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Россия наказала Англию, отказавшись продлить "Северный поток" до ее берегов

Газпром и "Бритиш Петролеум" договорились о продлении "СП" до Норвича. Две нитки на 40 млрд. кубов. Своя добыча в Англии быстро истощается. У Катара и США покупать дорого. Работы начались. Но вскоре британцы стали "мутить" ...

Символическое открытие «Северного потока» 8 ноября 2011
Символическое открытие «Северного потока» 8 ноября 2011

Предыстория:

Вернемся назад. Год 2011. 8 ноября состоялось символическое открытие "СП" (смотрите фото выше) Запустили первую нитку. А 8 октября следующего года запустили и вторую. Конечная точка морского участка - побережье Германии в районе АЭС Грайфсвальд.

Так вот. В том же, 2012-м году британская "БП" предложила Газпрому совместный проект по протяжке еще двух ниток до графства Норфолк.

Дело в том, что своя добыча на острове истощалась очень быстрыми темпами. Уже тогда Англия почти половину газа покупала за рубежом (в основном - Катар) А сейчас своего газа лишь 30%. Скоро и совсем усохнет. И британцам позарез надо было диверсифицировать поставки, дабы не зависеть от одного поставщика. Кстати, Катар стал ориентироваться на Азию (там выгоднее) И лишнего газа у него просто нет. Российский же "трубный" газ намного дешевле плюс стабильность.

Окей, ударили по рукам. И стали готовить тех. документацию. Планировалось в 2014-м начать стройку (около тысячи километров).

Через два года - закончить. И все будут довольны.

Смотрите ниже предполагаемый маршрут газопровода (с сухопутным участком через Данию) Кстати, планировалась еще и боковая ветка до Нидерландов.

Планируемое продолжение трубопровода "СП" до берегов Великобритании.
Планируемое продолжение трубопровода "СП" до берегов Великобритании.

А теперь самое интересное:

После известных событий в 2014-м году начались проблемы. Хотя Девид Кэмерон (тогдашний премьер-министр Англии) и заявил, что политика не повлияет на реализацию проекта - на деле все вышло иначе.

Англичане стали ... как бы помягче сказать - задирать нос. Настала эпоха санкций, где англосаксы выступали в роли ярых "закоперщиков".

Помните тогдашний "расклад"? Якобы тотальная изоляция России, "экономика в клочьях" ... Ждали, что страна вот-вот рухнет под гнетом санкций и тогда можно "брать ее немытыми руками". И британцы решили:

  • Нечего с ними церемониться!

И начались бесконечные требования уступок. - Это хотим, то хотим ... Дошло до того, что англичане пожелали единоличного права разработки газового месторождения в Карском море, которое будет обеспечивать наполнение трубы.

Наши терпели и пытались "искать консенсус". Почти два года тянулся этот торг. Но вот в декабре 2016-го европейский суд отменил решение Евро-комиссии о допущении Газпрома к незадействованным мощностям газопровода "Оpal". Он ведь заполнен лишь наполовину. И наши хотели пустить газ по свободным емкостям. С Евро-комиссией договорились. Но поляки подали иск в Евро-суд и ... тот отменил решение.

Так вот. Одним из самых яростных противников допуска Газпрома в "Опал" была Англия. Именно она сильно давила на суд. Возможно без этого "натиска" решение было бы иным. Кто знает ...

  • Так не доставайся же ты никому!

Зачем они это сделали? Скорее всего две причины.

а) желание угодить Америке

б) поставить Россию в сложное положение. Раз Газпром теряет возможность дополнительного транзита - будет проще на него давить насчет уступок по "английскому проекту".

Неожиданный афронт

И вдруг как гром среди ясного неба. На пресс-конференции С. Куприянов (пресс-секретарь правления Газпрома) заявляет следующее:

  • Россию не пустили в "Оpal". Посему мы не заинтересованы в продолжении "Северного потока" до Великобритании. Мы имеем около 60 миллиардов кубометров транзита и считаем, что этого достаточно. Проект закрыт.

Сказать, что у кое-кого глаза вылезли из орбит - это ничего не сказать. Англосаксы уже потирали ладоши и готовились принимать капитуляцию. И вдруг "Давай до свидания!". Кто бы мог подумать ...

Вот такая история об английском конфузе. А не надо на Россию давить!

  • И осталась бабка у разбитого корыта ...

Но и это еще не всё!

На Западе наступает прозрение. Начинается большой шум о том, что Россия просто воспользовалась санкциями США, чтобы отложить ввод трубы в эксплуатацию из-за низких цен на топливо. Именно потому "Черский" и плыл до Балтики целый год ...

Слева Владимир Путин, справа - трубоукладчик "Академик Черский"
Одна за другой в западных СМИ появляются статьи с "разоблачением" очередного хитрого плана Путина.
  • Русские специально тормозили "Северный поток-2"!!!

Верно ли это или опять байки? Что ж, давайте разберемся.

Вернемся в прошлое. 21 декабря 2019 компания Allseas заявила об остановке работ на «СП-2» из-за угрозы американских санкций.

Что было дальше?

Россия подписала-таки договор о транзите, который был воспринят как ее тотальное поражение. Пять лет транзита, минимум 40 млрд. кубов в год. "Качай или плати". Очень обидно.

А самое обидное - о введении этих санкций было известно ЗАРАНЕЕ! Все знали что их введут. Стало быть, можно было подготовиться заранее. И за пару месяцев перегнать "Черского" на Балтику. Ну и сопровождающие суда подготовить.

Лично я тогда просто разводил руками. Ну как так-то? Как мог ТАКОЕ проспать наш мудрый президент. А главное:

  • Почему никто не наказан ??? Где полетевшие головы?

Дальше совсем странное. "Черский" наконец-то поплыл. Но! Очень медленно и совсем не туда. Вместо спокойного плавания по Севморпути, он двинулся к Африке и стал застревать на месяцы в разных портах. Объяснялось ЭТО опасением санкций. Очень смешно ...

Возникло ощущение, что "Поток" вообще решили не достраивать! Лениво зевали.

  • Вам разрешение нужно для "Фортуны"? - Ладно, как-нибудь сделаем.
  • Погода плохая? - Значит "Фортуна" отдохнет.
  • Ой, уже сезон закончился? - Значит, в следующем ...

И вот теперь -то становится понятна причина такой неспешности. Все просто. Знаете сколько тогда стоил газ? 70 за 1000 кубов. А знаете сколько сейчас? Уже до 300 дошло. И продолжает расти.

Так вот. Если бы Россия запустила "Поток" раньше, то цена и сейчас была бы 70! Вот такая арифметика.

Сейчас что? Россия выкупает "законные" 40 лярдов транзита у Украины. Ну еще "пару копеек" выкупила, чисто для защиты от Стокгольма. И всё! А все знают, что после холодной зимы у Европы в газохранилищах пусто. А заполнять - нечем. Газу дают ровно столько, чтобы закрыть насущные потребности. А как же хранилища?

  • Ждите запуска трубы!

Вот они и ждут. Очень-очень. Боятся замерзнуть. Именно потому Байден дал "задний ход" с санкциями и смирился с достройкой трубы. Ибо Европа не простит ему холодную зиму. Так что ... куда деваться.

Вот так. Кажется Россия опять перехитрила хитромудрых "партнеров".

https://zen.yandex.ru/media/amarant/za-chto-rossiia-nakazala...

https://zen.yandex.ru/media/amarant/rossiia-soznatelno-tormo...

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