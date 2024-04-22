Как меня пыталась обмануть Мосэлектросеть

Сейчас идет работа по замене старых автоматических выключателей (автоматов) на лестничных площадках и в квартирах на новые. В связи с этим есть случаи обмана при их замене. Обманывать могут как организации, так и доморощенные электрики, которые в электрике могут совсем не разбираться. В интернете есть статьи, в которых говорится про такой обман, и авторы рассказывают свои истории, я же расскажу свою.

ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Однажды я залез в почтовый ящик и нашел там бумажку от МЭС Мосэлектросеть: Информационное уведомление от такого-то числа. Там было сказано, что мои «автоматические выключатели типа AE1031 (автоматы в щите) имеют признаки технического несоответствия» и они должны быть заменены в течение 30 дней во избежание пожароопасной ситуации.

Также были указаны:

Конкретный адрес проживания

Основание: Статья 543 ГК РФ от 28.04.2020 г.

Постановление правительства РФ от 03.04.2013 г. №290 и дополнение от 29.07.2020 г.

График работы.

Телефон.

Дело серьезное, не буду я ждать 30 дней, так как пожар может случиться в любую минуту, а обвинят меня, мол, не принял мер, не позвонил куда надо, не вызвал электриков…



Я работал электриком в метрополитене и знаю, как в таких случаях поступают пожарные. Они не бегут на подстанцию для снятия напряжения, а топором с длинной деревянной ручкой тупо перерубают входной кабель и заливают обесточенный щит сверху донизу водой или пеной. После них надо ждать пока это все высохнет и уже потом тратить целый день или больше на замену автоматов, внутренней проводки и перерубленного кабеля. Вот тут и задумаешься, быстро менять плохой автомат или подождать?..

ПРОВЕРКА

Я много слышал об обмане и аферистах, например, об установке стеклопакетов, мнимых электриках и решил проверить эту компанию или для начала хотя бы статьи, на которые они ссылались.

Статья 543 ГК РФ - Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования.

Постановление Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 - Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также правил их оказания и выполнения.

Вроде все правильно - такая статья и постановление существуют на самом деле, номера и даты совпадают.

Посмотрел рейтинг и отзывы организации Мосэлектросеть. Никаких отзывов об этой организации на официальных сайтах я не нашел. На момент написания этой статьи Мосэлектросеть работала менее 1 года.

И тут я вспомнил, что несколько лет назад у нас в щите на лестничной клетке электрики уже что-то делали. Я давно уже забыл про это, а вот сейчас вспомнил и открыл щит на лестничной площадке.

Автоматы в щите на лестничной площадке

Автоматами AE1031, как было написано в уведомлении от Мосэлектросеть, не пахло, все автоматы были типа EKF. Видно, что их тогда и заменили. Если бы я не знал, как выглядят автоматы AE1031, то наверняка позвонил бы в эту Мосэлектросеть.

Автоматы АЕ1031 и EKF

Цена автоматов и цена работы по их замене

Все же я позвонил по указанному телефону, чтобы узнать цены на автоматы и работу по их замене, и вот что мне сказали:

Стоимость двух автоматов (16 и 25 ампер) - 800 р.

Стоимость УЗО (Устройство защитного отключения) - 2500 р.

Стоимость работы - 2200 р.

Итого - 5500 р.

Залезаю в Яндекс-поиск и узнаю минимальную цену на автоматы, которые хочет поставить Мосэлектросеть:

Сайт: 220pro.ru

Далее узнаю цены за работу по замене и установке автоматов:

Сайт: Электрик на дом

А теперь подсчитаем:

Нужно: один автомат на 16 ампер, один на 25 ампер, УЗО, плюс работа по замене двух автоматов и УЗО. Всего (298+329+1654) + (340+340+600) =3561 р. А Мосэлектросеть запросила 5500 р. Чистая прибыль 5500-3561=1939 р.

Как правило автоматы ставят самые дешевые, а стоимость говорят завышенную, как и в моем случае. И поди проверь, если не знаешь куда смотреть или вообще не знаешь, что это за зверь такой «автомат» или автоматический выключатель, а тем более УЗО. Сколько скажут, столько и платишь.

ИСТОРИЯ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Длинное получилось вступление, но надеюсь, вы уже поняли, что вас может развести эта Мосэлектросеть, и узнали цены на автоматы и стоимость работ по их замене. Перехожу непосредственно к истории.

Поняв, что меня хочет развести Мосэлектросеть, мне захотелось наказать хотя бы одного его представителя. Так как все проживающие в подъезде и, как оказалось, во всем доме получили такое уведомление, я пригласил соседа Сашу поучаствовать в этом мероприятии. Позвонили в компанию по указанному номеру и согласовали день и время прихода электрика.

Я не просто так пригласил Сашу, а с определенной целью. Саша – бывший боксер, занимался армреслингом, под два метра ростом, косая сажень в плечах и бицепсы, что боксерские груши. А вдруг придет какой-нибудь амбал и просто вытрясет из меня деньги за «замену» уже замененных автоматов!?

И вот наступил день расплаты. За полчаса до прихода электрика мы с Сашей сидели у меня на кухне, пили чай и смотрели телевизор. Звонок в дверь, открываю. Стоит молодой парень с сумкой через плечо. «Я электрик, - говорит, - буду менять ваши автоматы в щите». «Ну, давай, меняй», - сказал я и пошел посмотреть, что же он будет там менять, если давно уже все поменяли!

Электрику очень не понравилось, что я пошел за ним. Говорит: «Я не люблю, когда стоят над душой. Вот сделаю свою работу, тогда и проверяйте». Логично. Я тоже не люблю, когда стоят над душой во время работы и удалился на кухню продолжать пить чай. Минут через десять опять звонок в дверь, на пороге стоял электрик: «Я все сделал, можете проверить наличие света в квартире» и протягивает мне квитанцию с суммой 5500 р.

Пошел проверять его работу. Открыл щит, все автоматы, как я и предполагал, стоят на месте. За все время его «работы» свет в квартире не гас, телевизор не отключался, хотя это должно быть в любом случае при демонтаже старого и установки нового автомата. Далее, в щите автоматы соседей по лестничной клетке стояли такие же, как у меня и получается, что он заодно поменял автоматы всем остальным!? Бред. Демонтировать все старые автоматы, установить DIN-рейку (железка для установки новых автоматов), установить новые автоматы, подключить – ну никак такая работа не займет 10 минут, а час-два. Также видно, что как стояли автоматы типа EKF, так и стоят.

Все это я высказал электрику, заодно показав ему фотографию установленных ранее автоматов. И вот тут начался наезд: «Мне нет дела до ваших соседей, может они заменили автоматы раньше. Ваши автоматы я заменил, свет в квартире есть, свою работу я выполнил, оплатите работу по замене автоматов», - говорит он и опять протягивает мне квитанцию. Но тут он посмотрел мне за спину и глаза его округлились. Я обернулся, в дверях, заполнив весь проем, нарисовался Саша. Почувствовав, что сейчас его будут «бить аккуратно, но сильно и, возможно, ногами», электрик из конторы Мосэлектросеть бросился вниз по лестнице с 11 этажа. Скриншот квитанции я не могу показать, так как этот доморощенный электрик унес ее с собой. И что интересно, никаких звонков из организации Мосэлектросеть мне потом не поступало.

ЩЕЛЬ МЕЖДУ АВТОМАТАМИ

Довольно часто доморощенные электрики из Мосэлектросети требуют заменить автоматы по причине наличия щели между автоматами. Хотя под видом электрика может выступать любой аферист.

Например, приходит к вам женщина с липовым удостоверением электрика и начинает капать на мозги, что обнаружена щель между автоматами в вашем щите. При этом может возникнуть землятресение, цунами, извержение вулкана, падение метеорита вам на голову, а если в щель попадет вода, то может возникнуть и пожар. А если вода в щели, не дай бог, замерзнет, то будет еще хуже - автомат разорвет, что приведет к еще большим разрушениям и, конечно, к пожару. Щель всегда находится, и вы платите деньги за ее устранение, а электрик просто делает вид, что занимается чем-то серьезным.

Вода, попавшая в смеситель, оставленный на даче на зиму, замерзая, может разорвать его корпус. Электрики Мосэлектросети утверждают, что если вода попала в автомат и там замерзла, то его корпус тоже может разорвать. Но как корпус автомата может заполниться водой до такой степени, что, превращаясь в лед, вода его разорвет? Это же не ведро, где может скапливаться вода! Механика, которая есть внутри автомата, может пострадать ото льда, но не корпус. Далее, автоматы стоят или в щите на лестничной площадке, или в квартире – какая уж тут минусовая температура и лед?! Автоматы в загородном доме стоят или в самом помещении, или на улице в специальных боксах и защищены от попадания в них воды, если только крыша не протекла.

Если автомат находится под напряжением, и в него попала вода, то он может сгореть, вызвать пожар, но щель между автоматами тут совершенно ни при чем. Но раз мы говорим о щели, то немного пофантазируем. Допустим, что вода каким-то образом появилась в щите, установленном на лестничной площадке, в квартире или загородном доме, попала в щель между автоматами и там замерзла.

Как бы плотно автоматы ни были придвинуты друг к другу, щель все равно будет. Как говорится, вода дырочку найдет. Застывшая там вода при расширении практически никакого заметного давления на корпусы соседних автоматов не окажет, так как ее очень мало.

Сделаем щель чуть больше, но так, чтобы там задерживалась вода благодаря своим физическим свойствам (смачиваемость, поверхностное натяжение и пр.). При этом образовавшийся лед уже окажет на стенки автоматов заметное давление. Но что произойдет? Автоматы закреплены на дин-рейке не намертво, они за нее просто цепляются и могут по ней скользить туда-сюда, поэтому вода, расширяясь при замерзании, сдвинет автоматы в сторону на миллиметр или даже меньше и ничего страшного не произойдет.

Сделаем щель еще больше. Тут и говорить нечего. Вода в такой щели не задержится и превращаться в лед будет нечему.

Таким образом, вода, попавшая в щель между автоматами, никакого урона не принесет, тем более не вызовет, как утверждают доморощенные электрики из Мосэлектросети, пожар. К тому же ей надо как-то замерзнуть. Даже если щель между автоматами есть, то можно, не вынимая их из дин-рейки, просто придвинуть их рукой вплотную друг к другу. О замене самих автоматов вообще не может быть и речи.

Автоматы и Дин-рейка

Посмотрите на зазор между автоматами, показанный на фото. Можно сказать, что это огромная щель. Где-то сантиметров 15, если не больше, а ведь все сделано правильно. Можно раздвинуть и другие автоматы, только в этом нет смысла. Вдруг понадобится добавить еще автомат, а места не будет и опять придется их сдвигать.

ВЫВОД

Наверняка вы уже поняли, что эта бумажка-уведомление от компании Мосэлектросеть или Мосэнергосеть - обман, рассчитанный на доверчивых людей, которые не знают, чем отличается автоматический выключатель (автомат) от УЗО, не знают сколько они стоят и сколько стоит работа по их установке или замене. Надеюсь, вы также поняли, что делать с такой бумажкой и что отвечать на звонки из компании Мосэлектросеть по этому поводу.

Компания Мосэлектросеть уже ликвидирована, а жители до сих пор получают уведомления о срочной замене автоматов. Также ликвидирована компания Мосэнергосеть, хотя, я думаю, что это одна и та же контора.

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