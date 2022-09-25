Как К.К. Рокоссовский спорил с Жуковым и Сталиным по вопросу начала операции «Багратион». Чем все закончилось

Перед началом операции «Багратион» Главнокомандующий поставил вопрос:
- Как будем начинать операцию?
Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский сразу предложил неординарное решение. Константин Константинович выступил за нанесение сразу двух главных ударов на правом крыле своего фронта.
Г.К. Жуков и Генеральный штаб высказали категорическое несогласие с данным предложением, и в свою очередь предложили нанести единый главный удар с плацдарма на Днепре, в районе Рогачева. Тем более, что до сего момента по обороне противника всегда наносился один главный удар и несколько вспомогательных, дабы противник не смог определить какой удар главный, а какой вспомогательный. Логика простая. Не правда ли?
Верховный Главнокомандующий, в свою очередь, так же высказал определенные сомнения относительно планов нанесения двух главных ударов. Ведь главный удар должен был сосредоточить в себе основные силы и всей своей мощью пробить оборону противника.
А план Рокоссовского делил эти силы пополам и выглядел более чем странным.
И все бы ничего. Только, как мы знаем, К.К. Рокоссовский пользовался у Главнокомандующего огромным авторитетом и неоднократно доказывал правоту своих решений.
Поэтому после долгих дебатов И.В. Сталин предложит выйти Рокоссовскому в другую комнату и хорошо подумать о своем предложении.
После того как Рокоссовский вернулся обратно, он объявил, что не изменил своего решения.
Через какое-то время ему повторно предложили подумать, и он вновь остался стоять на своем.
Константин Константинович прекрасно понимал, к каким последствиям может привести его решение, если операция закончится провалом, и все же выступил против нанесения одного главного удара в районе Рогачева.
Уверенность Рокоссовского в своей правоте придали уверенности и Главнокомандующему, поскольку, по его словам:
«Только глубоко убежденный в правильности своего предложения человек может так упорно настаивать на его выполнении».
Предложение Рокоссовского было принято, хотя возражения со стороны Г.К. Жукова и Генерального штаба остались.
Впоследствии стало понятно, что и на этот раз К.К. Рокоссовский оказался прав.
А после успешного завершения операции "Багратион" немецких вояк провели строем по улицам Москвы.
☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
После завершения операции "Багратион" И.В. Сталин стал обращаться к К.К. Рокоссовскому по имени и отчеству. До этого такой чести были удостоены лишь маршалы Б.М. Шапошников и А.Е. Голованов
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