов. Высоцкий своей энергией и напористостью всегда своевременно подготавливал новый КП, оказывая большую помощь линейным подразделениям.

За четкую организацию связи при перемещениях КП, и ее непрерывности, представляю тов. ВЫСОЦКОГО к правительственной награде – ордену Красной Звезды.



Начальник связи 3-й гвардейской Армии гв. полковник ОСТРЕНКО. 30 сентября 1943 г.».

Наградной лист на гв. ст. лейтенанта Семена Высоцкого

Семён Высоцкий участвовал в обороне Москвы, освобождал Украину и Польшу, брал Берлин, участвовал в освобождении Праги. Так же являлся Почётным гражданином городов Праги и Кладно (Чехия).

Семен Высоцкий с сыном Володей

Уже в послевоенные годы Семен Высоцкий окончил академию связи имени С.М. Буденного. Впоследствии был уволен из Вооруженных сил СССР в звании полковника.

Семен Владимирович Высоцкий пережил своего сына на 17 лет и умер в1997 году в городе Москве.

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ЗДЕСЬ. Владимир Высоцкий был очень дружен со своим дядей Алексеем и большинство песен о войне., в том числе и "Песня о погибшем летчике", были написаны под впечатлением после общения с ним. Читайте об этом

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