Обзор преступлений Горбачева и его окружения. Часть 1

Предупреждаю сразу! Текста очень много, и он весьма информативен! Серия публикаций из доклада «Рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти» предоставляет Вам новую информацию о преступной деятельности организованной преступной группировки первой волны, совершившей в конце прошлого века Государственную измену Родине, развалившей могучее государство - СССР, и положившей начало крупнейшему в новейшей истории разграблению собственного государства в угоду интересам зарубежных руководителей и магнатов, и с целью личного корыстного обогащения.

Опубликовано 21 ноября 2012 года

В ранее указанной нами информации в 2009-2010 годах сообщалось о том, что бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чиновники и коррумпированные высшие должностные лица правоохранительных органов страны "ельцинского периода", жаждущие единовластия, сконцентрировали в своих руках на протяжении последних двух десятилетий, как внутри страны, так и за рубежом, огромные суммы “теневых” активов, во много раз превосходящих бюджет России. Эти теневые активы явились основной причиной нынешнего финансового и экономического кризиса в стране. Эти лица благодаря "теневым" деньгам в любой момент могут осуществить любую экономическую диверсию и спровоцировать социальный взрыв и захват власти, что грозит национальной безопасности страны.

Ранее нами раскрывалась часть преступной деятельности высокопоставленных госчиновников Татарстана, входивших в так называемую "ельцинскую семью". Под прикрытием должностных лиц правоохранительных органов из России этой группой похищались через компанию АСЭР "Тан" огромные суммы денег, золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная часть которых нелегально вывезена из страны за рубеж, где аккумулирована в различных зарубежных банках на счетах подставных лиц типа Загребельного, Хайруллина. Шакирзянова и других.

В общей сложности через счета АСЭР "Тан" и ООО СЭР "Тан", без участия ее владельца - Шашурина С.П., который в это время незаконно содержался в местах лишения свободы, подставными лицам, руководившими АСЭР "Тан", было похищено и вывезено через эту компанию под непосредственным руководством Шаймиева М.Ш., Лужкова Ю.М., Туманова В.И., Вавилова А.В. и других высокопоставленных чиновников 786 тонн золота, 460 тонн серебра, большое количество алмазов, миллионы тонн нефти, 30 тысяч автомашин "КамАЗ", редкоземельные металлы, активы от реализации которых хранятся в банках Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Израиля, Германии, Канады, США, Швеции, Индонезии, Панамы и других стран.

Активы от вывезенного через АСЭР "Тан" золота, алмазов, нефти и другого имущества, а также денежные средства бывших союзных республик и граждан СССР, находившиеся в банке «Тан» как филиале Госбанка СССР, похищены и вывезены из страны и находятся на счетах сотен подставных лиц: Загребельного, Ушакова, Шакирзянова, Кудинова, Токарева, Хайруллина, Гемалова, Бородавкина, Колова и сотен других лиц. Их общая стоимость составляет около 73 трлн. долларов США, из них 6,5 трлн. долларов США находятся только на счетах одного Загребельного М.Н., что он сам признал в ходе следствия по уголовному делу № 18\230278-02.

Эти денежные средства и активы, которые похищались и вывозились через счета АСЭР "Тан", банка «Тан» и других клонов «Тан», хранятся в "КВС банке" – на счету Загребельного М.Н. в сумме 108 млрд. долл. США; в банке "Сантандер" Испания – 13 трлн.дол.США; в "Комерцбанке" Германии – 1.7 трлн.дол.США и алмазы на сумму 60 млрд. дол. США; в банке "Парис Банк" Лондон - 17 млрд.дол.США, в банке "Кредит-Аншталь" (Австрия) – 5 млрд. долл. США. 786 тонн золота хранится в банке "Бюро Отель" (Лихтинштейн), 500 тонн - в банке г.Франкфурт-на-Майне; алмазы хранятся в "Ландес Банке" - на сумму 350 млрд. дол. США, в банке "Кредит Свисс" - на сумму 150 млрд. дол. США. В "Дрезден банке" и "Дойч банке" Германии - алмазов на сумму 60 млрд. дол. США; в банке "Standart Chat Wele" - алмазов на сумму 87 млрд.дол.США, в банке "JP Morgan Chas" - алмазов на сумму 200 млрд.дол.США, в "UBS банке" - на сумму 250 млрд.дол.США, в "Мицубиси банк" - алмазов на сумму 1 трлн.дол.США, в банке "Stanard Chartered Bank" США - алмазов 8 тонн, оформленных на бывшего сотрудника КГБ Дробышева; активы имеются в 72 других банках Запада.

В данном докладе Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти предоставляет Вам новую информацию о преступной деятельности организованной преступной группировки первой волны, совершившей в конце прошлого века Государственную измену Родине, развалившей могучее государство - СССР, и положившей начало крупнейшего в новейшей истории разграбления собственного государства в угоду интересам зарубежных руководителей и магнатов, и с целью личного корыстного обогащения. Это преступное сообщество совершило невиданные по масштабам хищения народного добра и выводу активов партии и государства за рубеж под непосредственным руководством главы государства - Горбачева М.С. и его активных соучастников Геращенко В.Л., Деменцева В.В., Крючкова В.А., Кручины Н.Е., Павлова В.Н. и др.

Исторически, вывоз капитала начался еще в начале 20 века при царском режиме, продолжился при установлении советской власти. В царское время он велся с целью накопления капиталов по международным соглашениям по созданию мировой финансовой системы. В советское время велся под прикрытием оказания помощи другим коммунистическим партиям разных стран для проведения социалистических революций в других странах.

Но особенно активно вывоз капиталов с целью накопления личного капитала на счетах в зарубежных банках высших чинов партии и государства стал проводиться во второй половине 1980-х годов, когда к власти пришел М.С. Горбачев, и особенно после ввода им поста Президента СССР в 1989 году.

Развал СССР как таковой начался с 1985 года, но основной удар пришелся на 1987 год, когда подразделения КГБ по распоряжению Горбачева, злоупотребляющего своими должностными полномочиями, стали заниматься не обеспечением государственной безопасности СССР, а внедрением доллара в хозяйственную деятельность и "вхождением в рынок", во взаимодействии с руководством США, Англии, Франции, Германии.

В этот период в основу развития политического процесса в стране Горбачев, с одной стороны, с целью государственной измены своей Родине провозглашает лозунг "перестройки", развития гласности, открытости, формирование многопартийности, а с другой - создает, якобы для сохранения капиталов, тайные коммерческие структуры "невидимой" партийной экономики, для вывода капиталов на Запад и аккумулированию их на личных счетах доверенных ему лично членов партии.

Горбачев во многом по-новому ставит задачу материального обеспечения жизнедеятельности партии, создания стабильных источников финансирования, как в советской, так и в иностранной валюте, вместо укрепления советского рубля делает ставку на американский доллар и на материальные основы партии, на международные связи КПСС, а также на задачу "оказания помощи зарубежным компартиям".

Цель Горбачева, находящегося под воздействием лидеров США, Англии, Германии других стран и агентов влияния, государственная измена Родине и разрушение могучего государства, личное обогащение, обогащение соратников и друзей на Западе за счет народа СССР, с конечной целью – ликвидацией СССР как суверенного государства и обеспечение для Запада поставок сырья за счет богатств России.



Для осуществления этого преступного замысла по осуществлению государственной измены по развалу СССР Горбачев, злоупотребляя своим служебным положением и превышая власть, как глава государства и партии, создает и формирует для осуществления своих идей преступный клан - организованное преступное сообщество. Горбачев планомерно, начиная с 1985 года, принятием различных решений партии и советского правительства в ущерб интересов советского народа создает структуры "теневой" коммерческой партийной экономики, как на территории СССР, так и за рубежом.

Осуществления свои преступные намерения, Горбачев под видом «нового мышления» цитирует следующие лозунги: "Партии нужно входить вместе со всей страной в рынок", "Надо учиться торговать", «Главное - начать, и процесс пойдет». Для формирования состава организованного преступного сообщества и выполнения поставленных им задач Горбачев лично определяет список допущенных им доверенных лиц для этой работы.



К этой теневой работе по личному обогащению Горбачев создает специальную группу. В эту группу допущен очень узкий круг лиц из числа членов ЦК, УД ЦК КПСС, руководства КГБ, Минфина и Центрального банка, а именно: Ивашко, Деминцев, Шенин, Фалин, Дзасохов, Лучинский, Манаенков, Веселков, Кручина, Крючков, Геращенко, Павлов, Орлов и др.

Перед участниками созданного им преступного сообщества Горбачев поставил задачу:

П е р в о е - это расхищение и тайный экспорт за границу нелегально добытых сырьевых ресурсов страны.

В т о р о е - хищение добываемого золота, платины, серебра, алмазов и расхищение золотоалмазных и бриллиантовых запасов страны и вывоз его на Запад.

Т р е т ь е - хищение валютных резервов государства и перевод их на свои счета в Западные банки.

Ч е т в е р т о е - печатание рублевой массы и тайный вывоз ее за границу для конвертации в валюту и размещения ее на личных счетах в Западных банках.

П я т о е - хищение 360 миллиардов советских рублей - сбережений населения и пенсионеров СССР, лежавших в сберегательных кассах.

Ш е с т о е - перекачка бюджетных средств страны в создаваемые преступным сообществом банки, коммерческие структуры, как в СССР, так и за рубежом.

С е д ь м о е - оказание помощи своим соплеменникам и друзьям за границей по всему миру за счет средств советского государства.

В о с ь м о е - неуплата государству налогов от деятельности многих сотен издательских и тысяч прочих структур, подотчетных только партии.

Д е в я т о е - тайное использование бюджетных денег государства для нужд КПСС и мирового коммунистического движения.

Д е с я т о е - перевод на личные счета богатства КПСС в виде валюты и драгоценных металлов движимого и недвижимого имущества внутри страны и за рубежом.

Для выполнения этих задач на первоначальном этапе своей преступной деятельности Горбачев под воздействием президента США Рейгена, премьер министра Англии Тэтчер, агента влияния и миллиардера Роберта Максвелла, владельца газет, издательств и информационных центров, с которым Горбачев находился в дружеских отношениях, создает совершенно секретную директиву, которая направляется руководителям партий в республики, края и области, в которой указывается о необходимости срочно:

"Провести инвентаризацию партийной собственности с точки зрения определения возможностей ее использования в коммерческих целях; одновременно "проинвентаризировать" все поступившие от партнерских партий деловые предложения и провести консультации с соответствующими партиями. Приступить к формированию сети не крупных, гибко действующих хозрасчетных хозяйственных организаций на базе существующего партийного имущества в форме совместных предприятий, акционерных обществ с участием фирм "друзей" и партнерских партий...".

В тот период времени фирмам так называемых «друзей», которые были созданы на Западе по распоряжению Горбачева, "Внешэкономбанком СССР"передавались в качестве материальной помощи крупные денежные вливания. Денежные средства безвозмездно передавались в иностранные компании в миллионах инвалютных рублей, в частности:

В ИТ - "Коммерсио" (Португалия) - 4,4, "Металким" (Португалия) - 3,3, "Нумерика" (Португалия) - 0,6, "Ланд-оф-Фольк" (Дания) - 0,3, ОПФ (Франция) - 0,3, "Пламбак" (ФРГ) - 0,1, "Интернэшенел Трайдинг" (Япония) - 0,5, ОПФ (Франция) - 0,4, "Тети Эдитори", "Эдитори Риенити", "Амилькара Пицца", "Ксилон" (Италия)- 1,9, "Глобус" (Австрия) - 2,2, "Пергамон Прессо" (Англия) - 0,5, "Друкхауз Норден", "Дастим", "Лохер", "Барч Интернэшенел" (ФРГ) - 0,4, "Коопи" (Швейцария) - 0,1, "Аванте" (Португалия) - 0,2, "Ланд-оф-Фольк" (Дания) - 0,3, "Виг-Трюк" (Швеция) - 0,1, "Пиплз Дейли Уорлд" (США) - 0,1, "Унита" (Италия) - 0,05, "Морнинг Стар" (Англия) - 0,1, "Ризоспастис" (Греция) - 0,1, "Краус" (Австрия) - 24,6, "Папандопулос" (Греция) - 3,7, "Агалиу" (Греция) - 2,0, "Фидас" (Греция) - I,5... всего на сумму более 60 млн.дол.США.

Когда член преступного сообщества - управляющий делами ЦК КПСС Кручина Н.Е. докладывал Горбачеву, что для отправки таких средств за рубеж указанным выше организациям нет средств в партийной кассе, то Горбачев, злоупотребляя своим служебным положением, превышая властными полномочиями, давал распоряжение председателю Госбанка СССР Геращенко о взятии этих денег из Государственного банка СССР, которые перечислялись первоначально во "Внешэкономбанк", а из него перечислялись на счета указанных выше фирм «друзей».

Существуют точные данные о ежегодных долларовых субсидиях в страны-сателлиты:

Советские субсидии Задолженность Западу

в млн.дол. в млн. дол.

ГДР 292 11500

Куба 1860 -

Чехословакия 344 4500

Польша 1900 23000

Монголия 86 -

Румыния 460 9500

Венгрия 167 8900

Вьетнам 1040 -

Болгария 127 4500

За последние годы Советский Союз истратил таким образом 85,8 миллиарда долларов, распределив эти огромные средства следующим образом:

Куба 15,4906 млрд.долларов

Вьетнам 9,1312 млрд.долларов

Сирия 7,426 млрд.долларов

Ирак 3,7656 млрд.долларов

Эфиопия 2,8605 млрд.долларов

Сев.Корея 2,2341 млрд.долларов

Монголия 9,5427 млрд.долларов

Индия 8,9075 млрд.долларов

Польша 4 ,955 млрд.долларов

Афганистан 3,055 млрд.долларов

Алжир 2,5193 млрд.долларов

Ангола 2,0289 млрд.долларов

Под видом "назревших реформ" под руководством Горбачева с января 1988 года принимается новый Закон о государственном предприятии. Согласно ему «государство не отвечает по обязательствам предприятия. Предприятие не отвечает по обязательствам государства». Этот закон внес хаос и дезорганизацию в хозяйственную деятельность предприятий. В то же время, плановая экономика оставалась, сохранялось и централизованное распределение фондов. Министерства по-прежнему должны были снабжать предприятия всем необходимым, а те, согласно новому закону, могли распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению. Экономика превратилась в улицу с односторонним движением.

В мае 1988 года Верховный Совет СССР по инициативе Горбачева принял Закон «О кооперации». За общими фразами многочисленных статей этого закона пряталась суть: разрешалось создавать при предприятиях кооперативы с правом использования централизованных государственных ресурсов. Только в отличие от самих предприятий, эти кооперативы могли по закону самостоятельно проводить экспортные операции, создавать коммерческие банки, а за рубежом - свои фирмы. Причем, выручка в иностранной валюте изъятию не подлежала. В 1988 и начале 1989 года издавались постановления Совмина СССР, отменявшие госмонополию на внешнеэкономическую деятельность, запрещавшие таможне задерживать грузы кооперативов, разрешавшие оставлять выручку за рубежом.

На основании этих постановлений Горбачев вначале освободил предприятия от обязательств перед страной, затем передал активы этих предприятий в руки кооператоров, затем распахнул настежь границы. За считанные недели при большинстве государственных предприятий были зарегистрированы кооперативы, хозяевами которых стали родственники директоров, секретарей обкомов и членов ЦК КПСС. В то же время из государственных фондов на фабрики и заводы по-прежнему шли ресурсы для выпуска продукции, но теперь по закону директора были сами вправе распоряжаться этой продукцией. Они стали сливать эти ресурсы в собственность «семейных» кооперативов, а те отправляли их за рубеж. Цемент и нефтепродукты, металл, газ и хлопок, пиломатериалы и минеральные удобрения, резина и кожа - все, что государство направляло предприятиям для переработки и насыщения внутреннего рынка, пошло железнодорожными составами за рубеж через зеленые зоны на наших границах. За рубежом чиновники стали складывать капиталы на личные счета, а вскоре инициировали разрушительную реформу банковской системы СССР. Чтобы в дальнейшем, в час «X», легально, через свои банки, ввезти эти деньги обратно в страну для скупки обесцененных предприятий. Горбачев и его преступная группировка уже тогда, задолго до 1992 года, готовила своих людей, и готовилась к приватизации, проводимой затем в 1992-1995 годах одними из активных членов этого преступного сообщества – Чубайсом А.Б., Авеном П.А. Кохом Э.В. и др.

За 1988-1989 годы образованные кооперативы вывезли из СССР половину произведенных в стране потребительских товаров и имевшихся активов. Внутренний рынок обрушился, в стране наступил период отсутствия промышленных и продовольственных товаров. Постановлениями правительства по распоряжению Горбачева и Рыжкова на закупку продовольствия за границей бросили золотой запас Советского Союза. Золото текло за рубеж, а под видом получения «заграничного» продовольствия нередко оформлялось «родное» продовольствие - опять-таки с внутреннего рынка. Например, в портах Ленинграда, Риги или Талина суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Испанию с Грецией и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей для СССР по цене $120 за тонну и наше государство выкупало эту же свою пшеницу по этим завышенным ценам. Только на закупку семян кукурузы из США и Канады было вывезено в 1989 году из Магадана 2 750 кг. золота в Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудников КГБ, вместе с алмазами на сумму 28 млн.дол.США было отправлено в Израиль.

В это же время, Горбачев, продолжая свою преступную деятельность, направленную на уничтожение России и ее развал, не обращал внимание на страдания российского народа и рассматривал секретные "просьбы друзей". Так Кручина и Геращенко, выполняя распоряжения Горбачева, выделяют 07.01.1990 для КПФ (Финлядии) Т. Сипсило 1,3 млн.дол.США; 09.01.1990 компартии Индии - 2 млн.дол.США; по 2 млн.дол.США - компартиям США, Италии, Франции и другим; по 5.5 млн.руб. перечисляется ежемесячно на обслуживание эмигрантов из дружественных Горбачеву стран; делаются другие расходы в интересах иностранных граждан.

13 марта 1990 года Горбачев отменяет статью 6 Конституции страны, закрепляющая за КПСС политическую монополию в СССР.

Партия отказалась от своей политической гегемонии. Она теперь под руководством Горбачева, обладая капиталом, становится отдельной кастой, олигархическим кланом. В стране начинается полный "разгул демократии" в виде финансового внедрения в экономику американского доллара, что привело в дальнейшем к полному краху финансовой системы СССР.

После начала горбачевской перестройки номенклатура высших эшелонов советской власти всех отраслей, валом завладев денежными средствами СССР, повалила на Запад, приобретая там недвижимость.

Горбачев издает Директиву от 13.02.1990г. "О необходимости рассмотрения некоторых правовых аспектов жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского (1990 года) пленума ЦК КПСС". В этой директиве Горбачев указывает о необходимости перехода к многопартийной системе в СССР и возможности изъятия у партии ее имущества, прежде всего зданий, предоставлявшихся партийным комитетам, другим организациям и учреждениям КПСС - издательств, типографий, домов отдыха, санаториев и иных объектов социальной сферы, транспортных средств и т.д.

Совершенно секретным распоряжением Горбачева и Рыжкова был установлен особый порядок курса доллара для сотрудников управления ЦК КПСС. Этим распоряжением разрешался обмен 1 доллара США за 62 коп., а всем остальным гражданам страны - за 6 руб. 26 коп. Членам ЦК и номенклатурным чиновникам без ограничения разрешалось получать кредиты в банках, скупать валюту и вывозить ее за границу, где открывались личные счета в заграничных банках.

Это все происходит в тот период, когда в стране советским рабочим, ученым, военным, чиновникам, крестьянами не стали выплачивать заработную плату, в связи с чем началась массовая безработица, забастовки, митинги. Пропадали продовольственные и промышленные товары, нарушились хозяйственные и финансовые связи между предприятиями, пошли в рост коррупционные процессы, республиканские компартии стали переходить к "национальному суверенитету" и созданию народных фронтов. В тот период руководители других республик и их народ, наблюдая за коррупционностью Горбачева и его соучастников, управляющих правоохранительной системой страны, начали проводить антирусскую кампанию. Руководители отдельных республик, стремясь, как и Горбачев, стать президентами отдельных государств, организовали противостояние центральной власти. Активировалось национальное противостояние на Кавказе, Прибалтике и в Средней Азии. Загремели первые выстрелы молдаван и русских друг в друга в Молдове. Русские беженцы хлынули из республик в Россию, где они были никому не нужны. Всеми средствам массовой информации создавались народные фронты, передавались призывы к русским людям помочь своим соотечественникам, попавшим в небывалую беду. Сообщались номера счетов, на которые просили перевести денег "кто сколько может". Денег ни у кого не было, зарплаты рабочим по нескольку месяцев не выплачивались. На этой основе происходили массовые митинги рабочих различных отраслей народного хозяйства, связанные с невыплатами и нищенским существованием. В течение короткого времени забастовало 166 шахт – это около 180 тысяч человек. Газета «Вашингтон пост» в то время писала, что правительство СССР во главе с Горбачевым хочет руками шахтеров развалить СССР.

Для захвата активов и всего комплекса имущества, принадлежащего партии и советскому народу, в том числе находящегося за рубежом, вывода активов на Запад по преступному сговору Горбачева, Деминцева, Крючкова, Кручины была создана специальная группа «Z». В эту группу в последующем в общей сложности было вовлечено около 2000 сотрудников КГБ, внешней разведки ГРУ МО СССР, другие спецагенты.

Для проведения этих операций на первоначальном этапе Горбачев и созданная им группа «Z» привлекли специалиста - полковника КГБ Веселовского, которому Кручина, Ивашко и первый заместитель КГБ генерал Бобков поставили задачу создания специальных финансово-экономических структур совместно с иностранными организациями, для вывода через счета этих организаций денежных средств на счета лиц из номенклатуры, определяемых Горбачевым и другими участниками преступного сообщества.

Веселовский, после перевода на работу из КГБ в Управление делами ЦК КПСС на должность заместителя заведующего сектором по координации экономической деятельности хозяйственных служб, исполняя распоряжение руководителей преступного сообщества, создал коммерческие структуры типа "Сеабеко" и другие в СССР, их филиалы за границей и разрабатывал различные способы отмывания подпольных партийных и государственных денег, полученных в том числе от развивавшегося нелегального бизнеса. Эти организации были связаны с подпольными организациями, занимающимися в других странах торговлей оружием, наркотиками, рабами, проститутками и ворованными товарами любого происхождения, находящимися под контролем Роберта Максвелла.

Веселовский, используя свой богатый зарубежный опыт нелегала, вскоре представил Кручине аналитическую записку

"О дополнительных мерах по закреплению и эффективному использованию партийной собственности". В записке, в частности, говорилось:

"Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах, открыто могут быть инвестированы, только в общественные, социальные или благотворительные фонды, что затруднит их конфискацию в будущем. Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и не отражаемые в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной стороны обеспечит стабильный доход независимо от дальнейшего положения партии, а с другой - в любой момент эти акции могут быть реализованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля... Принятие данных мер потребует организовать срочный отбор особо доверенных лиц из сотрудников КГБ, которым будет поручено выполнение отдельных пунктов программы, не исключается возможность создания категории негласных членов партии, которые будут обеспечивать ее жизнедеятельность в любых условиях чрезвычайного периода".



Во исполнение этой докладной Кручина, по согласованию с Горбачевым, тут же приказал типографии ЦК КПСС отпечатать тиражом в 50 тысяч экземпляров расписки "Личное обязательство перед КПСС" следующего содержания:

Я, _______________, член КПСС_______года,

партийный билет No_______, настоящим подтверждаю, сознательное и

добровольное решение стать доверенным лицом партии и выполнять доверенные

мне партией задания на любом посту и в любой обстановке, не раскрывая своей

принадлежности к институту доверенных лиц. Обязуюсь хранить и бережно

использовать в интересах партии доверенные мне финансовые и материальные

средства, возврат которых гарантирую по первому же ее требованию. Все

заработанные мною в результате экономической деятельности на фонды партии

cредства признаю ее собственностью, гарантирую их передачу в любое время и в

любом месте. Обязуюсь соблюдать строгую конфиденциальность доверенных

мне сведений и выполнять поручения партии, передаваемые мне через уполномоченных на то лиц.

Подпись члена КПСС_______

Подпись лица, принявшего обязательство _______"

Бланки обязательств с зеленой диагональной полосой не были одинаковыми.



Некоторые были напечатаны на "кириллице", другие - на "латинице", а иные были изготовлены на арабском языке.

Эти расписки получались от представителей тех компаний и заграничных фирм, куда члены группы «Z» по указанию Горбачева и других руководителей преступной организации увозили и передавали денежные средства, золото, алмазы, валюту и другие активы СССР.

В Швейцарии Веселовским была создана целая сеть акционерных обществ, занимающихся всеми видами информационно-посреднической деятельности: трейдинг, брокераж, посредничество, представительство. Акционеры - доверенные лица Горбачева, Кручины, Веселовского, Бабкова и др. На начальном этапе определялся список будущих акционеров. В банках зарубежных стран предполагаемого базирования АО на имя акционеров открывались счета, и на эти счета клались соответствующие суммы. Затем немедленно создавалось СП на территории Советского Союза.

После создания Веселовским многопрофильного акционерного общества "Сеабеко" под руководством Бориса Бирштейна совместно со швейцарско-канадской фирмой "Сеабеко групп" и Союзом ветеранов Афганистана в Канаде были налажены связь с многочисленными фирмами Максвелла, который занимался изданием книг на Западе и распространением идей Горбачева. При этом по распоряжению Горбачева Госбанк СССР оплачивал Максвеллу (он же "капитан Боб") бумагу и полиграфические расходы по ценам мирового рынка, а сами книги печатались либо в Москве, либо в ГДР или Чехословакии по безвалютному расчету. Валюта оседала на банковских счетах номенклатуры, а 15% оставалось самому Максвеллу, который еще делился лично с Горбачевым и его супругой, оформляя на их имена банковские карточки.

Кроме того, Максвелл, используя свои связи с западными банками и владея акциями многих из них, помогал группе Горбачева зарабатывать валюту с помощью так называемых "трансферных операций". Суть этих операций сводилась к продаже на Западе больших сумм советской наличности за доллары. А поскольку печатный денежный станок находился в руках Горбачева и Геращенко, то проблем с советской наличностью не возникало. Денег они печатали сколько угодно. С помощью Максвелла под контролем Горбачева и Кручины Веселовский на Западе открыл около 500 различных организаций, которые были связны с коммерческими структурами США, Англии, Германии, Швейцарии, Канады и других стран. Через Максвелла из СССР уходили на Запад миллиардные суммы. Он продавал советские рубли за валюту на Запад и там эти средства оседали на частных счетах. Эти трансферные операции увеличили риски советского рубля до 100%.

Максвелл по просьбе Горбачева позволил многим своим фирмам, в частности, японской компании "Икэгами Цусинки", использовать изображение Горбачева в рекламе. Принадлежащий Максвеллу телеканал новостей "Си-Би-Си" признал, что директором их программы является президент СССР. Именно через эти компании Максвелл реализовывал печатные издания КПСС и в последующем рекламировал покупку советского рубля на западе, осуществлял сделки по просьбе Горбачева.



Для продажи советского рубля на Запад Горбачев по сговору с Максвеллом, министром финансов СССР Валентином Павловым и управляющим Госбанком Геращенко привлекли швейцарского финансиста Шмидта из фирмы "Бюрогемайншафт", занимавшейся посредничеством в темных делах во всем их диапазоне. Швейцарец прилетел в Москву, вел переговоры с Павловым и Геращенко, и они договорились о продаже и изъятии из оборота СССР 280 млрд. руб. Шмидт был опытным финансистом и знал о финансовом положении Советского Союза. Он знал, что в СССР в тот период в обращении находится всего 139 миллиардов рублей и, получив предложение Павлова о продаже 280 млрд. руб., задал тому вопрос: "Вы собираетесь изъять эти деньги из обращения?" "Частично, - ответил министр финансов СССР. Тут же Павлов уточнил. «Но вы не думайте, что мы идиоты». Мы богатые. О нас не беспокойтесь! Мы еще напечатаем».



Павлов, Геращенко и Шмидт при согласии Горбачева пришли к соглашению о совершении сделки о продаже на Запад 280 млрд.руб. и договорились действовать в четыре этапа, а именно:

Первый этап - Деньги вывозятся в декабре 1990 года. 100 миллиардов рублей за 5,5 млрд. дол. США.

Второй этап - в январе 1991 года. 25 млрд.руб.

Третий этап - в мае 1991 года. 15 млрд.руб. За второй и третий этапы - 2 млрд. дол. США.

Четвертый этап - в июле 1991 года. 140 миллиардов рублей за 4,5 млрд.дол. США.

И всего за 280 миллиардов рублей 12 млрд. дол. США.

При заключении этой преступной сделки Павлов заявил Шмидту: "Те, кто вас послал - знают номера счетов, на которые нужно эти деньги перечислить. На последнем этапе господин Орлов лично проконтролирует сделку".

В последующем, согласно указанной выше договоренности, указанные суммы в рублевом эквиваленте вывозились из СССР в Швейцарию.

Фактически Шмидт, как он сам выражался, купил Советский Союз всего за 12 млрд. дол. США, являясь соучастником в хищении этой денежной массы русских денег международным преступным сообществом в лице Горбачева, Павлова, Геращенко и Орлова, которые этой сделкой привели страну к полнейшему краху и хаосу.

К вывозу указанных выше сумм причастны лично бывшие министры финансов СССР В.Павлов и В.Орлов. Так, лично Павлов в конце 1990 года прибыл в Швейцарию инкогнито с поддельным паспортом. При этом он не имел никаких контактов ни с советским посольством в Берне, ни со швейцарскими властями. В Цюрихе состоялись тайные встречи Павлова с Шмидтом и руководителями швейцарских, немецких, французских и британских банков, а в конце января 1991 года уже новый министр финансов В.Орлов также совершил поездку в Швейцарию по поддельным документам, где имел встречи и беседы с представителями финансовых кругов США и Европы. Кроме вопроса о механизмах перевода на Запад денежных средств Орлов сообщил, что Горбачев и его правительство хотело бы продать значительное количество золота, бриллиантов и платины, но боится, что из-за утечки информации цены на них могут упасть на мировом рынке.

После этих поездок Павлова и Орлова уже в мае и в июле 1991 года резко возросли продажи наших рублей за границу - до 140 миллиардов рублей. А накануне августовского путча 1991 года, - как указано выше – было выручено за 280 миллиардов рублей 12 миллиардов долларов, которые затем в октябре-ноябре 1991 года уже после ГКЧП также были вывезены из страны.

Почти все рубли по распоряжению Кручины были переведены через Госбанк СССР за границу. Ущерб советской стране от такой гигантской продажи национальной валюты не поддается подсчету, не говоря уже о том, что полностью обесценились 360 млрд. рублей трудовых сбережений 285-миллионного народа СССР, лежавших в сберегательных кассах, и полностью разрушалась финансовая система страны, что привело в конечном итоге к полому развалу СССР.

Следует отметить, что многие сотни миллиардов рублей проданных Западу невозможно было напечатать за один год. Такую массу можно было напечатать при круглосуточном печатании рублей на фабрике Гознака, что и было осуществлено по тайному распоряжению Горбачева, Геращенко и Павлова.

Для ограбления и развала России горбачевский клан девальвировал советский рубль до беспредельно низкого уровня, чтобы члены этого преступного сообщества по сговору с иностранными воротилами по дешевке после развала смогли скупить гиганты нашей промышленности и крупнейшие сырьевые месторождения. После развала СССР так все и произошло. Еще в 1985-1987 годах один доллар США в международных расчетах стоил 0.6 руб., в 1990 году - уже 3,6 руб., а в 1991 году преступный спрут во главе с Горбачевым своими преступными мошенническими аферами обрушил советский рубль до предела, и доллар стал стоить 18 рублей. После развала СССР и захвата Ельцинской преступной группировкой власти в стране в 1991 году и сброса Западом скупленных у Горбачевской группировки советских рублей, соотношение валют в 1992 году упало до уровня - один доллар за 1000 рублей. Например, если ранее в 1985-1987 гг. наш нефтеперерабатывающий завод стоил 500 миллионов рублей, то есть 790 миллионов долларов, по курсу того времени, то в 1992 году этот завод стал стоить всего 500 тысяч долларов. Россию с помощью внутренних врагов страны и народа, а именно в результате деятельности горбачевского клана иностранцы стали скупать по дешевке, становясь владельцами богатств нашей страны, что в конечном итоге привело к тому, что 80 % всех богатств страны оказались в руках иностранных граждан.

Преступная Горбачевская власть распродавала рубли по дешевке не только за доллары. Клан Горбачева действовал широко и с размахом. В прессу попали сведения о связях Горбачева с сицилийской мафией, у которой всегда были теснейшие связи с коррумпированной властью в Риме. По сведениям итальянской полиции некто Ульрих Баль, получив от преступного мира 40 миллиардов лир, через Горбачева и его группы в Москве скупил рубли по 80-90 лир за рубль (хотя официальный курс тогда был 2.500 лир за один рубль). Эти деньги они вполне легально депонировали на банковские счета в России, а затем скупали сертификаты на золото, получая таким образом 20-кратную прибыль.

В тот период времени Лондонская газета «Индепендент» опубликовала несколько разоблачительных статей о тайном вывозе руководством СССР золота и валюты за рубеж. Газета четко констатировала, что преступный вывоз капиталов из СССР, получил распространение в эпоху Брежнева, но лишь с приходом Горбачева, с 1985 года утечка капиталов приобрела широкомасштабный характер по нескольким направлениям, одно из которых - размещение доходов от экспорта на счетах в Западных банках стало возможным по распоряжению правительства о том, что 40 процентов всех доходов в твердой валюте должны быть переданы государству по невыгодному обменному курсу.

Многие из этих указанных обстоятельств полностью были исследованы и доказаны по уголовному делу №18\6220-91, расследовавшемуся Генеральной прокуратурой РФ в 1991-1994г., однако под давлением того же Горбачева и Ельцина, вставшего на тот же путь разорения России, уголовное дело было прекращено.

Для вывода активов СССР под управлением Веселовского при содействии Кручины также была создана сеть компаний под руководством главного технолога НПО Каучука М.Н. и М. Хатимского. Они создали фирмы ООО "Джобрус", фирму "Холдинг ЛТД" и "Московскую муниципальную ассоциацию". Курировал все эти компании сотрудник КГБ Гребеньшиков, который был крышей этих компаний. Затем были созданы СП "Коминг ЛТД" и фирма АИС. В Швейцарии этой группой лиц была создана компания "Сиабеко" под руководством Бориса Бирштейна, которая была связующей с указанными выше компаниями в СССР.

Так, например, бывший сотрудник КГБ Максад под управлением Веселовского через компанию "Лесинвест", созданную в Ленинграде, вывел по указанию Горбачева 5,5 млрд.дол в США, а сам Веселовский вывел через свои компании 12,5 млрд. дол. США. Курировал все эти операции первый заместитель председателя КГБ Бобков Ф.Д. Для осуществления этих операций был специально создан банк "Мост-банк" под управлением Гусинского. На эти фирмы в их стартовый капитал было переведено из бюджета 3 млрд.руб., а это 2,5 млрд. долларов, в то время, когда все банки СССР вместе в то время имели всего 2 млрд. долл. США. "Мост банк", а затем "Онексим банк" были основными, через которые и уходили деньги на Запад в переходный период 1989-92 годов.

Первое Главное Управление КГБ при содействии Василевского создало концерн АНТ, назначив его директором сотрудника КГБ офицера Ряшенцева, который занимался торговлей оружием с секретных складов КГБ, зарабатывая десятки миллиардов долларов, продавая танки и другое вооружение, а денежные средства перечисляя на счета номенклатуры, указанных Горбачевым лиц.

По инициативе Веселовского Кручина выделил М.Хатимскому 400 млн.руб. для создания тем четырех фирм: малого предприятия "Галактик", ООО "Джобрус", фирмы "Холдинг ЛТД" и "Московской муниципальной ассоциации", которыми руководили жена Хатимского и ее брат В. Кравец. Основной фирмой Холдинг ЛТД руководил якобы уволенный из КГБ Гребенщиков, задача которого была следить за активами вновь создаваемых миллиардеров и получать кредиты в зарубежных банках. Гребенщиковым были получены на Западе кредиты на суммы в 100 млрд. долларов на 10-12 лет, которые тут же, на Западе, и оседали на частных счетах подставных лиц, указанных Горбачевым, а эта сумма кредита потом значилась как долг России перед иностранными государствами.

Всего за несколько месяцев Веселовский, являясь участником организованной преступной группы под контролем Кручины и Горбачева, за счет средств государства и партии организовал и создал 1453 совместных предприятия с иностранными фирмами, акционерных обществ со смешанным капиталом, вложив в коммерческие структуры выданные ему для этих целей по распоряжению Горбачева Кручиной государственных средств в сумме 14 млрд.руб. и 5 млн.дол. США.

Только в СССР было создано около 600 организаций, которые занимались выводом активов за рубеж и прятали их в зарубежных банках, обменивали валюту, занимались вывозом золота, алмазов, нефти и создавали тайники в России. Все это проходило под контролем Бабкова, а потом его заменил Грушко. Счета за границей по личному поручению Горбачева контролировали Брутенц – личный советник Горбачева и Поспелов С.И.- его личный летчик.

Геращенко и Кручина по поручению Горбачева направили миллионные средства для учреждения коммерческих банков ("Компартбанк" в Алма-Ате, "Главмостстройбанк" в Москве и коммерческий банк "Россия" в Ленинграде). Так в Ленинградский обком было направлено 50 млн.руб. для учреждения нового банка "Россия". 27 июня 1990 года в Государственном банке СССР зарегистрирован за N 328 коммерческий банк "Россия" с уставным фондом 31 млн.руб. По согласованию с Горбачевым, основным учредителем банка стало Управление Делами Ленинградского областного комитета КПСС. Аналогичным образом, за счет средств Госбанка СССР, создан и "Главмостстройбанк" в г.Москве.

Горбачев и Павлов для осуществления свой преступной деятельности в конце 1990-х годов стали использовать концерн "Симако" и весь знаменитый ВПК - военно-промышленный комплекс, который еще работал эффективно, производя всевозможные виды оружия. Возглавлял НПС и концерн "Симако" член ЦК КПСС Аркадий Вольский.

Концерн занимался весьма темными, но широкомасштабными делами. С помощью Павлова они торговали военными секретами страны, в результате чего им удавалось обменивать рубли на доллары по курсу - 1,8 руб. за доллар. Они торговали крупными партиями оружия и военного снаряжения, участвуя и в других сомнительных операциях. Этими операциями руководили Бабков, Грушко, Крючков и сам Горбачев.

В 1990 году Геращенко за границей открыл фирму «Фимако». Он создал эту фирму в разгар финансовых афер горбачевского клана. Госбанк СССР через свое Парижское отделение зарегистрировал тогда фирму на Нормандских островах. Это была офшорная зона Нормандских островов, любимое место для отмывания денег наркобаронами, американской мафией и аферистами из Европы. Управлялась эта фирма Евробанком, под контролем Геращенко. 78 % акций этой фирмы принадлежало клану Горбачева, и через эту фирму на Запад уходили миллиарды советских капиталов, затем уже в Ельцинский период Геращенко использовал эту фирму для вывода уже российских активов вплоть до 1999 года, когда преступная деятельность этой фирмы была разоблачена.

В 1986 г. По указанию Горбачева М.С. согласованному с Крючковым В.А. и Кручиной Н.Е. гражданин Гладышев В.И. учредил за границей "Фонд Гладышева". Счета фонда были открыты во многих банках Запада и в ЦБ СССР. Главным бухгалтером фонда был назначен Геращенко В.Л. Он же, являясь председателем ЦБ СССР был назначен банковским офицером по счетам этого фонда. В "Фонде Гладышева" были сконцентрированы финансовые активы и пассивы СССР, царских и княжеских родов России, находящиеся в заграничных банках. Помимо Геращенко, все финансовые потоки этого фонда курировал по поручению Горбачева М.С. член политбюро ЦК КПСС, а в последующем советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н. Деменцев В.В.

Впоследствии, Горбачев М.С., воспользовавшись текстом Устава "Фонда Гладышева", создал "Фонд Р.М. Горбачевой", а в декабре 1991 года основал в качестве Президента СССР "Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований" ("Горбачев-Фонд"). "Горбачев-Фонд" начал свою деятельность в январе 1992 года, в последующем через него уходили капиталы нашей страны на Запад от деятельности той же преступной группировки уже в "ельцинский период".

Вначале через "Фонд Р.М. Горбачевой" в 1989-91гг. на Запад было вывезено нелегально, около 1 млн.тонн нефти по различным контрактам, а денежные средства от продажи этой нефти, зачислялись на счета Горбачевой Р.М. в западных банках. Член группы Горбачева Агайбеганов был непосредственно связующим между Горбачевым и золотопромышленником Тумановым, который через разветвленную сеть своих артелей в конце 1980-х годов активно вывозил золото на Запад. Часть средств от нелегального вывоза золота поступало в "Фонд Р. М. Горбачевой". Кроме того, в «Фонд Р.М. Горбачевой» поступали денежные средства от нелегальной продажи алмазов, которые вывозились в 1989-1991г.г. через фирмы ЗАО "Феникс" и МП "Зодиак". Последняя создана в апреле 1991 года, одним из учредителей и генеральным директором был Синицын А.Д. После реализации вывезенных через указанные фирмы алмазов, денежные средства оседали на счетах "Фонда Р.М. Горбачевой".

Уже после развала СССР фирма МП "Зодиак" была преобразована в ООО "Зодиак-К" и ООО "Зодиак Инвест", находящееся в г.Ялта в Крыму. Через эту фирму ООО "Зодиак-К" в последующем, по сговору Горбачева с другими участниками преступного сообщества уже в 1997-1999 г.г., похищались алмазы и нефть, с использованием фирм ЗАО "Грань", ЗАО "Кратон", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар" АСЭР "Тан", ООО "Даймонд-Тан", ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящиеся в Татарстане, Архангельской области и Якутии. Часть полученных от продажи алмазов и нефти денежных средств оседала на счетах фондов Р.М. Горбачевой и М.С. Горбачева, другая часть направлялась на строительство в Крыму в поселке Цесели 11 дач, каждая стоимостью не менее 1.5 млн. дол. США. Владельцами этих дач стали уже новые лица преступной группировки новой волны "ельцинского периода", а именно: Лужков, Шаймиев и его сыновья, Сафаров, Нафиев, Муратов, Юсупов (по кличке Дракон), Маганов Н.У. и другие. Денежные средства от продажи нефти и алмазов уходили также на личные счета в зарубежные банки членов "горбачевской группировки", а затем и членов "семьи" и руководителей Чечни, которые в последующем вели на эти средства войну с Россией.

По сговору Горбачева М.С. и Черномырдина В.С., бывшего в тот период министром нефтегазовой промышленности СССР, 5 мая 1991 году в г.Новом Уренгой Тюменской области был создан и зарегистрирован "Фонд социальной защиты молодежи Кононевича" (сокращенно "ФСЗМ"). Руководителем фонда был назначен внебрачный сын Гладышева В.И. - Кононевич Е.И. Устав "ФСЗМ" был согласован и утвержден министром финансов Павловым, Горбачевым, Крючковым и Кручиной. Данный фонд был поставлен на учет в ФРС США, в организациях ООН и Президента СССР. Кононевич Е.И. от имени "ФСЗМ" открыл счета фонда в ФРС и открыл расчетный счет № 467240 в Коммерческом банке "Флора-Москва", корреспондентский счет № 161231 в Центральном региональном управлении ЦБ РФ.

Все проводки по валютным сделкам "Фонда Гладышева", "ФСЗМ" под руководством Горбачева М.С. контролировались Геращенко В.Л., который, злоупотребляя должностными полномочиями, назначил в "Фонд Гладышева" и "ФСЗМ" бухгалтерами и финансовыми директорами членов преступного сообщества из состава группы «Z», агентов влияния и своих родственников.

Через засекреченные корреспондентские счета, фондов Гладышева, Р.М. Горбачевой, М.С. Горбачева, фонда "ФСЗМ", в основном из Тюменской области, в начале 1990-х годов нефть направлялась на Запад под контролем Черномырдина В.С. Денежные средства от продажи через эти фонды нефти в течение 1990-98г.г. вначале зачислялись на счета этих фондов, а затем через офшорные зоны оседали на личных счетах коррумпированных чиновников "горбачевского", затем "ельцинского" периода в западных банках.

На счетах фонда "ФСЗМ" в "Югорском" банке Москвы находились накопленные Кононевием Е.И. в 1991-94г.г. 750 млн. долл. США, полученных по нефтяным контрактам, контролируемым Черномырдиным. Денежные средства этого фонда "ФСЗМ" также хранились в банке "Флора-Москва" на корреспондентском счете № 161231. После перевода денежных средств фонда "ФСМЗ" на счета банка "Югорского" после убийства в 1995 году президента этого банка Кантора Ю.Я., а затем и его брата Кантора И.Я., этот банк был ликвидирован, а накопленные денежные средства по распоряжению Горбачева перешли на счета фонда М.С. Горбачева и других фондов.

Кононевичем Е.И. в венском отделении банка «Голандий» на корсчете Фонда "ФСЗМ" были накоплены несколько сот миллионов долларов США, связанных с нефтяными контрактами, заключенными этим фондом в 1989-94 годах с компаниями в Тюменской области.

После развала СССР "Фонд Гладышева" и "ФСЗМ" под управлением Коненевича стали основными источниками для накопления капиталов за границей, преступной группировки уже новой команды, которую возглавил Ельцин, продолжатель горбачевских идей ограбления России.

25 декабря 1991 года Ельцин Б.Н. по согласованию с Горбачевым через Совет безопасности назначил Кононевича Е.И. ответственным за формирование валютных запасов уже не в ЦБ СССР, а в ЦБ РФ. Конононевич Е.И. также был назначен Ельциным постоянным членом Совета Безопасности России. Кроме того, Кононевич Е.И. по согласованию Ельцина и Горбачева с президентом США Бушем–старшим, был назначен постоянным членом Монитарного Комитета при Федеральной Резервной системе США.

По Указу Ельцина Б.Н. за № 335 от 30.12.1991г., и на основании Постановления Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991г. была разработана Геращенко В.Л. секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30-31.12.1991г. "О формировании валютных резервов на Западе". На момент подписания данного Указа на счетах СССР в банках Запада числилось вывезенных к этому времени Горбачевым и его группой валюты, золота, платины и других драгоценных металлов и ценных бумаг (золотой запас) на Запад на сумму 1 триллион 775 миллиарда долларов США. Эта сумма была зафиксирована Поспеловым С.И. назначенным лично Горбачевым в качестве хранителя и учетчика вывезенных им на Запад активов.

Горбачев, злоупотребляя своим служебными полномочиями, еще до ГКЧП издал специальный Указа о департизации. Он создал Всеармейский партийный комитет, приказав Кручине перевести на счет нового партийного комитета 600 миллионов рублей. Согласно секретной директивы от 28.06.1991, комиссия по экспертной оценке объектов собственности КПСС, находящихся в ведении Управления делами ЦК КПСС, провела анализ правоустанавливающих документов на 49 крупных административных, лечебно-оздоровительных и производственно-хозяйственных комплексов Управления делами на общую сумму 778 миллионов 749 тысяч руб., а также на объекты издательства ЦК КПСС "Правда", "Панорама", "Политиздат", типографию "Красный пролетарий" (включая здания, сооружения, машины, оборудование и другие основные фонды) общей стоимостью 393 миллиона 400 тысяч рублей, объекты центральных партийных зданий и сооружений, другие основные фонды Академии общественных наук, Института современных общественных проблем, Института истории и теории социализма и т.д. общей стоимостью 124 миллиона 691 тысяча рублей. Всего экспертной оценке было подвергнуто 60 комплексов общей балансовой стоимостью 1 миллиард 296 миллионов 841 тысяч рублей. На все это имущество экспортной комиссией были оформлены правоустанавливающие документы, а затем в соответствии с Законом СССР "О предприятиях в СССР" организованы общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, впоследующем это все имущество партии и государства было приватизировано за бесценок и передано лицам, которые находились под контролем КГБ, Управделами ЦК КПСС и Горбачева и его преступной группы.

По распоряжению Горбачева часть активов СССР переводилась во вновь создаваемые банки, которые практически стали банками, обслуживающими членов горбачевского преступного сообщества. Для создания сети этих банков Кручина привлек к тесному взаимодействию Минфин СССР во главе с Павловым, а затем новым министром Орловым. С помощью Минфина Горбачевский клан фактически стала владельцем крупнейшего "Автобанка", переведя на его счет 1 млрд.руб.государственных средств. Председателем правления "Автобанка" стала Н. Раевская - жена первого заместителя министра финансов В. Раевского. При этом "Автобанку" давались права взимать долги с государственных предприятий, а все поступления от взысканных долгов являлась прибылью банка, которые затем делились между участниками преступного сообщества.

Кроме того, Кручина по указанию Горбачева, согласно секретного списка, направлял денежные средства партии и государства в банки, а именно:

«Главмосстройбанк», Ленинградский банк «Россия», Алмаатинский «Компартбанк», «Союзпрофбанк», «Дока», СПА «Дизайн», ТОО «Балтеко», МП «Галактика», АК «Союз-8» и многие сотни других банков по всей стране.

В частности миллионные суммы перечислялись в банки:

1. Банк профсоюзов СССР - 500млн. руб. под 4,5%.

2. Токобанк - 150 млн. руб. под 7% + 70 млн. паевого взноса.

3. Молодежный коммерческий банк - 275 млн.руб. под 9%.

4. Уникомбанк - 500 млн. руб. под 10%.

5. Часпромбанк - 30 млн.руб.под 7%.

6. Станкинбанк - 50 млн.руб. под 10%.

7. Советский фонд развития - 40 млн. руб. под 10%.

8. Экспериментальное объединение "Логос" - 40 млн.руб.под 15%.

9. Корпорация "Союз-В" - 200 млн. руб. под 6%.

10. Малое предприятие "Галактик" - 250 млн.руб. под 12%.

11. Производственно-коммерческая фирма "Холдинг ЛТД" - 50 млн. руб. 6%.

12. ООО "Джобрус" - 50 млн. руб. под 6%. и другие.

Всего было передано на эти цели 3 миллиарда 634 миллиона 125 тысяч рублей - это только по первому списку. В дальнейшем денежные средства передавались по реестрам: No2, No2А, No2А-6, No3-В и т. д.

По поручению Горбачева один из руководителей КГБ Бабков производил подбор кадров для использования этого имущества в личных целях. Бобков выполняя поставленную задачу, лично отслеживал через своих подчиненных, где, какие тусовки проводит молодежь, вербовал тех, с кем можно иметь дело. Перед самым началом перестройки его управление КГБ взяло под контроль нескольких начинающих экономистов и стало направлять их на стажировку в капстраны. Так сотрудники КГБ СССР нашли в одном из клубов молодых либералов Анатолия Чубайса с Егором Гайдаром и других, плотно поработали с ними и направили в Австрию – обучаться, налаживать связи. Австрия была как финансовый Рим, все дороги вели туда. Именно тогда Горбачевым было решено подготовить себе грядущую смену; помимо Гайдара, Чубайса, Авена в лубянские сети угодили также будущие олигархи Михаил Фридман, Александр Смоленский, Михаил Ходорковский, Борис Березовский, Владимир Гусинский, Владимир Потанин. Стараниями Горбачева, Кручины и Бабкова этим лицам впоследствие и позволили сколотить стартовый капитал за счет средств партии и государства и стать олигархами уже в "ельцинский" период.

Многие из этих лиц являлись давними агентами КГБ. Борис Березовский, например, был завербован охранкой еще в 1979 году и проходил в агентурной сети под псевдонимом «Московский». Агентом «конторы» был и Владимир Гусинский, причем на связи состоял он лично у Бобкова.

В частности Гусинский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по мошенничеству, в 1989 году под контролем Бобкова стал президентом Мост-банка, который практически сразу вошел в десятку крупнейших банков страны. Через этот банк под контролем Бобкова сотни агентов КГБ уводили активы СССР на запад, и в последующем это же банк осуществлял эти же операции уже при власти Ельцина. Когда Бобкова уволили из КГБ, он перешел в качестве заместителя Гусинского и банк продолжал свою работу по выводу активов за рубеж уже в "ельцинский" период.

Владимир Потанин до 1990 года - старший инженер Всесоюзного внешнеторгового объединения "Союзпромэкспорт" и одновременно профсоюзный и комсомольский активист. В 1990 году при поддержке замминистра внешней торговли и Кручины создал Внешнеэкономическую ассоциацию "Интеррос", зародыш будущего ОНЭКСИМбанка, в который перекочевали все основные активы Внешэкономбанка СССР, и далее ушли за рубеж.

Смоленский – будучи мастером в типографии, пойманный в 1980 году на печатании левых тиражей "Молитвослова" и осужденный за это на 2 года "химии", затем, в 1988 году - кооператор, строящий хозблоки для дачников, в 1989 году при содействии группы Горбачева стал председателем правления банка "Столичный". Через этот банк в "горбачевский" и "ельцинский" период, Смоленский осуществил вывод на Запад в общей сложности около 3 трлн.руб., а когда по факту хищения этих средств было возбуждено уголовное дело, то Горбачев и Ельцин воздействовали на руководство правоохранительных органов страны, которые прекратили это уголовное дело.

Ходорковский в 1986 году, будучи комсомольским активистом, организовал Межотраслевой Центр Научно-технических программ - "Ме-На-Те-П, который торговал компьютерами. Затем на деньги, переданные ему группой Горбачева, он создал банк "МЕНАТЕП». С личного разрешения Горбачева через "МЕНАТЕП" деньги переводились на счета за границу. В начале 1990 г. по специальному указанию управляющего делами ЦК КПСС Кручины через банк «Менатеп» и другие структуры Ходорковского проходила конвертация денег партии.

Орлов, который открывал счета в банках Швейцарии по поддельным документам, после ГКЧП стал членом правления "Всероссийского Биржевого Банка" по вопросам депозитных сертификатов на предъявителя, что позволило перевозить валюту в любом размере без предъявления документов, удостоверяющих личность, и деклараций об источнике доходов.

На основании принятой Горбачевым директивы "О сотрудничестве КПСС с левыми партиями стран Центральной и Восточной Европы по вопросам производственно-хозяйственной деятельности" под руководством Кручины совместно с левыми партиями стран Центральной и Восточной Европы за рубежом создавались хозяйственные структуры, в уставной капитал которых также направлялись денежные средства.

Выполняя эту директиву, 17 апреля 1991 года Управлением делами ЦК КПСС и американской фирмой "Кенгуру", которая была фиктивной организацией, созданной компартией США, в Москве было учреждено совместное предприятие "Арбат". От имени ЦК КПСС учредителем «Арбат» стал гостиничный комплекс "Октябрьский", не имевший статуса юридического лица. Ответственным за проведение этой операции был назначен В. Лещинский. При этом стоимость гостиничного комплекса была оценена по балансовой стоимости в 3 млн. 450 тысяч руб., и по этой цене передана совместному предприятию "Арбат", хотя реальная стоимость комплекса "Октябрьский" площадью 5700 кв. м. составляла 25 млн. дол. США.

На некоторые объекты административно-хозяйственного назначения, на которые отсутствовали необходимые правоустанавливающие документы с данными о владельце, по указанию Горбачева передавались на длительный срок в аренду надежным, указанным его группой лицам, в том числе и зарубежным партнерам.

Огромным было и недвижимое имущество КПСС. В тот период всего значилось: 4.625 партийных комитетов районного, городского, окружного, областного, краевого и республиканского уровня (огромные здания, обстановка, оргтехника): 216 домов политического просвещения, 9.200 кабинетов политпросвещения; 14 высших партийных школ с сетью консультационных пунктов; 136 курсов повышения квалификации партийных, советских и идеологических кадров; 16 институтов истории партии и 153 партийных архива; 23 филиала и мемориальных дома-музея В.И.Ленина; 529 университетов марксизма-ленинизма и их филиалов; тысячи гаражей с десятками тысяч единиц транспорта; тысячи спецполиклиник, спецбольниц, спецаптек, спецмагазинов, спецателье, спецремонтных мастерских и прачечных и прочая, прочая. К этому нужно добавить сотни пансионатов, домов отдыха и лечебниц, расположенных, как правило, в лучших заповедных местах. Тысячи загородных домов, дач, вилл для приема гостей, не говоря уже о жилом фонде для сотен тысяч номенклатурщиков.

По секретному совместному постановлению ЦК и Совмина № 108-42, подписанному Горбачевым и Рыжковым, государственные дачи в Подмосковье «Семеновское», «Заречь-6», «Вешки-1», «Вешки-2» и «Соснова -3» передавались различным коммерческим или государственным организациям, а затем переходили в собственность членов организованного преступного сообщества. Так, например, «Соснова -3» вначале была передана нефтяной компании «Эфихон», а затем через некоторое время перешла в собственность одного из членов преступного сообщества, ставшего в последующем олигархом, Михаила Фридмана.

Огромное количество зданий и сооружений КПСС, расположенных в Москве после получения директивных документов Горбачева было передано в собственность членов Московского горкома КПСС, и впоследствии оказалось в руках группы лиц под управлением Лужкова и Попова. Аналогично передача собственности КПСС проходила и в Ленинграде, где управделами Ленинградского обкома КПСС Крутихин А. (он же бельгийский бизнесмен), получив директивные документы Кручины, создал и зарегистрировал ООО "Рейсмередж Лимитед", в которую вошли фирмы "Росбри Интернэшенел" и "Атчерли Интернэшенел". В уставной капитал ООО "Рейсмередж Лимитед" были переданы гостиницы "Меркурий", "Смольнинская", а также обкомовский гараж и резиденция на Каменном острове. Общая балансовая стоимость этих объектов составила 13, 5 млн. руб., в то время когда реальная стоимость их была в 10 раз выше.

До настоящего времени в нашей стране так и не существует автоматизированной системы учета и реестра федеральной загрансобственности, находившейся за границей, а это тысячи различных зданий и сооружений, находившихся ранее в управлении различных представительств, которые впоследствии оказались в собственности членов преступной организации.

В "ельцинский" период постановлением Правительства РФ от 05.01.1995 года № 14 Госкомимуществу и Госкомстату России было поручено провести такую инвентаризацию. После ее проведения Центробанк во главе с В.Геращенко отказался предоставить информацию о финансовых активах за рубежом, являющихся собственностью Банка России. Госкомимущество России не располагает полными данными о сдаче в аренду имущества за рубежом, находящегося на балансе министерств, фондов и различных представительств и организаций, и не осуществляет контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от использования российскими организациями имущества, являющегося федеральной собственностью, хотя это огромные деньги, которые не доходят до российского народа и оседают на счетах преступных групп.

Преступный горбачевский клан, боясь за свое существование, готовил специальные погреба-хранилища для высшей знати страны. За подписью Николая Рыжкова вышло распоряжение Совмина № 2833 «О строительстве объекта «Волынское-3» - спецособняка с подземными коммуникациями. В распоряжении говорилось: "Возложить на КГБ СССР функции генерального проектировщика по разработке проектно-сметной документации объекта и функции заказчика; выполнить строительно-монтажные работы по обустройству монолитных железобетонных конструкций, а также отделочные работы внутри объекта с применением изделий из красного дерева". На строительство этого объекта было использовано громадное количество средств государства. Впоследствии этот объект использовался преступным сообществом для хранения архивов и сокрытия отдельных членов преступного сообщества, над которыми нависала угроза.

Помимо этого, по сговору Горбачева и премьер-министра Павлова, через Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК КПСС были даны указания в МИД о том, чтобы в ходе переговоров с МИД Анголы договорится о передаче в собственность номенклатуры КПСС шикарных отелей на берегу Атлантического и Индийского океанов за долги СССР за поставку оружия - соответственно на 9 и 3,7 млрд. долларов. Международные отели оказались в собственности лиц, назначенных Горбачевым.

Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК КПСС при Горбачеве при содействии КГБ стали самыми могущественными преступными организациями в истории России. Они занимались всем: от многомиллиардных сделок до заказных убийств. Они подделывали банкноты, паспорта, печати, чековые книжки, сертификаты, дирижировали террористическими и преступными организациями за рубежом, разжигали войны и этнические конфликты, имея связи со всеми мафиозными организациями мира. Этим в основном и занималась созданная Горбачевым группа «Z».

Кроме хищения валюты, денежных средств СССР и недвижимости, Горбачев и его клан активно решил судьбу советского золота, алмазов и денег, вложив их в целую сеть созданных через Веселовского и Максвелла и других лиц тысячи фирм, компаний и банков.

Именно в горбачевский период в начале 1989 года началась активная фаза вывоза из нашей страны золота.

Производство золота в это время в стране осуществлялось по четырем основным направлениям: разработка коренных подземных месторождений; переработка золотоносных песков (карьерная и дражная добыча); за счет переработки полиметаллических и иных руд, в основном медных, где золото является сопутствующим металлом; также золото извлекали при переработке золотосодержащих материалов из деталей и блоков авиационной, космической, электронной и прочей аппаратуры. Основная доля добычи золота в стране шла по линии Министерства цветной металлургии, хотя практически учет этого золота надлежащим образом не велся.

Хищения золота преступным кланом Горбачева осуществлялось по нескольким направлениям, главные из которых не отличались и от хищения, скажем, нефтепродуктов.

Первое и самое объемное направление хищения золота - добыча на неучтенных месторождениях. В Гохране числилось около 300 артелей по добыче золота, а в действительности этой деятельностью занималось не менее 1000.

Второе направление хищений золота - бумажные манипулиции при его добыче, когда местные власти в отчетности показывали меньше золота, чем его добыли на самом деле.

Третье направление - хищение золота из Государственного хранилища, по легальным, но тайным указаниям Горбачева, когда производилось его изъятие, продажа на мировом рынке по заниженным целям, а разница в ценах, а иногда и полная выручка от продаж оставались в сейфах Западных банков.

Четвертое направление - хищения при переработке золотосодержащих материалов и деталей.

Четкого учета добываемого золота в стране в тот период не производилось вследствие хаоса и коррупции в этой отрасли. Документы с поручениями о вывозе различных партий золота после вывоза уничтожались. ЦК не отчитывалось по золоту ни перед Центробанком, ни перед Минфином СССР, и эти органы в свою очередь не отчитывались перед ЦК.

В конце 80-х годов добыча золота в Узбекистане, Киргизии и Армении была очень незначительной. В Узбекистане только Алмалыкский горно-металлургический (медный) комбинат давал до тысячи килограммов попутного золота при переработке медных руд, плюс было несколько мелких месторождений. После разрушения СССР мы вдруг узнаем, что Узбекистан является крупнейшим производителем золота, да и Киргизия вдруг стала крупной золотодобывающей страной. Когда в 1990 и 1991 годах пошли мировые скандалы, связанные с хищением горбачевской группой золотого запаса и его тайной продажей на Западе, многие журналисты начали писать эту тему, да и специалисты стали более откровенными. Это помогло раскрытию многие тайны горбачевского окружения.

Так, газета «Известия» осенью 1991 года писала: «Мало кто знает сегодня, что значительная часть добываемого в СССР золота производится не в Якутии, не на Колыме, или Красноярском крае, а в Средней Азии, в частности в Узбекистане. Здесь, недалеко от города Заравшан, в пустыне, добывается, по разным оценкам, не менее трети всего советского золота. Золото на этом месторождении является попутным металлом, а главным объектом добычи является уран. Это хорошо было известно Горбачеву из материалов узбекского уголовного дела, которое в тот период расследовали следователи Гдлян и Иванов.

Но самый значительный поток золота поступает в теневой оборот от негосударственной, частной добычи. Она активно ведется не только в Сибири и на Урале, но и в огромных масштабах в Средней Азии, где действуют десятки тщательно законспирированных приисков. В 1990-1991 годах страну захлестнули сотни публикаций, вскрывающих наглое расхищение золотого запаса страны Горбачевской преступной группировкой. Газеты того периода сообщали о массовом вывозе золота под заголовками: «Золото на черный день», «Золотой запас в руках мафии», «Золото партии копайте в арабской «Швейцарии», «Золото партии: дан приказ ему на Запад», «Тайный золотой запас ГКЧП за границей», «Вывоз за рубеж золота и платины», «Русское золото в Швейцарских банках», «Невидимое золото», и т.д.

Масштабные утечки золота из страны не могли остаться не замеченными. Горбачевская преступная группа вывозила золото и просто депонировала его в Западных банках Германии, Швейцарии, Люксембурга, Греции, Австрии и других странах. С другой стороны, она выбрасывала сотни тонн золота на продажу, получая за него твердую валюту - доллары США, и размещала их в Западных банках. Выбросы золота на продажу, естественно, легче проследить, так как после массовых и объемных продаж золота из СССР биржи лихорадило, и цена на золото резко падала. Клан Горбачева, по оценкам западных экспертов, поставлял золото также коммунистическим режимам многих стран - общим объемом не менее 200 тонн. Кроме обычных и тайных продаж золота, осуществлялись и продажи по резко заниженным ценам. Так, в 1990 году СССР по указанию Горбачева выбросил на рынок сразу 234 тонны золота, где оно было продано по баснословно низкой цене. При цене на тот период 13 долларов за грамм преступный горбачевский клан продал за рубеж 234 тонны золота по цене 7 руб. за грамм, получив 1,639 млрд. долларов вместо 3,042 млрд. Потеря в 1,404 миллиарда долларов США оказались на тайных счетах членов преступного сообщества. Такие действия Горбачевского клана обрушивали цены на мировом рынке. В тот период цена золота за одну унцию (31 грамм) упала с 412 до 350 долларов.

В мае-августе 1991 года по распоряжению Горбачева тайно было вывезено еще 315 тонн золота на 4 млрд. дол. Сотрудники КГБ Борисов, Серова и Жеребчиков непосредственно руководили в тот период всем вывозом золота в количестве не менее 1500 тонн.

Английская газета «Гардиан», ссылаясь на крупные финансовые круги Англии, подтвердила эти данные. Журналист этой газеты Дэн Аткинсон, сотрудник финансово-экомического отдела писал, что эти сведения им получены от высокопоставленных представителей мировой золотой промышленности. После ГКЧП министр юстиции Российской Федерации того периода Н.Федоров открыто обвинил горбачевскую власть в расхищении золотовалютных резервов СССР и заявил: «С точки зрения интересов народа совершены сделки преступного характера. Поражает цинизм, с каким власть игнорирует законы». Но, в дальнейшем сам Федоров станет участником команды Ельцина, начавшей еще больший вывоз золота через АСЭР «Тан» и другие компании, и грабеж страны, ее сырьевых богатств, в том числе золота, алмазов, платины и других редкоземельных металлов.

Особую наглость в вывозе золота проявил Горбачев уже после ареста руководителей ГКЧП и препровождения их в тюрьму, после того, как Кручина, Павлов и Лисоволик были убиты (выброшены из окон своих квартир), а Ельцин еще только готовился осуществить подписание беловежского соглашения о ликвидации СССР.

Так в период с конца августа по декабрь 1991 года Горбачев и Геращенко через Внешэкономбанк попытались вывезти и заложить в западные банки 100 тонн золота, но они оказались предметом претензий со стороны «третьих сторон». Тогда по поручению Горбачева и Геращенко агенты группы «Z» рейсами Аэрофлота 01.10 1991 г. вывели во Франкфурт 521 килограмм золота, в Токио - 1,427 кг., в Амстердам - 422 кг. Затем, уже 13.11.1991 г. также рейсами Арэрофлота было вывезено в Варшаву - 877 кг., в Цюрих - 1,532 кг. и т.д. Только за полтора месяца, не обращая внимания на озвученные в прессе скандалы, кланом Горбачева было вывезено из СССР самолетами еще не менее 6 тонн золота и платины, а в октябре-ноябре 1991 года круизными теплоходами по Волге затем по Черному морю на Запад вывезено еще 300 тонн золота и 12 млрд.долларов валютного резерва.

В этот период времени Горбачев вместе со своими соучастниками для осуществления своей операции по разорению страны задействовал все свои масонские связи за границей, совместные с «друзьями» из компартий других стран предприятия и фирмы, резидентуру разведок, КГБ СССР, Министерство обороны и т.д. Золото, алмазы и валюта вывозились на самолетах из Москвы и через столицы других союзных республик, задействовались даже подводные лодки. «После нас хоть потоп» - девиз Горбачева и всех связанных в то время с ним подонков, стал кредо их подлой продажной жизни, направленной на разорение страны.

В то время на мировом рынке один грамм золота стоил 14 долларов (428 долларов за тройскую унцию). То есть Госбанк СССР отпускал Минфину СССР золото по цене 1 рубль за один грамм. Но рубли наши продавали европейским авантюристам по цене 5,5 цента за один рубль, то есть за один доллар платили 18 рублей. Значит Минфин, купив в Госбанке у В.Геращенко 300 тонн золота за 300 миллионов рублей мог бы затем продать это золото на мировом рынке по 14 долларов за один грамм и получить от этой сделки 4,2 миллиарда долларов. За вычетом затраченных на покупку золота 300 миллионов рублей, что составляло всего лишь 16,6 миллиона долларов, прибыль от аферы составляла 4,183 млрд.дол.США. Ее разместили в западных банках на личных счетах. Часть таких средств оседала в крупных Европейских банках, таких как банк «ЭйроБанк» в Париже, или «Оствестхандельсбанк» во Франкфурте. Другая часть оседала в более банках помельче, таких как «Восток Хандельсбанк» в Цюрихе, который вскоре лопнул с убытками в полмиллиарда швейцарских франков. Такие банки служили тактическим целям и в определенное время их банкротили, предварительно выкачав деньги на личные счета.

Внешнеторговый банк СССР весной 1991 года открыл в Цюрихе несколько очень крупных долларовых счетов. Эти деньги были переведены в Цюрих из Москвы через Кипр, но через несколько месяцев банк в Цюрихе был закрыт ввиду того, что его директора были уличены швейцарскими правоохранителями в коррупции.

После путча ГКЧП в августе 1991 года и начала следственных действий о махинациях КПСС с золотом и валютой Председатель Контрольной палаты СССР, депутат А. Орлов сообщил о том, что на двух тайных счетах Союзного Минфина хранилось 52 миллиарда рублей, о которых не было известно Верховному Совету СССР, который по закону утверждал бюджет страны. То есть фактически в тот период уже было два бюджета. Один - легальный, другой - подпольный. О них знали только Горбачев, Геращенко, Павлов и Орлов и несколько их ближайших и особо доверенных участников преступного сообщества.

Похищаемое золото и валюту СССР горбачевская преступная группа использовала для обогащения своего и той самой мировой внегосударственной власти, которая правила страной через самого Горбачева и его преступный спрут.

По оценке председателя Экспертного совета по русской заграничной собственности Владимира Сироткина Запад должен вернуть России 400 миллиардов долларов за золото, вывезенное до Горбачева. По оценкам того же экспертного Совета, всего за "горбачевский период" нелегально было вывезено не менее 2200 тонн золота. На конец 1991 года из 2400 тонн золота на начало правления Горбачева, в Гохране СССР осталось только 130 тонн.

Когда хищная и голодая ельцинская группировка дорвалась до власти в конце 1991 года и обнаружила пустые хранилища золота и валютных резервов, она была вне себя от ярости. Поэтому в начале 1992 года Гайдар предпринял попытку установить истинное количество вывезенного Горбачевым и его преступным кланом золота и заключил договор с известной детективной американской компанией «Кролл», которая обязалась проследить судьбу вывезенных из СССР финансовых ресурсов. За работу «Кролл» получила от Гайдара гонорар в полтора миллиона долларов государственных средств, однако подготовленный ею отчет не был оглашен Гайдаром и держится в секрете до сих пор. Компания «Кролл» указала все активы и счета, на которые были выведены богатства страны за Горбачевский период, в том числе, и 300 млн.дол.США, вывезенных из Москвы в 1988-89 годах по приказу Ельцина, исполнявшего обязанности первого секретаря Московского горкома КПСС. Так же, в докладе были указаны и суммы на счетах того же Гайдара, Чубайса, Авена и других агентов влияния, которые вошли в команду Ельцина, что не было выгодно новому ельцинскому клану формируемому под названием «семья». Этот новый спрут после развала СССР практически продолжил деятельность преступной группировки Горбачева, перехватив опыт этой работы, используя в дальнейшем для увода богатств страны те же компании, банки и сотрудников КГБ, через которые выводились активы Горбачевым. Для координации этой деятельности Геращенко В.Л. был назначен Ельциным на пост председателя ЦБ РФ, он же одновременно и оставался исполнять обязанности председателя Госбанка СССР, действующего до настоящего времени. Через этот банк до настоящего времени преступное сообщество Горбачева весь "ельцинский" и последующие периоды продолжает совершать хищения активов СССР, заложенных этой группой на хранение в 600 различных коммерческих структурах, находящихся в России под контролем Горбачева, Геращенко и Поспелова до настоящего времени.

Помимо хищения золота, преступная группа под руководством Горбачева систематически совершала хищения алмазов и других редкоземельных металлов. На протяжении всего периода существования Минфин и Госбанк продавал алмазы в основном одной фирме «Де Бирс» по очень заниженным ценам, нанося огромный ущерб стране. Аферисты в госструктурах часто ссылались на то, что истинные цены на алмазы держатся в секрете, и мы, мол, не знаем подлинных цен. Такая скрытность Горбачевской преступной группы давала широкомасштабные возможности для грабежа страны и народа.

По оценкам специалистов, опубликованным в газете «Комсомольская правда» 14.09.1991 г., только на разнице цен при продажах алмазов компании «Де Бирс», СССР за 5 лет горбачевского правления потеряла 800 миллионов долларов. А из-за продажи алмазов вместо бриллиантов наши потери даже за один год оцениваются многими миллиардами долларов. Годовая продажа украшений с бриллиантами на мировом рынке составляет 42-45 млрд. долларов, а мы ведь добываем и продаем 25% мировых алмазов, что признается всей мировой общественностью.

Павел Бородин, бывший управделами Кремлевской администрации Б.Ельцина, В.Рудаков, руководивший в Горбачевское время «Главалмаззолото» при Совмине СССР и отстаивавший интересы СССР перед «Де Бирс», - выходцы из Якутии, были «золотыми» кадрами Горбачева, а затем и Ельцина. Бородин был хозяином Якутска - председателем горисполкома, а Рудаков - генеральным директором объединения «Якуталмаз», руководителем Минцветмета СССР, а затем Гохрана России. Они оба входили в группировку Горбачева, а затем стали лучшими друзьями Ельцина и на протяжении десятка лет способствовали вывозу алмазов за рубеж.

Отдельные факты незаконного вывоза алмазов из страны периодически становились известны общественности. Так, в 1988 году по факту вывоза алмазов прокуратура РСФСР вынуждена была направить комиссию в Якутск, которая вскрыла многочисленные факты вывоза алмазов за рубеж. Но вмешательство в работу этой комиссии лично Горбачева не позволило раскрыть эти обстоятельства. В ходе работы этой комиссии заявитель этих фактов Окороков Г. скоропостижно умер в результате ДТП, так как был сбит машиной прямо у здания обкома партии Якутска, а другой основной свидетель - директор Удачнинского ГОКа Николай Уркин 15 января 1991 года якобы сорвался с балкона дома в Измайлово в результате «несчастного случая».

По данным специалистов, именно после смерти Уркина на Московский черный рынок усилился приток алмазов и золота. Партийную горбачевскую мафию вполне устраивал вариант кабальной зависимости СССР от компании «Де Бирс» и возможность подпольного грабежа алмазов.

По заявлениям специалистов и лиц, непосредственно принимающих участие в вывозе золота и алмазов за границей, в разных странах, только одного царского золота лежит на 187 миллиардов долларов. Япония нам должна вернуть царское золото на сумму 80 млрд. долларов, Чехия - на один миллиард (по опенке чешской прессы), Щвеция - 5 млрд., США - 23 млрд.(по признанию вице-президента Гора), Франция -25 млрд. (по оценкам французской прессы), Англия - 53 млрд. долларов (по признанию Английского банка, не считая того количества золота, которое вывезено в брежневский и горбачевский период. Это царское золото хранилось в военном гарнизоне Форт-Нокса США, а с 1971 года часть этого золота и золото советских времен хранится в Англии, Швейцарии, Швеции, Канаде, Китае и других странах мира.

Известный нью-йоркский банкир Федерик Богарт подтвердил, что в 80–90-х гг. Москва продавала золото десятками и сотнями тонн. Лондонский специалист по драгметаллам компании «Мерлин Линч и Ко» Эрвин Арнольд рассказал о том, что клиенты из СССР в те годы брали и не возвращали кредиты под залог золота из СССР с 25 процентной «скидкой» по отношению к его реальной мировой стоимости.

В итоге осенью 1995 года на одном закрытом совещании президент США Клинтон сказал следующее: "…За четыре года (с 1986 по 1990 г.) мы и наши союзники получили из СССР различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и так далее".

Под несуществующие проекты, сказал Клинтон, нам СССР передала за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и так далее…» Не сделав ни одного выстрела и не потеряв ни одного солдата, высказался Клинтон, Соединенные Штаты с помощью Горбачева и его группы, продемонстрировав принципиально новые методы сокрушения, блестяще выиграли третью мировую войну, разгромили, расчленили и стерли с географической карты мира своего главного противника, оставив его лежать ничком в грязи и хаосе и взывать к недавнему смертельному врагу о помощи и милосердии. Как и было задумано американцами.

Алмазы СССР и России хранятся по заявлению специалистов, имеющих отношение к его вывозу и хранению, в "Ландес Банке" на сумму 350 млрд.дол.США, в банке "Кредит Свисс" на сумму 150 млрд.дол.США, в "Дрезден банке" и "Дойч банке" Германии на сумму 60 млрд.дол.США, в банке "Standart Chat Wele" на сумму 87 млрд.дол.США, в банке "JP Morgan Chas" на сумму 200 млрд.дол.США, в "UBS банке" на сумму 250 млрд.дол.США, в "Мицубиси банке" на сумму 1 трлн.дол.США, в банке "Stanard Chartered Bank" (США) хранится 8 тон необработанных алмазов, за хранение которых Россия по настоящее время выплачивает США по 25 млн.дол. ежегодно.

Летом 1991 года после ГКЧП в подполье ушла гигантская, хорошо отлаженная, намертво коррумпированная с нынешней властью, "невидимая" партийная номенклатура и ее экономика. Вчерашний политический и идеологический диктат Горбачева сменился диктатом экономическим, и против народа был немедленно развязан экономический террор в лучшем духе старых времен.

На послепутчевой эйфории, когда обнаружилось, что в государственной казне осталось всего 130 тонн золота, какие-то лихие борцы из парламентской комиссии России бросились на Запад в поисках золота партии. Встретили их там холодно. Пока они рыскали по Европе, туда же из СССР "улетело" на самолетах еще 6 тонн золота, а в октябре-ноябре 1991 года уплыло круизными теплоходами еще 300 тонн золота и 12 млрд.долларов валютного резерва, после чего начался повальный отстрел тех, кто имел к этому вывозу отношение.

Строжайший учет расходов вывезенных активов горбачевского клана вели четыре человека. Трое из них меньше чем за 2 месяца после августовского путча 1991 года были по команде Горбачева убиты. Так, начальник Управления делами ЦК КПСС Николай Кручина был выброшен 26 августа 1991 года с 9-го этажа цековского дома. Вскоре 6 октября 1991 года при не менее странных обстоятельствах ушел из жизни его предшественник на этом посту начальника УД ЦК КПСС 81-летний Георгий Павлов. Еще через несколько дней 17 октября с балкона 12-этажного дома по ул. Лизы Чайкиной выброшен бывший завсектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик. Перед гибелью Лисоволика предшествовало изъятие следователями на Старой площади двух "бесхозных" миллионов долларов, предназначавшимися, как выяснилось, для лидера американских коммунистов Гэса Холла.

Зимой 1992 года в подъезде своего дома четырьмя выстрелами из "Нагана" убивают председателя "Профбанка" Александра Петрова. Банк был создан на деньги КПСС и через его счета деньги СССР выводились на Запад.

8 ноября 1994 г был убит бывший сотрудник разведки, известный фотограф из журнала "Советский Союз" Юрий Королев. Перед смертью его пытали.

22 декабря 1996 г. в пригороде Минска Самохваловичи найден труп Леонида Кучерука, бывшего полковника КГБ, ставшего успешным бизнесменом. Леонид Георгиевич работал в Мексике под крышей журнала "Советский Союз", был хорошо знаком с Королевыми, действовал под руководством Веселовского. Помимо этого Леонид Кучерук в свое время отвечал за одну из цепочек по передаче денег французской компартии. Перед смертью его пытали.

25 февраля 1997 г. со следами пыток на теле найден в гараже на Новолесной улице сослуживец Королева и Кучерука, бывший сотрудник КГБ Вадим Осипович Бирюков - заместитель гендиректора журнала "Деловые люди". "Трупный след золота партии" - так прокомментировала эту цепочку убийств с пытками газета "МК".

О преступной деятельности группы Горбачева, Геращенко и других хорошо знал и Ельцин. Так, зимой 1992 года на прием к тогдашнему руководителю президентской администрации Ю.Петрову пришли два генерала из числа руководителей военной разведки Генштаба Министерства обороны, которые были привлечены к поиску «Золота партии». Необходимость избежать утечек секретной информации вынудила этих генералов обратиться через Петрова к Ельцину, минуя собственное начальство.

Этим двум генералам Гусеву и Ваганову в ходе следствия удалось найти 11 миллиардов долларов США, вывезенных по приказу Горбачева и хранившихся в одном немецком и двух австрийских банках. Вернуть эти деньги можно было только одним способом: заплатить пару полумиллионных взяток двум банковским чиновникам и получить от них за это копии "платежек", выписанных на имена владельцев счетов. Этими владельцами были офицеры КГБ, проживавшие в вышеупомянутых странах под чужими именами. Они совершенно точно знали, сколько им положено "на жизнь", а сколько они должны передать тому, кто скажет "волшебное слово". А поскольку имена "волшебников" выяснить не удалось, Ваганов с Гусевым предлагали заняться своеобразным шантажом. А именно, поставить нелегалов перед выбором: или смертный приговор за "незаконные валютные операции в составе организованной группы и измену родине", или перевод миллиардов на Родину и возможность легально работать с ними. Понятно, что российские законы такого выбора не предусматривали, и поэтому решить проблему мог только глава государства.

Неизвестно, дал ли Ельцин Б. Н. разрешение на подобную тайную операцию или же нет, но после этого посещения главы государства первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба российской армии генерал-полковник Гусев погиб через пару недель после своего визита в Кремль. Причем, при весьма загадочных обстоятельствах - в автокатастрофе явно искусственного происхождения, а Владимир Ваганов, используя богатый опыт разведчика-нелегала, ушел в подполье. Ельцин и его соратники после прихода к власти внимательно отслеживали все, что было связано с зарубежными активами страны, вывезенными Горбачевым и продолжали эту деятельность с теми же лицами, но уже под своим контролем, назначив для управления и надзора за этими процессами Чубайса, Авена, Вавилова, Жеребчикова, Туманова и др.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность в 1991 году Горбачев даже не пощадил своего друга с помощью которого и предал свою Родину - английского бизнесмена Р.Максвелла, которого так же, как и сотни других агентов влияния, убили, чтобы оставить в тайне грабеж богатств России. На другом конце мира Максвелл был выброшен за борт своей шикарной яхты в море вскоре после ГКЧП, во время совместной прогулки на яхте с другими тайными агентами Горбачева. Тело миллиардера нашли в море через три дня и торжественно похоронили в Иерусалиме.

С августа по октябрь 1991 года по указанию Горбачева группа зачистки КГБ с целью скрыть истинные масштабы вывода активов за границу совершала убийства основных лиц, имеющих отношения к выводу этих активов. Всего в этот период на территории СССР и за границей произошло 1746 таинственных самоубийств номенклатурных чинов, имеющих отношение к выводу активов СССР. Почти точно по числу созданных Кручина и Веселовским совместных предприятий. Оставались в живых только те, кто сумел вовремя скрыться, либо мало что знали о деятельности клана Горбачева, либо были под личным покровительством Горбачева, Геращенко и других высокопоставленных участников преступного сообщества.

Оставался в живых и Смирнов, который возглавлял самую секретную финансовую организацию страны - Фонд №1 Центрального банка СССР. Этот фонд на 85 процентов складывался из тайных статей советского бюджета и около 15% доплачивали "страны народной демократии". Помещение Фонда №1 сохранилось и находится в одном из секретных хранилищ российского Госбанка, расположенном на окраине Москвы. Из этого фонда наличная валюта в течение более полувека нелегально переправлялась в "братские компартии". Они были если не филиалами советской разведки, то, во всяком случае, агентами ее влияния. Этот фонд действует до настоящего времени, и группа Горбачева с его помощью и созданных уже в ельцинский период новых компаний и фондов продолжает свою преступную деятельность по выводу спрятанных в России активов на Запад.

http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/40305.html

http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/40901.html

http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/41150.html