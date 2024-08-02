Бишкек обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах



В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

Обсуждались вопросы, касающиеся въезда киргизов на территорию России и их дальнейшего пребывания в нашей стране. Новости СМИ2

"Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Имангазиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны участившимися случаями отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызской Республики и длительными проверочными процедурами в международных аэропортах Российской Федерации", - сообщила пресс-служба МИД Киргизии.

Вакунов напомнил о том, что в России уделяется особое внимание безопасности граждан РФ (после теракта в "Крокусе" проверки, естественно, ужесточили, - как в аэропортах, так и на наземных пограничных пунктах), отметив, что решение миграционных вопросов требует более активного межведомственного взаимодействия двух стран, в т.ч. по линии правоохранительных органов.

https://general-ivanov1.livejournal.com/1544479.html?utm_ref...

ОНЕ значит-с обеспокоины? А вот что пишет человек, проживающий там:

"Пару слов от живущего в Киргизии. Это короткий очерк про ваши налоги, россияне, и о том, что о них думает конечный получатель - Киргизская Республика.

Читая новости из Киргизии и России, я заметил интересный перекос: несмотря на получаемые огромные субсидии от России, правительство Киргизии регулярно делает недружественные выпады в сторону русской истории республики и выступает за исключение того, что связывает республику с русским прошлым. Чтобы вы понимали, вот сводки новостей за 2022-2023 гг. из России и Киргизии - почувствуйте, как говорится, разницу.



Заголовки российских новостных порталов:

▪️За последние годы Россия оказала Кыргызстану помощь на 100 млн. долларов по линии Всемирной продовольственной программы.

▪️ Россия выделила $10 млн на поддержку бюджета КР и $8 млн для МЧС КР.

▪️ За счет России в Кыргызстане построят девять школ.

▪️ Глава МИД Киргизии заявил, что 47 тыс. мигрантов страны выведут из черного списка России.

▪️ Трудовые мигранты перевели из России в Киргизию свыше $1,83 млрд (за 8 месяцев 2022 года).

▪️ Более 500 кыргызстанцев смогут получить бесплатное образование в России (в 2023г.).

▪️ Студенты из Кыргызстана получили доступ к ОМС в России (получили бесплатно с 2023г.).



Заголовки киргизских новостных порталов:

▪️ "Срочно переименовать". Спикеру парламента не нравятся советские названия районов Бишкека.

▪️ В Кыргызстане возмущены реакцией Москвы на призывы о переименовании районов Бишкека.

▪️ Депутаты отказались слушать доклад чиновников на русском языке.

▪️Кыргызстан уменьшил часы в школах на русский язык и литературу.

▪️ Парламент КР принял в первом чтении законопроект о государственном языке, госорганы должны перейти на кыргызский.



Очень странное отношение к русским, не находите? На момент развала союза в Киргизии проживало порядка 900 тысяч русских, это более 20% от всего населения страны. Как это часто тогда бывало, республика "национализировалась", а русским не досталось ни своего анклава, ни автономий. Многие поколения русские люди трудились, тратили свою жизнь, молодость и силы, как позже стало понятно, на благо чужой республики, а после стали инородцами в некогда своем отечестве.

Причём все антирусские инициативы идут из самых верхов власти республики. Много вопросов вызывает поведение некоторых членов правительства Киргизии. Почему получая от России значительную финансовую помощь и поддержку, вместо "спасибо", правительство Киргизии раз за разом выдает вот такие демарши в сторону русского населения страны, будто и не жило оно здесь никогда? Какая-то односторонняя дружба получается. Так быть не должно. Относясь к России без должного уважения - как к кормовой базе, дружбу не построить.



Еще несколько вещей, о которых хотелось, чтобы вы знали:

▪️Почти все ГСМ в Киргизию поступают из России. Импорт происходит по льготным ценам (без взимания пошлин), в результате чего топливо на заправках Киргизии продается дешевле, чем в России.

▪️ В 2017г. Россия списала Кыргызстану долг в размере $240 млн.

▪️Мигранты вывозят из России долларовую массу эквивалентную 1/4 ВВП Киргизии (в 2021г. это $8.5 млрд). В 2021 году объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Кыргызстан составил около $2,6 миллиарда. Это сравнимо с объемами всех доходов в бюджет страны.

▪️"Газпром" РФ взял на себя обязательство по долгам "Кыргызгаза", которые оценивались в $40 миллионов. Благодаря сотрудничеству с Россией, цена на голубое топливо в Кыргызстане одна из самых низких среди стран-импортеров в мире.

▪️После военного столкновения Киргизии с Таджикистаном в 2022г., Россия выделила Киргизии $1,5 млн на восстановление жилых объектов и объектов инфраструктуры, пострадавших от разрушений".

https://t.me/russkiegramoty/18357

Теперь дальше.

Информационное агентство "Государственные новости":

"Запад поддерживает в Кыргызской Республике (КР), как и в других государствах Центральной Азии, радикальные исламистские течения ваххабитского и салафитского толка. С их помощью он надеется дестабилизировать Кыргызстан, настроить друг против друга представителей разных конфессий, привести к власти в стране радикальных исламистов и экстремистов и, в конечном счёте, — направить их против России. Сегодня в КР действуют 3854 религиозные организации, из них более 85% относятся к мусульманской конфессии. Духовное управление мусульман Киргизии (муфтият) координирует и контролирует мусульманские религиозно-образовательные учреждения и джамааты, однако не все из них согласовывают свою деятельность с ДУМК. Так, только в период с 2003 по 2017 год судами разных инстанций республики были признаны экстремистскими и террористическими 21 организация, две из них — «Жайшуль-Махди»* и «Якын Инкар»* зародились и сформировались в самом Кыргызстане. Эксперты с тревогой отмечают тот факт, что рост экстремистских исламистских течений в Кыргызской Республике происходит по нарастающей. До 1991 года в стране функционировало около 39 мечетей. В 2005 году количество мечетей перевалило за 1000, в 2018–2647, а в 2020 — 2688 мечетей. Это в той или иной степени традиционный ислам. Но при этом в стране функционируют как минимум 300 подпольных мечетей радикальных исламистов. В республике есть и государственное лобби, которое пытается защищать экстремистские и террористические течения. Так, феврале 2023 года в Кыргызстане был принят закон «О противодействии экстремистской деятельности». Обсуждение этого закона в Жогорку Кенеше (республиканском парламенте) выявило среди депутатов большую группу поддержки радикальной исламистской организации «Таблиг Джамаат»*, официально запрещённой и признанной экстремистской в России, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. По некоторым данным, «Таблиг Джамаат»* создаёт в Кыргызской Республике террористическое подполье, стягивая к южным рубежам страны и других государств региона группировки боевиков. На практике всё это выливается в очень тревожные вещи. В конце декабря 2023 года спецслужбы Кыргызстана предотвратили теракт в православном храме в городе Джалал-Абаде. Его планировали организовать двое 16-летних подростков, состоящих в запрещённой террористической организации ИГИЛ*, которых завербовали в интернете. Сотрудники кыргызских спецслужб обнаружили соответствующую переписку. По мнению ряда экспертов, Кыргызстан в перспективе может стать страной, придерживающейся радикальных религиозных идей. Под влиянием сотен молодых проповедников и теологов, получивших образование за рубежом, в республике ханафитский мазхаб постепенно сдаёт позиции и набирает обороты ислам радикальный. Влияние таких радикальных организаций, как «Хизб ут-Тахрир»* («Партия исламского возрождения»), уже начинает ощущаться даже на уровне средних школ. В этой связи всё же отрадно, что официальный Бишкек старается противодействовать распространению экстремистских идей".



* террористическая группировка, запрещённая в России

Так в итоге - кто именно должен быть обеспокоен? А если еще добавить воспевание Туркестанского восстания 1916 г., о котором многие просто и не знают. Но это другая и кровавая к тому же история. Я расскажу о ней отдельно.