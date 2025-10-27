Хунхузы — китайская мафия, захватившая Дальний Восток Российской империи

В переводе с китайского «хунхуз» означает «красная борода». Считается, что так называл себя один из криминальных кланов Китая, члены которого для ограбления переодевались в иностранцев и использовали накладные бороды. Группировка стала влиятельной, а ее название стало нарицательным и обозначало любого разбойника с Северо-Востока Поднебесной.

К началу ХХ века хунхузы действовали не только в Китае, но и на Дальнем Востоке Российской империи. Братья по разбою

Хунхузы не подчинялись единому центру, а делились на кланово-мафиозные группировки. Наиболее известными и влиятельными бандами считались: «Волки», «Рассерженные псы» и «Змеиная голова». Мелкие группировки в поисках наживы бродили по пограничным территориям, а многочисленные отряды старались взять под контроль кусок территорию и собирать дань с местных крестьян. Одна из банд создала на китайско-корейской границе собственное государственное объединение — «хунхузскую республику Цзяпигоу». Отряды бандитов доходили до 500 бойцов, но есть сведенья и о более крупных группировках, которых вооружали японцы. Все хунхузы называли друг друга братьями, однако подчинялись жесткой иерархии. Действиями банды руководил вожак, власть которого была абсолютной, и для проведения крупных налетов группировки могли объединяться.

Оружие и рэкет

Хунхузы уделяли особое внимание своему вооружению, и часть награбленных денег использовали для покупки новых винтовок, револьверов, патронов, взрывчатки. В 1880 году большую партию ружей им поставил живший во Владивостоке немецкий купец по фамилии Кайзер.

Особенно опасны разбойники стали после Русско-японской войны. Дальний Восток оказался наводнен оружием, большая часть которого осела у хунхузов. Хунхузы, приговоренные к смертной казни

Зарабатывали бандиты угоном скота, ограблениями, разбоем, контрабандой, нелегальной добычей золота, похищениями и рэкетом. Жертвами хунхузов на российской территории становились как китайские мигранты, так и русские предприниматели.

Русский погром

Еще с середины ХIХ века хунхузские группировки начали постепенный захват Уссурийского края России. При этом они получали поддержку от маньчжурской династии Цин, которая боялась усиления российского влияния в регионе. Поддержали разбойников и местные китайские крестьяне, постоянно конфликтовавшие с русскими переселенцами и администрацией. В конце декабря 1867 года хунхузы перешли в наступление. Русские поселения и казацкие станицы в долине реки Сучан подверглись нападению. В акции участвовало несколько криминальных группировок, численность которых возросла за счет бедных китайских крестьян, желавших поживиться за счет богатых северян. Хунхузы действовали по заранее подготовленному плану и продвигались вдоль реки Монгуй, где убивали русских и корейских переселенцев. Побоище продолжалось четыре месяца, и остановил избиение беззащитных людей подполковник Яков Дьяченко. Его Уссурийский батальон Амурского казачьего войска смог перехватить инициативу и рассеял многочисленные отряды хунхузов.

Казаки не крестьяне

Известным примером действия хунхузов на российской территории стало их нападение в 1889 году на ферму поданного империи немецкого переселенца Фридольфа Гека. Дом фермера находился на противоположном от Владивостока берегу Амурского залива. Китайские разбойники пришли ночью, убили всех работников и семилетнего сына Фридольфа, а потом изнасиловали и повесили его русскую жену. Казнь хунхузов

Весной 1882 года хунхузы сожгли в заливе Пластун ферму немецкого колониста Купера. Они убили двоих сыновей фермера, перебили всех работников и украли имущества на 23 тысячи рублей. Остановить нашествие китайских бандитов удалось только после наплыва в регион казачьего населения. С 1863 году в крае было построено 29 станиц, которые населяли донские, волжские и кубанские казаки, объединенные в новое Уссурийское войско. Дальневосточные казаки Уссурийские казаки после охоты

Но грабить таких соседей было себе дороже: станичники сами перешли в наступление и стали громить китайских разбойников. Так сотня казаков Матвея Ножина, преследуя отряд хунхузов, перешел русскую границу и по ошибке разбила отряд китайской пограничной стражи. Хотя императорская администрация и не поощряла действия казаков, те собственными силами навели в крае относительный порядок.

Русские и кавказские хунзуны

В начале ХХ века китайские разбойники снова появились на Дальнем Востоке Российской империи. Вызвано это было Русско-японской войной, во время которой хунхузы поддерживали Токио и устраивали диверсии в русском тылу. Первое крупное столкновение произошло в городе Бодунэ, на который налетел отряд из 200 вооруженных бандитов. Когда налетчики увлеклись грабежом домов, к городу прибыла сотня казаков и солдат из состава стражи Китайско-восточной железной дороги. Китайские разбойники, взятые в плен стражей Китайско-восточной железной дороги

В ходе боя половину хунхузов перестреляли, а два десятка арестовали. Оказалось, что среди пленных было 7 кавказцев и несколько русских. Это были дезертиры и бывшие каторжники, после побега присоединившиеся к местным бандитам. В мае 1906 года банда из 50 хунхузов и 20 черкесов атаковала железнодорожную станцию Пограничную. Русские войска в Китае

Летом того же года крупная китайско-кавказская банда похитила в городе Харбин китайского купца. Осенью 1906 года русские и местные разбойники ограбили китайский банковский дом. Во время Первой мировой войны хунхузов активно вооружала Германия, но с началом в России революции они ушли в Восточные провинции Китая.