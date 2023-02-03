Сталин произвёл из рядовых в генералы

К Сталину зашёл рядовым, вышел генералом. Едва не расстреляли за растрату, вместо этого нёс ключи от Берлина. Из армии выгнан с позором, а потом командовал дивизиями от Курильских цунами до Сирийских песков. Одессит, который завещал похоронить его в Брянске рядом со своими товарищами партизанами. Я про Героя Советского Союза Михаила Дука. Наткнулся в «Правде» от 17.05.1945 на статью военкора «Побеждённый Берлин». Рассказ как Сталинградская гвардия генерала Дука под бомбами форсировала Шпрее и ворвалась в Берлин на плечах врага. Как снарядом перевернуло и разметало лодки. Как генерал сам вплавь увлёк солдат за собой на вражеский берег.

Жизнь у будущего генерала, что называется, совершенно не предвещала. В герои не собирался, в армию призван из родного села под Киевом в тридцать первом. Вроде даже поучился на авиационного техника, но в боевые лётчики даже не рвался.

Список должностей на службе вполне мирный. Обманчивый, почти классический образ хитроватого прапорщика из анекдотов. Начальник спортзала, политрук хозяйственной части, начальник подсобного хозяйства.

В тридцать седьмом арестован чекистами за злоупотребления по службе. С позором уволен из армии как растратчик. Вину не признал, через год оправдан за недоказанностью.

И опять на хозяйственные должности, уже на гражданке. На Брянский мясокомбинат возглавлять снабженцев. Вполне мирный гражданский человек.

Когда началась Великая Отечественная, Михаил добровольцем пошел в военкомат. Но история с увольнением и нехорошей статьёй из личного дела никуда не делась. Потому в боевые части не взяли, направили в Брянск вывозить заводы за Урал. Заниматься привычными хозяйственными вопросами.

По своей инициативе пошёл в партизанскую школу к нашему легендарному мастеру мин замедленного действия Старинову. Потом и в городской партизанский отряд записался. Уже в августе первые задания – ходили за линию фронта, наводили шорох в тылу у немцев.

К декабрю Михаил Дука уже командовал Брянской партизанской бригадой. К сорок третьему партизаны Дука могли похвастаться двумя тысячами уничтоженных фашистов, ста тридцатью взорванными эшелонами и мостами.

К этому моменту мирный завсклад Дука уже Герой Советского Союза. Участвовал в партизанском совещании у Сталина вместе с Ковпаком.

Сложно сказать, насколько правдива легенда про скачок из рядовых в генералы. Рассказывали, что в учётной карточке у Дука были подряд две записи – красноармеец, когда он добровольцем пошёл снова в армию. И затем сразу генерал-майор. Вполне может быть, несмотря на то, что Дука командовал крупными соединениями, он оставался партизаном. И по документам вполне мог числиться рядовым.

Достоверно известно другое. Сталин поручил свежеиспечённому Герою Дука крайне ответственные задачи. Его партизаны должны были в начале сорок третьего парализовать подвоз боеприпасов и горючего для германских войск вокруг Брянска. Задача была выполнена блестяще, почти на три месяца железная дорога в тылу немцев была практически перерезана. Потом бригада Дука била фашистских карателей на Брянщине. А позднее соединилась с регулярными частями в ходе Брянской операции. Именно тогда Михаил получил на плечи генеральские погоны.

В сорок четвёртом решили, что генерал без военного образования – некоторый абсурд. Дука отправляют на ускоренные курсы в Академию Ворошилова. Уже с лета сорок четвертого Дука в регулярных частях. Сначала зам. командира, а потом и командир стрелковой дивизии.

24 апреля 1945 года назначен командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой прошёл путь до столицы гитлеровской Германии. Гвардейцы дивизии Михаила Ильича Дуки принимали участие в штурме Берлина. В критический момент боя генерал-майор Дука проявил образец храбрости: бросился вплавь через реку Шпрее, увлекая за собой бойцов.

Василий Иванович Чуйков, Маршал Советского Союза, в своих мемуарах "Конец третьего рейха" писал:

«...Не могу не отметить мужество и отвагу командира 82-й дивизии генерал-майора Михаила Ильича Дука. При форсировании Шпрее он с передовыми подразделениями подошел к берегу.

Когда разведчики, которым предстояло преодолеть водный рубеж вплавь, немного оробели, Дука сбросил с себя китель, разулся и первым бросился в реку. Холодная весенняя вода не остановила его. Подплыв к противоположному берегу, он отцепил там две лодки и перегнал их на наш берег. Разведчики поспешили за командиром. Вскоре вся дивизия - кто на лодках, кто вплавь - форсировала реку…

Для переправы танков, артиллерии, обозов навели дополнительные понтонные мосты и 23 апреля вся масса войск двух корпусов стремительно двинулась к Берлину. К концу дня соединения армии овладели пригородами Берлина и вели бои западнее реки Даме. Сопротивление противника на этом участке было сломлено».

Уже двадцать четвёртого апреля бойцы Дука в Берлине стали выпускать фронтовой листок «В бой за Сталина». За личную храбрость на поле боя удостоен чести нести на Параде Победы символический ключ от освобождённого Берлина.

После Победы остался на какое-то время в Германии налаживать мирную жизнь. Был комендантом Лейпцига. Потом служил на Курилах, командовал артиллерийской дивизией. Там в пятьдесят втором застало страшное цунами. Его солдаты спасали мирных жителей и отстраивали разрушенные дома.

В пятьдесят восьмом убыл в Сирию военным специалистом. Мало кто помнит, что после очередных волнений тогда Сирия объединилась с Египтом в Объединённую Арабскую Республику, чтобы противостоять милитаристскому Израилю. Уже в зрелые годы вернулся на родную Украину, служил, а потом и жил в отставке в Одессе.

Скончался в октябре 1976 года. Согласно завещанию, был похоронен не на Украине, а на Советском кладбище в Брянске. Рядом с товарищами по партизанской бригаде.

Таким был Герой Советского Союза Михаил Дука. Простой завсклад, рядовой, ставший в одночасье генералом, когда пришлось защищать Родину. Вечная слава и земной поклон! В Брянске есть улица, названная его именем. Сам же Герой Советского Союза является Почётным гражданином города.

https://dzen.ru/media/mem/stalin-proizvel-iz-riadovyh-v-gene...

https://rus.team/people/duka-mikhail-ilich

https://old.archive-bryansk.ru/node/240