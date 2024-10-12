Красоты и музеи Подмосковья, ч.7

В начале обзора предлагаю посмотреть кратенько на 9 деревянных домов-музеев в Подмосковье. о которых я уже рассказывала 1. Дом-музей Марины Цветаевой в Болшево (г. Королев). В этом доме 1933 года постройки жила Цветаева со своим мужем Сергеем Эфроном после возвращения из эмиграции, отсюда репрессировали её дочь Ариадну и мужа.

2. Мемориальный дом-музей Сергея Дурылина в Болшево (г. Королев). Считается, что построен этот дом по проекту архитектора Алексея Щусева. Окна разной формы Дурылин привёз из Москвы, взял с разрушенного Страстного монастыря.3. Дом-музей писателя Пришвина в Дунино под Звенигородом. Деревянный дом был построен с 1900 по 1901 годы. В 1946 году дом купил Михаил Пришвин. После смерти писателя в 1954 в дом шли читатели, а его жена Валерия Дмитриевна стала их принимать и показывать дом, так стихийно и возник музей Пришвина.4. Усадьба Арсения Морозова в Глухово, ныне Ногинск. Построил усадьбу архитектор Александр Кузнецов в 1907-1908 годах. Внешне она напоминает английские коттеджи. Правая часть усадебного дома была сложена из кирпича, левое крыло – деревянное. Попасть в усадьбу можно с экскурсией.5. Усадьба Шахматово под Солнечногорском в 1874 году была куплена дедом Александра Блока Андреем Бекетовым по совету Дмитрия Менделеева, который жил рядом, в Боблово. Здесь прошли детские и юношеские годы Блока.6. Музей Менделеева в Боблово располагается в доме 1868 года его коллеги и соседа Ильина. Поездку сюда можно совместить с посещением Шахматово.7. Литературный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово». На фото флигель «Чайка», в котором была написана одноименнея пьеса.8. Усадьба Абрамцево прекрасна, она состоит из главного дома и хозяйственных домиков, построенных русскими художниками в 1870-е годы.9. Дача Пастернака в Переделкино построена в 1930-е годы. Дом с полукруглой верандой и с ленточным остеклением имеет интересную планировку. Дачу можно посетить по билету, который лучше купить заранее.А мы продолжаем прогулки по Подмосковью дальше.

Усадьба Петрово-Дальнее История нынешнего усадебного комплекса начинается с 1720.

В самом начале XIX века по приказу князя Фёдора Николаевича Голицына главный усадебный дом был выстроен заново и уже в духе классицизма. Двухэтажное здание с двумя увенчанными фронтонами портиками коринфского ордера было построено из кирпича между 1803 и 1807 годами. Примерно в эти же годы были возведены небольшой зимний дом, а также оранжереи, оформлен пейзажный парк. В 1918 году усадьба была реквизирована, после этого здесь была организована детская колония. В 1923–1930 годах в главном здании работал музей дворянского быта. Позже здесь действовали дом отдыха, санаторий и с 1969 года — пансионат Министерства здравоохранения СССР. Вот одна из старых фотографий как было А вот, что стало. Еще пару старых фото от 1900 года И сегодняшнее состояние.

Сейчас здания усадьбы уже многие годы не используются и приходят в катастрофический упадок.

Московская область, городской округ Красногорск, село Петрово-Дальнее

Усадьба Любвино В 1911 году Любовь Хлудова вместе со своим супругом Николаем Пыльцовым взялась за строительство семейной усадьбы. Весь архитектурный комплекс, состоящий из 51 здания, возвели всего за год.

Автором проекта главного дома был известный московский архитектор Адольф Эрихсон. Отделкой занимались представители фирмы братьев Аксерио из Италии.

Вокруг поместья был разбит пейзажный парк, а к ближайшей железнодорожной станции Тучково шла широкая аллея, вдоль которой росли розы и диковинные альпийские растения.

В разные годы в имении гостили художник Константин Коровин и певец Федор Шаляпин.

После революции 1917 года усадьба оказалась в руках большевиков. Хозяева эмигрировали за границу, где их след потерялся. В 1924 году в главном доме заработала санаторно-лесная школа, просуществовавшая до 2006 года.

Московская область, Рузский городской округ, рабочий посёлок Тучково

Большой Волжский маяк Большой Волжский маяк построен в 1937 году заключёнными Дмитровлага при строительстве Канала Москва-Волга им. И. В. Сталина.

Маяк — створный. Представляет собой кирпичное сооружение в виде башни, на железобетонном основании, оштукатуренное. Основное оборудование — электрофонарь в поясной линзе Френеля (ныне заменен на современное устройство) на крыше тамбура, неоновая линия на фасаде сооружения, вращающийся авиа-прожектор на время мглы и тумана (ныне утрачен). Высота маяка — 25 метров. Архитектурный стиль — советский конструктивизм.

Большой волжский маяк считается действующим. Попасть внутрь маяка нельзя, а вот прогуляться по его окрестностям не составит проблем.

Входа нет

Московская область, Дубна, район Большая Волга

Музейно-выставочный комплекс "Волоколамский кремль" Деревянные стены кремля возвели в XII веке для обороны Волоколамска. В конце XV века появился Воскресенский собор. Когда город утратил военно-стратегическую важность, крепостные стены начали разбирать.

В 1862 году освятили Никольский собор, посвященный памяти погибших в Крымской войне. В 1988–1990 годах археологи из МГУ обнаружили следы деревянного забора кремля.

Сегодня в Никольском храме открыт музей.

Билет: от 100р

ул. Горвал, 1, Волоколамск

Главный усадебный дом в Абрамцево Усадьба Абрамцево получила известность с середины XIX века. Её владельцами были писатель С. Т. Аксаков и промышленник С. И. Мамонтов.

При Мамонтове в усадьбе гостили и работали знаменитые русские художники: И.Е.Репин, В.М.Васнецов, А.М.Васнецов, В.Д.Поленов, В.А.Серов, П.П.Трубецкой, И.С.Остроухов, М.А.Врубель, М.В.Нестеров, К.А.Коровин, И.И.Левитан, А.Т.Матвеев, И.С.Ефимов.

После 1917 года усадьба была национализирована и превращена в музей.

В настоящее время на площади в 50 га, занимаемой музеем-заповедником, находятся памятники архитектуры XVIII–XIX веков и парк. Собрание музея включает более 25 тыс. экспонатов. Экспозиции посвящены жизни и творчеству владельцев и знаменитых гостей Абрамцева.

Билет 300р

Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Абрамцево

Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшевo В 1938 году в доме № 4/33 в деревне Болшево поселился муж Марины Цветаевой, Сергей Эфрон, и дочь Ариадна. В 1939 году после 17 лет эмиграции сюда приехала и сама Цветаева с сыном Муром (Георгием). Марина Ивановна прожила здесь всего пять месяцев. За это время арестовали ее мужа и дочь. В ноябре 1939 года она покинула дом.

В 1992 году открылся музей Марины Цветаевой, долгое время находившийся на улице Богомолова.

В 2013 году музей перенесли в исторический дом, обновленный после капитального ремонта.

Билеты: 300р

ул. Марины Цветаевой, 15, Королёв

Дом-музей Б. Л. Пастернака Дом-музей Бориса Пастернака — мемориальный музей, расположенный на бывшей даче писателя в Переделкино.

В этом здании Пастернак проживал с 1939 по 1960 год. После его смерти в доме был организован неофициальный общественный музей памяти писателя.

В 1990 году по инициативе друзей и родственников Пастернака музей получил официальный статус в качестве филиала Государственного литературного музея.

По состоянию на 2024 год в доме полностью восстановлена прижизненная обстановка. Центральной комнатой экспозиции является кабинет Пастернака, расположенный на втором этаже.

Билет: от 200р

ул. Павленко, 3, посёлок ДСК Мичуринец

Усадьба Суханово (дворец Волконских) Суханово — дворянская усадьба конца XVIII–XIX веков, которая была превращена в яркий памятник русского классицизма заботами княгини Е. А. Волконской, дочери екатерининского сановника А. П. Мельгунова. Светлейший князь П. М. Волконский объявил Суханово заповедным имением — ядром майората Волконских. Став в 1826 году министром императорского двора и уделов, он привлёк к застройке усадьбы крупных петербургских архитекторов, связанных с императорским двором.

В 1930-е годы дворец Волконских был перестроен под санаторий, позднее — дом отдыха Союза архитекторов. В 1946 году усадебный дом был восстановлен после военной разрухи по проекту В. Д. Кокорина.

Суханово признано памятником общесоюзного значения.

Московская область, Ленинский городской округ, сельское поселение Булатниковское

Усадьба Поливаново В начале XVII века окрестные земли принадлежали дворянскому роду Поливановых.

Далее владельцем был Пётр Михайлович Салтыков.

В 1747 году Екатерина Нарышкина, внучка Салтыкова, была повенчана с графом Кириллом Разумовским. После смерти жены граф Кирилл Григорьевич задумался над обустройством Поливанова в качестве резиденции для младшего сына.

Граф Иван Разумовский вёл в Европе беспутную жизнь и рано умер, после чего село Поливаново унаследовал племянник, граф Андрей Гудович. В 1849 году граф Гудович подарил Поливаново своей падчерице. Её дочь Юлия Давыдова, нуждавшаяся в средствах, сдавала господский дом земству под учительскую школу и семинарию. После установления советской власти усадьбу занимали образовательные учреждения, потом костно-туберкулёзная больница. Современный владелец — филиал Московской психиатрической клинической больницы №1.

Входа нет

Московская область, городской округ Подольск, посёлок Поливаново

Усадьба Кривякино, Главный дом Усадьба была основана генерал-майором Александром Замятиным в 1760-х годах. Первоначально дом был выполнен целиком из дерева, а в каменном виде был перестроен, предположительно, в 70–80-е годы XVIII столетия.

Усадьба сменила несколько владельцев. В начале XIX века её купил коломенский купец Иван Лажечников — отец писателя Ивана Лажечникова. Будущий автор исторических романов бывал в этом имении в детстве и юности.

Из-за финансовых проблем Лажечников продал усадьбу. Новым владельцем Кривякино стала Надежда Курманалеева. В советские годы усадьбу использовали для разных нужд. В разное время в ней размещались общежития, детский сад, санаторий. Постепенно бывшее дворянское имение приходило в упадок. В 2000-х была проведена реставрация, а саму усадьбу отдали культурному центру. ул. Лермонтова, 5, микрорайон Центральный, Воскресенск

Музей Усадьба И.И. Лажечникова Усадьба Лажечниковых — одна из немногих построек XVIII века, сохранившихся до наших дней.

Усадьба принадлежала купцу Илье Ложечникову, деду знаменитого русского писателя И. И. Лажечникова. Детство и юность которого прошли в этом доме.

В 1812 году усадьба перешла в другие руки, долгое время в ней был трактир с постоялым двором. А в советское время она пришла в полное запустение. В 1981 году главный усадебный дом передали на баланс городского отдела культуры для создания музея. Реставрационные работы продлились до начала 2000-х. В 2002 году усадьба обрела статус памятника областного значения. А в 2007 году открылся для посещения флигель, где прошла презентация выставки «Коломенский гражданин Иван Лажечников». В 2010 году в честь 220-летия со дня рождения Лажечникова музейный комплекс усадьбы был открыт полностью с экспозицией «Коломна минувших столетий». Билет: от 150р ул. Октябрьской Революции, 194, Коломна

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» Крепость возвели в 1154 году. В те времена это была прекрасно укреплённая крепость с высокими стенами, башнями и глубоким рвом. Ворота в музей-заповедник Дмитровский кремль С 1212 года Дмитров отошёл в состав Переяславского княжества и в конце концов — Московской Руси. За всё время существования средневековой крепости Дмитров подвергался нападению не один десяток раз, а семь раз даже сжигался и уничтожался. Деревянная крепость просуществовала до 1610 года — тогда она была сожжена в результате польско-литовской интервенции. В наши дни сохранилась только часть постройки, потому что кремль как минимум семь раз разрушался захватчиками. Временем основания музея считается осень 1918 года, но подготовительные работы начались ещё раньше. В 2018 году музей-заповедник «Дмитровский кремль» отметил своё 100-летие. Билет: от 200р Загорская ул., 17, Дмитров

Усадьба Захарово Усадьба была сформирована во второй половине XVIII века помещиком Д. П. Савёловым. В 1781 году её приобрёл капитан артиллерии И. Я. Тинков. При нём был построен двухэтажный господский дом. В ноябре 1804 года Тинкова продала своё имение бабушке А. С. Пушкина. С 1805 по 1810 год будущего поэта каждое лето привозили к бабушке в Захарово. Дом, где бывал в детстве Пушкин, не сохранился. В начале XX века на его фундаменте был возведён новый деревянный особняк, весьма точно повторявший формы своего предшественника. С 1928 года на территории усадьбы располагался пионерский лагерь и база отдыха Центрального дома Красной армии, некоторое время в доме располагалась школа. В конце 1980-х годов здание пустовало, а в 1993 году сгорело. Господский дом был воссоздан к 200-летию рождения Пушкина в 1999 году. Билет: 270р Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Захарово

И на сегодня мы завнршили очередную прогулку по красотам Подмосковья.