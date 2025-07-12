Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    как и любая другая пАРТИЯ... чисто ОПГ((((Съезд КПРФ принял...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ой ли... Дешевый пиар и не более. Где списки тех кто разваливал СССР и КПСС, которых из партии исключили, кто предал ...Съезд КПРФ принял...
  • Николай
    У меня в 1-2 классах были киржачи 34-35 размера!!! Очень практичные! А портянки - это ШЕДЕВР, НО наматывать надо прав...Про неказистые «к...

Москва в цветах

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В Москве в середине июня уже 2 неделю не прекращаются дожди.

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А это розы в Аптекарском огородеРозы в Аптекарском огородеРозы около Знаменского собора в Зарядье. Фото Юрия ДегтяреваЦветущие розы в МосквеЦветущие розы в МосквеБелочка в парке ГорькогоБелочка в парке ГорькогоТропический сад появился на Манежной площади на летний периодА теперь я покажу розы из своего сада. Кто впервые смотрит темы объясню. Это сад за жилым пятиэтажным домом в районе ВДНХ. Это мой сад в июне.Вот такие у меня розы!

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