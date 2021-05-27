Россия наказала Англию, отказавшись продлить "Северный поток" до ее берегов

Газпром и "Бритиш Петролеум" договорились о продлении "СП" до Норвича. Две нитки на 40 млрд. кубов. Своя добыча в Англии быстро истощается. У Катара и США покупать дорого. Работы начались. Но вскоре британцы стали "мутить" ...
Предыстория:
Вернемся назад. Год 2011. 8 ноября состоялось символическое открытие "СП" (смотрите фото выше) Запустили первую нитку. А 8 октября следующего года запустили и вторую. Конечная точка морского участка - побережье Германии в районе АЭС Грайфсвальд.
Так вот. В том же, 2012-м году британская "БП" предложила Газпрому совместный проект по протяжке еще двух ниток до графства Норфолк.
Дело в том, что своя добыча на острове истощалась очень быстрыми темпами. Уже тогда Англия почти половину газа покупала за рубежом (в основном - Катар) А сейчас своего газа лишь 30%. Скоро и совсем усохнет. И британцам позарез надо было диверсифицировать поставки, дабы не зависеть от одного поставщика. Кстати, Катар стал ориентироваться на Азию (там выгоднее) И лишнего газа у него просто нет. Российский же "трубный" газ намного дешевле плюс стабильность.
Окей, ударили по рукам. И стали готовить тех. документацию. Планировалось в 2014-м начать стройку (около тысячи километров). Через два года - закончить. И все будут довольны.
Смотрите ниже предполагаемый маршрут газопровода (с сухопутным участком через Данию) Кстати, планировалась еще и боковая ветка до Нидерландов.
А теперь самое интересное:
После известных событий в 2014-м году начались проблемы. Хотя Девид Кэмерон (тогдашний премьер-министр Англии) и заявил, что политика не повлияет на реализацию проекта - на деле все вышло иначе.
Англичане стали ... как бы помягче сказать - задирать нос. Настала эпоха санкций, где англосаксы выступали в роли ярых "закоперщиков".
Помните тогдашний "расклад"? Якобы тотальная изоляция России, "экономика в клочьях" ... Ждали, что страна вот-вот рухнет под гнетом санкций и тогда можно "брать ее немытыми руками". И британцы решили:
- Нечего с ними церемониться!
И начались бесконечные требования уступок. - Это хотим, то хотим ... Дошло до того, что англичане пожелали единоличного права разработки газового месторождения в Карском море, которое будет обеспечивать наполнение трубы.
Наши терпели и пытались "искать консенсус". Почти два года тянулся этот торг. Но вот в декабре 2016-го европейский суд отменил решение Евро-комиссии о допущении Газпрома к незадействованным мощностям газопровода "Оpal". Он ведь заполнен лишь наполовину. И наши хотели пустить газ по свободным емкостям. С Евро-комиссией договорились. Но поляки подали иск в Евро-суд и ... тот отменил решение.
Так вот. Одним из самых яростных противников допуска Газпрома в "Опал" была Англия. Именно она сильно давила на суд. Возможно без этого "натиска" решение было бы иным. Кто знает ...
- Так не доставайся же ты никому!
Зачем они это сделали? Скорее всего две причины.
а) желание угодить Америке
б) поставить Россию в сложное положение. Раз Газпром теряет возможность дополнительного транзита - будет проще на него давить насчет уступок по "английскому проекту".
Неожиданный афронт
И вдруг как гром среди ясного неба. На пресс-конференции С. Куприянов (пресс-секретарь правления Газпрома) заявляет следующее:
- Россию не пустили в "Оpal". Посему мы не заинтересованы в продолжении "Северного потока" до Великобритании. Мы имеем около 60 миллиардов кубометров транзита и считаем, что этого достаточно. Проект закрыт.
Сказать, что у кое-кого глаза вылезли из орбит - это ничего не сказать. Англосаксы уже потирали ладоши и готовились принимать капитуляцию. И вдруг "Давай до свидания!". Кто бы мог подумать ...
Вот такая история об английском конфузе. А не надо на Россию давить!
- И осталась бабка у разбитого корыта ...
Но и это еще не всё!
На Западе наступает прозрение. Начинается большой шум о том, что Россия просто воспользовалась санкциями США, чтобы отложить ввод трубы в эксплуатацию из-за низких цен на топливо. Именно потому "Черский" и плыл до Балтики целый год ...
- Русские специально тормозили "Северный поток-2"!!!
Верно ли это или опять байки? Что ж, давайте разберемся.
Вернемся в прошлое. 21 декабря 2019 компания Allseas заявила об остановке работ на «СП-2» из-за угрозы американских санкций.
Что было дальше?
Россия подписала-таки договор о транзите, который был воспринят как ее тотальное поражение. Пять лет транзита, минимум 40 млрд. кубов в год. "Качай или плати". Очень обидно.
А самое обидное - о введении этих санкций было известно ЗАРАНЕЕ! Все знали что их введут. Стало быть, можно было подготовиться заранее. И за пару месяцев перегнать "Черского" на Балтику. Ну и сопровождающие суда подготовить.
Лично я тогда просто разводил руками. Ну как так-то? Как мог ТАКОЕ проспать наш мудрый президент. А главное:
- Почему никто не наказан ??? Где полетевшие головы?
Дальше совсем странное. "Черский" наконец-то поплыл. Но! Очень медленно и совсем не туда. Вместо спокойного плавания по Севморпути, он двинулся к Африке и стал застревать на месяцы в разных портах. Объяснялось ЭТО опасением санкций. Очень смешно ...
Возникло ощущение, что "Поток" вообще решили не достраивать! Лениво зевали.
- Вам разрешение нужно для "Фортуны"? - Ладно, как-нибудь сделаем.
- Погода плохая? - Значит "Фортуна" отдохнет.
- Ой, уже сезон закончился? - Значит, в следующем ...
И вот теперь -то становится понятна причина такой неспешности. Все просто. Знаете сколько тогда стоил газ? 70 за 1000 кубов. А знаете сколько сейчас? Уже до 300 дошло. И продолжает расти.
Так вот. Если бы Россия запустила "Поток" раньше, то цена и сейчас была бы 70! Вот такая арифметика.
Сейчас что? Россия выкупает "законные" 40 лярдов транзита у Украины. Ну еще "пару копеек" выкупила, чисто для защиты от Стокгольма. И всё! А все знают, что после холодной зимы у Европы в газохранилищах пусто. А заполнять - нечем. Газу дают ровно столько, чтобы закрыть насущные потребности. А как же хранилища?
- Ждите запуска трубы!
Вот они и ждут. Очень-очень. Боятся замерзнуть. Именно потому Байден дал "задний ход" с санкциями и смирился с достройкой трубы. Ибо Европа не простит ему холодную зиму. Так что ... куда деваться.
Вот так. Кажется Россия опять перехитрила хитромудрых "партнеров".
https://zen.yandex.ru/media/amarant/za-chto-rossiia-nakazala...
https://zen.yandex.ru/media/amarant/rossiia-soznatelno-tormo...
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