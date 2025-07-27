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Как снимался фильм "Жестокий романс"

Фильмография Эльдара Рязанова весьма обширна — он снял 26 очень разных картин за 50 лет. Но большинство своих работ называл комедиями — «чистыми», как «Карнавальную ночь», или смесью комедии и драмы — как почти всё остальное его творчество. И лишь три фильма Рязанов называл драмой — это снятые уже в конце 1980-х и начале 1990-х ленты «Дорогая Елена Сергеевна» и «Предсказание».

Третьим же стал вышедший на экраны СССР в ноябре 1984 года «Жестокий романс» — экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница».
Наверное, ни один фильм Эльдара Рязанова не получал таких противоречивых отзывов и шквал критики. Это был своего рода эксперимент: никогда до этого режиссер не экранизировал русскую классику, тем более что по пьесе Островского "Бесприданница" уже был снят фильм в 1936 году режиссером Яковом Протазановым.
Кстати, есть еще телевизионный фильм-спектакль "Бесприданница" режиссера Константина Худякова 1974 года со знаменитыми актерами - Татьяной Дорониной, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном, Львом Дуровым.Актриса Нина Алисова (Лариса Огудалова) в экранизации "Бесприданницы" 1936 год.Актриса Нина Алисова
(Лариса Огудалова) в экранизации "Бесприданницы" 1936 год.
Рязанов вспоминал, что осенью 1982 года он завершил работу над фильмом «Вокзал для двоих», и у него образовалась творческая пауза, которую он изо всех сил пытался заполнить. Одной из идей, над которыми он размышлял, была экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова; впрочем, он и сам понимал, что поставить такой фильм в то время и в СССР почти невозможно, несмотря на то, что роман уже издан официально, хотя и с сокращениями. Тогда Рязанов загорелся киноадаптацией пьесы драматурга Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», оформил заявку, получил согласие директора «Мосфильма» Николая Сизова.

 .. Но 10 ноября 1982 года умер Брежнев, и все смелые проекты были поставлены на паузу.
«По распоряжению министра постановка „Елены Сергеевны“ была отложена на очень долгий, неопределенный срок. И вообще стало ясно, что какое-то количество времени ничто острое, смелое, критическое на экран не прорвется...» — писал Рязанов в книге «Неподведенные итоги».
"Ясно, что какое-то время ничто острое и критическое на экран не прорвется, и я решил поискать что-нибудь в классике, что было бы созвучно нашей сумеречной эпохе", - вспоминал Рязанов.
Тогда-то он и обратился к классике — просмотрел произведения Леонида Андреева, Александра Куприна, Ивана Бунина... А потом жена посоветовала ему прочитать «Бесприданницу» Александра Островского, которая, как признавался Рязанов, раньше «не находилась в русле моих режиссерских интересов.
Эту пьесу Островский завершил в 1878 году и считал одним из лучших своих произведений. Но первые показы спектаклей по ней провалились и в московском Малом театре, и в петербургском Александринском, а признание к «Бесприданнице» пришло уже после смерти драматурга. Первую экранизацию сняли ещё в 1912 году. А в СССР долгое время образцовой считалась экранизация 1936 года, снятая Яковом Протазановым.  И Рязанов справедливо опасался, что ему не разрешат делать свою версию, хотя к восьмидесятым былые принципы Госкино уже давно не действовали. Но «Бесприданницу» ему утвердили без замечаний.
«То, что „Бесприданница“ Протазанова — произведение широко известное, я понял в первые же дни съемок, — вспоминал Рязанов.
— Любители кино вступали со мной в беседы прямо на улицах. Мне приходили письма от зрителей самых разных социальных категорий. Вот, например, такое письмо: „Вы что же? Думаете, что сможете петь лучше, чем Шаляпин?..“ Под „Шаляпиным“ подразумевалась протазановская лента».На съемочной площадке
«Еще в процессе чтения [пьесы] я сразу же представил себе исполнителей двух главных ролей. Я увидел в Паратове Никиту Михалкова, а в Карандышеве — Андрея Мягкова и заручился предварительным согласием этих двух актеров», — писал Рязанов.
Михалков вспоминал, что режиссер прислал ему сценарий с запиской, что будет снимать этот фильм только в том случае, если оба актера согласятся. Мягков согласился сразу — он вообще к тому времени стал для Рязанова «своим», это была их четвертая совместная работа после «Служебного романа», «Иронии судьбы» и «Гаража». Михалков, который снимался и в «Вокзале для двоих», ненадолго задумался. Он собирался вместе с итальянцами и Марчелло Мастроянни снимать «Очи черные», но тот проект был отложен, и Михалков тоже принял предложение Рязанова.— Разумеется, такая режиссёрская позиция очень льстит актёрскому тщеславию, но после я понял всю суть его беспокойства. Опасность нас ждала огромная...» Дело в том, что уже существовало две экранизации «Бесприданницы», и риск снять вторичное кино был очень высок.
«Снималась картина на Волге, в Костроме, и это было чудесное время, — вспоминает Михалков.
Рабочий момент
— В тех местах я впервые почти физически ощутил свои корни по отцовской линии, и вместо отведённых трёх недель я, отложив все дела, провёл там два месяца». Сам Никита Сергеевич умалчивает, но, по воспоминаниям съёмочной группы, Михалков регулярно устраивал разгульные банкеты за свой счёт (однажды местные жители даже вызвали милицию), много пел под гитару, а когда задержали зарплату (такое в советском кино случалось), достал охотничью лицензию и отправился на охоту. Медведя, которого он добыл, ели несколько дней всей съёмочной командой. Кадр из фильма
Единственный актёр, который никогда не участвовал в пирушках, был Андрей Мягков. Он очень серьёзно относился к работе, был погружён в неё с головой и часто уезжал в Москву, где был занят в театральных постановках.Не стали отказывать и другие постоянные актеры Рязанова — Алиса Фрейндлих (Харита Огудалова, мать Ларисы) и Георгий Бурков (безработный актер Счастливцев).
Съёмки проходили в Костроме, и когда в городе узнали, что прибывает съёмочная группа из Москвы, то встречать её высыпали чуть ли не все жители (хотя потом много раз пожалели о таком соседстве). Ещё бы, их город посетили столичные звёзды: Алиса Фрейндлих, Михалков, Панкратов-Чёрный, Петренко, Мягков. Горожане выстраивались в очередь за автографами. Это было настоящее событие, и люди ждали "шоу", какой-то "движухи". И дождались. По первоначальному замыслу Рязанова, фильм должен был начаться с того, что пропившийся "безработный артист" Робинзон после очередной пьянки оказывался совершенно голым на острове на Волге, а Паратов, заметив его с борта парохода, спасает чудака.
Зеваки были чрезвычайно довольны, когда актёр Георгий Бурков, игравший роль Робинзона, был вынужден раздеться догола на глазах у досужей толпы и бегать по острову, сверкая всеми частями тела. Бурков старался зря: эти кадры так и не вошли в фильм.
Кроме обнажённого Буркова съёмочная группа прославилась пирушками, которые с поистине купеческой широтой устраивал молодой Михалков. "Вошёл в роль!" — вздыхали киношники. В Кострому Михалков, у которого неожиданно сорвались съёмки с Мастроянни, приехал всего на две недели, но... задержался в городе на два месяца. А когда его позже спрашивали о причинах задержки, пожимал плечами:
"Со мной действительно что-то произошло!"
Возможно, во всём был виноват зов крови, и в душе Никиты Сергеевича проснулась вся широта русской дворянской души? Кто знает..Рабочие моменты съемок.Рабочие моменты съемок.

 

«Гузеева — замечательная партнёрша! Но это была её первая картина, — говорит Михалков.
— Дебют среди таких высоко-профессиональных “монстров” — Мягков, Фрейндлих, Петренко — был невероятным испытанием. Но Гузеева пришла на картину с “опытом имени”: её мама, как мне рассказывала сама Лариса, назвала её именно в честь Ларисы Огудаловой. Так что здесь даже некая сакральная связь существовала. Ещё во время съёмок картины, понимая, что для Ларисы этот фильм может стать выигрышным лотерейным билетом, я неоднократно говорил ей: “Не снимайся нигде, пока не выйдет фильм! Не давай возможности узнать тебя другой, прежде чем тебя не узнают такой”. Лариса ответила, что это невозможно, потому что ей нужны деньги, и т. д. Я предложил свою помощь. Но, видимо, жажда славы и женское честолюбие одержали верх, и Лариса снялась в одной или двух картинах до выхода “Романса”. Картины эти, мягко говоря, были слабыми. Это, на мой взгляд, несколько смазало успех, который пришёл к ней после выхода фильма Рязанова».
Во время работы над фильмом внимания актрисы добивались почти все мужчины съёмочной группы, а театральный режиссёр Сергей Арцибашев, сыгравший в картине банкира Гуляева, признавался, что был влюблён в Ларису не только по роли. "Она возбуждала и восхищала", — говорил он. Однажды в городе он вместе с Михалковым даже подрался с интуристами, которые, как показалось артистам, чересчур нагло приставали к их коллеге. Кто-то из горожан тут же вызвал милицию. "В конечном итоге она и победила!"
Новая трактовка встретила раздраженную и даже гневную реакцию: "Жестокий романс" называли откровенной пошлостью. А во время съемок происходило немало интересных, забавных, а иногда и очень трагических эпизодов.
Съемки фильма проходили в Костроме и области, так как именно там съемочная группа нашла необходимые виды и исторические здания. Любопытно, что в сцене приезда Паратова была снята площадь перед Костромским театром кукол.
Сцена встречи Паратова.Сцена встречи Паратова.
Название "Жестокий романс" появилось само собой - режиссер признается, что всегда питал слабость к романсам: "Я как поклонник старинных романсов поначалу решил использовать только их. У Островского Лариса поет "Не искушай меня без нужды". Я тоже сначала хотел использовать "Я ехала домой", "Снился мне сад..." и другие. Но перечитал моих любимых поэтесс: Цветаеву, Ахмадулину. И понял – то, что надо. А романс "Я, словно бабочка к огню..." от отчаяния написал сам. Тут же и Киплинг с "мохнатым шмелем" оказался к месту".
Еще в то время, когда Эльдар Рязанов принял решение снимать фильм по "Бесприданнице" и перечитывал пьесу Островского, в ролях Паратова и Карандышева он представлял Никиту Михалкова и Андрея Мягкова.
Никита Михалков был основным кандидатом на роль Паратова изначально, но он сам собирался снимать фильм "Очи черные", из-за чего в качестве альтернативы Рязанов рассматривал Сергея Шакурова. Однако съемки фильма "Очи черные" были отложены, и Михалков смог сняться в роли Паратова.
В роли матери Ларисы, Хариты Игнатьевны Огудаловой, Рязанов видел только Алису Фрейндлих. На остальные роли режиссер утвердил тоже известных артистов - Алексея Петренко, Виктора Проскурина, Георгия Буркова, Александра Панкратова-Черного.
"Жестокий романс"
Поэтому проб не проводили, только главную героиню выбирали из нескольких претенденток. Фактически режиссер сомневался только в исполнительнице роли главной героини Ларисы Огудаловой, той самой бесприданницы, которая «так не доставайся ж ты никому». Это была чуть ли не единственная роль, на которую Рязанов провел пробы — и выбрал студентку Ленинградского института театра, музыки и кинематографии 23-летнюю Ларису Гузееву. Выбор пал на Гузееву, для которой эта работа стала дебютной.«Лариса — очень нервная, легковозбудимая натура. В ней угадывалась несомненная актерская одаренность. В особенности ей удавались сцены печальные, трагические, требующие большой внутренней наполненности», — отмечал Рязанов.
При этом он вспоминал, что его в Гузеевой многое и не устраивало — у неё не было опыта работы в кино, она «вообще актерской профессией не владела», а «ее профессиональное невежество было поистине безгранично».
«Честно говоря, намучились мы с ней немало», — признавался Рязанов, но заключал, что работой Гузеевой он остался доволен.
Кадр их фильма
Правда, это не помешало создать экранную Ларису с помощью сразу трех актрис — за внешность и игру отвечала Гузеева, за голос — актриса дубляжа Анна Каменкова, а пела Валентина Пономарёва. Но, наверное, в этом и состоит магия кино.
От «Бесприданницы» Протазанова Рязанов постарался уйти, но у двух картин всё же было одно пересечение: оператором «Жестокого романса» стал Вадим Алисов, сын актрисы Нины Алисовой, сыгравшей в фильме 1936 года Ларису. Рязанов даже звонил ей и получил что-то вроде благословления на свою экранизацию пьесы Островского.Никита Михалков и Лариса Гузеева.Никита Михалков и Лариса Гузеева.

Лариса Гузеевас Алисой Бруновной Фрейндлих.
Кадр из фильма.
Кадр из фильма.
Кадр из фильма.
Кадр из фильма.
Кадр из фильма.
Кадр из фильма.
Кадр из фильма.
Рабочие моменты съемок.
Рабочие моменты съемок.

Режиссер принципиально не хотел называть фильм "Бесприданницей", так как опасался сравнения с экранизацией пьесы 1936 года. "Мне показалось, что "Жестокий романс" – название верное и емкое", – говорил Рязанов.

Романс «Мохнатый шмель» в исполнении Михалкова на многие годы стал настоящим национальным хитом, как и сама картина.

rutube.ru/video/09e6e6be95f2d7bb9179da6984522061/

https://aif.ru/culture/movie/guzeeva-ne-govorila-i-ne-pela-k...
https://life.ru/p/1468929
https://ru.kinorium.com/83025/info/
https://mir24.tv/articles/16420006/namuchilis-my-s-nei-nemal...
https://gold-nostalgia.livejournal.com/287456.html
https://dni.expert/showbiz/2021/2/3/470574.html
https://adme.media/articles/12-faktov-o-filme-zhestokij-roma...

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