Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

Продолжаем знакомиться с работами Вадима Окладникова

Алексей Назаров скончался 23 декабря в московском госпитале им. Бурденко от тяжёлых ран, полученных в бою.

О смерти Алексея сообщило курчатовское отделение Союза десантников.

Алексей Назаров был бойцом отряда добровольцев "Барс 4", с апреля принимал участие в СВО.

В Курчатове Алексей активно занимался организацией патриотических мероприятий, которые проводил Союз десантников.

- Не стало доброго и светлого человека, горько и больно думать об этом. Соболезнования родным, близким, друзьям, боевым товарищам и всем, кто его знал. Он будет жить в наших сердцах и нашей памяти, - пишут об Алексее знакомые.

- Умер в госпитале от тяжёлых ранений наш братишка Назаров Алексей, царство небесное родной, нам тебя будет не хватать, - опубликовал 23 декабря пост курчатовский Союз десантников.

http://sekunda.media

В специальной военной операции погиб еще один житель Курской области. Об этом сообщило Курчатовское отделение "Союза десантников".

Раненный боец добровольческого отряда "Барс 4" Алексей Назаров (позывной "Бабай"), был доставлен в Москву в госпиталь имени Бурденко. Врачам не удалось спасти курянина и в прошлую пятницу он скончался.

Активисты Курчатовского отделения "Союза десантников" рассказали, что смерть Алексея - невосполнимая потеря, тяжёлая утрата для его друзей, для всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования и сочувствие родным и близким Алексея Назарова. Светлая память светлому человеку.

http://kurskcity.ru

На Украине 26 сентября погиб уроженец поселка Мараты Кочевского муниципального округа Василий Минин. О гибели военнослужащего сообщила местная администрация. Василий жил в городе Иваново, а его родственники живут в Пермском крае. Военнослужащий был командиром артиллерийской установки

https://solevar.online/na-ukraine-pogibli-permyaki-vasiliy-minin-aleksey-shatrov-sergey-sokolov-danila-malinchik-mihail-bachev-nikolay-larionov-viktor-parshakov

В ходе специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб старший сержант 35-летний Василий Минин.

Погиб от прямого попадания в артиллерийскую установку. Он был командиром орудия. 24 сентября Василий Минин отметил свой 35-й день рождения, а 26 сентября его не стало.

– Администрация Кочёвского муниципального округа приносит свои соболезнования семье погибшего, – пишет на своей страничке в ВК администрация Кочёвского района.

– К сожалению, это так, – подтвердил информацию глава Кочёвского района Александр Юркин.

В спецоперации Василий Минин участвовал с самого начала. Жил с семьёй в городе Иваново. Там у него остались жена и сын.

https://parmanews.ru/novost/88556/

В спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского муниципального округа Василий Минин, сообщает местная администрация.

Василий жил в городе Иваново. 24 сентября исполнилось 35 лет, а спустя два дня он погиб. Об этом в эфире ивановской телекомпании «Барс» рассказала его супруга.

— Юбилей. 35 ему было. В понедельник он погиб. Узнала я это на работе, но я уже не помню даже, как все это было, это было ужасно. А потом приехал командир полка из части, сообщил, то есть официально уже, — рассказала журналистам жена Василия.

Родным рассказали, что Василий погиб при прямом попадании снаряда в артиллерийскую установку, командиром которой он был. В спецоперации он участвовал с ее начала, только в июле приезжал домой на короткий отпуск. На связь с семьей выходил нечасто.

Родные Василия Минина и сейчас живут в Пермском крае. Его маме не сразу сказали, что сын участвует в спецоперации, не хотели, чтобы она переживала.

В детстве Василий об армии не думал, хотя отец был военным, но во время службы по призыву понял, кем хочет быть. Он связал свою жизнь с десантом, служил в Иванове. Здесь познакомился с будущей женой, у них родился сын.

https://59.ru/text/incidents/2022/10/07/71716622/

Сержант ДЕРКАЧЁВ Степан Иванович ( 20.11.1990 - 06.10.2022 )

Быть воином - жить вечно!

6 октября 2022 года героически погиб Деркачев СТЕПАН Иванович.

Он родился 20 ноября 1990 года. Уроженец села Кочубеевского Ставропольского края. Обучался в школе №3, был хорошистом, участвовал в олимпиадах по информатике. Был награжден грамотой за активное участие в общественной жизни школы и села. С раннего детства раньше в секции каратэ «Сетокан каратэ-до», где добился хороших результатов и получил черный пояс. В его активе есть бронзовая медаль открытого кубка «Син» - 2003 года и серебряная медаль клуба открытого первенства г. Ставрополя по каратэ – 2007 года. Увлекался альпинизмом.

После окончания школы в 2008 году Степан Иванович пошел служить в армию. По распределению попал в военно-морской флот в г. Севастополе. Вернувшись из армии, поступил в институт на заочное отделение по специальности «Историк. Преподаватель истории».

В 2010 году Деркачев С.И. принят на службу по контракту в г. Ставрополе в войсках специального назначения (спецназ). За время службы совершил не один десяток прыжков с парашютом. Не оставил и свое увлечение альпинизмом, получил нагрудный значок «Альпинист России».

Степан Иванович участвовал в Парадах Победы 9 мая в г. Ставрополе, за что имеет медали «За участие в параде Победы, посвященном 70-летию Победы в ВОВ» и «За участие в параде Победы, посвященному 75-летию Победы в ВОВ».

Деркачев С.И. участвовал в проведении Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. Получил удостоверение ветерана боевых действий.

21 февраля 2019 года награжден медалью «За службу в спецназе».

4 марта 2021 года награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в учениях».

За время своей службы Деркачев Степан Иванович провел много времени в командировках по Северному Кавказу. С начала СВО Украина оказалась сразу на территории. За все время использования не раз представил свой боевой опыт, чем спасал жизнь своим боевым товарищам.

В августе 2022 года Степан Иванович получил звание «сержант». А 23 сентября 2022 года за отвагу и доблесть Деркачеву Степану Ивановичу вручили Орден Святого Георгия Победоносца IV степени.

6 октября 2022 года Степан Иванович Деркачев погиб, выполняя свой служебный долг.

Был сильный артиллерийский обстрел, где оказался Степан Иванович. Вместе с сослуживцем он ринулся спасать раненого товарища, но сам получил ранение, несовместимое с жизнью. За проявленный героизм Деркачев Степан Иванович награжден Орденом Мужества посмертно.

Вечная память герою!

https://vk.com/wall-11632555

22-летний рыбинец Янош Леонов погиб во время спецоперации на Украине. Трагическую новость сообщили в Костромском государственном университете, где Янош заочно учился на пятом курсе по профилю «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности».

Прощание и похороны Яноша Леонова прошли 20 марта, в Костроме.

- Светлая память гвардии ефрейтору Яношу Леонову. Это первая боевая потеря из нашего города во время специальной военной операции под неофициальным названием «За мир без нацизма». Выражаем глубокие соболезнование родным и близким погибшего воина-десантника! Он герой, который пожертвовал собой, защищая свой народ, свою Родину -нас с вами, - пишут в группе Ярославской региональной военно-патриотической молодежной организации «Пламя».

У Яноша остались жена и сын-первоклассник. Супруга Яноша Татьяна написала на своей странице в соцсетях:

- Жизнь разделилась на до и после... Язык не поворачивается говорить о тебе, в прошлом времени, так как не возможно поверить во все, что происходит. Ты настоящий герой, ты самый лучший отец, любимый и любящий муж, ты верный друг, бесстрашный боец. Ты всегда защищал всех и сейчас продолжишь это делать, только теперь с небес. Мы никогда тебя не забудем. Ты навсегда в наших сердцах, - написала на своей странице Татьяна Леонова.

https://www.yar.kp.ru/daily/27378.5/4560795/

В Костроме простились с российскими десантниками, которые погибли во время спецоперации на Украине. Среди них был и уроженец Рыбинска Янош Леонов. Ему был 31 год.

Янош был ефрейтором 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенного в Костроме. О его гибели 18 марта сообщила администрация Костромского института культуры и искусств, где Янош учился заочно.

В рыбинской школе № 20, где учился Янош, ученики и учителя почтили его память: возле мемориальной доски, посвященной еще одному погибшему рыбинскому солдату, теперь стоит фотография Яноша. Ученики и педагоги принесли туда цветы.

— Школа помнит отзывчивого и активного, неравнодушного, спешащего прийти на помощь ученика. Янош всегда был опорой учителей и актива школы, — рассказали в рыбинской администрации.

https://76.ru/text/gorod/2022/03/24/70529420/

8 декабря, в преддверии Дня героев Отечества, в школе №20 была открыта памятная доска выпускнику Яношу Леонову. Он служил по контракту в 331-м гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку в звании ефрейтора. Оттуда ушел на СВО. Погиб в марте 2022 года. 9 декабря в память о героях отечества представители городской администрации, Муниципального совета Рыбинска, ветеранских организаций, Общественной палаты и школьники возложили цветы к мемориалу «Огонь Славы».

https://gazeta-rybinsk.ru/2022/12/12/110700

По просьбе нашего читателя. В память о погибшем товарище.



Гвардии лейтенант Сергей Дмитриевич Дидоренко. Родился 7 декабря 1999 года в городе Рубцовск Алтайского края. После окончания школы в 2017 году выбрал путь военного, и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Применение подразделений специального назначения, лингвист-переводчик.

После выпуска в 2022 году назначен на должность командира РГСпН в 24-ю гв. отдельную бригаду спецназа Вооруженных сил. Практически сразу Сергей убыл в зону проведению специальной военной операции, где и приступил к выполнению боевых задач в составе своего подразделения.

Гвардии лейтенант Дидоренко погиб 20 сентября (по другим данным 19 числа вечером) в районе населённого пункта Ямполь, участвуя в обороне Красного Лимана. Посмертно он награжден орденом Мужества.

https://t.me/ok_spn/22336

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Во время специальной военной операции на Украине погиб 19-летний житель поселка Баранчинского под Нижним Тагилом Александр Галенков. Похороны ориентировочно пройдут в воскресенье, 3 июля, в закрытом гробу. Об этом сообщает агентство «Между строк».

О гибели сына на своей странице во «ВКонтакте» написала и его мать Наталья Галенкова: «Дорогие друзья, баранчинцы, наш сын Галенков Александр погиб при выполнении задания на военной спецоперации в Украине 25 июня 2022 года. Сейчас нет никакой информации по поводу похорон, тело находится в Ростове, оформляются документы для отправки. Когда будет информация, я сообщу всем. А пока просто молитесь за него и вспоминайте добрым словом».

Александр учился в Нижнем Тагиле, летом 2021 года, после получения диплома, был призван в армию. В январе Александру предложили подписать контракт, и он согласился. Друзья ждали возвращения Александра уже в конце июня. Однако утром 26 июня родителям сообщили о его гибели.

«Вчера нам сообщили, что Александр Галенков погиб. Это друг моего брата. Александр самый добрый, бескорыстный, верный друг! Ушел служить в армию и не дослужил всего какие-то две недели. У него остались мама, бабушка и младшая сестренка. Ревем всем поселком», - написала его знакомая Анастасия.

https://eanews.ru/news/v-zakrytom-grobu-pokhoronyat-sverdlovchanina-pogibshego-na-ukraine_28-06-2022

Молодой человек служил по контракту.

Был обычный мальчишка, дружил с моим братом. Добрый, отзывчивый, душа компании, рассказала TagilCity.ru Анастасия.

Она отмечает, что у молодого человека остались мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Пока дата прощания с погибшим неизвестна, так как тело еще не привезли в поселок. Похороны будут проходить с закрытым гробом.

Отец Александра Андрей Галенков гибель сына подтверждает. Однако, по его словам, на данный момент никаких деталей неизвестно. Об этом он рассказал TagilCity.ru.

Как рассказала мама погибшего, сын скончался 25 июня.

https://tagilcity.ru/news/2022-06-28/20-letniy-zhitel-poselka-baranchinskiy-pogib-v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine-267526

Николай Мигранович Мкртчян родился 21 июля 2001 года в Слюдянке. Окончил среднюю школу № 50.

21 октября 2019 года был призван на службу в Вооруженные силы РФ. Проходил службу в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в/ч 32364. После трех месяцев срочной службы гвардии рядовой Мкртчян заключил контракт. Был направлен для прохождения дальнейшей службы в роту специального назначения. В июне 2020 года командирован на Северный Кавказ, награжден медалью «Участнику контреторристической операции на Северном Кавказе».

В феврале 2022 года в составе бригады откомандирован в Украину. В ночь с 12 на 13 октября под поселком Борозенское Херсонской области, находясь в составе диверсионно-разведывательной группы, вступил в неравный бой, в ходе которого получил ранения несовместимые с жизнью. Похоронен в родном городе. Представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

На страничкке ВДВ в соцсетях по просьбе мамы Николая выставили стихотворение его памяти.

- Коленька, сыночек... Плохо мне...

Пустота в душе... Хоть вой волчицей...

В ночь, когда ты, сын, приснился мне...

Сердцем поняла... Что-то случится...



- Да, родная... Думал о тебе...

В тот момент, как сердце перестало биться...

Но, мамуля, верь! Родная, верь!

Здесь душа порхает, словно птица...



Круглый год цветы здесь, мам, цветут...

Лёха, Саня, Женя - все мы вместе...

Все с 11-й ДШБ, родная, тут...

До последнего стоял в бою, кто с честью...

https://glagol38.ru/text/05-01-2023/002

Дагестанец Исрафил Магомедов из города Дагестанские Огни удостоен звания Героя России посмертно. «Золотую Звезду» передали его семье Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев.

«Исрафил Летифович был настоящим капитаном, командиром батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. Ребята из его подразделения отмечают не только смелость своего командира, который лично участвовал в решении самых сложных задач, но и его человеческие качества, сплотившие коллектив. Исрафил прожил свою жизнь ярко, стремительно и погиб как герой, проявив исключительную доблесть и отвагу. Героизм нашего земляка идет от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких моральных ценностях, которые дороги каждому из нас. На таких примерах, как Исрафил Магомедов и другие наши ребята, участвующие сегодня в спецоперации на Украине, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, понимаем, как важно вырастить честных, неравнодушных и добрых людей. Благодаря умелым и решительным действиям нашего земляка уничтожено множество единиц бронированной техники противника, включая танки и пулеметные расчеты, удалось сохранить жизни товарищей по оружию. Подвиг Исрафила навсегда сохранится в наших сердцах и памяти будущих поколений», — отметил руководитель республики в своем телеграм-канале.

Меликов выразил слова благодарности матери Исрафила Магизат Шахбановне за воспитание отважного горца, достойного дагестанца, сына своего Отечества, супруге капитана Зарине Магамаевне, которая всегда и во всем его поддерживала.

https://mirmol.ru/novosti/eshhe-odin-dagestanec-udostoen-zvanija-geroja-rossii/

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и Глава Республики Дагестан Сергей Меликов вручили семье капитана Исрафила Магомедова, погибшего в ходе специальной военной операции, Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

Церемония передачи высшей государственной награды родным офицера Северного флота состоялась в Доме Дружбы в Махачкале. На церемонии присутствовали родные и близкие Исрафила Магомедова.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что «капитан Магомедов оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу».

«Подвиг Исрафила Лефитовича Магомедова, несомненно, является примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его подвиг многих подвигнет на выбор именно этой профессии – Родину защищать», - подчеркнул командующий Северным флотом.

От имени руководства Министерства обороны России он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера звезду Героя России.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил:

«Героизм нашего земляка идет от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких, моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас. Они в нашем национальном характере. Подвиг Магомедова Исрафила Летифовича навсегда сохранится в летописи славы России и Дагестана, в наших сердцах и памяти будущих поколений».

Он поблагодарил мать офицера - Магизат Шахбановну:

«Низкий Вам поклон за то, что вы воспитали отважного горца, достойного дагестанца, сына своего Отечества».

Капитан Исрафил Лефитович Магомедов родился в городе Дагестанские огни в Республике Дагестан. Окончил филиал Михайловского военного артиллерийского университета в Коломне.

В специальной военной операции капитан Исрафил Магомедов принимал участие с 23 мая 2022 года в должности командира батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Личный состав батареи под командованием офицера участвовал в тяжёлых оборонительных боях в Херсонской области.

Капитан Магомедов грамотно распределил подчинённые силы и средства, отбил 5 атак превосходящих сил противника, в ходе боя прицельным огнём из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» лично уничтожил 2 танка националистов, что сбило наступательный порыв врага.

В ходе миномётного обстрела осколками был повреждён и загорелся самоходный противотанковый ракетный комплекс. Офицер под миномётным огнём занял место раненного водителя, вывел машину из-под обстрела, сохранив жизни боевых товарищей и машину для последующего ремонта.

2 октября 2022 года противник, имея значительное превосходство в живой силе и технике, подключив резервы, предпринял массированное наступление на позиции батальона.

Проявляя личное мужество и отвагу, бойцы под командованием офицера отразили две атаки, уничтожив свыше 20 военнослужащих ВСУ и 6 единиц бронированной техники.

Капитан Магомедов при постоянном огневом воздействии противника, в условиях, сопряжённых с риском для жизни, лично уничтожил огнём из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» 4 вражеских танка, заставив неприятеля отойти на занимаемые позиции.

3 октября 2022 года подразделение под командованием капитана Магомедова, проявляя мужество, решительность и отвагу, отразило очередную атаку противника, уничтожив свыше 17 военнослужащих спецподразделений ВСУ.

При этом офицер лично уничтожил кочующий пулемётный расчёт и 4 танка ВСУ.

5 октября 2022 года профессионально командовал батареей на самом сложном и ответственном участке фронта. Проявляя мужество и отвагу, под непрерывным артиллерийским огнём и постоянными танковыми атаками стойко оборонял передний край обороны.

В ожесточённых боях батареей капитана Магомедова было уничтожено свыше 20-ти военнослужащих ВСУ, выведено из строя до 10 единиц бронетехники. Сам офицер в бою уничтожил 4 танка противника. Наступление противника было сорвано.

15 октября 2022 года противник силами до механизированного батальона при поддержке пехотных подразделений предпринял попытку прорыва, нанеся удар в стык обороняющихся подразделений.

Капитан Магомедов руководил обороной позиций на наиболее ответственном танкоопасном направлении. Умелое и профессиональное использование огневых возможностей батареи позволило отразить 2 атаки противника, уничтожив и выведя из строя 7 единиц бронированной техники врага.

Активно используя ПТРК «Корнет» и своевременно перемещаясь между огневыми позициями, офицер лично уничтожил 3 танка, БМП и бронированную машину ВСУ.

По позиции, занимаемой капитаном Магомедовым, противник сосредоточил огневое воздействие с использованием орудий и танков. В результате прямого попадания танкового снаряда в самоходный противотанковый ракетный комплекс, офицер получил травмы, не совместимые с жизнью.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Исрафилу Лефитовичу Магомедову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя России.

https://severpost.ru/read/147061/



На видео Герой России (https://www.1tv.ru/news/2022-12-26/444241-v_dagestane_zolotuyu_zvezdu_vruchili_semie_geroya_rossii_kapitana_israfila_magomedova ) (посмертно) капитан Магомедов Исрафил Летифович, позывной Корнет. Командир противотанкового взвода

80 отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Корнет при жизни стал легендой, о котором с придыханием рассказывали на фронте. Десятки уничтоженных танков и бмп не вымысел замполитов, а реальный результат легендарного офицера. Только за два последних дня своей жизни, Корнет лично подбил 11 единиц бронетехники противника. С собой Корнет носил блокнотик, в который записывал типы уничтоженной им техники, те кто видел записи сообщают о внушительной коллекции более чем сорока единиц.

Спустя пол часа после записи видео Корнет погиб, но его подвиги навсегда увековечили его имя в истории. К слову говоря, автор видео был тяжело ранен и по настоящее время находится в госпитале.

В этом же бою погиб мой друг, легенда спецназа Мишка Кобра - земляк Корнета, его историю раскажу позже.

Пусть эта фраза навсегда останется с нами:

Слава Богу, Аллах акбар!

Быть воином - жить вечно!

https://t.me/BattleSailor_13/4450

По остальным портретам информации в СМИ не найдено

Появилась оказия для передачи нарисованных портретов Артему Жоге, которые Вадим нарисовал. Я их ранее показывала. Теперь они окажутся там, где им и положено находиться. Среди них и портреты Моторолы, Захарченко, Гиви. Впрочем, вот они, ниже А это Вадиму Окладникову подарили с автографом календарь За подписью генерал-полковника, героя России, бывшего Командующего Воздушно-десантными войсками Шаманова Владимира Анатольевича. Кстати. эта страница работа самого Вадима. Внутри не знаю. И на этом сегодня все.

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок