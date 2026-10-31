Ситуацию с «Трестом» стабилизировали, сил и нервов было потрачено очень много, мне нужен был перерыв. Я зашел в вагончик к Сергею Юрьевичу, рассказал про наши приключения. Его все эти бандитские истории совсем не радовали, но он все же вежливо выслушал.

- Надоело это все Серега, хочется позитива и отдохнуть от всего этого.

- Ох Игорь, смотрите не доиграйтесь там. У нас тут тоже все непросто, цены на товар растут, конкуренция. Продавать все сложнее, а Эдик требует увеличения продаж. Прибыль падает, я как никто в компании это вижу. Ладно, это все рабочие моменты, давай может в Доминикану сгоняем на настоящий серфинг. Там сейчас большие волны, можно реально катнуть как в «На гребне волны».

Каждый раз, когда Серега говорил про серфинг, глаза его загорались. Я понимал, что сидеть целыми днями за табличками товаров, обзванивать клиентов и заполнять отчеты работа очень скучная. Серфинг был для Сереги своеобразной отдушиной — это была его мечта о другой жизни, полной эмоций и опасности.

- Прям как у нас с Эдиком, - подумал я и мысленно улыбнулся, схватки с рейдерами напоминали столкновения с пиратами. Те же благородные и не очень разбойники, которые грабят все, что плохо лежит. Все эти процессы отнимали много сил, но давали и много эмоций, а каждая победа делала нас сильнее.

Я учился понимать людей - только в критических ситуациях ты видишь человека настоящего. В обычной жизни все «белые и пушистые», здороваются и улыбаются. Есть нормы приличия и поведения, но в людях остается слишком много первобытного, животного.

Поставь человека в сложную ситуацию, когда есть угроза его жизни, здоровью или накопленным капиталам и вся эта общественная шелуха слетает. Проявляются все самые низменные и возвышенные порывы. Кто-то бежит, предает товарищей, совершает подлость, а кто-то защищает своих и без страха идет вперед. Задача государства как раз обеспечить спокойную жизнь людей, чтобы им не пришлось попадать в такие ситуации и выяснять кто они на самом деле. В борьбе за активы и за большие деньги суть людей проявлялась максимально ярко.

- Супер, я готов Серега, да и деньги есть. Ситуация с Трестом стабильная, на работе тоже все гуд, погнали, - обрадовался я.

Долгий перелет и Доминикана встретила нас ярким солнцем. Люди вокруг разительно контрастировали с людьми в России. Мягкий климат и солнце делали их улыбчивыми и веселыми, каждый напевал себе что-то под нос. В Пунта-кане на всем побережье красовались шикарные пятизвездочные отели. Вокруг было полно туристов, особенно много было американцев.

- Для них Доминикана, как для нас Беларусь, чисто в деревне отдохнуть - с улыбкой сказал Серега.

- А что они такие странные-то все? – удивился я.

- Говорят они сюда приезжают напиваться и за наркотой. Тут же полно всего и вроде для туристов только штраф, даже если найдут полицейские.

Нас наркотики не интересовали, но возможность без проблем ехать за рулем после пары коктейлей нас, конечно, радовала. К тому же у нас был свой наркотик - адреналин. Это был серфовый рай - красота, свобода, Атлантический океан. На белый песок накатывали большие волны. Океан давал совершенно другие ощущения, своей мощью и энергией он сильно отличался от моря.

Приехали в Кабаретте, маленькую туристическую деревушку на южном побережье Доминиканы. Со мной была Мила, Серега взял свою девушку Аню. Вечером сидели в маленьком ресторанчике на берегу океана, на берег с шумом накатывали волны.

- Ну что Игорь Валерьевич, завтра едем на серфинг? - весело спросил Сергей Юрьевич, но было видно, что он нервничает. Да и у самого был мандраж, что это такое – большие волны? Насколько это было опасно, никто из нас не знал. Мы слышали много историй про огромные волны, которые «замывают» серферов. Про рифы под водой, которые могут покалечить, ну и, конечно, рассказы про акул хорошо отложились в памяти.

- Я договорился с Никитой Замеховским - это один из лучших русских серферов, в семь утра начинается тренировка, - с гордостью проговорил Серега.

- Да, едем, конечно. Главное, чтобы за нами кто-то присматривал, - улыбнулся я.

Утром мы все вместе приехали на пляж «Плая Гранде», он входит в десятку красивейших пляжей мира. Действительно, красота вокруг была нереальная – огромная бухта, окруженная пальмами. Справа сильно выдавался в океан мыс Тартуга, напоминающий силуэт огромной черепахи. Но главное на пляже не было никого, только я, Сергей Юрьевич, да наши девчонки. Навстречу нам шел крепкий парень, с длинными волосами и искренней улыбкой до ушей.

- Никита, - представился он, - привет, парни ну что катнем? Опыт-то есть? Крепкое рукопожатие, все мышцы видны - классический серфер.

- Нет, я плаванием занимался, на виндсерфе гоняем, - чуть смущенно ответил я.

- Плавание — это хорошо, но это не виндсерф, это другое, сами поймете. Разбирайте доски, разминка и погнали. Никита объяснил азы серфинга, в теории мы с Серегой и так все знали, но одно дело теория, другое реальный океан.

Волны выглядели угрожающими, рушились с грохотом. Одна волна сменялась другой. Они были не очень высокие, всего полтора-два метра, но они были рифовые и очень мощные. Когда свелл формируется на другом конце океана, а потом проходит его весь и разбивается о риф на «Плая Гранде», формируется очень мощная волна. Это не прибрежный бич-брейк, это суровые жесткие волны. В общем место для обучения так себе, но понял я это спустя много лет, объездив все моря и океаны.

- Давай, греби, греби она идет, - кричал Никита. Я начинал быстро работать руками, оглядываясь, слыша, как сзади с гулом приближающегося поезда идет очередная волна.

- Черт, да какая же она огромная, - думал я со страхом. Попасть в нужной точке на волну и стартануть никак не получалось, чаще всего она рушилась прямо на меня, тащила на дно и крутила как в стиральной машине, била о рифы. Там на глубине в темноте, от ощущения беспомощности и полного непонимания, когда волна тебя отпустит, возникал страх. Паника мгновенно сжигала кислород - возникало ощущение, что сейчас ты захлебнешься и погибнешь. Это было действительно страшно. И даже моей отличной физической формы не хватало, чтобы справиться со стихией. Пытаясь бороться с ней, я совершал главную ошибку – надо было расслабиться и стать с ней одним целым, довериться и не сопротивляться.

В голове мелькали мысли, - да блин, что я здесь делаю?? Это же полная жесть! Так и захлебнуться недолго!

После каждого всплытия, жадно хватая ртом воздух, я видел, как впереди вставала следующая огромная волна. Я понимал, что сейчас она накроет меня и опять будет крутить, и опять будет не хватать кислорода. Я нырял в глубину, чтобы уйти от волны. По натянутому как струна лишу*, который связывал меня с доской, я чувствовал какая мощная пришла волна. Она тянула наверх, словно злясь, что не смогла схватить и отправить на дно. Организм в этот момент жил своей жизнью, он как будто дергал «за рукав» и ныл – «пойдем отсюда, мне страшно, вон там берег, тебе просто надо развернуть доску и плыть к берегу, давай бросим все».

С трудом успокоился и взял свои инстинкты под контроль. Упорно продолжил бороться и грести на волны. Вышел на «лайн-ап», в тут точку, где волна поднимается под тобой, но не обрушивается. Здесь было тихо и спокойно. Каждые несколько минут, тонны воды поднимали тебя на несколько метров вверх. С высоты ты видел бурлящий от волн голубой океан, чувствовал его силу, потом «гора» под тобой опускалась вниз.

В этой точке ты чувствовал, что такое жизнь, что такое океан. Он вечен, он был здесь миллион лет назад и вся твоя жизнь, все твои дела и суета не значат для него абсолютно ничего. Этот океан видел древних людей, видел королей и пиратов. Сейчас здесь ты, но ты для него лишь песчинка - одна из миллиардов, лежащих на дне. В этом месте ты понимаешь, насколько все твои амбиции и стремления ничтожны по сравнению со стихией. И вся твоя жизнь, и череда событий для океана лишь мгновение.

Подплыл Никита, легко работая руками, - ну как Игорь? Его доска мягко скользила по водной глади, оставляя за собой пенистый след.

- Пока не получается, очень сложно, - растерянно и устало ответил я.

- У тебя слишком много мыслей в голове, ты пытаешься все рассчитать и проанализировать, здесь это не работает и не надо все время напрягаться, расслабься. Надо чувствовать, слиться с океаном, стать с ним одним целым, тогда все получится.

- Никита, ты прям философ, – через силу улыбнулся я.

- Есть немного, - рассмеялся он, - ну вообще-то я филолог по образованию. Тебе надо очиститься от всех своих мыслей и почувствовать мощь и энергию океана. Можешь петь песни, смеяться, плакать - делай что угодно, но освободи свою душу от всего лишнего. Перестань думать и стараться, стань свободным и почувствуй океан.

Ничего не понял, но спорить не стал, все-таки он был здесь единственный кто мог меня спасти, если что пойдет не так, поэтому послушно кивнул.

Закрыл глаза и постарался что-то почувствовать. По телу как будто разлилась волна мягкой энергии. Пришло состояние покоя, исчезли все звуки, я ушел куда-то вглубь себя, лишь океан мягко поднимал и опускал меня. Никита, что-то говорил на заднем плане, но его голос был как фон, настраивающий на нужную волну, в этот момент он был связующим звеном между человеком и стихией.

- Игорь, давай! - послышалось чуть громче, как будто сквозь вату.

Я лег на доску и начал медленно разгребаться. Внутри был мир и покой, я чувствовал себя одним целым с океаном, обращался к нему как к старому товарищу, как будто я был уже в этом месте много раз и много раз говорил с океаном в другой жизни. Я не видел волны, я чувствовал ее. И там, где в прошлый раз я ускорялся, теперь наоборот притормозил, чувствуя, как мягко волна поднимает серф.

Нос доски наклонился, все было как будто в замедленной сьемке. Доска стала разгоняться, руки уперлись в доску, один прыжок и я уже стоял на доске. Доска резко помчалась вниз, как будто падала в пропасть, в этот момент время резко ускорилось, и я понесся вперед. Сзади с грохотом рушилась волна, толкая меня с бешеной скоростью. Не в силах сдержать себя я что-то кричал. В этот момент я чувствовал себя абсолютно счастливым, стал единым целым с океаном, покорил его.

Хотя, как можно покорить вечность? Просто он позволил насладиться этим моментом, признал во мне «своего». Это потрясающее ощущение, которое невозможно испытать в обычной жизни. Для этого надо пройти суровые испытания и быть на краю, чтобы потом насладиться абсолютным счастьем и полным очищением. Почувствовать себя частью великой силы, вне пространства, вне времени. В голове не было ни одной мысли, все что я мог — это смотреть на пальмы, на волны и счастливо улыбаться.

Десять дней пролетели как один, каждый день мы серфили по волнам, гоняли на местные дискотеки и кушали в лучших ресторанах на берегу океана, глядя как волны практически касаются наших ног. Жизнь была прекрасна, а Россия была где-то далеко и все эти бизнесмены, бандиты и силовики казались чем-то далеким и нереальным.

- А ведь можно жить без всех этих разборок и погонь за большими деньгами, может стать серфером? - думал я, - а что? Живешь тут на берегу и катаешься каждый день и никаких забот, все вокруг улыбаются и счастливы.

Но я верил, что нет страны прекраснее России и скоро все эти полукриминальные личности и дикий капитализм канет в лету и русские люди вернут себе ту глубину и человечность, которая всегда отличала их от западного мира.

https://telegra.ph/Syorfery-07-13

Игорь Елисеев 2025 год. (Не вошедшее в книгу «Империя Вагнер»). Игорь Елисеев, профессиональный юрист и специалист по корпоративным конфликтам. Работал экспертом в правительстве СПб, оборонке, занимал руководящие должности во многих компаниях.

Из бизнеса перешел в структуры Пригожина Е.В., впоследствии стал его помощником и доверенным лицом. Представлял ЧВК "Вагнер" в высших эшелонах власти. Участник СВО в составе ЧВК "Вагнер", имеет статус ветерана БД, указом Президента награжден Орденом Мужества и иными боевыми наградами. Сегодня занимается общественно-политической деятельностью. Автор книги "Империя Вагнер", ряда других книг и рассказов, часть из которых опубликована, часть готовится к публикации.