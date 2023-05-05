Москва. Было — стало - 30

Продолжаем путешествие...

Бутырский проезд (с 1922 года — Верхняя Масловка). Чёрно-белая фотография сделана в 1899 году. Движение электрического трамвая здесь открылось в марте 1899 года, то есть ровно 124 года назад. Маршрут короткий: от Бутырской заставы до Петровского парка. Считается, что это первая в Москве электрическая трамвайная линия, хотя в те годы здесь была не Москва, а подмосковный дачный посёлок. Строило дорогу акционерное общество «Сименс и Гальске» по заказу Первого общества железно-конных дорог. Вагоны поставил гамбургский завод Фалькенрид.

К лету 1899 года стало понятно, что электрический трамвай можно спокойно эксплуатировать. Экспериментальная линия была продлена до Страстной площади. Трамвайное движение по Верхней Масловке было закрыто в 1999 году, то есть спустя ровно 100 лет после открытия.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 124 года. Стромынка. Боевская богадельня. Полное название: Дом призрения для бедных имени Николая, Петра, Алексея и Александра Ивановичей Боевых. В центре богадельни купол — церковь Николая Чудотворца.

Главную роль в появлении богадельни для лиц обоего пола, неспособных к труду, сыграл старший брат — Николай Иванович Боев, купец по 1-й гильдии. Он получил землю от городских властей (прямо напротив Бахрушинской больницы); он заказал проект дома архитектору Александру Лаврентьевичу Оберу. Здание на 300 человек было возведено в 1894 году. Боев потратил на организацию и строительство невероятные по тем временам 750 тысяч рублей. Кроме основного корпуса были возведены два дома бесплатных квартир на 130 семей. Чуть позже появилась ещё одна постройка — корпус начального училища.

Кажется, что Николай Иванович душу свою вложил в эту богадельню. Он скончался в 1896 году и завещал похоронить себя здесь же — в домовой церкви Николая Чудотворца. После революции здесь туберкулёзная больница. Домовый храм был закрыт и перестроен в актовый зал. Могила Боева уничтожена. Сегодня здесь — Центр борьбы с туберкулёзом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Новинский бульвар. Дом князя Гагарина. Чёрно-белая фотография сделана не раньше 1938 года. Бульвар уже вырублен, это произошло в 1937-м. В 1940 году Новинский был переименован в улицу Чайковского.

На верхнем снимке роскошная усадьба. До революции она принадлежала княжеской семье Гагариных. В советские годы здесь работала Книжная палата.

Усадьбу с садом, флигелями, надворными постройками возвёл для князя Николая Сергеевича Гагарина архитектор Осип Иванович Бове в 1816 году. В то время князь женился на внучке Екатерины II Марии Алексеевне Бобринской. Их дети и внуки владели домом вплоть до революции. С началом Первой мировой здесь разместился бельевой склад Всероссийского земского союза. В августе 1914 года дом-склад посетили император Николай II с цесаревичем Алексеем.

В июле 1941 года в дом попала немецкая бомба. Он сгорел. В 1950-е на этом месте встал известный корпус №18 по проекту двух известных архитекторов Михаила Васильевича Посохина и Ашота Ашотовича Мндоянца.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Баррикадная и Красная Пресня. 1982 год. Нижняя фотография сделана с той же точки ровно 40 лет спустя. На противоположной стороне улицы знаменитый и старейший кинотеатр Москвы «Баррикады». Он был открыт ещё до революции, в 1907 году, и назывался, естественно, синематограф — «Гранд Плезир». В зале могли сидеть одновременно 110 зрителей. В первые годы Советской власти — это уже Первый пролетарский кинотеатр. Позже здание было перестроено и сменило название.

В «Баррикадах» — единственной киношке в Москве — крутили мультфильмы. Дети той поры начинали выходные здесь, а заканчивали в зоопарке напротив или в пельменной «Вареники». Кроме того, в «Баррикадах» работал музей анимационных кукол и проходил ежегодно фестиваль детского кино. К сожалению, кинотеатра давно нет. Да и само здание изменилось до неузнаваемости. Старый фасад кинотеатра «Баррикады», ещё до реконструкции. Улица Баррикадная. Чёрно-белую фотографию сделал в 1954 году Анри Картье-Брессон. Современный снимок — 68 лет спустя.

Старая фотография полна деталей. Будка-стакан постового милиционера на краю обочины. Дворничихи, мороженщицы, маленький ларёк с надписью «Фото», деревянный магазинчик «Пиво-Воды». Малышей ведут из зоопарка к станции «Краснопресненская».

В «Баррикадах» в то время перед сеансом проводили музыкальные игры с детьми. В фойе была сцена. Собирались вокруг. Игрокам выдавали инструменты, особенного умения играть на которых не требовалось: музыкальный треугольник или ксилофон. Каждому назначали песенку. Ведущий играл на фортепиано мелодии. Игрок должен был услышать свою и начать подыгрывать: например, бить в такт на треугольнике. Не услышал, опоздал с аккомпанементом — выбываешь из игры. Счастливое советское детство. Петровский бульвар. Гостиница и ресторан «Эрмитаж». Здесь заправлял во всех смыслах этого слова известнейший ресторатор Люсьен Оливье. Чёрно-белая фотография сделана в 1900-х годах. К тому времени Оливье давно скончался, а рестораном управляло торговое товарищество «Эрмитаж Оливье».

Этот замечательный дом на углу с Неглинной был построен ещё в 1816 году. С первых дней здесь работал трактир и гостиница. С годами здание перестраивалось не раз. В 1864-м им занимался архитектор Михаил Николаевич Чичагов; в 1900-х ещё раз перестраивал Иван Иванович Бони.

Гиляровский писал: «Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI».

После революции «Эрмитаж» был закрыт. В начале 1920-х здесь разместилась American Relief Administration, организация помощи голодающим России. В 1925 году бывший «Эрмитаж» стал Домом крестьянина, после Войны — издательством «Высшая школа». С 1989 года здесь Московский театр «Школа современной пьесы».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Кузьминки. Храм Влахернской иконы Божией Матери. На чёрно-белом снимке 1950-х годов — закрытый и перестроенный. На современной фотографии — воссозданный в первозданном облике.

Кузьминки назывались вторым именем — Влахернское, по этому храму. Семья Голицыных владела усадьбой Влахернское с 1757 года, когда Анна Александровна Строганова вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына. Князь и начал строительство церкви взамен обветшавшей деревянной. Храм был возведён в 1770-х, спустя всего несколько лет перестроен под руководством Родиона Родионовича Казакова. В войну 1812 года храм был разорен, а спустя несколько лет восстановлен архитектором Доменико Жилярди.

В 1928 году президиум Моссовета постановил церковь закрыть, здание передать Институту экспериментальной ветеринарии. В 1929 году была разрушена колокольня, на бывшем храме появился третий этаж. Здесь разместилось общежитие, затем институтская контора. С 1950-х — автобусная диспетчерская и столовая для водителей.

В середине 1990-х храм был возвращён православным и восстановлен.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Девкин переулок (сейчас улица Бауманская). Звонница Екатерининской старообрядческой моленной. Сама моленная с 1878 года располагалась в доме купца 2-й гильдии и промышленника Ивана Ивановича Карасёва. На чёрно-белой фотографии видна часть дома.

Царское правительство накладывало ограничения на старообрядческие общины. Было запрещено строить свои церкви и храмы (за исключением часовен). Старообрядцы собирались в частных домах. Лишь в царствование последнего императора Николая II, утвердившего свободу вероисповедания, ограничения были сняты.

Звонницу построил в 1915 году плодовитый архитектор Николай Николаевич Благовещенский. Он же, например, построил прекрасное здание бывшей Рогожской амбулатории.

В апреле 1979 года дом Карасёва был снесен. Осталась только колокольня. В конце прошлого года Мосгорнаследие объявило о реставрации звонницы. Работы должны быть закончены в 2023-м.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей полвека. Ростокино. Жилой дом станции Московской окружной железной дороги. Чёрно-белая фотография сделана в 1907 году. Нижний снимок — 115 лет спустя.

Окружная железная дорога прокладывалась в начале 1900-х на некотором отдалении от Москвы, чтобы сократить грузовой транзит. Тогда Ростокино было уютным дачным посёлком. Движение по МОЖД открыто в 1908 году — 14 станций, один полустанок. В год открытия на Ростокине остановился царский поезд. Император Николай II пожелал лично осмотреть станцию. В 1917 году линия МОЖД стала новой границей Москвы. Тогда же Ростокино официально вошло в состав города.

Все постройки МОЖД выполнены в одном стиле. Ими занимался прекрасный архитектор Александр Никанорович Померанцев с командой инженеров. Строили качественно. Здесь сохранилось всё: полуказарма, кирпичная уборная, здание вокзала и этот двухэтажный дом для служащих. В советские годы здесь располагалось Бабушкинское ГАИ. Ныне — межрайонный отдел ГИБДД.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Московская готика на Мочальской улице (ныне Ибрагимова). На двух снимках — бывшее Евангелическое убежище для детей.

Красивый дом в готическом стиле был возведён по заказу Евангелическо-Лютеранского миссионерского общества по проекту архитектора Виктора Александровича Коссова. Чуть ранее Коссов занимался проектом кафедрального лютеранского собора Святых Петра и Павла и был в теме готической архитектуры.

Лютеранское общество занималось просвещением и помощью бедным обитателям Благуши. В убежище были спальни для 30 детей обоего пола, ученические классы, гимнастический зал, библиотека, столовая. Во дворе был сад и дом для служителей плюс баня.

После революции убежище было закрыто, здание разорено. В 1920 году в пустующем здании открыт Рабочий дворец ткачей имени Загорского со школой и библиотекой. На открытие дворца 1 мая приезжал Ленин. В 1930-х дом занимал Украинский передвижной театр — там ещё с прежних времен сохранилась большая сцена. Теперь здесь спортзал.

Лесная улица. На фотографиях Клуб профсоюзов коммунальников имени рабочего Зуева. Ныне просто Дом культуры имени Зуева. Большая Якиманка. Дом Вишняковых и колокольня храма Праведников Иоакима и Анны, по которому названы улицы Большая и Малая Якиманка. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1890-е годы. Нижний снимок — более 120 лет спустя. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 82 года.Лесная улица. На фотографиях Клуб профсоюзов коммунальников имени рабочего Зуева. Ныне просто Дом культуры имени Зуева.Большая Якиманка. Дом Вишняковых и колокольня храма Праведников Иоакима и Анны, по которому названы улицы Большая и Малая Якиманка. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1890-е годы. Нижний снимок — более 120 лет спустя.

Эта часть Большой Якиманки сильно изменилась в 1969 году, когда власти решили выпрямить историческую улицу и соединить её с Большой Полянкой Якиманским проездом. Под снос пошли несколько старинных зданий, в том числе храм и дом Вишняковых. Он стоял почти на углу с Малой Якиманкой.

Вишняковы — купеческая семья из города Кашина. Перебрались в Москву ещё в 1762 году. Приходились родственниками известной купеческой семье Алексеевых, которая содержала золотоканительное производство на Большой Якиманке. После войны 1812 года Вишняковы выкупили у Алексеевых фабрику, восстановили производство и поднялись на этом. В 1893-м родственники объединились в товарищество «В. Алексеев, П. Вишняков и А. Шамшин» (будущий завод «Электропровод»). Семья оставила заметный след в Москве. Например, Алексей Семёнович Вишняков — один из создателей Московского коммерческого института, ныне Плехановка.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Мы редко рассказываем о деталях старинной Москвы. Хотя есть что рассказать и показать. На чёрно-белом снимке — главный вход Московской хлебной биржи, что на Гавриковой площади. Ныне в бывшем здании биржи на Спартаковской улице — театр «Модернъ».

Удивительно, но старинная деревянная дверь биржи и даже родное остекление сохранились спустя 111 лет. Биржа была построена в 1911 году по проекту Капитолия Абрамовича Дулина. Хотя здание сильно пострадало, но дверь сохранилась и служит по сей день.

В 1935 году тут открылся детский Дом культуры; после войны он стал Домом пионеров. В 1950-е работал детский ансамбль народного танца «Дружба», организованный Ольгой Васильевной Оберг. Москвичи, чьё детство выпало на ту пору, до сих пор вспоминают её и Ирину Николаевну Миленину. С 1990-х здесь театр «Модернъ».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ленинградское шоссе. Ныне проспект. 1940 год. Только что возведён и сдан жилой трёхэтажный дом №56 по проекту архитектора Зиновия Моисеевича Розенфельда. В Советском Союзе уже несколько лет вроде как закончилась архитектурная эпоха конструктивизма и авангарда с их рублеными и утилитарными формами. В моду входит то, что позже назовут сталинским неоклассицизмом — помпезный стиль с колоннами, арками и богатым экстерьером. Дом Розенфельда — переходная форма от одной эпохи к другой.

В 1944 году в дом врезался самолёт. По разным данным, Ил-4. Борт вылетел с Центрального аэродрома имени Фрунзе, но не успел набрать высоту и упал на жилой дом. Опять же, по разным данным, кроме экипажа погиб ребёнок — девочка. Информация о катастрофе засекречена до сих пор. Дом был восстановлен и надстроен на три этажа.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года. Вид на Рождественку со стороны Рождественского бульвара. Чёрно-белая фотография сделана в 1881 году. Нижний снимок — 141 год спустя.

Рождественка получила своё имя по обители Рождества Пречистыя Богородицы (она же Рождественский монастырь). На двух фотокарточках хорошо выделяется монастырская звонница, возведённая в 1830-х годах. Улица стала по народному московскому говору — Рождественкой. В 1948 году Рождественке дадут имя секретаря ЦК Андрея Жданова, а в 1989 году историческое название вернулось.

Сейчас прежний вид на улицу закрывает едальня, названная «Центральным рынком», хотя Центральный рынок был на месте, где сейчас ТЦ «Цветной».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Кусково. Летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Усадьба Кусково три столетия принадлежала семье Шереметевых.

Дворец был построен из дерева в 1775 году с использованием чертежей известного французского архитектора Шарля Де Вайи. Он находился в переписке с графом Шереметевым и прислал ему из Парижа свои эскизы и проектные наброски дворца. Воплотил их архитектор Карл Иванович Бланк. Фронтон украшен графской короной и геральдическим щитом, на котором латиницей выведены литеры PS, то есть Пётр Шереметев.

Дворец не горел, не разрушался, революции и войны обошли буквально по касательной. Например, в Отечественную войну 1812 года в Кусково квартировал наполеоновский маршал Мишель Ней, будущий Князь Москворецкий. Усадьба пострадала, но не была сожжена. Внутри даже полы и печи остались родные.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Старая Триумфальная площадь (ныне просто Триумфальная). На чёрно-белом снимке запечатлён кинотеатр Ханжонкова. На современной фотографии — он же. Только перестроенный до неузнаваемости.

В этом году будет ровно 110 лет, как Александр Алексеевич Ханжонков открыл на площади, на углу с 1-й Брестской улицей, кинотеатр «Пегас». Ханжонков — пионер русского кинематографа. Он снимал первые художественные и документальные фильмы и организовывал их прокат. После революции кинотеатр несколько раз менял название: «Межрабпом», «Горн» и, наконец, «Москва».

В 1930-е годы кинотеатр был перестроен по проекту молодого Дмитрия Николаевича Чечулина. В 1950-е кинотеатр был встроен в безликую коробку министерства оборонной промышленности СССР. Огромный административный корпус времён борьбы с архитектурными излишествами загородил открытый проезд на 1-ю Брестскую улицу.

Чёрно-белая фотография сделана в 1934 году. Нижний снимок — с той же точки 88 лет спустя. Малая Якиманка. Иверская община сестёр милосердия. Судя по тому, что почти закончено строительство домовой церкви, это примерно 1901 год.

Иверская община была открыта под эгидой Московского дамского комитета Российского общества Красного Креста в декабре 1894 года. Сестры общины служили в госпиталях и лазаретах, помогали в аптеках, выезжали на фронт.

В 1896 году во дворе был заложен домовый храм во имя Иверской иконы Божией Матери. Архитектор Сергей Константинович Родионов. Храм был закончен и освящён в апреле 1901 года. Настоятельницей общины была Надежда Александровна Пушкина — внучка. Здесь служила сестрой милосердия Мария Александровна Цветаева, мама поэтессы Марины Цветаевой.

После революции община была закрыта. Позже здесь открылась Вторая школа медицинских сестёр. Москвичи продолжали называть школу Иверской.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 120 лет. Мы у стадиона «Динамо», что на Ленинградском проспекте. Разница между фотографиями - 83 года. Стадион «Динамо» был открыт в августе 1928-го. Крупнейшая на тот момент спортивная арена страны.

Проектировали архитекторы «Стройдомбюро» 41-летний Аркадий Яковлевич Лангман и 32-летний Лазарь Зиновьевич Чериковер. Лангман в то же время проектировал Дом Совета труда и обороны в Охотном ряду (там сейчас находится Госдума). Проектировщики задумывали стадион как спортивный комбинат (сейчас бы назвали: многофункциональный комплекс). Под трибунами спортивные залы, тир, раздевалки, кабинеты врачей и т.д. С началом войны «Динамо» использовался как военный лагерь. В стадионном тире, например, готовили снайперов.

Стадион несколько раз реконструировался. В 1936 году была построена восточная трибуна, увеличено количество мест. Перед Олимпиадой, в конце 1970-х, все трибуны, кроме Западной, были снесены и построены заново. В 2012 году снова были снесены все трибуны (кроме Западной). Стадион был капитально перестроен и переименован в «ВТБ Арену». Пятницкая. Звонница храма Параскевы Пятницы. 1913 год. Эта часть улицы неплохо сохранилась. Все строения, что на верхнем снимке, сохранились. За исключением колокольни и храма. Пятницкая церковь была возведена в 1740-е годы на месте старой изветшавшей. Звонница была спроектирована князем Дмитрием Васильевичем Ухтомским, автором знаменитых Красных ворот.

Храм и прилегающие к нему деревянные постройки (они в кадр не попали) снесены в 1934 году для организации площади. В 1943 году рядом с местом, где стоял храм, был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

Дом священника Романовского (там теперь ресторан «Хатико») и соседний с ним флигель усадьбы Журавлёвых были надстроены уже в наше время.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Матросская набережная (ныне Русаковская). На чёрно-белом снимке — вагонный сарай Новосокольнического трамвайного парка. Он был заложен в 1910 году, а открылся в октябре 1912-го, то есть чуть больше 110 лет назад. Москвичам парк больше известен как трамвайное депо имени Русакова.

Парк состоял из большого вагонного сарая, жилого дома для служащих с магазином на первом этаже. По традиции тех лет служащие жили на месте своей работы. Также была проходная и административное здание. В 1921 году парк стал носить имя Русакова, председателя Сокольнического райсовета, убитого при подавлении Кронштадтского восстания. Также имя Русакова получил знаменитый клуб Союза коммунальщиков на Стромынке. До 1930-х депо каждую весну подтапливали воды Яузы. Это прекратилось лишь со строительством набережной.

Депо Русакова было самым большим трамвайным предприятием СССР. Перед началом войны здесь обслуживались 430 пассажирских вагонов для 20 трамвайных маршрутов. Сейчас это трамвайная площадка №5.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Гигантский комбинат газеты «Правда», возведённый в 1930-х годах по проекту архитектора Пантелеймона Александровича Голосова, повторно выставлен на продажу со снижением начальной цены. Это большой памятник конструктивизма, построенный специально для выпуска главной газеты Советского Союза. Улица, на которую комбинат выходит, бывшая 2-я Ямского поля, была переименована в 1930-е в улицу Правды. Кроме собственно газеты «Правда», здесь располагались редакции множества других советских газет. Например, «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Сельская жизнь».

После пожара 2006 года комбинат выселен и не эксплуатируется. В 2017 году два корпуса были снесены. Главный корпус пока обладает охранным статусом объекта культурного наследия. На фото главное крыльцо комбината. Здание было выставлено на продажу в прошлом году, но покупателей на него не нашлось. Сейчас собственник «Дoм.PФ» снизил цену до 565 млн рублей.

В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения Пантелеймона Голосова. Он брат архитектора Ильи Александровича Голосова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 85 лет. «Но родился, и жил я, и выжил,

Дом на Первой Мещанской — в конце»

В этих строчках «Баллады о детстве» упоминается первый московский адрес Высоцкого. Родители и маленький Володя поселились в коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице, дом 126 (верхний снимок). К сожалению фасад дома снесён в 1955 году. На его месте выстроен новый. Адрес: Проспект Мира, 76. (нижний снимок).

Но не поставят мне памятник в сквере

Где-нибудь у Петровских ворот.

Но я не жалею!

Эти строчки не оказались пророческими. Памятник поэту стоит недалеко от Петровских ворот. По адресу Страстной бульвар, 15А. Воронцовская улица. Дом Воронцовых-Дашковых. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — с той же точки около 110 лет спустя.

Дом Воронцовых-Дашковых был возведён в XVIII веке архитектором Карлом Ивановичем Бланком. Но всё это не точно. Оспаривается авторство Бланка и даже имена хозяев. Говорят, что Воронцовы-Дашковы этим домом никогда не владели. Известно точно, что в основе дома каменные палаты XVII века. Относительно недавно дом был отреставрирован. Мастера утверждают, что от тех древних палат сохранились подвалы и часть первого этажа. Памятник федерального значения. Площадь Старых Триумфальных ворот (ныне Триумфальная). 1919 год.

Сейчас кажется, что памятник поэту Маяковскому на Триумфальной стоял всегда. Но на самом деле первый памятник на площади был поставлен осенью 1918 года. На сколоченном из досок постаменте — бюст Радищева.

После переезда в Москву Советское правительство во главе с Лениным решило установить в столице 50 памятников «великим людям в области революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, науки и искусства». В список вошли, например, Спартак, Тиберий Гракх, Брут, цареубийца Халтурин, иконописец Рублёв, Степан Разин, Пушкин, Толстой, Маркс, Ломоносов.

Поэту Радищеву досталась Триумфальная. Напротив доходного дома братьев Ивана и Степана Хомяковых. Скульптор Леонид Владимирович Шервуд создал два бюста: один для Петрограда. Судьба первых советских памятников оказалась не счастливой. Многие рассыпались вскоре после установки. Но бюст Радищева уцелел. Он был убран с площади в 1930-е. Ныне хранится в Музее архитектуры имени Щусева в Москве.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 100 лет. Подворье Иосифо-Волоцкого монастыря на Биржевой площади. 1883 год. Нижний снимок сделан с той же точки с разницей 140 лет.

Это удивительное здание, в чьём облике сочетаются готический и старорусский мотивы. Построено в 1882 году по проекту Александра Степановича Каминского. На Биржевой площади в ту пору размещались подворья двух крупнейших монастырей: Ново-Троицкого и Иосифо-Волоколамского. Каминский заменил старый корпус подворья. На первых этажах располагались магазины. На старинной фотографии отчётливо видна вывеска торгового дома братьев Мусориных. Они торговали коврами и клеёнкой на Красной площади.

Здание получилось удачным. С 1918 года здесь располагается Народный комиссариат финансов Советской России. С 1960-х — Верховный суд Российской Федерации. С 2012 года — Казначейство. Советская Москва. Строительство цирка на проспекте Вернадского. Чёрно-белая фотография опубликована в газете «Вечерняя Москва» в феврале 1966 года. Нижний снимок сделан в марте 2023 года, то есть спустя 57 лет.

Цирк был заложен в 1964 году на пустыре на Воробьёвых горах. По местному оврагу протекала речушка Кровянка. Проектировали здание два выдающихся советских архитектора Яков Борисович Белопольский и Ефим Петрович Вулых.

Планировалось закончить строительство к 50-летию Октябрьской революции, в ноябре 1967 года. Строители 55-го управления треста «Мосстрой» №13 быстро закончили сборку амфитеатра. Начались работы по монтажу купола, и тут стройка встала. Московский машиностроительный завод «Знамя труда» не смог изготовить панели для купола. Несколько лет стройка стояла. По одной из городских легенд, как-то мимо проезжал кортеж Леонида Ильича Брежнева. Генсеку не понравилось увиденное, он дал указание завершить строительство к 1971 году. Что и было сделано. Цирк был открыт в апреле 1971-го. Коломенское. Водовзводная, или Соколиная башня. Чёрно-белая фотография сделана в 1900-е годы. Современная фотокарточка — около 120 лет спустя.

Башне почти 350 лет. 40 метров в высоту, она была возведена в 1670-е, в годы правления царя Алексея Михайловича. Занимался ею водовзводный мастер Оружейной палаты Богдан Пучин. Она была частью сложной инженерной системы, что обеспечивала водой Государев двор. Кроме того, башня служила проездными воротами из Коломенского в соседнее село Дьяково. Ныне внутри башни экспозиция «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в XVII–XX веках». Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петровский парк. Слева Дворцовая аллея (ныне Красноармейская улица). Справа — Нарышкинская аллея. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-е годы. Нижний снимок —120 лет спустя.

С 1830-х годов территория от Тверской заставы до Петровского парка застраивалась дачами. Москвичи получали беспроцентную ссуду в 5000 рублей на 10 лет на строительство дачи хорошей архитектуры.

По центру двух фотографий за деревьями скрывается храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Он был построен на деньги Анны Нарышкиной. У неё как раз рядом была дача. Прошение на имя императора Николая I о строительстве было удовлетворено. Правда, император отверг первый проект храма. Второй был заказан архитектору Фёдору Фёдоровичу Рихтеру. Храм был завершён в 1847 году. В советские годы, понятное дело, на двери церкви был повешен замок. Здесь был склад Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. С 1991 года в храме снова идут службы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В самом начале апреля 1953 года открыта станция метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. На верхней фотографии наземный вестибюль в 1955 году. Нижний снимок с той же точки 67 лет спустя.

Надземный вестибюль выходил на Арбатскую площадь. Архитектор Юрий Зенкевич создал что-то вроде трёхпролётной триумфальной арки. В те годы тема Победы была преобладающей в архитектуре метро.

Перед вестибюлем был красивый фонтан с фигурой мальчика, поймавшего большую рыбу (скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров).

В 1979 году на площади было заложено модернистское здание Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Главарх Москвы Михаил Васильевич Посохин предложил встроить вестибюль в новый корпус. Так вестибюль стал частью внутреннего двора Генштаба. Люблино. Дворец бывшей усадьбы князя Николая Алексеевича Дурасова. Чёрно-белая фотография сделана в 1910 году. Нижний снимок — 112 лет спустя.

Из-за деревьев и буйной растительности нам пришлось ждать зимы, чтобы дворец Дурасова хоть немного открылся с прежнего ракурса.

Он построен в 1801 году. Проект предположительно разработал Родион Родионович Казаков, а выполнил Иван Васильевич Еготов. Они так же работали парой в строительстве имения Кузьминки.

Считается, что зодчие творчески переосмыслили на русский лад знаменитую виллу Альмерико Капра Ла-Ротонда в итальянской Виченце. Усадьба в следующее столетие переходила из рук в руки. В советские годы дворец был отдан Институту океанологии Академии наук. Сейчас здесь музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Преображенский вал. Никольский монастырь. Колоризированная фотография сделана в 1890-е годы. Нижний снимок — более 120 лет спустя.

Монастырь был единоверческим, то есть служили здесь по старому, дониконовскому обряду, но подчинялись Святейшему Синоду, то есть официальной церкви.

Во время чумы 1771 года у Преображенской заставы появились чумной карантин и кладбище. В эту часть слободы переселялись старообрядцы-безпоповцы. Они считались раскольниками, и место у кладбища было разрешено властями для их поселения. Сначала здесь возник мужской монастырь в виде богадельного дома. Затем появилась женская обитель.

Единоверческий монастырь открылся весной 1866 года. Никольским он стал в память о скончавшемся цесаревиче Николае Александровиче (наследник русского престола, известный в романовской семье как Никс). Колокольня, знаменитая «Преображенская свеча», напоминает о готике. Проектировал её этнический немец Максим Карлович Геппенер.

В советские годы обитель была закрыта. Здесь была рабочая коммуна завода №12 «Радио» — жилье. Ограда с башнями сломана в 1930-е. В 2020 году здесь прошла первая после закрытия служба.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Суворовская площадь (в советские годы — площадь Коммуны). Центральный театр Советской Армии. Чёрно-белая фотография сделана в 1953 году. Нижний снимок — почти 70 лет спустя.

Театр Вооружённых Сил появился в феврале 1930 года. Но собственное здание было открыто только спустя 10 лет — в 1940-м. В 1934 году началось строительство. До этого шёл конкурс лучших проектов. Поначалу выиграл совсем другой проект. Итоги конкурса не устроили архитекторов. Они настояли на втором туре. Тогда был объявлен победителем проект Каро Семёновича Алабяна и Василия Николаевича Симбирцева. Они предложили здание в форме пятилучевой звезды — символа Красной Армии.

Театр получился поистине огромный: 10 этажей ввысь. Часто говорят, что есть 10 подземных этажей, но это не так. Большой зал рассчитан на 1520 зрителей, Малый — на 400.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В Кузьминках есть улица Чугунные Ворота. Один из странных случаев в московской топонимике, когда улица в честь памятника есть, но нет самого памятника.

Чёрно-белая фотография сделана в 1912 году. Нижний снимок — с той же точки 110 лет спустя. Те самые Чугунные ворота стояли на месте, где заканчивается нынешняя Кузьминская улица (бывший Влахернский проспект) и начинается улица Академика Скрябина. Они действительно были чугунные — копия Николаевских ворот в Павловске под Петербургом (по счастью, Николаевские ворота сохранились). Только вместо двуглавого орла — княжеский герб Голицыных.

Кузьминки принадлежали роду Голицыных, они же владели чугунолитейными заводами на Урале. Украшения из чугуна и сейчас в обилии можно увидеть в Кузьминках.

В 1918 году в Кузьминки переехал Институт экспериментальной ветеринарии. Вывеска института некоторое время украшала аттик ворот. В конце 1920-х они были разбиты и переплавлены. Обычная практика для тех лет. 288 тонн старинного чугуна пошло на хозяйственные нужды.

Обе фотографии сделаны с одной точки. _______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...