Экстрасенсы. Верить им или нет. Реальная история

Вы представляете сколько всего предлагают экстрасенсы: предсказания и гадания, обряды и заговоры, помощь в сложных жизненных ситуациях, приворот на любовь, защита от измен, ответы на вопросы о вас и ваших близких, отворот негатива, приворот благополучия, соединение судеб, возврат любимого мужа, полноценная консультация от победителей битвы экстрасенсов…

Этот список можно пополнять до бесконечности, вплоть до заговора на урожай капусты. Но, как показала практика, эти доморощенные экстрасенсы всё это делают с единственной целью – выманить у вас как можно больше денег. Представляю историю одной женщины, которая лишилась и денег, и драгоценностей.

ИСТОРИЯ

Большую часть сознательной жизни я прожила в средней полосе России. Ни в какую магию и гадание никогда не верила. Несмотря на это, однажды мне пришлось столкнуться с мошенничеством, и я потеряла крупную сумму денег и не только денег.

Совет коллеги

С моим мужем Андреем мы прожили вместе более восьми лет. Жили, что называется душа в душу. Всё было хорошо, кроме одного, у нас не было детей. Несмотря на многочисленные попытки завести ребёнка, беременность не наступала. Что мы только не пробовали, к каким врачам не обращались, проблема не разрешалась. Я совсем было отчаялась, пока одна из коллег Андрея по работе не посоветовала обратиться к опытному психологу, который помогает решить подобного рода проблемы с помощью современных методов «многофункциональной терапии».

Информация о том, что у меня появился шанс завести ребёнка грела душу. Однако сразу же возникли подозрения, которые впоследствии, увы, подтвердились. Психолог лечит бесплодие? Разве это по его части?

Психолог - парапсихолог - экстрасенс

Дмитрий Иванович, казалось, был способен убедить людей в чём угодно. Не часто приходилось встречать в своей жизни человека, умевшего так быстро и эффективно расположить к себе собеседника. Вот только он оказался не простым психологом, а парапсихологом или, проще говоря, экстрасенсом.

Во время первого сеанса мы долго беседовали с Дмитрием Ивановичем о нашей с Андреем семейной жизни. Он интересовался всем, в том числе мельчайшими подробностями нашего брака. В конце концов «психолог» изрёк свой вердикт. Он заявил, что в районе груди у меня расположен магический барьер, тяжесть, которая портит мою жизнь и не даёт забеременеть. По его словам, барьер свидетельствует о порче наложенной завистницей или семейном проклятье.

Дмитрий Иванович пообещал помочь снять порчу. Для достижения положительного результата он требовал безоговорочно выполнять все его рекомендации и распоряжения, угрожая в противном случае прервать процедуру снятия порчи. К своему несчастью я на всё это согласилась.

На следующей встрече экстрасенс - психолог предложил купить у него обереги, которые должны были защищать от сглаза и порчи. Цена каждого такого оберега составляла 10 тысяч рублей, и я согласилась приобрести сразу три штуки. После этого в течение нескольких сеансов Дмитрий Иванович совершал различного рода ритуалы с элементами гипноза. К слову сказать, каждый такой сеанс стоил мне 1500 рублей.

Однако самое худшее ждало меня впереди. После нашей пятой встречи экстрасенс сказал, что для закрепления результата порчу необходимо снять также с материального имущества (денег и драгоценностей). Он предложил передать ему деньги на несколько дней, обещая после проведения необходимых обрядов, вернуть всё в целости и сохранности.

Не знаю, что именно на меня нашло, как я могла не заметить мошеннической подоплёки всего происходящего? В тайне от мужа я взяла 200 тыс. рублей из нашей семейной заначки и вместе с семейными драгоценностями отнесла Дмитрию Ивановичу. Дельнейший ход событий оказался предсказуем. Экстрасенс исчез из поля зрения, прихватив с собой мои деньги и драгоценности. Обращения в полицию не дало результата и поймать экстрасенса-мошенника не удалось.

Но это было ещё не всё. Когда Андрей узнал о случившемся, его отношение ко мне изменилось. Он перестал доверять мне, и наш брак чуть было не распался. Понадобилось немало времени, чтобы наши отношения снова наладились.

От себя могу посоветовать всем, кто ещё не сталкивался с подобного рода «магами» и «психологами», держаться от них подальше. Эти мошенники нередко обладают навыками гипноза, против воздействия которого сознание среднего человека, как правило, оказывается бессильным.

А вот это интересно:

«Это ряженые экстрасенсы - мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу. Об этом можно прочитать здесь.