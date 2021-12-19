Истина о сути либералов в цитате политолога Михеева

К этому человеку отношусь неоднозначно, но вот его фраза о либералах прямо в точку. Прямо в их суть. Теперь я знаю что им говорить.

Россия сейчас находится на этапе возвращения к самой себе. Это о патриотизме, о работе для Отчизны. Но либералам больше всего нравятся 90 е годы, когда государство было слабо. И почти под внешнем управлением

Почему им нравятся 90е?Потому что в те годы они безнаказанно делать что хотят. Грабить страну, обогащаться за счет обнищания людей. Брать взятки и совершать преступления от которых можно было откупиться

То есть иметь деньги и ощущать себя хозяином жизни. Сколько таких либералов работает на гос-службе чиновниками и сидит в Госдуме? Лично я считаю, что практически весь политбомонд в 90 е неплохо нажился, сколотил капиталец и вовремя стал кричать о патриотизме.

Но суть то осталась.И что бы "благословенные 90" вернулись им надо устроить хаос. Естественно с помощью молодежи, которую они с помощью ЕГЭ и прочих технологий разучили критически думать

Либералы это не кучка маргиналов. Это респектабельные господа, которые свое держать при себе. Те, кто позиционирует себя как либерал, типа Гозмана и проч. это относительно безопасные люди, потому что про них так все ясно

Респектабельные либералы, типа Грефа гораздо опаснее.

изображение из сети интернет с сайта http://polit-obozrenie.ru

Михеев сказал верно:

Люди, которые сами ничего святого внутри себя не имеют, крайне плохо себя чувствуют, когда они видят кого-то, кто имеет для себя что-то святое в этой жизни и пытается, всё-таки, жить по каким-то принципам.

Ненависть ко всему святому требует разрушения всего святого во всех остальных. Требует, чтобы ты разрушил всё святое и вокруг себя, и объявил это, конечно же, ну например, борьбой за свободу. Естественно, тут нужно и благовидное оправдание.

Собственную страну надо разрушить потому что надо построить более справедливое общество. Разрушить чужие святыни ради некой, якобы, правды или ради свободы и так далее

Есть хорошая фраза, сказанная психологом Ирвином Яломом про людей, которые ради "свободы" готовы пойти на все. Вот, принимайте:

Актом освобождения они называют погружение в самое низкое что есть в человеческой природе.

Свобода бывает 2 типов

Для чего-то И от чего-то.

То есть свобода это инструмент, но вот для каких целей? У либералов это освобождение от моральных принципов, от ощущения долга перед Родиной. Им нужна свобода в стадии вседозволенности.

Это свобода разрушения... Ради удовлетворения своего Я.

https://zen.yandex.ru/media/psidovod/istina-o-suti-liberalov-v-citate-politologa-miheeva-61b948218d149b62f6d43719