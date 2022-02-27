Украинский конфликт: CUI PRODEST?

«CUI PRODEST» – «Кому выгодно» (Лат.)

«Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена!» Лиз Трасс, глава МИД Британии

Проигрывая глобальную гонку за лидерство, англосаксы решили бросить в топку войны против России Украину, поскольку у самих нет ни сил, ни возможностей, но испортить жизнь России они мечтают веками. При той русофобской истерике, что бьет сейчас фонтаном из Лондона, даже в Вашингтоне ведут себя более солидно. Байден обещает много «ада» для Москвы, но его реальные действия пока мало соответствуют воинственной риторике.

В любом случае, мечта Бжезинского устроить российско-украинскую войну сбывается. Другое дело, что на Украине почти поровну желающих повоевать с «москалями» и тех, кому не по нраву нацистская власть, пришедшая после государственного переворота в феврале 2014 года, но они не организованы и запуганы местными неофашистами.

Характерная черточка нынешних военных событий, проявившаяся в самом их начале – Зеленский получил из Москвы ультиматум в ночь на 24 февраля, и бросился звонить в… Лондон. Откуда и пришел ответ-приказ на то, чтобы требования Москвы о демилитаризации были отвергнуты. Именно на Лондоне лежит ответственность за то, что англичане, перехватив в последние месяцы нити внешнего управления киевским режимом, целенаправленно работали на то, чтобы идея Бжезинского превратилась в трагическую реальность.

Впрочем, это, надеемся, последний всплеск английской истерики перед крахом англосаксонского доминирования на Планете Земля. Лондонские элиты, имеющие исторические рычаги влияния на элиты американские, долгое время изображали роль «пуделя США», когда на самом деле эта умнейшая часть западного истеблишмента рулила событиями и американской политикой, используя, как говорил Обама, систему «leading from behind», т.е. «управление из-за спины».

Теперь, покинув ряды Евросоюза после Brexit’a, лондонские стратеги осознали, что для сохранения своих позиций в мире, завоеванных через колониальную, а потом и финансовую, политику пяти веков, надо ослабить конкурентов, чтобы те не смогли после происходящего глобального кризиса занять планетарный политико-экономический Олимп. И Украина, вернее, нынешняя её власть, должны сыграть свою роль в дестабилизации России и нанесения Москве ущерба – экономического, политического, финансового, имиджевого, да – любого возможного, который, по замыслу Лондона, должен затормозить подъем России, как главного конкурента и противника англосаксов. Когда глава МИД Британии Лиз Трасс, официально заявляет, что «Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена!», она выражает искренне и открытым текстом глубинные вековые чаяния лондонских элитариев.

Они даже открыто палятся – только что над резиденцией премьер-министра Великобритании в Лондоне поднят украинский флаг:

Хаос в Восточной Европе – это мечта Британии

Недавняя идея Лондона создать цепь союзников в составе Польши, Украины и Турции во главе с Великобританией для охвата России «полукольцом» с западного направления – это тот сценарий, который при его исполнении и реализации создал бы долгосрочные проблемы для Москвы в плане дестабилизации всей нашей западной и юго-западной границы. И то, как сейчас Москва рубит это веревку, намыленную британцами для Русского мира, свидетельствует о том, что в России поняли, насколько далеко готовы были пойти англосаксы для обеспечения своих глобальных интересов в условиях собственного увядания. Лондон сегодня заистерил первым и громче всех – значит, ему прищемили все его хотелки. И это – начало конца, который англосаксы так хотели оттянуть и отодвинуть.

Британский писатель Мартин Жак (Martin Jacques) только что охарактеризовал происходящие глобальные процессы так: «Вторжение на Украину знаменует собой конец порядка, установленного после «холодной войны». Он начался в 1991 году и закончился в 2022 году. Основных причин было две:

- Неспособность России смириться со своим унижением.

- Неспособность Запада найти решение этой проблемы».

Британец прав, но прав только отчасти – да, эти события знаменуют собой конец порядка, но… порядка, установленного значительно раньше – векового порядка англосаксонской власти над Миром. Джентльмены давно и абсолютно уверовали в свои непогрешимость и превосходство: тезис про «Бремя белого человека», сформулированный Редияром Киплингом, – это и есть британское отношение к другим.

При этом от англосаксов нахватались спеси и европейские жители – каждые по-своему. Обратите внимание, как с запада на восток Европы сложились отношения проживающих на полуострове Евразии народов. Англосаксы считают себя выше тех, кто живет в континентальной Европе – Европа для Британии это – Восток! Так к нему, соответственно и относятся в заносчивом Лондоне.

Западноевропейцы также полагают себя выше центрально-европейских стран, что к востоку. Те, в свою очередь свысока смотрят на Восточную Европу. Ну, а бывшие наши союзники по соцлагерю из восточно-европейцев уже через губу говорят о белорусах, украинцах и русских. Эта давняя цепочка извращенного ментального, якобы, географического «превосходства» привела к тому, что в Европе практически у всех, кроме англичан, происходит раздвоение сознания: «то, что к Западу, это – высшее», а «то, что к Востоку, это – низшее». Другими словами: холоп западного господин сам мечтает стать господином для холопа с востока. Так и живут…

Теперь, правда, начали сбиваться с испуганную стаю, и об этом очень ярко свидетельствует ход и содержание недавней Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась накануне начала военной операции России. И выводы, которые можно сделать из её итогов, могут свидетельствовать о глубинных переменах в рядах западников. Как будто те почувствовали дыхание войны, которую они сами, во всяком случае – некоторые из них, провоцировали, натравливая после государственного переворота в Киеве бандеровские власти Украины на Восток – «панувать за счет восточных холопов».

И, почувствовав эту зловещую поддержку, президент Украины Зеленский сорвался, объявив в Мюнхене, что намерен вернуть себе ядерный статус. А значит, дальнейшее продолжение бандеровского шабаша, контроль над которым перехватили англосаксы, уже с бомбой в руках – это прямая и явная угроза для России.

Немцы, поддержавшие Майдан-2014 на первых порах, хотели, прежде всего, экономических результатов в свою пользу. Потом американцы с их знаменитым «fuck EU» стали играть на Украине в геополитические игры против России. А после резкого ослабления США, и драчки там всех против всех, когда в Вашингтоне стало уже не до Киева, в дело твердо и уверенно вошли британские джентльмены, послав киевским властям многозначительный сигнал о том, что можно поднимать напряженность на новый уровень. Как видим, британская провокация, к сожалению, сработала, несмотря на то, что и Франция, и Германия, и даже США ещё несколько дней назад что-то предпринимали, дабы поломать британскую игру. Не вышло – оказался Киев в цепких руках лондонских стратегов.

Вот, министр иностранных дел Великобритании Лиза Трасс и министр иностранных дел Украины Кулеба провели в Киеве переговоры, в ходе которых британская подданная обещала украинцам финансовую помощь в виде кредита на 500 миллионов долларов. Трасс обставила свой дар многозначительной фразой: «Мы даём в долг украинскому правительству, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ»:

После этой преамбулы попробуем оценить, каков потенциал коллективного Запада, втянутого в украинские события ввиду изощренной комбинации англосаксов? Ещё раз повторим, для них весь Запад находится «на Востоке» от Британских островов (кроме США и Канады), а поэтому возможный ущерб и потери этого Запада для бриттов – только приветствуются. Разрастающийся мировой кризис таков, что ослабление и России, и Евросоюза вполне укладывается в стратегические планы Великобритании.

И для этого заглянем на несколько дней назад – в зал проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мюнхен-2022»: «беспомощность», как зеркало процесса «беззападности»

Сразу хочу напомнить, каковой была главная тема на той же Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году, когда она проходила ровненько накануне всплеска ковидной эпопеи.

Тогда в комментарии «Мюнхен. В поисках потерянного Рая. Лозунг дня – “Беззападность”» мы отметили: «Термин «Westlessness», то есть «Беззападность» либо «Недостаток западности» – неологизм, которому позавидовал бы сам Маяковский, любивший придумывать новые слова, проявился в процессе подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности-2020 на обложке её ежегодного Доклада… Да, «Westlessness», как крик о помощи. И это – главная сенсация конференции. Запад продемонстрировал… слабость. На Западе начали понимать – время их мировой гегемонии минует. Впереди – новый этап передачи лидерства в Евразию, когда и сам Запад, и Европа, в частности, уже не смогут играть столь доминирующей роли на Планете, как это продолжалось пять веков… В мировой лексикон официально вводится термин «Беззападность», будто диагноз нынешнего состояния дел. Как веревочке не виться… Этому не стоит радоваться или огорчаться – в зависимости от политических предпочтений. Это – данность. С ней придется теперь жить. Её придется осмысливать. И оценивать вызовы качественно нового свойства».

Прошло два года…

До Запада, кажется, дошло, что диагноз в 2020-м был поставлен верный, и он – Запад – начал «нервно дергаться». Происходившее уже на нынешней конференции «Мюнхен-2022» продемонстрировало такую тенденцию во всей красе. Взгляните на эти обеспокоенные лица на коллаже от «Дойче велле»: на них Озабоченность – и это ещё мягко сказано…

Один только состав участников и тон их выступлений прекрасно демонстрирует не только понимание происходящего с ними, но и вполне адекватную реакцию – там стали «сбиваться в стаю», грозно порыкивая вокруг. На конференцию собрались, по большому счету, только «свои», и она наглядно превратилась из прежнего глобальной встречи в междусобойчик перепуганных деятелей, которые понимают, что «беззападность» материализуется, и сделать с этим ничего невозможно. Остается только причитать, грозить кулачками и уверять друг друга в том, что «We are strong together!» или, как кричали на Майдане в Киеве в 2014-м на мове: «Разом нас багато!»

Удивительно, но организаторы открыто провозгласили лозунгом конференции фразу «Unlearning Helplessness», что в переводе можно представить, как вариант: «Надо разучиться проявлять беспомощность». Видно у них с этим суффиксом «…lessness» целая серия лозунгов намечается – от «Westlessness» через «Helplessness» к… полному отсутствию всякого присутствия на мировом Олимпе. Запад понял, какой дорогой направляет его История – от «беззападности» к «беспомощности» и – далее везде…

В целом, междусобойчик в Мюнхене получился наглядный – все уверяли друг друга в своих высоких достоинствах и непогрешимости так убедительно, что это было похоже на сеанс коллективного утешения в процессе коллективного же нервного срыва. Этакая психотерапия. Причем, слова эти произносились на фоне весьма интригующих видео кадров. Как передавал корреспондент «Дойче велле» из зала заседаний, «ритм войны звучал на конференции с первых секунд. Каждый день перед открытием в главном зале показывали видеоролик с тревожной музыкой, напоминающей удары барабана. Все это сопровождалось звуками, похожими на рев то ли сирены, то ли пикирующего бомбардировщика. Видеоряд завершали кадры морской волны как символа кризисов, которые грозят накрыть мир».

А сверху нахлобучили лозунг про «Unlearning Helplessness». Будешь тут утешать друг друга…

«Где же мне харчеваться?»

Да, всё мероприятие было явно созвано «для своих». Россия отказалась участвовать в этой ярмарке западных интересов, а министр иностранных дел КНР Ван И выступил только по видео-связи. Он был предельно корректен и миролюбив: «Все мы должны сохранять бдительность и выступать против любых попыток развязать "новую холодную войну", прилагать усилия для строительства устойчивого мира на планете». Это был открытый ответ евро-тусовке, где прозвучал голос Евросоюза в лице представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, когда тот заявил о начале нового идеологического противостояния между Западом и союзом России и Китая вокруг роли демократии и национального суверенитета: «Это – кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка».

«Мирового порядка» в западном понимании? Тогда становится ясно, что Запад отныне станет замыкаться в своем мирке «меньшинства», как охарактеризовали его Владимир Путин и Си Цзиньпин в своем пекинском заявлении 4 февраля. И в этом мирке «меньшинства» Запад продолжит свое существование, отгородившись очередным «железным занавесом».

Руководство ЕС прямо проводит свою разделительную черту, практически «красную черту» интересов и зоны своего влияния в мире. А что у них будет в собственной зоне, там мало кто задумывается. Хотя недавно мы опубликовали разбор французской книги о том, как Европа может превратиться в «пищу» для мировых «хищников»: «Беспокойство Европы: Когда охотник превращается в дичь…» То есть, возникнет там, за «забором», расцвет… самоедства: колоний у Запада уже нет, Россию грабить, как в 90-х, не получится, финансовая система совсем «не айс».

«Где же мне харчеваться?» - прежде это спрашивал Шариков, а теперь коллективный Запад. Докатились…

И вот на очереди – Восточная Европа и Евросоюз в целом, которого англосаксы, как видно, готовят «к столу». Одни только цены на газ по 2000 долларов обрушат ЕС так, что он будет «обглодан до костей» голодными бриттами и янки…

Впрочем, для мсье Борреля такие умозаключения – вне его понимания окружающей действительности. Как, впрочем, и для других ответственных лиц в бюрократической евроиерархии.

Кто-то там от большого воображения даже начал развивать мысль о том, что, мол, Запад силен своими союзами, а у России союзников нет. Этот оратор явно страдает плохим политическим зрением, коли не видит, что России лично является и участником, и учредителем таких мощных международных систем, как ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Что в Москву и в Сочи уже давно – очередь из лидеров многих стран мира, включая европейские. Так что, рассуждать о «судьбе России» кому-кому, но не подобным ораторам, да ещё в условиях их нервного срыва. Это же значит – давать неверные оценки и делать неверные рекомендации. Но и оценки, и рекомендации такого рода сыпались с мюнхенского подиума, как горох из банки.

Оцените глубину мысли и уровень понимания мировых проблем, выраженные участниками мюнхенской встречи, проведенной под, повторимся ещё раз с удовольствием, лозунгом «Unlearning Helplessness» и тревожные звуки, «похожие на рев то ли сирены, то ли пикирующего бомбардировщика».

«Дойче велле» в своем репортаже отмечает: «Цену за эту слабость Запад платит сегодня, в первую очередь, украинцы. Отказ Запада ввести жесткие санкции против РФ… Единство и решимость Запада можно приветствовать, но он опоздал на восемь лет. На дискуссионных площадках, в коридорах и кулуарах участников и наблюдателей не покидало ощущение водораздела, перелома в системе безопасности в Европе».

Глобализация с точки зрения единых англосаксонско-европейских стандартов заканчивается

Итак – раскол. Русские опять «не явились». На сей раз – на разговор с теми, кто привык слышать только и исключительно самих себя любимых. Продолжим изложения из их мюнхенских камланий.

Участники форума пришли к практически единогласному мнению о том, что Россия с 2014 года является «врагом Запада», а НАТО должно и дальше расширяться, и это направлено против РФ. Становится очевидно, что Запад не пойдёт навстречу российским инициативам по разоружению в Восточной Европе. Напротив, присутствие НАТО на границах с Россией будет усилено, сообщил присутствовавший на мероприятии немецкий политолог Александр Рар

Прозвучали угрозы отключить Россию от экономических связей с Западом и резко снизить объём закупок российского газа. Польский премьер Матеуш Моравецкий смело заявил: «Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска «Северного потока-2», а также за то, чтобы подумать об отключении «Северного потока-1».

Это предложение близко к… гениальному, поскольку оно лишает Европу почти 1/3 используемого там газа! Они даже не думают про то, чем будут снабжать свою промышленность и население, если в ЕС не будет газа из России – это же почти 30% снабжения, а заменить такие объемы полностью неоткуда! Надеются на транзит газа в Европу через украинскую трубу? Так, он может прекратиться после конца действия контракта в 2024 году… Ну, разве можно предлагать такое в нормальном, не перевозбужденном состоянии? Чистая клиника.

Вывод Александра Рара – «Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов». И это абсолютно точная оценка происходящего. Более того, она весьма адекватно укладывается в систему нового мирового раздела, о которой сказал Боррель: Запад vs Россия и Китай. Они это уже увидели и почувствовали. Глобализация с точки зрения единых англосаксонско-европейских стандартов заканчивается, если уже не прекращена: мировая торговля, как её маркер, рассыпается на части, следом пойдет фрагментация финансовых рынков…

А чего ожидать другого, если вице-президент США Камала Харрис заявила о подготовке со стороны союзников по НАТО пакета серьёзнейших санкций против России, указав, что Москва «сужает окно для диалога».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инициативы России по безопасности в Европе заведомо невыполнимыми и пообещал сделать всё им наперекор: «Если Россия действительно хочет меньше НАТО вблизи границ, она получит большое НАТО». Железная логика!

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об угрозе войны в Европе со стороны России, и о готовности ФРГ заплатить высокую цену, имея в виду угрозу заблокировать «Северный поток – 2», что сейчас реально и происходит в связи с торможением его сертификации. Значит, «будут топить дровами» (с). Кроме того, Бербок назвала отказ российских официальных лиц от участия в форуме «угрозой для мирного процесса».

Отличился и президент Украины. Владимир Зеленский под бурные аплодисменты публики, обратился к ней с таким текстом (цитата по украинским же источникам): «Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста – инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес. Если боитесь, то откройте нам "дешевые деньги". Дайте нам деньги без условий».

Денег не дали, но как же открыто проявился весь пафос Мюнхенской конференции по безопасности-2022: «Дайте нам деньги без условий!» Этот слоган, возможно, станет через год новым символом данного мероприятия…

…Были определенные сомнения – а надо ли описывать подробности мероприятия, которое мы, Россия, намеренно проигнорировали да ещё в разгар украинских событий? Решил – надо. По той простой причине, что эта конференция в Мюнхене стала водоразделом: политика прошлого и политика Будущего. А украинские события и перспективы развития ситуации можно более точно оценить, услышав из Мюнхена последовательно – сначала «Westlessness», а теперь и «helplessness» – по-нашему «безнадега».

Да, самые сложные ситуации, как говорится, «пограничные». Вот мы на этой границе и оказались…

Сергей Филатов