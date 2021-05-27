Россия наказала Англию, отказавшись продлить "Северный поток" до ее берегов

Газпром и "Бритиш Петролеум" договорились о продлении "СП" до Норвича. Две нитки на 40 млрд. кубов. Своя добыча в Англии быстро истощается. У Катара и США покупать дорого. Работы начались. Но вскоре британцы стали "мутить" ...

Символическое открытие «Северного потока» 8 ноября 2011

Предыстория:

Вернемся назад. Год 2011. 8 ноября состоялось символическое открытие "СП" (смотрите фото выше) Запустили первую нитку. А 8 октября следующего года запустили и вторую. Конечная точка морского участка - побережье Германии в районе АЭС Грайфсвальд.

Так вот. В том же, 2012-м году британская "БП" предложила Газпрому совместный проект по протяжке еще двух ниток до графства Норфолк.

Дело в том, что своя добыча на острове истощалась очень быстрыми темпами. Уже тогда Англия почти половину газа покупала за рубежом (в основном - Катар) А сейчас своего газа лишь 30%. Скоро и совсем усохнет. И британцам позарез надо было диверсифицировать поставки, дабы не зависеть от одного поставщика. Кстати, Катар стал ориентироваться на Азию (там выгоднее) И лишнего газа у него просто нет. Российский же "трубный" газ намного дешевле плюс стабильность.

Окей, ударили по рукам. И стали готовить тех. документацию. Планировалось в 2014-м начать стройку (около тысячи километров). Через два года - закончить. И все будут довольны.

Смотрите ниже предполагаемый маршрут газопровода (с сухопутным участком через Данию) Кстати, планировалась еще и боковая ветка до Нидерландов.

Планируемое продолжение трубопровода "СП" до берегов Великобритании.

А теперь самое интересное:

После известных событий в 2014-м году начались проблемы. Хотя Девид Кэмерон (тогдашний премьер-министр Англии) и заявил, что политика не повлияет на реализацию проекта - на деле все вышло иначе.

Англичане стали ... как бы помягче сказать - задирать нос. Настала эпоха санкций, где англосаксы выступали в роли ярых "закоперщиков".

Помните тогдашний "расклад"? Якобы тотальная изоляция России, "экономика в клочьях" ... Ждали, что страна вот-вот рухнет под гнетом санкций и тогда можно "брать ее немытыми руками". И британцы решили:

Нечего с ними церемониться!

И начались бесконечные требования уступок. - Это хотим, то хотим ... Дошло до того, что англичане пожелали единоличного права разработки газового месторождения в Карском море, которое будет обеспечивать наполнение трубы.

Наши терпели и пытались "искать консенсус". Почти два года тянулся этот торг. Но вот в декабре 2016-го европейский суд отменил решение Евро-комиссии о допущении Газпрома к незадействованным мощностям газопровода "Оpal". Он ведь заполнен лишь наполовину. И наши хотели пустить газ по свободным емкостям. С Евро-комиссией договорились. Но поляки подали иск в Евро-суд и ... тот отменил решение.

Так вот. Одним из самых яростных противников допуска Газпрома в "Опал" была Англия. Именно она сильно давила на суд. Возможно без этого "натиска" решение было бы иным. Кто знает ...

Так не доставайся же ты никому!

Зачем они это сделали? Скорее всего две причины.

а) желание угодить Америке

б) поставить Россию в сложное положение. Раз Газпром теряет возможность дополнительного транзита - будет проще на него давить насчет уступок по "английскому проекту".

Неожиданный афронт

И вдруг как гром среди ясного неба. На пресс-конференции С. Куприянов (пресс-секретарь правления Газпрома) заявляет следующее:

Россию не пустили в "Оpal". Посему мы не заинтересованы в продолжении "Северного потока" до Великобритании. Мы имеем около 60 миллиардов кубометров транзита и считаем, что этого достаточно. Проект закрыт.

Сказать, что у кое-кого глаза вылезли из орбит - это ничего не сказать. Англосаксы уже потирали ладоши и готовились принимать капитуляцию. И вдруг "Давай до свидания!". Кто бы мог подумать ...

Вот такая история об английском конфузе. А не надо на Россию давить!

И осталась бабка у разбитого корыта ...

Но и это еще не всё!

На Западе наступает прозрение. Начинается большой шум о том, что Россия просто воспользовалась санкциями США, чтобы отложить ввод трубы в эксплуатацию из-за низких цен на топливо. Именно потому "Черский" и плыл до Балтики целый год ...

Одна за другой в западных СМИ появляются статьи с "разоблачением" очередного хитрого плана Путина.

Русские специально тормозили "Северный поток-2"!!!

Верно ли это или опять байки? Что ж, давайте разберемся.

Вернемся в прошлое. 21 декабря 2019 компания Allseas заявила об остановке работ на «СП-2» из-за угрозы американских санкций.

Что было дальше?

Россия подписала-таки договор о транзите, который был воспринят как ее тотальное поражение. Пять лет транзита, минимум 40 млрд. кубов в год. "Качай или плати". Очень обидно.

А самое обидное - о введении этих санкций было известно ЗАРАНЕЕ! Все знали что их введут. Стало быть, можно было подготовиться заранее. И за пару месяцев перегнать "Черского" на Балтику. Ну и сопровождающие суда подготовить.

Лично я тогда просто разводил руками. Ну как так-то? Как мог ТАКОЕ проспать наш мудрый президент. А главное:

Почему никто не наказан ??? Где полетевшие головы?

Дальше совсем странное. "Черский" наконец-то поплыл. Но! Очень медленно и совсем не туда. Вместо спокойного плавания по Севморпути, он двинулся к Африке и стал застревать на месяцы в разных портах. Объяснялось ЭТО опасением санкций. Очень смешно ...

Возникло ощущение, что "Поток" вообще решили не достраивать! Лениво зевали.

Вам разрешение нужно для "Фортуны"? - Ладно, как-нибудь сделаем.

Погода плохая? - Значит "Фортуна" отдохнет.

Ой, уже сезон закончился? - Значит, в следующем ...

И вот теперь -то становится понятна причина такой неспешности. Все просто. Знаете сколько тогда стоил газ? 70 за 1000 кубов. А знаете сколько сейчас? Уже до 300 дошло. И продолжает расти.

Так вот. Если бы Россия запустила "Поток" раньше, то цена и сейчас была бы 70! Вот такая арифметика.

Сейчас что? Россия выкупает "законные" 40 лярдов транзита у Украины. Ну еще "пару копеек" выкупила, чисто для защиты от Стокгольма. И всё! А все знают, что после холодной зимы у Европы в газохранилищах пусто. А заполнять - нечем. Газу дают ровно столько, чтобы закрыть насущные потребности. А как же хранилища?

Ждите запуска трубы!

Вот они и ждут. Очень-очень. Боятся замерзнуть. Именно потому Байден дал "задний ход" с санкциями и смирился с достройкой трубы. Ибо Европа не простит ему холодную зиму. Так что ... куда деваться.

Вот так. Кажется Россия опять перехитрила хитромудрых "партнеров".

https://zen.yandex.ru/media/amarant/za-chto-rossiia-nakazala...

https://zen.yandex.ru/media/amarant/rossiia-soznatelno-tormo...