Друзья-товарищи

Я маюсь от усталости и лени

И просто оттого, что мало сплю.

Но пёс мой утыкается в колени

И говорит:

- А я тебя люблю



Я бьюсь над вечным бытовым вопросом,

Когда ресурсы подошли к нулю.

Но пёс мой прикоснётся мокрым носом

И говорит:

- А я тебя люблю! МОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ВИДИМО, ЕСТЬ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ НА СВЕТЕ.



"Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней".

Уже час снайпера выбить не можем. Какой-то альпинист, бл..., попался. Прыгает с этажа на этаж и никак засечь не удаётся. У нас четверо уже трёхсотых. У "якута" уже глаза навыкате.

Вроде заметили, бах туда и вроде тишина. Только двигаться начинаем — снова по нам огонь, и мы обратно. Устали уже сидеть. "Батя" говорит: "может, координаты дадим, и пусть сравняют с землёй этот дом?" Говорю: "Нельзя, мало ли в подвалах мирняк, а эта с..., видимо, этим и пользуется".

Короче, засекли мы его, но стрелять не стали, подождали, смотрим — не уходит с позиции, ну, и долбанули по этажу, что выше. Двинулись, тишина.

Видать, придавило. Заходим в дом, двигаемся по этажам, тишина...

На девятом лежит, живой. Достали и передали врачам.

Решили в подвалах проверить — и тут что-то пошло не так... Сапёров нет — идём сами.

Чувствую, что-то зацепил, замер... Понимаю — попал. Своим показываю: "назад". Смотрю — вроде не до конца натянул, и медленно отхожу в сторону, и тут как долбануло. Меня отбросило взрывной волной. Лежу, вроде живой, только шевелиться больно. Ребятам говорю, чтобы не подходили, а то мало ли.

Потом разворачивается и ползком от меня уходит. Я жду... Ничего не происходит. Она обратно ко мне и опять уходит. Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней. Через какое-то время мы выползли на улицу, но уже с другого выхода. Наши пацаны стоят, а мы к ним с тыла. Они ещё долго ржали над нами.

Картина — ползёт собака, а я за ней и вроде уже на улице, но всё равно ползём.

Уже после сапёры мне сказали, что мирных не было, а ты, мол, фартовый ты, Саня: и как вышел оттуда, не знаем, там всё в растяжках было.

А я и говорю, что я тут не причём, а всё она — и показываю на собаку.

В тот день всю тушёнку ей скормили. Уж больно худющая была, а потом по зелёному передали волонтёрам.

Мой второй день рождения. Хотел бы я её себе оставить, но куда?

Видимо, есть ангел на свете.

Да и собака, видать, не простая была!

/Игорь Шихов/

Смотрим очередную подборку хвостатых с линии соприкосновения. Самый верный друг На фото Фокс.

Брошенный в ходе боёв за Кременную пёс.

Прибился к нам в мае 2023 года.

Переезжал с нами 2 раза, даже в кузове Урала, на новые направления.

Погиб на Харьковском направлении в 2024 году по естественным причинам.

Беги по радуге, малыш.

Ты был легендарным псом и частью отряда. СпН "Ахмат" Это Нурсик. Любимая собака и соратник воина Гузенко Егора, более известным под позывным "Триннадцать" Все эти фото с позиций присылают бойцы на разные тг-каналы В местах боев очень много брошенных или потерянных, или от испуга сбежавших от хозяев собак и кошек

Есть дворовые, но есть и породистые На посту

Вот такие сослуживцы на позициях.