Как К.К. Рокоссовский спорил с Жуковым и Сталиным по вопросу начала операции «Багратион». Чем все закончилось

Перед началом операции «Багратион» Главнокомандующий поставил вопрос:

- Как будем начинать операцию?

Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский сразу предложил неординарное решение. Константин Константинович выступил за нанесение сразу двух главных ударов на правом крыле своего фронта.

Г.К. Жуков и Генеральный штаб высказали категорическое несогласие с данным предложением, и в свою очередь предложили нанести единый главный удар с плацдарма на Днепре, в районе Рогачева. Тем более, что до сего момента по обороне противника всегда наносился один главный удар и несколько вспомогательных, дабы противник не смог определить какой удар главный, а какой вспомогательный. Логика простая. Не правда ли?

Верховный Главнокомандующий, в свою очередь, так же высказал определенные сомнения относительно планов нанесения двух главных ударов. Ведь главный удар должен был сосредоточить в себе основные силы и всей своей мощью пробить оборону противника.

А план Рокоссовского делил эти силы пополам и выглядел более чем странным.

И все бы ничего. Только, как мы знаем, К.К. Рокоссовский пользовался у Главнокомандующего огромным авторитетом и неоднократно доказывал правоту своих решений.

Поэтому после долгих дебатов И.В. Сталин предложит выйти Рокоссовскому в другую комнату и хорошо подумать о своем предложении.

После того как Рокоссовский вернулся обратно, он объявил, что не изменил своего решения.

Через какое-то время ему повторно предложили подумать, и он вновь остался стоять на своем.

Константин Константинович прекрасно понимал, к каким последствиям может привести его решение, если операция закончится провалом, и все же выступил против нанесения одного главного удара в районе Рогачева.

Уверенность Рокоссовского в своей правоте придали уверенности и Главнокомандующему, поскольку, по его словам:

«Только глубоко убежденный в правильности своего предложения человек может так упорно настаивать на его выполнении».

Предложение Рокоссовского было принято, хотя возражения со стороны Г.К. Жукова и Генерального штаба остались.

Впоследствии стало понятно, что и на этот раз К.К. Рокоссовский оказался прав.

А после успешного завершения операции "Багратион" немецких вояк провели строем по улицам Москвы.

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