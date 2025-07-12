Москва в цветах

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В Москве в середине июня уже 2 неделю не прекращаются дожди.
Розы после дождя, Обручевский. Фото: Марина Филиппова
А это розы в Аптекарском огородеРозы в Аптекарском огородеРозы около Знаменского собора в Зарядье. Фото Юрия ДегтяреваЦветущие розы в МосквеЦветущие розы в МосквеБелочка в парке ГорькогоБелочка в парке ГорькогоТропический сад появился на Манежной площади на летний периодА теперь я покажу розы из своего сада. Кто впервые смотрит темы объясню. Это сад за жилым пятиэтажным домом в районе ВДНХ. Это мой сад в июне.Вот такие у меня розы!
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