Последние дни на фронте

Кадры из освобожденного района Самолет, где на крыше укрепрайона "Тетрис" были вывешены флаги России и ЧВК "Вагнер".

Как рассказали "музыканты", ушедшие украинские боевики пытались сбить флаг минометами, но ничего не получилось. "Сразу установили наш флаг, чтобы всему миру показать: это наша земля, а не каких-то там нацистов".

https://t.me/orchestra_w/6801



Стрелков и другие недалекие эксперты начали ныть, что победа в Бахмуте пиррова, что все это бесполезная суета и тлен.

И если со Стрелковым все понятно, он занимает такую позицию в связи с глубокой личной неприязнью к Пригожину, то завывания других вызваны исключительно непониманием ситуации или принадлежностью к партии слива.

Освобождение Бахмута имеет важное значение, город стратегически важен с точки зрения политической, Зеленский сам назначил его неприступной крепостью и приказал удержать любой ценой невзирая на потери. Бахмут стал мерилом боеспособности ВСУ для Запада и всего мира. Объединенные банды украинских нацистов и НАТО потерпели поражение от русской ЧВК. ВСУ понесли катастрофические потери, Вагнера продемонстрировали блестящую военную школу, которая превращала вчерашних ЗК в решительных штурмовиков. Потери украинских формирований в разы больше, чем у русской ЧВК.

В Бахмуте перемололи не только обычных мобилизованных, но и цвет украинского спецназа из ГУР и ССО. Бахмут психологически надломил ВСУ.

Ооставление Бахмута силами ВСУ открывает русским войскам прямой путь длинною 30 км на Краматоско-Славянскую агломерацию , которая является важным узлом военной логистики для Армии Украины. От Бахмута до Покровска/Краснограда , через который проходит трасса Е50, которая является основной ветвью операционных линий ВСУ на Юго-западном направлении - примерно 69 км.

Во время освобождения Бахмута вскрылись серьезные проблемы в организации русской армии, очевидны они были и раньше, но благодаря Бахмуту о них начали говорить прямо и открыто, называя фамилии. Это наверное самое ценное для России.

Естественно, чтобы воспользоваться всеми преимуществами от взятия города, сперва нужно отразить контрнаступление врага, но это другая история

https://t.me/rsotmdivision/7437

Легендарный командир 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Ратибор водрузил с бойцами флаги "Вагнера" и России на крыше многоэтажки на последней улице Бахмута, объявляя город освобождённым. Ратибор со своим отрядом присоединился к спецоперации из Африки - он прибыл из Ливии - и провёл на Украине 427 дней.

https://t.me/dnrlnrruss/1350

224 дня русской славы — новый плакат Readovka, посвящённый беспримерному подвигу русского оружия. 80 тысяч обороняющихся против 26 тысяч атакующих. Девять пехотных, три артиллерийские и две танковые бригады. Четыре бригады теробороны и четыре бригады хвалёной «гвардии наступа». Бригада егерей, целые полки спецназа, национальные батальоны из недобитых ичкерийцев, змагаров и грузин. Иностранный легион из сотен наёмников и инструкторов НАТО. Все они были просто перемолоты: устлали собой «дорогу смерти», остались под руинами кварталов, легли в чернозём у окраин.

Украинцы объявили Бахмут крепостью. Они высокомерно рассказывали, что русские никогда не возьмут город. Они бросили на его оборону всё, что могли — от мяса из насильно мобилизованных до элиты ССО и натовских инструкторов.

Но русские всё равно победили.

Представляем вашему вниманию новый плакат Readovka, посвящённый беспримерному подвигу русского оружия.

https://t.me/readovkaru/3365

Еще один рисунок

https://t.me/mydrawingdiary/303

Командиры штурмовых отрядов «Оркестра», которые вместе со своими бойцами брали Бахмут.

- Ратибор, командир 1-го штурмового отряда, Герой России, Герой ЛНР, Герой ДНР, в компании с первых дней ее организации.

- Арадан, командир штурмового отряда. Находится в этом конфликте с 2014 года, начинал в составе 6-го казачьего полка, после перешел в компанию.

- Зомби, командир штурмового отряда, Герой России, и наравне с Ратибором ветеран и участник всех походов. Как и Ратибор, стоял у истоков компании.

- Механ, командир 5-го штурмового отряда, сменил тяжело раненого Салема, Герой России, в компании с 2014 года.

- Салем, командир 5-го штурмового отряда, Герой России. Получил тяжелое ранение, в результате чего потерял руку. Каждый из них имеет за плечами колоссальный опыт боев на Северном Кавказе, Сирии, Ливии, ЦАР, а теперь и 427 дней боев на СВО. А количество орденов на четверых перевалило за двадцать.

https://t.me/ok_spn/24680

Еще один легендарный командир ЧВК Вагнер, который захватывал Соледар.

СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ

Итак, свершилось. После 224 дней ожесточенных боев основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что город Артемовск (бывший Бахмут) полностью перешел под контроль штурмовых отрядов.

За эти дни «вагнера» прошли в буквальном смысле сквозь огонь. Благодаря эффективным и успешным действиям «оркестра» ВСУ потеряли огромное количество солдат и офицеров, существенно растеряв свой кадровый ресурс. Данные наших коллег из @z_arhiv в этом смысле показательны: против ЧВК «Вагнер» был брошен наиболее злобный и агрессивный кусок подготовленных и мотивированных подразделений ВСУ. Итог немного предсказуем: по имеющимся данным, уже в феврале-марте общее число невозвратных потерь украинской армии перевалило за 35 тысяч человек. Ждем теперь общую статистику по «бахмутской мясорубке».

Кстати – Артемовск теперь официально вернул свое название, и теперь топоним «Бахмут» мы увидим только в контексте той самой операции «Бахмутская мясорубка». Конечно, сейчас штурмовым отрядам «Вагнера» предстоит зачистка, Артёмовск еще предстоит полностью разминировать – и, как правильно подметил @boris_rozhin, этот процесс займет месяцы. Конечно, в скором времени предстоит задуматься о восстановлении города и возвращении жителей, и я уверен, что этот вопрос в ближайшее время также будет решен.

Битва за Артемовск однозначно стала самой знаковой в течении всего хода СВО. Мы видели, как отряды «музыкантов» методично, шаг за шагом, шли к исполнению задачи. Все эти события проходили буквально у нас на глазах – благодаря репортажам наших коллег из зоны боевых действий. И безусловно, парни из «Вагнера» совершили настоящий воинский подвиг – вопреки всем тяготам и невзгодам, несмотря на ожесточенное сопротивление противника (которого по итогу отметил Пригожин в своей речи на взятие Артемовска).

Но все это – лишь одна сторона битвы. Еще одно ожесточенное сражение происходило внутри наших позиций, в глубоком тылу. Эта битва ознаменовалась теперь уже легендарным кличем ДайСнарядыВагнерам , который поддержали люди по всей России и за ее пределами. Эта битва – с проржавевшей бюрократической системой, которая не могла никак адаптироваться к новым условиям ведения войны, к новым требованиям к эффективности, к новым требованиям в логистике и снабжении.

В итоге «вагнера» и эту битву за Артёмовск триумфально выиграли – даже несмотря на то, что воевали меньшим числом и с мизерным количеством боеприпасов. Согласно данным, озвученным Пригожиным, если брать методику расчетов, принятую Генштабом, то «вагнера» должны были бы в теории брать Артёмовск 23-кратно увеличенным составом, а вооружения должно было быть в 27 раз больше. Но даже с тем, что имели штурмовые подразделения на руках, им удалось пройти сквозь невозможное.

Битва за Артёмовск завершилась победой. Впереди у парней из «Вагнера» - зачистка города, перегруппировка и заслуженный отдых. Однако мы уверены, что следующие победы «оркестра» уже не за горами – когда Родина позовет, бравые воины «Вагнера» вновь встанут на защиту нашей Родины и русских людей.

И снова пройдут сквозь огонь и воду, сквозь позиции противника. Сквозь невозможное…

https://t.me/riafan_everywhere/18631

Б А Х М У Т

это фото войдёт в историю

https://t.me/riafan_everywhere/18632

И тут же появился плакат!

https://t.me/dazbastadraw/3350

Артемовск после завершения городских боев. Бои идут теперь к западу от города.

https://t.me/boris_rozhin/86465

Очень радует когда вижу молодёжь, которая равняется на лучших из лучших, а не на Моргенштерна и ему подобных

https://t.me/c/1524001401/9726

Бахмут наш. А дальше? Впереди самый сложный этап – биться с остервенелыми.

Сегодня лидер украинских неонацистов Владимир Зеленский признал, что боевики Бахмут больше не контролируют. Впрочем, тут же он попытался успокоить украинцев – сказал, что город практически разрушен…

Не знаем, должно ли это было взбодрить тех на Украине, кто терял близких в бессмысленном противостоянии. Ведь с самого начала было ясно, что переломить ситуацию ВСУ не смогут. Вчера же точка в вопросе освобождения города была поставлена. С заявлением выступил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - "оркестранты" выходят из города после удачного штурма, а удержанием займутся регулярные войска.

Для ВС России взятие Бахмута влечёт за собой непростые задачи. О них в комментарии для Царьграда рассказал заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса (СДД) Дмитрий Джиникашвили:

"Парни с "Оркестра" молодцы. Сделали одно из самых тяжёлых дел. Но сейчас ждут ещё сложнее задачи. Главное – удержать Бахмут. С учётом того, что на флангах обстановка не легче… Там – на флангах, очень много разрозненных подразделений, связь не самая надёжная в тех местах, с некоторыми подразделениями она вообще отсутствует. И с двойным, а то и с тройным остервенением ВСУ бросятся как раз на фланги. Так как сам Бахмут является выступом вперёд. И в случае успешного продавливания флангов, Бахмут могут взять в кольцо. Так что главное – отстоять, выдержать фланговые удары и выровнять линию фронта вдоль Бахмута".

https://t.me/tsargradtv/44394

Наши везде

https://t.me/rsotmdivision/7446



Ратибор легендарная личность в ЧВК Вагнер. Он воюет с 2014 года в компании. Герой России. Командир Ратибор вручил золотую монету ЧВК "Вагнер" отличившимся при освобождении Бахмута бойцам. "Эта монета означает, что этот человек бесстрашный, этот человек первым влетает в окоп чуть ли не в рукопашную". Все героически сражавшиеся "музыканты" будут представлены к внутренним наградам компании.

Сейчас Денис Пушилин намерен выпустить медаль за взятие Артемовска. Евгений Пригожин подчеркивает, что она должна быть выдана только тем, кто действительно участвовал в битве за Бахмут.

В истории уже был негативный опыт, когда за успешный штурм сирийской Пальмиры, награды выдали всем подряд, даже секретаршам на Фрунзенской, но забыли о главных участниках боев - о "музыкантах".

https://t.me/orchestra_w/6815

- Вы первые, кто зашли в Бахмут. 224 дня длилась операция "бахмутская мясорубка", и вот вы, "музыканты", которых знает весь мир, сыграли в этой "симфонии войны" заключительный аккорд.

Бойцам ЧВК "Вагнер" были вручены памятные медали "Бахмутская мясорубка", которыми отмечают участников битвы за Бахмут. 20 мая 2023 года Бахмут полностью перешел под контроль ЧВК "Вагнер".

https://t.me/razgruzka_vagnera/118

Главное событие 2023 года на фронтах специальной операции на первых полосах мировой прессы. ㅤ "Вагнер" творит историю

https://t.me/orchestra_w/6818

"Наши убитые товарищи захораниваются без наград, потому что бюрократы-чиновники не выдают их вовремя".

Как сообщил Евгений Пригожин, бойцы ЧВК "Вагнер" не получают заслуженных кровью наград. Сейчас в компании вынуждены выдавать погибшим и отслужившим контракт бойцам медали-дубликаты из-за имеющейся бюрократии. При этом руководство Минобороны сформировало в короткие сроки списки для вручения государственных наград за взятие Бахмута.

https://t.me/orchestra_w/6832

Бахмут. Артемовский завод шампанских вин. 21 мая 2023 года Побывали в одном из самых крупных заводов Европы по производству шампанского. Весь цикл производства располагается глубоко под Бахмутом на глубине 72 м в гипсовых штольнях. Это и спасло завод и продукцию от разрушения. Масштаб увиденного впечатляет. Миллионы нетронутых бутылок шампанского пылятся в лабиринтах подземелья.

https://t.me/riafan_everywhere/18648

Бахмут наш.

Теперь это Артемовск. Только что вернулся оттуда. Сходил на улицу Юбилейная, по которой уходит дорога на Часов Яр. Теперь делаю репортаж о том, как брали Артемовск.

Вкратце об обстановке.

По сравнению с днями, когда штурм ещё проводился, в разы снизилось количество обстрелов со стороны противника.

Хотя редкие попытки со стороны ВСУ хоть куда-то попасть из артиллерии ещё отмечаются. Преимущественно, они бьют по самым окраинам города. Возможно, они надеются выбить вагнеров из удерживаемых ими позиций. Ну, я в детстве, наверное, меньше в деда Мороза верил, чем они сейчас надеются, что смогут выбить "оркестр" оттуда.

В целом, по сравнению с тем, что было раньше, сейчас в городе тишина.

Вагнера отогнали всушек, нациков и наёмников куда-то далеко за пределы города и теперь те даже не пытаются контратаковать.

В день объявления победы ещё были небольшие казусы. Украинские медиа и ВСУ заявили, что остаются в городе Звучали заявления, что всу-шки ещё находятся на каких-то промышленных объектах, имеющих стратегическое значение.

Что было в реальности. ВСУ-шки решили попробовать отбить нафиг не нужную заправку, которая стоит на трассе за границами Артемовска, ну, и зацепиться там.

Туда примчалась "бешеная машина". Из неё выгрузились несколько человек, они попытались занять какие-то позиции.

Вагнера тут же отработали по этой заправке и эти "бессмертные" идиоты моментально оттуда сбежали. Собственно, на этом закончилась история с попыткой закрепиться на "важном промышленном" объекте, на котором нет даже малейшей возможности укрыться от арты.

Наверное, это была последняя агония украинского генералитета.

Что будет потом с этой заправкой не знаю. Думаю, её будут укреплять, но уже армейцы, которым будут переданы позиции в Артемовске. Если она считается "важным стратегическим" объектом, уверен, как-нибудь её укрепят. Впрочем, она и сейчас хорошо контролируется.

https://t.me/voenkors/406

«Из этого офиса в 2014 году отправились первые бойцы ЧВК «Вагнер» на Донбасс»

Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта.

https://t.me/ok_spn/24737

Воины-освободители, штурмовики ЧВК "Вагнер" делятся своими ощущениями после освобождения Бахмута.

По словам бойцов, готовились ко всему, но верили в лучшее. "Эмоции, наверное, как у дедов в Берлине в 1945 году".

https://t.me/orchestra_w/6858

Артемовск. ДНР.

Фото военкора Симонова. Бойцы ЧВК «Вагнер» развернули флаг Донецкой Народной Республики в Артемовске.

https://t.me/brussinf/6071

Баннеры от донецких художников-студентов в честь освобождения Артёмовска

https://t.me/orchestra_w/6869

"Евгений Пригожин встретился с представителями приграничных областей и обсудил проблемы".

Давай Викторович, тебя уважают и ценят.

А теперь подумайте, какая сила вокруг него консолидируется.

Вот то-то и оно...

https://t.me/boris_rozhin/86816

Как всегда тема с комментариями Пригожина Евгения Викторовича не в рассылке. Можно ознакомится тут: Пригожин отвечает на вопросы

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