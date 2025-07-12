Москва в цветах

Формирование дождевой тучи над Московским Кремлём. Фото: Юрий Дегтярев Васильевский спуск и цветы на Большом Москворецком мосту. Фото: Юрий Дегтярев Цветущий сад у библиотеки им. ЛенинаЦветущий сад у библиотеки им. Ленина Розы ВДНХ Розы ВДНХ Розы в Столешникове переулке. Розы в Столешникове переулке. Цветочная стена в Столешникове переулке Цветочная стена в Столешникове переулке Третьяковский мост Третьяковский мост Садовое пространство на Тверской Садовое пространство на Тверской Зарядье Зарядье Цветущий сад на Манежной площади Цветущий сад на Манежной площади

В Москве в середине июня уже 2 неделю не прекращаются дожди.

Розы после дождя, Обручевский. Фото: Марина Филиппова

А это розы в Аптекарском огороде Розы в Аптекарском огороде Розы около Знаменского собора в Зарядье. Фото Юрия Дегтярева Цветущие розы в Москве Цветущие розы в Москве Белочка в парке Горького Белочка в парке Горького Тропический сад появился на Манежной площади на летний период А теперь я покажу розы из своего сада. Кто впервые смотрит темы объясню. Это сад за жилым пятиэтажным домом в районе ВДНХ. Это мой сад в июне. Вот такие у меня розы!