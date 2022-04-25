Серьёзное наращивание темпов – в 2022 году флот получит рекордное количество новых крупных кораблей.

На фоне очень резкого сокращения возможностей американского флота, о котором мы подробно рассказывали совсем недавно, нынешний год может стать крайне удачным для нашего ВМФ с точки зрения пополнения корабельного состава, причём, что стоит отдельно подчеркнуть, все боевые единицы новые и крупные (включая «перворанги»).

Источник: Минобороны России. Резкое обострение ситуации вскрывает потребность флота в кораблях дальней морской и океанской зоны. Как пример - фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" находится в составе Средиземноморской эскадры с января.

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Так вот, согласно распространённой ОСК информации, корпорация планирует передать ВМФ сразу 8 боевых кораблей и подлодок, что можно смело записывать в рекордные показатели. Всё бы хорошо, но вот список опубликовать почему-то не решились, хотя новость явно не из рядовых событий, что и заставляет выяснять всё самим. По традиции начнём с самых малых представителей и перейдём к более крупным. Открывают список сразу два корвета проекта 20380 – это «Меркурий» для ЧФ, о котором мы буквально недавно рассказывали, и его однотипный собрат «Резкий», но уже для ТОФ (строили их тоже на разных заводах). Для Дальнего востока это уже четвёртый корабль проекта, а если учитывать усиленный новыми ракетами «Гремящий», то пятый. Если кратко, то корвет построен по улучшенной схеме с более продвинутым РЛК, что является фактической работой над всплывшими ошибками первых шести представителей – более подробно о корабле можно прочитать по ссылке.

Источник: forums.airbase.ru\Curious. В кадре почти достроенный "Меркурий" в марте этого года. Хорошо видна новая надстройка, являющаяся явным признаком второй серии.

И переходим к двум долгостроям – ДЭПЛ проекта 677 «Лада», а именно «Кронштадт» и «Великие Луки». Закладка их состоялась ещё в далёком 2005-2006 году, но фактическое строительство стартовало только в 2015-2016, причём с перезакладкой второго. Подлодки довольно интересные хотя бы потому, что с момента ввода в строй «Санкт-Петербурга» проект полностью переделали, устранили все ошибки и довели до ума. Если брать их в сравнение с теми же «Варшавянками», то плюсы видны сразу – это меньшие габариты, автоматизация и шумность при тех же ударных возможностях. Уточним, что это 8 «Калибров» в любых модификациях и 10 торпед/мин, что довольно неплохо для небольшой подлодки. Кстати о «Варшавянках» - они тоже пополнят флот, но на этот раз всего в единственном экземпляре с именем Б-588 «Уфа», построенной в интересах всё того же Тихоокеанского флота. Стоит отметить, что в кратчайшие сроки в интересах ТОФ строится серия из 6 таких ПЛ с окончанием реализации задуманного уже в 2024 году. «Уфа» по списку идёт четвёртой.

Источник: АО «Адмиралтейские верфи». В кадре ДЭПЛ "Кронштадт", вышедшая на испытания в декабре 2021.

А теперь переходим к более редким представителям флота, который рискует стать очень и очень массовым, а именно фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» - очень важный для флота представитель и причин в этом две. Первая – в корабле реализован на максимальном уровне принцип импортозамещения, в частности это касается двигателя, что являлось фактически ахиллесовой пятой нашего флота. И вторая – это новая пусковая установка, которая делает корабль первым штатным носителем «Циркона». Ранее для этого приходилось совершать некоторые манипуляции, в основном доступные только крупным однотипным кораблям. Касаемо ВПУ – то это, вероятно, долгожданная УКСКМ, способная принимать любой тип ракет, применяемый на флоте, а также множество перспективных образцов, самым значительным из которых является морская версия 40Н6 от ЗРК С-400. Ракета оснащается активной ГСН, так что промах снижается к минимуму на внушительной дистанции до 400 км.

Идём дальше и кратко пройдёмся по самым крупным представителям – атомным подлодкам. Их в списке две – это РПКСН проекта 955А «Генералиссимус Суворов» и ПЛАРК проекта 885М «Красноярск». Более углублённо мы их рассматривали совсем недавно – подробности по ссылке.

Источник: АО «Объединенная судостроительная корпорация». В кадре вывод из эллинга атомной подлодки "Генералиссимус Суворов" в декабре 2021 года. Ранее подлодку хотели ввести в строй в 2023, но сроки сдвинули влево, что небывалая редкость.

А теперь время для вопросов. Дело в том, что список напрашивается явно больше, чем 8 кораблей. Как минимум «Белгород» проекта 09852 на испытаниях с начала прошлого года – это ничто иное, как первый штатный носитель «Посейдонов» и повторный перенос сроков здесь не планируется - ввод в строй в 2022 году, о чём неоднократно упоминалось. Также есть планы по патрульным кораблям проекта 22160, а именно «Сергей Котов» и «Виктор Великий» для Черноморского флота. И если второго, возможно, не успеют достроить/вывести на испытания в нынешнем году, то первый это сделает точно. Итого уже 11. Почему такая путаница в цифрах? Скорее всего имеет место желание увести из поля зрения вышеупомянутую спецподлодку в связи с колоссальной напряжённостью в мире (по ней вообще информации крайне мало), а также убрать риски в случае незапланированного переноса сроков - как минимум у фрегата могут возникнуть проблемы, слишком много нового оборудования, ранее не использовавшегося.

Источник: forums.balancer.ru/CrazyMk. В кадре "Белгород" - фактически это уже полностью боеспособная и достроенная подлодка, а небольшой перенос сроков не был неожиданным - слишком сложное вооружение он несёт.

Под конец стоит упомянуть, что своей очереди ждут многочисленные МРК проекта 22800 и как минимум один проекта 21631, но по ним в СМИ тишина. Так или иначе, список кораблей уже огромен и впечатляет, но и в таком виде он далеко не окончателен – помимо новых кораблей придут и старые, но серьёзно улучшенные, а некоторые по своей значимости превосходят всё вышеперечисленное. Речь, безусловно, о модернизированном атомном крейсере «Адмирал Нахимов» и авианосце «Адмирал Кузнецов». Сюда можно добавить и две многоцелевые ПЛ проекта 971 – «Волк» и «Леопард». Рекордные ли это цифры для нашего флота? Мягко говоря.

https://zen.yandex.ru/media/survival_task/sereznoe-narasciva...

На Адмиралтейских верфях спустили на воду подводную лодку «Уфа»!

На АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) прошла церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Уфа». Председатель совета директоров корпорации Георгий Полтавченко от имени АО «ОСК» поздравил всех собравшихся с событием. Он напомнил, что в этом году исполняется 350 лет основателю российского Военно-морского флота Петру I и привел цитату российского императора: «Кто одну сухопутную армию имеет - тот одну руку имеет, кто имеет флот - обе руки имеет». - Применительно к сегодняшнему дню отмечу, что у нас длинные руки, - заявил Полтавченко. - Прекрасные подводные и надводные корабли, которые делаете вы - наши прославленные корабелы - позволяют нам дотянуться до любого врага, кто бы он ни был - националист или террорист. Каждый день вы создаете военно-морской щит России, и это получается у вас с успехом. Очередной трудовой победой корабелов назвал спуск на воду новой подводной лодки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Уфу и Санкт-Петербург тесно связывают страницы истории - во время Великой Отечественной войны многие предприятия и жители Ленинграда были эвакуированы в столицу Башкортостана. Я благодарен Министерству обороны за то доверие, которое оно оказывает нашим кораблестроителям. Уверен и знаю, что корабелы Адмиралтейских верфей всегда справлялись и будут справляться с заказами для страны». Начальник Главного штаба ВМФ - первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России, адмирал Александр Носатов отметил, что «в этом подводном корабле собраны лучшие инженерные решения, это инновация, созданная инженерами и корабелами». В настоящее время готовность корабля составляет практически 90%. После постановки ПЛ «Уфа» к причальной стенке АО «Адмиралтейские верфи» предприятие начнет швартовные испытания субмарины. «Уфа» - четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года при участии главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова. На пятой подводной лодке «Можайск» работники верфей проводят подготовку к стыковке блок-модулей. На шестом корабле тихоокеанской серии «Якутск» предприятие проводит работы по формированию корпусных конструкций. Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание. https://vk.com/otsrussia?w=wal...

«ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для атомного ледокола «Чукотка»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступило к изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка», который должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году. «РИТМ-200» – это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый. Установка имеет высокий ресурс, коэффициент использования установленной мощности и период непрерывной работы, минимальное количество перегрузок активной зоны. К тому же, установка обладает низким уровнем собственного энергопотребления, что обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики ледокола в целом. В «ОКБМ Африкантов» в числе прочего изготавливается ключевое оборудование парогенерирующего блока, такое как блок труб и устройств, шахта внутрикорпусная и крышка реактора. Также в АО «ОКБМ Африкантов» завершено изготовление перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения. Перегрузочный комплекс предназначен для перегрузки активных зон реакторных установок «РИТМ-200». Оборудование позволяет выполнять весь комплекс работ в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов, связанных со вскрытием реактора, выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), загрузкой новых ТВС, монтажом реакторного оборудования и обеспечением физического пуска. Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. АО «ОКБМ Африкантов» выступает проектировщиком и комплектным поставщиком изделия, а также изготавливает ряд важных элементов силовой установки. Изготовление корпуса реактора и финальная сборка проходят на заводе «ЗиО-Подольск». Полученный опыт разработки и изготовления реакторных установок «РИТМ-200» также позволил АО «Атомэнергомаш» стать комплектным поставщиком оборудования для ледоколов проекта «Лидер», для которого машиностроительный дивизион Росатома поставит весь силовой остров, включая новую реакторную установку «РИТМ-400». Для справки: 21 октября 2020 года официально вступил в строй головной атомный ледокол «Арктика» с РУ РИТМ-200. 24 декабря 2021 года введен в эксплуатацию первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Продолжается строительство универсальных атомных ледоколов «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Судостроение является одним из самых динамичных бизнес-направлений «Атомэнергомаша». Сегодня машиностроительный дивизион Росатома может производить не только реакторные установки, но и прочее оборудование для судостроительной отрасли, включая широкую линейку общесудовой арматуры, котельное, емкостное, теплообменное и фильтровальное оборудование, элементы паротурбинных установок и ряд вспомогательных систем. Предприятия дивизиона располагают оборудованием и компетенциями для выполнения всех технологических операций, начиная от литейного и заготовительного производства и заканчивая испытаниями и упаковкой готовой продукции.

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