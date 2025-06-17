Гибель разведчика Василия Рябова

120 лет со дня со дня гибели русского разведчика Василия Рябова. Ныне имя этого героя мало кому известно, а до революции о подвиге этого простого солдата, совершенного во время Русско-японской войны, знала вся Россия.

Василий Тимофеевич Рябов родился в 1871 году в крестьянской семье в деревне Ивановке (Пензенская губерния).

Женившись, Василий стал жить в селе Лебедевка той же губернии, работая сторожем на железной дороге. Когда началась Русско-японская война, он был мобилизован в 284-й Чембарский пехотный полк, в рядах которого принял участие в боях на территории Маньчжурии.

Поскольку у Василия ярко проявилась способность умело копировать манеры и мимику китайцев, чем солдат нередко потешал своих однополчан, командование решило направить солдата в команду разведчиков. И когда после сражения у Ляояна возникла необходимость добыть достоверные сведения о расположении японских частей, Василий Рябов вызвался охотником (добровольцем) пойти в разведку, переодевшись китайским крестьянином.

Успешно выполнив задание, Василий Рябов уже возвращался к своим. Но неожиданно появившийся японский офицер по-китайски приказал ему напоить своего коня. Рябов, не знавший языка, вызвал подозрение у вражеского офицера своей непонятливостью, а, после того, как японец в раздражении дернул его за фальшивую косу, которая тут же оторвалась, русский разведчик был окончательно изобличен. Отказавшийся что-либо сообщить японцам о расположении русских войск, разведчик был осужден как шпион и 17/30 сентября расстрелян.

Обстоятельства смерти Василия Рябова стали известны благодаря.

«Запасный солдат Василий Рябов, 33 лет, одетый как китайский крестьянин, 14 сентября с.г. был пойман нашими солдатами в пределах расположения нашей передовой линии. По его устному показанию выяснилось, что он, по объявленному им желанию, был послан к нам для разведки о местоположении и действиях нашей армии и пробрался в нашу цепь 14 сентября через станцию Янтай и в юго-восточном направлении. После рассмотрения дела установленным порядком Рябов был приговорен к смертной казни. Последняя была совершена 17 сентября ружейным выстрелом. Доводя об этом до сведения российской армии, наша армия не может не высказать наше искреннейшее пожелание уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов, как означенный Рябов; на вопрос: "Не имеет ли что сказать перед смертью?" отвечал:

"Готов умереть за Веру, Царя и Отечество".

На вопрос: "Мы вполне входим в твое положение, обещаемся постараться, чтобы было передано твоим родителям, жене и детям, что ты храбр и твердо шел на подвиг смерти за Царя и Отечество, при том, если есть что передать им от тебя, будет сказано" - ответил:

"Покорнейше благодарим, передайте, что было" и не мог удержаться от слез. Перекрестившись, молился долго на четыре стороны света с коленопреклонением и сам вполне спокойно стал на свое место. Присутствовавшие не смогли удержаться от слез. Сочувствие этому истинно храброму, преисполненному своего долга, примерному солдату достигло высшего предела. С почтением, капитан штаба японской армии».

К письму, как вспоминал граф А.А.Игнатьев, также прилагалась записка на китайском языке, предостерегавшая местных жителей от его уничтожения.

Когда об этой истории стало известно Императору Николаю II, он повелел выдать семье Рябова тысячу рублей, детей устроить на казенный счет в учебные заведения, а имя погибшего разведчика навечно, «в назидание потомству», занести в списки 284-го Чембарского полка.

В Пензенской губернии вскоре появилась песня, прославляющая подвиг героя, в которой, в частности, были такие строки:

Оделся китайцем, для скрытия плана,

Простился и храбро пошел.

Добрался совсем до японского стана

И тут свою гибель нашел.

Узнали его и в китайском наряде,

Что это есть русский солдат,

И тут же при общем смятенье и гаме

Немедленно в плен был он взят...

По инициативе местных жителей было решено в память о Василии Рябове устроить в селе Лебедевке образцовую народную школу с библиотекой. Через пять лет, в 1909 году школа была торжественно открыта, а ее фронтон украсила мемориальная вывеска: «Начальная школа памяти героя Василия Рябова».

«Освящение этой школы произошло очень торжественно с парадом от войск, - вспоминал пензенский губернатор И.Ф.Кошко.

- Служил обедню и освящал здание преосвященный. Присутствовали на торжестве все гражданские и военные власти. Село Лебедевка лежит в верстах 12 от Пензы, и когда я ехал туда к началу обедни, по дороге встретил огромное количество народа, спешившего на это торжество. Освященное здание оказалось очень обширным, светлым. Кругом него шел узорчатый забор, так что получалась совершенно отдельная школьная усадьба».

В том же, в 1909 году, останки солдата-героя были доставлены на Родину, чтобы быть перезахороненными в родном селе, но тут возникла проблема, о которой рассказывает в своих мемуарах пензенский губернатор:

«Решено было отпеть тело в соборе в Пензе, а отсюда процессией перевезти в Лебедевку и там похоронить. Где же устроить могилу? Казалось бы, лучше всего у местной церкви, в которой Рябова крестили и венчали. Но тут возникло затруднение, о котором придется сказать хотя бы кратко. До призыва своего на военную службу по случаю японской войны Василий Рябов вел нетрезвый образ жизни, который эту кипучую, несдержанную натуру привел на край пропасти. Местный священник категорически отказался хоронить Рябова у церкви именно из-за дурной репутации его прежней жизни, а потому комитет решил предать тело земле на усадьбе школы против окон, выходящих на улицу. Так и сделали. Высокий подвиг Рябова нисколько не должен умаляться его темным прошлым. Пример этот лишь свидетельствует, что русский человек, как бы низко он ни пал под влиянием злоупотребления алкоголем, не теряет окончательно драгоценных качеств своей души и, вырвавшись складом обстоятельств из принижающего его пьяного тумана, способен на величайшее самопожертвование, глубокую веру и преданную любовь к Родине.

(...) Тело было встречено преосвященным на вокзале у прибывшего траурного вагона, отслужена владыкой краткая лития. Затем я и военные власти вынесли тело из вагона и под пение тысячного хора всех учебных заведений отнесли и установили на катафалк. Было возложено на гроб множество венков. Тело сопровождалось хором военной музыки и всем пензенским гарнизоном. Десятки тысяч народу запрудили весь путь следования. Вдоль тротуаров стояли шпалеры из учеников мужских и женских учебных заведений. Самое погребение в Лебедевке было очень торжественно: присутствовал весь Инсарский полк и представители других воинских частей и все гражданские и военные власти...».

А в 1912 году, когда торжественно отмечалось 100-летие присоединения Бессарабии к России, в бессарабском городе Аккермане (ныне г.Белгород-Днестровский Одесской области), благодаря инициативе В.М.Пуришкевича и Главной палаты Русского народного союза имени Михаила Архангела, состоялось торжественное открытие памятника разведчику, представлявшего собой обелиск из черного мрамора с иконой, перед которой горела неугасимая лампада, а под нею красовалась надпись: «Вечная память герою воину Василию Рябову и всем воинам уроженцам города Аккермана и Аккерманскаго уезда, погибшим на Дальнем Востоке в Японскую войну 1904-1905 гг.». Память о Василии Рябове не была утрачена и в советские годы. Памятник герою сохранился до наших дней, утратив лишь упоминание о том, что установлен он был черносотенцами, а на могиле Василия Рябова в селе Лебедевка и поныне ежегодно служатся панихиды.

В 1914 году о подвиге солдата было снято несколько фильмов: «Подвиг рядового Василия Рябова» (реж. А. И. Иванов-Гай) и «Героический подвиг Василия Рябова» (реж. А. О. Дранков).

К моменту гибели Рябова будущий известный военный деятель Алексей Игнатьев занимал должность помощника старшего адъютанта управления генерал-квартирмейстера Маньчжурской армии. В его мемуарной книге «Пятьдесят лет в строю» (1940) Рябову уделено несколько строчек:

«Бедный Рябов! Ты как раз служил в том Чембарском полку, который мы все предали позору за бегство под Ляояном. Ты совершил подвиг и погиб за внушенные тебе, бедному, безграмотному солдату, идеалы. За смерть твою ответственны те, кто допустил тебя перейти переодетым, с китайской косой, через наши линии, а за темноту твою ответил уже царский режим».

В 1943 о нем написала газета «Сталинское знамя», а также вышла книга С. Улыбина «Подвиг Василия Рябова».

Память о нем жива в с. Лебедёвка и в наши дни. Реконструированный памятник на могиле Василия Рябова в деревне Лебедёвка Пензенской области.

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук