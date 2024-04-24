Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.14

Санкт-Петербургская телебашня! Она «переросла» знаменитую Эйфелеву башню на 1,5 метра. 301,5 метра роста нашему сооружению дали из соревновательных соображений – европейскую коллегу нужно было непременно обогнать. Правда, сейчас телебашня уступила «Лахта Центру» с его 462-х метровой высотой. ⠀ Возводилась телебашня в 1956—1962 годах. 23 февраля 1963 года с телебашни стартовала первая телетрансляция, охватившей не только город, но и область. Металлоконструкция сделана без единого болта! 60 лет назад цельносварное сооружение считалось уникальным. Красиво выглядит, согласны? Местоположение: ул. Академика Павлова, 3Е

Красиво. Просто красиво!

А правда ли, что Бармалеева улица названа в честь сказочного героя Бармалея? Бармалеева улица была проложена в 1730-х годах на территории Санкт-Петербургского гарнизонного полка. По одной версии она названа в честь купца Бармалеева, который держал здесь склады ещё в начале царствования Екатерины Великой. По другой же версии, улица называется в честь майора или подполковника Степана Бармалеева, который здесь жил в конце XVIII века. Название Бармалеевой улицы вдохновило художника Добужинского на создание образа разбойника Бармалея. Впоследствии этот образ послужил литературным героем в книгах Корнея Чуковского. Вот так название улицы вдохновило творческих людей на создание прекрасного!

Дом-малыш. Самый маленький домик в Санкт-Петербурге буквально втиснут между домами №5 и №7 на улице Гагаринская. Окна второго этажа домика, где находится однокомнатная квартира

Его еще называют "желтым домиком". Интересно, что этот домик просто окутан тайной! Неизвестна его история – когда и как он появился. По одной из версий этот дом – служебный флигель дома №5 (особняк Столыпиных), а сейчас в нем находится одна-единственная квартира. Вход в помещение первого этажа

ул.Гагаринская,3Д На Исаакиевской Площади. Первый снег.

Монументальный дом О. Н. Рукавишниковой Владелицей этого здания была бабушка писателя Набокова. До 1870-х эти земли принадлежали Адмиралтейству. Первой владелицей была жена тайного советника, совладелица Ленских золотоносных приисков- Ольга Николаевна. Дом имеет форму буквы - П, и выходит своими фасадами на набережную, а также на Керченский и Черноморский переулки.

Интересный факт, что фасад здания очень близок к эскизу, предложенному ранее для застройки всей Адмиралтейской набережной архитектором Н. Л. Бенуа.

Сегодня дом выполняет функции жилого.

Адмиралтейская наб.,д 10.

А Вы знали, что первые цветочные магазины появились в Северной столице?

В 1909 году в Россию из-за границы было ввезено 23 тыс. пудов срезанных цветов на 349 тыс. руб.

Петербургский краевед И.Пушкарев писал:

«Страсть украшать комнаты цветами, принадлежавшая прежде исключительно одним знатным домам, переходит ныне постепенно и в низшие сословия, и с каждым годом умножаются цветочные магазины и разносчики цветов».

Такое явление известный литератор В. А. Соллогуб назвал цветобесием. В 1850-е г. лучшими цветочными лавками Петербурга считались лавка Марселя на Бочарной улице, Шарпантье на Мойке, Шеффера на Обводном канале и Екатерингофском проспекте. Своими оранжереями славились мекленбургский подданный А. Рохель, французский подданный К. Доротт, ольденбургский подданный К. Геддевиг. Из всех разновидностей роз, из-за границы привозили преимущественное красные, также как и гвоздики красного цвета. Таковы были вкусы русских покупателей.

Апраксин двор 1924 / 2023 год Немногое изменилось По фактам: Назван по фамилии первого владельца земельного участка графа Ф. М. Апраксина. Апрашку (название в народе), занимавшую более чем 14 Га земли, пытались закрыть пять раз. Безуспешно. Территория нынешнего двора складывалась из двух частей: Щукина двора (на котором торговали сельскохозяйственными продуктами) и собственно Апраксина двора.

Во время блокады Ленинграда на территории рынка раздавали еду.

Загадочный особняк в Пушкине Построили его в 1910 году по проекту В. Я. Лангвагена.

Раньше это была немецкая колония Фриденталь. Колонисты занимались огородничеством и ремеслами, некоторые незаконно сдавали постройки под загородные дачи. По местной легенде, здесь когда-то жил российский революционер А. Керенский ул. Глинки, 30

История «сказочного» дома в Пушкине. Особняк графа Гудовича находится за Екатерининским парком и привлекает своим внешним видом. В 1917-м Василий Гудович навсегда покинул свой богатый дом и уехал заграницу. Во время Второй Мировой войны тут располагался круглосуточный детский сад. Он был единственным и получил название «Теремок», что соответствовало облику необычного сказочного дома. Это здание становилось декорацией съемок фильма «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». Парковая улица, 18

Трогательный памятник Петербурга Прототипом статуэтки стал бездомный черно-белый котенок по кличке «Маша». Памятник отчасти повторил судьбу своего прообраза, так как долгое время оставался бесхозным. Говорят, что котенок Фунтик исполняет самые заветные детские желания. Для этого надо только нашептать мечту на ушко.

Улица Якубовича, 10

«Мрачный» Дом городских учреждений… 1906 г. Архитектор: А.Л. Лишневский Дом сохранился практически в первозданном виде. Современники вспоминают, что архитектор дома постоянно наведывался на строящийся объект с проверками и был весьма строг: стоило ему обнаружить небрежно сделанную кладку, как вспыльчивый архитектор разбивал кирпичи ногой, заставляя строителей работать более качественно.

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге невозможно не обратить внимание на яркое стеклянное здание с витражами — бизнес-центр "Бенуа". Название деловой центр получил из-за того, что когда-то на этом

месте находилась дача, где художник Александр Бенуа в детстве отдыхал с родителями. Витражи сооружения выполнены по эскизам самого Александра Николаевича. Творец подготовил их к балету "Петрушка" для "Дягилевских" сезонов в Париже.

Камерные эскизные зарисовки увеличены до 2 метров и размещены на фасаде в шахматном порядке. Помимо этого, фасад напоминает о том, что в усадьбе Кушелева-Безбородко, которая находится неподалеку, раньше устраивались костюмированные балы.

Пискарёвский проспект, 2

Красиво. Правда? А знаете, что это за место? Это парк Луговой — то самое водохранилище фонтанов Петергофа

Изначально он назывался Озерковым, потому что включал в себя много озер, которые вместе являлись водохранилищем. Мало кто знает, что именно они питают фонтаны и каскады самых популярных парков Петергофа - Нижнего и Верхнего. Сам парк - это живописные луга, тенистый лес, грунтовые дорожки и тропы. Здесь всегда можно найти место, чтобы уединиться.

Знали, что недалеко от Лахты на моле есть такая часовня? Да, построили ее там недавно и неспроста. По легенде, именно здесь в 1724 году Петр I обнаружил выброшенный на берег бот с солдатами и матросами. Тогда он сам бросился в воду, чтобы их спасти. Вода была ледяная, это и стало причиной его сильной простуды, от которой император позже скончался. Осенний Петербург⠀ Удачно пойманный закат Вот тоже закат в городе

Фрегат «Благодать» 130-пушечный линейный корабль, был впервые спущен на воду в 1800 г. вместе с еще 3 судами. Это было первое в России и всего лишь второе в мире судно подобного ранга.

Во время спуска произошла заминка – корабль просто застрял, чем и прославился в народе. «Благодать» активно участвовала в морских сражениях во время войны с Наполеоном и до наших дней, разумеется, не сохранилась. Фрегат около Троицкого моста – это только удачная реконструкция, довольно точно воспроизводящая исторический облик известного судна. Насколько я помню его используют как ресторан. Я там свой день рождения отмечала как-то!

Маленький пряничный домик. Особняк А.Молчанова и М.Савиной является одним из лучших образцов модерна в Санкт-Петербурге. Этот особняк Анатолий Молчанов выстроил для своей супруги Марии Савиной. Родилась Савина в семье провинциальных актёров и с семи лет театр вошел в ее жизнь. В 1910 г. прошли юбилейные торжества в честь 40-летия театральной деятельности артистки. Неожиданно Савина умерла в 1915 г, спустя три года Молчанов открыл в особняке музей в ее честь, который действовал тут до 1925 г. На доме установлена табличка о том, что здесь жила и умерла артистка М.Г.Савина. Затейливый рисунок на крыше башенки-это инициалы АЕ, то есть Анатолий Евграфович. А на башенке стилизованное изображение ключа – знака камергера(это звание носил Молчанов).

Литераторов ул., дом 17

Литературный и самый короткий переулок в Питере. Самым коротким в Петербурге считается Кокушкин переулок

близ одноименного моста через канал Грибоедова. Длина переулка чуть больше 30 метров. В Кокушкином переулке всего два дома – по одному на каждой стороне.

Название переулка и моста происходит от фамилии купца Кокушкина, который владел питейным заведением в этом переулке и жил тут же, на углу Садовой улицы. Кокушкин переулок - один из самых загадочных в городе. Это знаковое место упоминали в своих произведениях классики русской литературы – Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский…

Гоголь, будучи еще никому не известным писателем увековечил в «Записках сумасшедшего» :

«Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом…»

5 Пулковских стаканов. В 1973 году был построен и открыт новый аэровокзал в Ленинграде. Автор проекта — известный архитектор Александр Владимирович Жук. На момент открытия аэропорт и уже с новым именем Пулково являлся крупнейшим в стране. Потом аэровокзал стал называться Пулково-1. За внешнюю форму старый терминал Пулково-1 пассажиры в шутку называют "Пять стаканов". Но тому предшествует уникальная ленинградская история. Очевидцы рассказывают, что архитектор увидел образ будущего аэропорта в обыкновенном гранёном стакане. Однажды будто бы что-то отмечая с коллегами, Жук под конец вечера перевернул пустой стакан и поставил его на стол верх дном в знак того, что ему уже достаточно пить. Все присутствующие последовали его примеру. Поставленные в ряд стаканы, якобы подсказали архитектору будущую концепцию аэрогавани города на Неве.

И на сегодня уже достаточно! До следующей прогулки.