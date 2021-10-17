Последнее пристанище крейсера «Мурманск», бывшего гордостью советского флота

«Мурманск» - легкий крейсер советского, а затем российского Северного флота. В своем последнем походе корабль оторвался от буксиров и был выброшен волнами на скалы.

В норвежском фьорде 210-корабль стал местной достопримечательностью и понемногу ржавел у скалистого берега, пока о нем снова не вспомнили. Полное водоизмещение «Мурманска» 16300 тонн, длина - 210 м, ширина - 22 м, осадка - 7,26 м.

Легкий крейсер «Мурманск» был заложен в Северодвинске в 1953 году и введен в эксплуатацию 22 сентября 1955 года. Он был построен согласно программе наполнения советского флота новыми линкорами и крейсерами в самый разгар Холодной войны. Корабли проекта 68-бис – это 210-метровые артиллерийские крейсеры с мощной броней и высокой скоростью, живучестью, автономностью. Всего было построено и вступили в строй 14 крейсеров этого проекта, которые служили на всех флотах СССР. В четырех башнях «Мурманск» расположены 12 орудий главного калибра. Стремительные обводы позволяли крейсеру достигать скорости в 32,5 узла (около 60 км/ч).

Главное вооружение корабля – 12 орудий 152 мм, размещенные в четырех башнях, а также многочисленные орудия меньшего калибра, торпеды и мины. Двигатели корабля суммарной мощностью 110 000 л.

с. позволяли ему ходить со скоростью до 60 км/ч. Экипаж, необходимый для обслуживания корабля, насчитывал 1250 человек.

Крейсер «Мурманск» был гордостью Северного флота, его артиллеристы много лет подряд завоевывал призы за лучшую стрельбу. Много десятилетий корабль нес службу, выполняя различные задачи. Вскоре после кораблекрушения. Самая знаменитая фотография крейсера «Мурманск».

Но всему когда-то приходит конец. После списания крейсер «Мурманск» в 1994 году был продан в Индию на металлолом. Но он так и не ушел далеко от места своей службы. Когда корабль тащили на буксире мимо северных берегов Норвегии, он сорвался с тросов и был выброшен волнами на скалы. Обычно в таких случаях остовы кораблей быстро разбиваются зимними штормами, но «Мурманск» продержался почти двадцать лет. Затонувший «Мурманск» возле норвежского поселка Сёрвэр. Боевая рубка и башни, возвышающиеся над водой. Флаг ВМФ СССР над крейсером «Мурманск». У берегов Норвегии, 2008 год.

За это время «Мурманск» поржавел и стал привлекательной целью для туристов. Его мостик и башни высоко возвышались возле норвежского скалистого берега в фьорде. Спустя время местное население, особенно рыбаки, стали жаловаться на повышение уровня радиации в водах вокруг корабля. В 2009 году власти Норвегии, устав от проблем с бывшей «гордостью» советского ВМФ, финансировали разделку крейсера. Ржавеющий остов «Мурманска». Затопленный крейсер «Мурманск» у берегов Норвегии, 2005 год. Крейсер «Мурманск» у скалистых берегов Норвегии. Затонувший «Мурманск» возле норвежского поселка Сёрвэр. Крейсер «Мурманск» у берегов Норвегии, 2008 год. Крейсер «Мурманск» в возведенном вокруг него сухом доке.

Фирма AF Decom построила массивный волнолом и сухой док вокруг «Мурманска», чтобы получить к нему доступ по суше. К 2012 году док осушили и началась разборка крейсера с помощью спецтехники. К следующему году крейсера «Мурманск» не стало. Искусственный сухой док вокруг затонувшего российского крейсера «Мурманск». Крейсер «Мурманск» в осушаемом сухом доке. Крейсер «Мурманск» на разборке в сухом доке у берегов Норвегии. Специальная техника на разборке крейсера «Мурманск». Горы металла - все, что осталось от крейсера «Мурманск».

https://novate.ru/blogs/081216/39122/