Как снимался фильм "Жестокий романс"

Фильмография Эльдара Рязанова весьма обширна — он снял 26 очень разных картин за 50 лет. Но большинство своих работ называл комедиями — «чистыми», как «Карнавальную ночь», или смесью комедии и драмы — как почти всё остальное его творчество. И лишь три фильма Рязанов называл драмой — это снятые уже в конце 1980-х и начале 1990-х ленты «Дорогая Елена Сергеевна» и «Предсказание».

Третьим же стал вышедший на экраны СССР в ноябре 1984 года «Жестокий романс» — экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница».

Наверное, ни один фильм Эльдара Рязанова не получал таких противоречивых отзывов и шквал критики. Это был своего рода эксперимент: никогда до этого режиссер не экранизировал русскую классику, тем более что по пьесе Островского "Бесприданница" уже был снят фильм в 1936 году режиссером Яковом Протазановым.

Кстати, есть еще телевизионный фильм-спектакль "Бесприданница" режиссера Константина Худякова 1974 года со знаменитыми актерами - Татьяной Дорониной, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном, Львом Дуровым. Актриса Нина Алисова

(Лариса Огудалова) в экранизации "Бесприданницы" 1936 год.

Рязанов вспоминал, что осенью 1982 года он завершил работу над фильмом «Вокзал для двоих», и у него образовалась творческая пауза, которую он изо всех сил пытался заполнить. Одной из идей, над которыми он размышлял, была экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова; впрочем, он и сам понимал, что поставить такой фильм в то время и в СССР почти невозможно, несмотря на то, что роман уже издан официально, хотя и с сокращениями. Тогда Рязанов загорелся киноадаптацией пьесы драматурга Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», оформил заявку, получил согласие директора «Мосфильма» Николая Сизова.

«По распоряжению министра постановка „Елены Сергеевны“ была отложена на очень долгий, неопределенный срок. И вообще стало ясно, что какое-то количество времени ничто острое, смелое, критическое на экран не прорвется...» — писал Рязанов в книге «Неподведенные итоги».

"Ясно, что какое-то время ничто острое и критическое на экран не прорвется, и я решил поискать что-нибудь в классике, что было бы созвучно нашей сумеречной эпохе", - вспоминал Рязанов.

Тогда-то он и обратился к классике — просмотрел произведения Леонида Андреева, Александра Куприна, Ивана Бунина... А потом жена посоветовала ему прочитать «Бесприданницу» Александра Островского, которая, как признавался Рязанов, раньше «не находилась в русле моих режиссерских интересов.

Эту пьесу Островский завершил в 1878 году и считал одним из лучших своих произведений. Но первые показы спектаклей по ней провалились и в московском Малом театре, и в петербургском Александринском, а признание к «Бесприданнице» пришло уже после смерти драматурга. Первую экранизацию сняли ещё в 1912 году. А в СССР долгое время образцовой считалась экранизация 1936 года, снятая Яковом Протазановым. И Рязанов справедливо опасался, что ему не разрешат делать свою версию, хотя к восьмидесятым былые принципы Госкино уже давно не действовали. Но «Бесприданницу» ему утвердили без замечаний.

«То, что „Бесприданница“ Протазанова — произведение широко известное, я понял в первые же дни съемок, — вспоминал Рязанов.

— Любители кино вступали со мной в беседы прямо на улицах. Мне приходили письма от зрителей самых разных социальных категорий. Вот, например, такое письмо: „Вы что же? Думаете, что сможете петь лучше, чем Шаляпин?..“ Под „Шаляпиным“ подразумевалась протазановская лента». На съемочной площадке

«Еще в процессе чтения [пьесы] я сразу же представил себе исполнителей двух главных ролей. Я увидел в Паратове Никиту Михалкова, а в Карандышеве — Андрея Мягкова и заручился предварительным согласием этих двух актеров», — писал Рязанов.

Михалков вспоминал, что режиссер прислал ему сценарий с запиской, что будет снимать этот фильм только в том случае, если оба актера согласятся. Мягков согласился сразу — он вообще к тому времени стал для Рязанова «своим», это была их четвертая совместная работа после «Служебного романа», «Иронии судьбы» и «Гаража». Михалков, который снимался и в «Вокзале для двоих», ненадолго задумался. Он собирался вместе с итальянцами и Марчелло Мастроянни снимать «Очи черные», но тот проект был отложен, и Михалков тоже принял предложение Рязанова.— Разумеется, такая режиссёрская позиция очень льстит актёрскому тщеславию, но после я понял всю суть его беспокойства. Опасность нас ждала огромная...» Дело в том, что уже существовало две экранизации «Бесприданницы», и риск снять вторичное кино был очень высок.

«Снималась картина на Волге, в Костроме, и это было чудесное время, — вспоминает Михалков.

Рабочий момент

— В тех местах я впервые почти физически ощутил свои корни по отцовской линии, и вместо отведённых трёх недель я, отложив все дела, провёл там два месяца». Сам Никита Сергеевич умалчивает, но, по воспоминаниям съёмочной группы, Михалков регулярно устраивал разгульные банкеты за свой счёт (однажды местные жители даже вызвали милицию), много пел под гитару, а когда задержали зарплату (такое в советском кино случалось), достал охотничью лицензию и отправился на охоту. Медведя, которого он добыл, ели несколько дней всей съёмочной командой. Кадр из фильма

Единственный актёр, который никогда не участвовал в пирушках, был Андрей Мягков. Он очень серьёзно относился к работе, был погружён в неё с головой и часто уезжал в Москву, где был занят в театральных постановках. Не стали отказывать и другие постоянные актеры Рязанова — Алиса Фрейндлих (Харита Огудалова, мать Ларисы) и Георгий Бурков (безработный актер Счастливцев).

Съёмки проходили в Костроме, и когда в городе узнали, что прибывает съёмочная группа из Москвы, то встречать её высыпали чуть ли не все жители (хотя потом много раз пожалели о таком соседстве). Ещё бы, их город посетили столичные звёзды: Алиса Фрейндлих, Михалков, Панкратов-Чёрный, Петренко, Мягков. Горожане выстраивались в очередь за автографами. Это было настоящее событие, и люди ждали "шоу", какой-то "движухи". И дождались. По первоначальному замыслу Рязанова, фильм должен был начаться с того, что пропившийся "безработный артист" Робинзон после очередной пьянки оказывался совершенно голым на острове на Волге, а Паратов, заметив его с борта парохода, спасает чудака.

Зеваки были чрезвычайно довольны, когда актёр Георгий Бурков, игравший роль Робинзона, был вынужден раздеться догола на глазах у досужей толпы и бегать по острову, сверкая всеми частями тела. Бурков старался зря: эти кадры так и не вошли в фильм.

Кроме обнажённого Буркова съёмочная группа прославилась пирушками, которые с поистине купеческой широтой устраивал молодой Михалков. "Вошёл в роль!" — вздыхали киношники. В Кострому Михалков, у которого неожиданно сорвались съёмки с Мастроянни, приехал всего на две недели, но... задержался в городе на два месяца. А когда его позже спрашивали о причинах задержки, пожимал плечами:

"Со мной действительно что-то произошло!"

Возможно, во всём был виноват зов крови, и в душе Никиты Сергеевича проснулась вся широта русской дворянской души? Кто знает.. Рабочие моменты съемок.

«Гузеева — замечательная партнёрша! Но это была её первая картина, — говорит Михалков.

— Дебют среди таких высоко-профессиональных “монстров” — Мягков, Фрейндлих, Петренко — был невероятным испытанием. Но Гузеева пришла на картину с “опытом имени”: её мама, как мне рассказывала сама Лариса, назвала её именно в честь Ларисы Огудаловой. Так что здесь даже некая сакральная связь существовала. Ещё во время съёмок картины, понимая, что для Ларисы этот фильм может стать выигрышным лотерейным билетом, я неоднократно говорил ей: “Не снимайся нигде, пока не выйдет фильм! Не давай возможности узнать тебя другой, прежде чем тебя не узнают такой”. Лариса ответила, что это невозможно, потому что ей нужны деньги, и т. д. Я предложил свою помощь. Но, видимо, жажда славы и женское честолюбие одержали верх, и Лариса снялась в одной или двух картинах до выхода “Романса”. Картины эти, мягко говоря, были слабыми. Это, на мой взгляд, несколько смазало успех, который пришёл к ней после выхода фильма Рязанова».

Во время работы над фильмом внимания актрисы добивались почти все мужчины съёмочной группы, а театральный режиссёр Сергей Арцибашев, сыгравший в картине банкира Гуляева, признавался, что был влюблён в Ларису не только по роли. "Она возбуждала и восхищала", — говорил он. Однажды в городе он вместе с Михалковым даже подрался с интуристами, которые, как показалось артистам, чересчур нагло приставали к их коллеге. Кто-то из горожан тут же вызвал милицию. "В конечном итоге она и победила!"

Новая трактовка встретила раздраженную и даже гневную реакцию: "Жестокий романс" называли откровенной пошлостью. А во время съемок происходило немало интересных, забавных, а иногда и очень трагических эпизодов.

Съемки фильма проходили в Костроме и области, так как именно там съемочная группа нашла необходимые виды и исторические здания. Любопытно, что в сцене приезда Паратова была снята площадь перед Костромским театром кукол.

Сцена встречи Паратова.

Название "Жестокий романс" появилось само собой - режиссер признается, что всегда питал слабость к романсам: "Я как поклонник старинных романсов поначалу решил использовать только их. У Островского Лариса поет "Не искушай меня без нужды". Я тоже сначала хотел использовать "Я ехала домой", "Снился мне сад..." и другие. Но перечитал моих любимых поэтесс: Цветаеву, Ахмадулину. И понял – то, что надо. А романс "Я, словно бабочка к огню..." от отчаяния написал сам. Тут же и Киплинг с "мохнатым шмелем" оказался к месту".

Еще в то время, когда Эльдар Рязанов принял решение снимать фильм по "Бесприданнице" и перечитывал пьесу Островского, в ролях Паратова и Карандышева он представлял Никиту Михалкова и Андрея Мягкова.

Никита Михалков был основным кандидатом на роль Паратова изначально, но он сам собирался снимать фильм "Очи черные", из-за чего в качестве альтернативы Рязанов рассматривал Сергея Шакурова. Однако съемки фильма "Очи черные" были отложены, и Михалков смог сняться в роли Паратова.

В роли матери Ларисы, Хариты Игнатьевны Огудаловой, Рязанов видел только Алису Фрейндлих. На остальные роли режиссер утвердил тоже известных артистов - Алексея Петренко, Виктора Проскурина, Георгия Буркова, Александра Панкратова-Черного.

"Жестокий романс"

Поэтому проб не проводили, только главную героиню выбирали из нескольких претенденток. Фактически режиссер сомневался только в исполнительнице роли главной героини Ларисы Огудаловой, той самой бесприданницы, которая «так не доставайся ж ты никому». Это была чуть ли не единственная роль, на которую Рязанов провел пробы — и выбрал студентку Ленинградского института театра, музыки и кинематографии 23-летнюю Ларису Гузееву. Выбор пал на Гузееву, для которой эта работа стала дебютной. «Лариса — очень нервная, легковозбудимая натура. В ней угадывалась несомненная актерская одаренность. В особенности ей удавались сцены печальные, трагические, требующие большой внутренней наполненности», — отмечал Рязанов.

При этом он вспоминал, что его в Гузеевой многое и не устраивало — у неё не было опыта работы в кино, она «вообще актерской профессией не владела», а «ее профессиональное невежество было поистине безгранично».

«Честно говоря, намучились мы с ней немало», — признавался Рязанов, но заключал, что работой Гузеевой он остался доволен.

Кадр их фильма

Правда, это не помешало создать экранную Ларису с помощью сразу трех актрис — за внешность и игру отвечала Гузеева, за голос — актриса дубляжа Анна Каменкова, а пела Валентина Пономарёва. Но, наверное, в этом и состоит магия кино.

От «Бесприданницы» Протазанова Рязанов постарался уйти, но у двух картин всё же было одно пересечение: оператором «Жестокого романса» стал Вадим Алисов, сын актрисы Нины Алисовой, сыгравшей в фильме 1936 года Ларису. Рязанов даже звонил ей и получил что-то вроде благословления на свою экранизацию пьесы Островского. Никита Михалков и Лариса Гузеева.

Гузеева признавалась, что с Ларисой Огудаловой у нее не было ничего общего: актриса на тот момент хипповала, курила, сквернословила и явилась на пробы в рваных джинсах. К тому же, опыт несчастной любви ей был абсолютно незнаком.

Эльдар Рязанов вспоминал: "Не все в ней, конечно, устраивало, не во всем я был уверен, когда утверждал Гузееву на роль, но все актеры-партнеры проявили великолепную солидарность, доброе отношение к молодой артистке, поддерживали ее, ободряли, делились своим опытом… Поначалу ее профессиональное невежество было поистине безгранично, но когда снимались последние эпизоды, работать с ней стало значительно легче".



Съемки в фильме едва не стоили жизни Андрею Мягкову. Этот случай описал и сам Рязанов в своих мемуарах «Неподведенные итоги». Москва, 1997.

«Это случилось 20 сентября 1983 года. В этот день мы снимали кадр, как возбужденный Карандышев подбегает к лодочнику, нанимает лодку и отправляется на «Ласточку», куда компания кутил-богачей увезла его невесту. По сюжету, его герой бросается в погоню за "Ласточкой".

Пароход "Самара", как и положено, был колесным и загребал воду лопастями, каждая из которых весила килограммов восемьдесят. Не дай бог под такую попасть - на скорости удар чудовищной силы! И вот съемочная группа расположилась возле Ипатьевского монастыря, его тогда реставрировали, на мостике, где местные женщины обычно полоскали белье.

"Камера, мотор!" - Мягков в лодке гребет, сидя спиной к пароходу. Эльдар Александровичкричит в микрофон: "Подплывай ближе! Еще!" Андрей делает несколько мощных гребков - и лодку буквально затягивает под лопасти пароходного колеса. Актер не заметил, как подплыл слишком близко к пароходу, и лопасть ударила по носу лодки.

«Мы, стоящие на берегу, вдруг замерли в предчувствии ужасной катастрофы. Никто не подозревал, что огромные, трехметровые в длину, чугунные лопасти пароходного колеса образуют недалеко от себя сильное течение, нечто вроде водяного смерча-воронки, и что этот водяной вихрь неумолимо засасывает под пароход все.

Буквально в течение двух секунд лодка с Андреем Мягковым исчезла под лопастями колеса, была погребена в волжской пучине. Капитан на мостике скомандовал «стоп-машина», но было уже поздно. Лопасти по инерции еще били по воде — правда, все медленнее и медленнее. И, наконец, остановились.

Повторяю, лопасти были чугунные, и каждая весила несколько сот килограммов. На поверхности воды никого и ничего не было. Мы застыли в шоке. И только киноаппарат, который забыли выключить, продолжал бесстрастно фиксировать это страшное событие.

Наконец, через несколько секунд (минут, часов?), всплыли на поверхность раздробленные доски — то, что осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб. Лариса Гузеевас Алисой Бруновной Фрейндлих.Съемки в фильме едва не стоили жизни Андрею Мягкову. Этот случай описал и сам Рязанов в своих мемуарах «Неподведенные итоги». Москва, 1997.«Это случилось 20 сентября 1983 года. В этот день мы снимали кадр, как возбужденный Карандышев подбегает к лодочнику, нанимает лодку и отправляется на «Ласточку», куда компания кутил-богачей увезла его невесту.По сюжету, его герой бросается в погоню за "Ласточкой".Пароход "Самара", как и положено, был колесным и загребал воду лопастями, каждая из которых весила килограммов восемьдесят. Не дай бог под такую попасть - на скорости удар чудовищной силы! И вот съемочная группа расположилась возле Ипатьевского монастыря, его тогда реставрировали, на мостике, где местные женщины обычно полоскали белье."Камера, мотор!" - Мягков в лодке гребет, сидя спиной к пароходу. Эльдар Александровичкричит в микрофон: "Подплывай ближе! Еще!" Андрей делает несколько мощных гребков - и лодку буквально затягивает под лопасти пароходного колеса. Актер не заметил, как подплыл слишком близко к пароходу, и лопасть ударила по носу лодки.«Мы, стоящие на берегу, вдруг замерли в предчувствии ужасной катастрофы. Никто не подозревал, что огромные, трехметровые в длину, чугунные лопасти пароходного колеса образуют недалеко от себя сильное течение, нечто вроде водяного смерча-воронки, и что этот водяной вихрь неумолимо засасывает под пароход все.Буквально в течение двух секунд лодка с Андреем Мягковым исчезла под лопастями колеса, была погребена в волжской пучине. Капитан на мостике скомандовал «стоп-машина», но было уже поздно. Лопасти по инерции еще били по воде — правда, все медленнее и медленнее. И, наконец, остановились.Повторяю, лопасти были чугунные, и каждая весила несколько сот килограммов. На поверхности воды никого и ничего не было. Мы застыли в шоке. И только киноаппарат, который забыли выключить, продолжал бесстрастно фиксировать это страшное событие.Наконец, через несколько секунд (минут, часов?), всплыли на поверхность раздробленные доски — то, что осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб.

Кадр из фильма.

Прошло еще некоторое время. Оцепеневшие от ужаса люди застыли. Жуткая пауза повисла над Волгой. И вдруг из глубины всплыл Андрей. Он отфыркался и поплыл к берегу. Это было невероятно! Это было истинное чудо! Мы засуетились, забегали, кто-то бросился в другую лодку и погреб навстречу артисту, но Мягков сам успел подплыть к месту, где стояла кинокамера.

Его вытащили на причал. Он дрожал от холода — дело происходило осенью, вода в Волге была градусов восемь-десять. На нем не было ни царапины.»

Мягков подплыл, и невозмутимо сказал: «Нашлепку я потерял, а очки спрятал в карман».

Всех поразило его абсолютное спокойствие и отсутствие царапин. Несмотря на серьезность ситуации, он позже отшучивался и говорил:

«Я сразу же подумал, насколько нелепой будет такая гибель. Ведь во всем обвинят съемочную группу, и в частности Рязанова. А мне этого не хотелось. Я сразу же вспомнил жену, дом в Москве, и мне стало удивительно спокойно».

Андрей позже говорил, что его спас Бог. Ибо перед съемкой он около двух часов гулял по Ипатьевскому монастырю, заходил в собор и мыслями находился наедине с Господом - вспоминал режиссер.

«Мокрого, окоченевшего Андрея быстро переправили на «Самару» — там был горячий душ. Надо отметить и комедийную деталь, которая вспомнилась позже.

Когда голова Андрея появилась из водоворота, какой-то мальчик на берегу вдруг закричал:

— Смотри, а дядя-то стал лысый!

Где-то там, в глубине, вода смыла с головы Мягкова парик...

Несмотря на то, что весь этот кошмар кончился благополучно, меня продолжал колотить озноб. Он не проходил весь вечер. Признаюсь, мы крепко выпили в честь чудесного спасения Андрея Васильевича, но стресс был таков, что алкоголь не брал, расслабиться никак не удавалось. Так что у Андрея Васильевича теперь два дня рождения — день, когда он появился на свет, и 20 сентября, когда он родился вторично».

Кадр из фильма.

Его спасение было настоящим чудом, но он явно этого не осознавал. Лопасти колеса расположены на расстоянии полутора метров друг от друга, и видимо, он попал в эту щель, иначе его размололо бы.

Группа помогла ему выбраться на берег, посадили у монитора. Рязанов молча включил сцену у парохода. Мягков, тоже без единого слова, посмотрел, после чего молча сел в машину и укатил в гостиницу. Вечером он уезжал на пару дней в Москву на спектакль.

Как коллеги потом узнали, его место в плацкартном вагоне оказалось занято другим пассажиром, но Андрей не стал ничего выяснять, а просто всю дорогу простоял в тамбуре. Видимо, ему было о чем подумать...

А через неделю с небольшим один из операторов застал Мягкова в местном ресторанчике. Увидев его, Андрей мрачно сообщил:

"Сегодня девятый день".

Оказалось - Мягков отмечает свое возвращение с того света...

Кадр из фильма.

Часть сцен снимали в Москве - в Доме ученых на Кропоткинской. Однажды после окончания смены Михалков подвез оператора Вадима Алисова и Ларису Гузееву на своем "мерседесе". Вадим ехал домой, а Лариса в гостиницу киностудии "Мосфильм", где ее временно разместили.

Автомобиль произвел на нее огромное впечатление, и всю дорогу Гузеева грустила:

"Как же вам повезло - вы в Москве живете, я бы все отдала, чтобы тут остаться!.."

Она и позже не раз повторяла:

"Закончатся съемки, мне придется уехать домой в Оренбург".

Не хотелось ей туда...

Кадр из фильма.

Надо сказать, что Ларису на главную роль утвердили почти случайно. Рязанов снял пробы нескольких претенденток и показал заместителю председателя Госкино. Про Гузееву тот сказал, что у нее шея слишком длинная и вообще она похожа на еврейку.

А Эльдар Александрович антисемитов на дух не переносил, вот и показал характер: раз так, значит, будет Гузеева, и только она! Ну а поскольку Рязанов был уже признанной величиной, то смог настоять на своем. Неизвестно пожалел ли он потом. Лариса ведь была не очень опытной актрисой. Как-то раз никак не могла заплакать в кадре, но Фрейндлих влепила ей пощечину, и слезы потекли ручьем. Гузеева, молодец, не обиделась, а сыграла сцену.



Кадр из фильма. Рязанов любил собирать на съемочной площадке блестящих актеров, профессионалов своего дела, которые зачастую были уже всенародно известны. «Жестокий романс» не стал исключением: здесь Никита Михалков, Андрей Мягков, Алексей Петренко, Алиса Фрейндлих, Виктор Проскурин, Георгий Бурков – и много кто еще. Основным кандидатом на роль Паратова изначально был Никита Михалков, на роль Карандышева – Андрей Мягков. Режиссер хотел сделать как можно более объемными и живыми образы богатого баловня судьбы и мелкого почтового служащего, каким-то удивительным образом ставших соперниками в борьбе за обладание красавицей Ларисой. Паратов Рязанова – не просто циничный светский обольститель. Это одновременно великодушный, способный на искренние чувства, и в то же время жестокий (к Карандышеву и самой Ларисе) человек, который отказывается от настоящей любви ради состояния богатой невесты. И не просто отказывается – а подводит девушку к роли содержанки другого местного толстосума. Карандышев – одновременно любящий, верный, но глубоко ущербный и тираничный.

«Я не хотел показать Карандышева гадким ничтожеством, этот путь я отверг сразу. Я предложил роль Андрею Мягкову, актеру привлекательному, в котором одновременно сосуществуют как положительное, так и отрицательное обаяние», – поясняет Рязанов. Не менее сложен образ матери Ларисы – обедневшей и потерявшей мужа дворянки, мечтающей удачно пристроить свою дочь – бесприданницу. Ее идея фикс уже привела к тому, что одна дочь была выдана за «кавказского князька», который зарезал ее из ревности, не довезя до дома, а вторая – за карточного шулера. Но Огудалова продолжает свой курс и старается любыми средствами максимально удачно выдать дочь замуж. Она превращает жизнь Ларисы в бесконечные смотрины, красота девушки привлекает в дом и богачей, которые приглядывают себе новеньких содержанок, и проходимцев, нашлось среди них место и для бедного Карандышева – на безрыбье и рак рыба. Тем не менее Огудалова любит дочь и ради ее счастья (в своем понимании) готова идти на лишения и унижения.

«...она совсем не монстр, а, скорее, несчастная мать, женщина, затравленная обстоятельствами, загнанная жизнью в тупик, – пишет Рязанов.

– Мне хотелось, чтобы где-то ее было жалко, чтобы иной раз она вызывала сочувствие, а в других сценах внушала бы отвращение тем, что, по сути, торгует дочерью, что лебезит перед богатыми. Она должна поражать зрителя своей духовной слепотой, непониманием истинных человеческих ценностей. Именно желание отразить совокупность всех этих качеств побудило меня пригласить на эту роль блистательную Алису Фрейндлих». Наконец, главная героиня «Жестокого романса» Лариса у Рязанова – не наивная тургеневская девушка. Она хорошо понимает свое положение, но до последнего надеется – раз Паратов любит ее, то женится. Рядом с ним ее глаза загораются, она становится яркой и интересной, в остальное время Лариса как будто замирает, становится суха и даже жестока.

После выхода картины Гузеевой досталось от критиков: писали, что Лариса все провалила. Но это она вытащила счастливый билет: рядом на площадке Алиса Фрейндлих, Виктор Проскурин, Андрей Мягков, Алексей Петренко, Никита Михалков - профессионалы высочайшего класса! И они пытались ее воспитывать.

Позже Гузеева признавалась, что не любит вспоминать "Жестокий романс". Лариса была расстроена, что Рязанов ее переозвучил (ее героиня говорит голосом Анны Каменковой), что не дал петь - романсы за кадром исполняет профессиональная певица Валентина Пономарева.

Но тем не менее своей славой Гузеева обязана именно Рязанову. Остального Лариса добилась сама. Во всяком случае, как она и мечтала, давно живет в Москве. Рабочие моменты съемок.

Исполнительницей романсов в фильме стала цыганская певица Валентина Пономарева, которая ранее подобный репертуар не пела. На момент записи она была сильно простужена, но решила не подводить музыкантов и приехала в студию. Тем не менее, Пономарева справилась со своей задачей блестяще. Романсы в ее исполнении "Под лаской плюшевого пледа", rutube.ru/video/b155e17013dba3644ed44e14c1b4ed02/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=title&utm_content=b155e17013dba3644ed44e14c1b4ed02&utm_term=sovsojuz.mirtesen.ru&t=0

"Любовь - волшебная страна" rutube.ru/video/7ad759604f544542eaa6974608df738e/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=title&utm_content=7ad759604f544542eaa6974608df738e&utm_term=sovsojuz.mirtesen.ru&t=0 и в особенности "А напоследок я скажу" стали настоящими шедеврами. rutube.ru/video/1146cdfcc7c4533dddfa5638bbbaced5/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=title&utm_content=1146cdfcc7c4533dddfa5638bbbaced5&utm_term=sovsojuz.mirtesen.ru&t=0

Но героические усилия женщины не были оценены по достоинству - ее имя не указали в титрах.

Кадр из фильма.

Зрители думали, что все песни в картине исполняет Лариса Гузеева, которая сыграла главную роль. Пономарева сильно обиделась на Рязанова и долго с ним не общалась, а режиссер оправдывал отсутствие ее фамилии в титрах необязательностью данного условия.

Кадр из фильма.

Никита Михалков - человек широкой души и любитель праздников. Он часто устраивал банкеты для съемочной группы, с поистине паратовским размахом: пели и плясали под цыганские песни до утра. Застолья на съемочной площадке довольно быстро стали нормой. Иногда веселье затягивалось до ночи, а актеры забывали, что не на съемочной площадке, и их окружают местные жители.

В один из таких дней люди устали от шума и вызвали милицию, чтобы успокоить гуляющих. Приехавший наряд обнаружил за столом известных актеров и, вместо того, чтобы прекратить бедлам, присоединился к компании.

Рабочие моменты съемок.

Говорили, что жители Костромы еще долго с содроганием вспоминали время съемок. Особенно те неприятности, которые доставил местным искусственный туман, который создавали по указанию Рязанова при помощи специальных дым-машин. По словам журналистов, тяжелый дым вместо того, чтобы опуститься на Волгу, поднялся по крутому берегу и распространился по всему городу. Жители ругали московских артистов и даже стали писать жалобы в администрацию.

А вот что было на самом деле. Действительно, для съемок финальных сцен режиссеру понадобился туман. По воспоминаниям Эльдара Рязанова, такое решение позволило уйти от ненужных реалий, создать своеобразную непроницаемую среду, некий вакуум, в котором происходили последние трагические события.

Вот только туман в картине не создан дым-машинами, а самый что ни на есть настоящий.

"В один из дней на Волгу опустился как раз такой туман, какой нам был нужен. Несмотря на то, что в производственном плане в тот день значилась съемка других сцен, я все переиграл, и мы успели снять финал в настоящем тумане. Уверяю вас: так красиво у нас не получилось бы, даже если бы использовали самую современную и совершенную дым-машину", - написал в своих воспоминаниях Эльдар Рязанов.

Рабочие моменты съемок.

Кстати, Никита Михалков на съемках "Жестокого романса" тоже попал в переплет, хотя и не такой опасный, как Мягков. Опасный момент произошел с Никитой Михалковым. Зная о том, что актер ловко сидит в седле, Рязанов придумал эффектное появление Паратова в начале фильма. С опозданием прибыв на свадьбу старшей сестры Ларисы, Паратов на белом коне спускается по лестнице и по узкому деревянному мостику въезжает на пристань. «Рискованная штука, потому что рядом вода, и пройти по узкому месту для лошади сложно, она волнуется. Поэтому довольно много я просто водил ее. Сначала прикармливал и гарцевал перед толпами зевак», – вспоминал Михалков. Во время одного из эпизодов не успел Никита Сергеевич слезть с лошади, как раздался пароходный гудок. Лошадь испугалась и рванула по набережной – прямо в толпу людей, наблюдавшую за съемками. К счастью, все обошлось.

А второй случай был в сцене, где он "стреляется" с героем Панкратова-Черного.

По сюжету фильма Паратов предлагает Ивану Петровичу Семеновскому (его сыграл Александр Панкратов-Черный) пари - попасть с двенадцати шагов шагов в стакан, который стоит на его голове.

Стакан должен был взорваться не от выстрела, а от пиротехнического трюка. Дело в том, что пиротехник, отвечающий за этот трюк, забыл положить в шляпу специальную прокладку и взрыв ударил Михалкову в голову. Но Никита Сергеевич только пошатнулся, стряхнул осколки и доиграл эпизод. Нерадивого пиротехника Рязанов потом уволил, но сцена получилась эффектная и вошла в картину.

Снимали в основном на Волге, чтобы сохранить дух пьесы Островского — в Костроме нашли настоящий колесный пароход, старый вокзал и подходящие улицы. Даже для квартиры Карандышева использовали настоящий особняк с сохранившимся двориком и каретным сараем, правда, уже в Москве, в Кропоткинском переулке. Только интерьер дома Огудаловых был снят в павильоне «Мосфильма».

И, наверное, всё прошло, как обычно было с фильмами Рязанова, если бы не блюстители чистоты экранизаций.

«„Литературная газета“ в дни демонстрации ленты организовала попросту травлю: каждый номер выходил с огромными — в целую полосу — статьями, где от картины не оставляли камня на камне», — с грустью вспоминал Рязанов.

В своих воспоминаниях он пишет, что через несколько месяцев зашел в идеологический отдел ЦК КПСС и между делом пожаловался на травлю, а там удивились и посетовали, что он не обратился к ним сразу:

«Мы бы это остановили».

Впрочем, «Жестокий романс» тогда уже жил совсем другой жизнью — он получил главный приз фестиваля «Золотой павлин» в Дели, широко прокатывался за границей, да и на родине его посмотрели 22 млн человек.

«Я совсем не жалуюсь на судьбу нашего детища...» — заключал Рязанов.

Кстати, «Мастера и Маргариту» режиссеру снять так и не дали. После «Жестокого романса» он подал заявку ещё и на эту экранизацию, но получил категорический отказ. Рязанов вспоминал, что отказывал ему завотделом культуры ЦК КПСС:

«„Мастера“ ставить не будем! Есть решение! Не будем!»

Кто принял это решение, так и осталось неизвестным. Напомним, что этот роман Булгакова впервые в нашей стране экранизировал Юрий Кара в 1994 году, но его версия из-за проблем с продюсерами до зрителей добиралась много лет.

Фильм вышел в прокат 23 ноября 1984 года, через неделю после дня рождения Рязанова, которому исполнилось 57 лет. Зрители картину приняли хорошо, причем воспринимали её как кино про современность, а не про времена вековой давности. Режиссер признавался, что такие отзывы ему были приятны — тем более что он не применял никаких приемов, чтобы осовременить сюжет или героев.

Несмотря на критику, в год выхода фильма его посмотрели 22 миллиона зрителей, в 1984 году "Жестокий романс" стал фильмом года по опросу журнала "Советский экран".

в 1985 году его признали лучшим фильмом по опросу журнала "Советский экран", а Никиту Михалкова - актером года. Реплики героев "Жестокого романса" буквально разобрали на цитаты...

Успех у зрителей был таким, что вслед за фильмом была выпущена отдельная виниловая пластинка с музыкой из "Жестокого романса", и отныне каждый житель СССР мог насладиться голосами любимых исполнителей.

Только много лет спустя критики скажут, что советский режиссёр создал фильм, который стал "предчувствием" разгула лихих 1990-х годов. И действительно, пройдёт всего 10 лет — и русские "бесприданницы" кинутся по всему миру искать "не любви, а золота". Но это уже другая история и другая страна. Романс "Мохнатый шмель", который звучит в фильме, – перевод стихотворения "Цыганская тропа" Редьярда Киплинга, а слова к песне "Я, словно бабочка к огню…" Эльдар Рязанов позаимствовал у Марины Цветаевой.