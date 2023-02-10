Реплика по Олимпийским страстям под белым флагом…

Тема стала уже надоедать, но считаю острое её обсуждение очень полезным делом, общество должно очищаться от иллюзий, взрослеть и начинать думать, учиться занимать собственную принципиальную позицию. Как там звучит якобы петровский пассаж: «указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была». Как лыко в строку высказывание, аккурат к месту пришлось.

Есть такой неоднозначный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (кому как, но автору его ор слух режет, словно испорченная циркулярная пила), поддержавший позицию президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова: России не надо бойкотировать Игры-2024 в Париже, даже если наши спортсмены будут там выступать под нейтральным флагом. Мол, такой подход «может привести к изоляции российского спорта минимум на два олимпийских цикла», конец цитаты.

А загорелся сыр-бор от заявления Исполкома Международного олимпийского Комитета, милостиво сообщившего 25 января: должно состояться возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Но необходимо обсудить правила допуска только тех, кто активно не поддерживал спецоперацию на Украине.

Статью летом на эту тему написал подробную, но готов ещё раз высказаться. Во-первых, какая Олимпиада в нынешние времена? Нет, угрюмыми сычами сидеть для психики вредно, но пока против России ведётся (назовите как угодно, прокси-шмокси, гибрид-мадрид) война, а город Париж отправляет для убийства наших солдат и мирных граждан наёмников, артиллерию, танки и прочее – посещать в любом статусе французскую землю … как минимум, выглядит очень странно для граждан Российской Федерации.

Второе. Господину Губерниеву, наговорившему оскорблений «квасным патриотам» в своём Telegram-канале на вдумчивое толковище в подворотне с применением насилия – стоит читать Федеральный закон от N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

7.2) Олимпийская команда России - коллектив, состоящий из спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, принимающих участие от имени Российской Федерации в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых Международным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов;

«Олимпийская команда России … от имени Российской Федерации». Прекрасная мелодия Чайковского и белая тряпка с олимпийскими кольцами не являются официальным «именем» России, при всём уважении к данным символам. А кто посмел дважды нарушить Закон, выпуская наших спортсменов на Олимпиады – должен серьёзно ответить, как минимум, лишиться занимаемой должности.

(иллюстрация из открытых источников)

Третье. Придание русским олимпийцам «нейтрального статуса» было (как угодно можно относиться) по «спортивным показаниям», якобы за государственную программу допинга. Не силён в теме, но спорт высших достижений во всём мире стоит на пилюльках, таблетках, микстурах и прочем волшебном зелье. Да, России просто не повезло, именно на ней оттоптались, даже готов поверить, что политика и русофобия здесь не при чём (ну-ну). Сегодня речь идёт о Спецоперации, явлении исключительно политическом, а спорт, как известно – обязан быть вне её.

Вот и подползаем к самому ключевому моменту. Международный Олимпийский Комитет, отбросив словоблудие его чиновников, хочет чего? Чтобы в Париж приехали спортсмены, без которых соревнования в некоторых видах спорта выглядит Спартакиадой комбината по оказанию бытовых услуг. Что крайне вредно сказывается на настроениях титульных спонсоров и телевизионных трансляциях. Но нужно сделать так, чтобы эти олимпийцы … были не совсем русскими. Без герба, флага, гимна. Под белым капитулянтским знаменем.

Мало того, идут разговоры об особом сорте русских – «правильном», не поддерживающем проводимую СВО. Данную тему считаю откровенным фейком, но если дело дойдёт до подобной мерзости (что не исключено) – любые разговоры об участии российских граждан можно смело называть «государственной изменой», а Губерниеву и президенту Позднякову сияет клеймо «иноаганта» в личном деле пионерской клятвой. Хотя разозлённый народ немного иного мнения...

Уп-с... (иллюстрация из открытых источников)

Ещё раз напоминаю: разговоры о «нейтральном статусе» исключительно политические, допинги давно за скобками вынесены. Стоит сверхзадача публично «отменить Россию», точка. Тем более, данная операция уже проводилась неоднократно, но наше травоядное начальство отпор не организовало. Раз за разом демонстрируя «толерантность», капитулируя перед любыми навязываемыми извращёнными принципами, хоть Олимпийского движения, хоть международного права.

«Дискуссия», организованная Губерниевым, с точки зрения манипулятивных информационных технологий – очень полезна нам сегодня. Поскольку высвечивает молчаливое и затаившееся спортивное начальство, бесчисленную обслугу «спорта высших достижений». Прикрывающуюся жалостливыми разговорами «спортсмены с раннего детства готовились и гробили себя ради Олимпийской медали, жизнь положили, их век в споре короток». Не лишайте их надежды на обеспеченное будущее, дался вам этот белый флаг.

(иллюстрация из открытых источников)

Но мне импонирует другой подход, придуманный в рамках «дискуссии» народом, не термоядерными или «квасными патриотами», а обычными людьми. Речь о жертвенности, гражданской позиции. Когда ребята на поле боя ежедневно жертвуют во имя Родины жизни и здоровье, насколько уместно вообще говорить про спортивный азарт и судьбу даже самого талантливого атлета. Он не умрёт, не станет инвалидом, продолжит карьеру тренером или функционером спортивной федерации, если так важна Олимпийская медаль – сменит гражданство и получит её, какие проблемы? Разговор в такой плоскости нужно вести, а мы почему-то стесняемся.

Когда в спорт вмешивается политика и только политика – от такого сомнительного ликёрчика нужно сей же час отказываться. Сегодня пошли разговоры о ЛГБТ-спортсменах, трансгендарах, их обязательном квотировании в составе олимпийских сборных. Смешно? А зря, шаг за шагом, уступка за уступкой, капитуляция за капитуляцией … и вот содомия захватила Северную Америку и Европу, стала главным общественно-политическим трендом.

Лягушку положено варить на медленном огне, проглотив белый флаг … с этим тоже согласимся? Ради «обеспеченного будущего» атлетов предложим им монетку подбрасывать для ранжирования на геев, лесбиянок, трансов? Если начистоту, когда МОК «разрешил» отдельным российским спортсменам участвовать от себя лично под олимпийским флагом – с этой шарашкиной конторой нужно было завязывать раз и навсегда.

А Губерниеву, его чиновничьей «крыше» честно сказать народу обжигающую правду: данный атлет не «представляет Россию», он … просто «из России». Что сразу отменяет любые бюджетные расходы на его подготовку, содержание и прочие плюшки-ватрушки.

Господину Губерниеву сотоварищи, чиновной братии Федераций и олимпийского Комитета стоит вернуть деньги, на которые они катались на Олимпиады, поскольку российских атлетов де-юре там не было, соревновались частные лица. На свой страх и риск, наверняка – на личные сбережения или спонсорские монетки, так понимать?

(иллюстрация из открытых источников)

МОК злостно нарушает Олимпийскую Хартию, вот о чём помалкивает Губерниев и его большие друзья, спортивные чиновники и профессионалы, кормящиеся вокруг Олимпиад, международных соревнований. Не в спорте дело сегодня, а принципиальном противостоянии Россия – Запад. Предложено очередное наше унижение за наши же деньги. Может быть, немного обождём? Спортивные соревнования с участием «недружественных стран» без своего флага выглядят намеренным оскорблением под политическим предлогом.

Именно так уничтожается понятие патриотизма. Любого, хоть квасного. Сначала флаг, потом гимн, потом кайся и плати, учись стыдиться и презирать свою страну, а затем и предавать. А «миротворцы», предлагающие каждому спортсмену делать выбор индивидуально на счёт выступления в «нейтральном статусе» – ещё более опасны. Такие вопросы обязано решать государство, министерство спорта, либо отдельные Федерации. В идеале – думные бояре.

Только им нужно кое-что знать, о чём тоже помалкивает Губерниев: под белым флагом МОК имеют право выступать только … беженцы. Как в Рио-де-Жанейро, когда была составлена отдельная команда из десяти спортсменов Южного Судана, Сирии, Демократической Республики Конго и Эфиопии. Мы – беженцы? Если так, то примите-распишитесь в собственном позоре и бесчестье. Лично не желаю связывать «беженцев» со всей страной и народом, они добровольно отказываются от Родины, но формально считаются россиянами по наличию паспорта.

Не имею права таких судить, но в «квасном патриотическом» угаре готов сказать неприятные вещи: придуманный МОК термин «Olympic Athletes from Russia» (олимпийские спортсмены из России) является шовинистическим и расистским, дающим право беженцам-атлетам унизиться от имени моей Родины. Лично и (уверен) миллионы граждан России такого права не давали. Есть острое желание – ради Б-га, выглядите посмешищем перед нашими врагами сами по себе, в частном порядке, согласно прейскуранту. Только помните нетленную мудрость:

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