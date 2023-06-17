Беззаботная жизнь и печальный финал Галины Брежневой

Среди детей последних советских руководителей, увы, не было личностей, которые были бы выдающимися сами по себе, независимо от заслуг и положения родителей. Однако рассказать о Галине Брежневой необходимо хотя бы для того, чтобы на примере показать: нет ничего незыблемого, и тот, кто сегодня чувствует себя хозяином жизни и с детства рос в привилегированных условиях, завтра может стать никем.

Дочь Леонида Брежнева не отличалась талантами, не достигала карьерных вершин, хотя возможности для этого были, не писала мемуаров, однако СМИ всегда интересовались ею. О ней написано несколько книг, а в 2008 году вышел восьмисерийный художественный фильм «Галина». Причина такого пристального внимания к дочери генсека — эксцентричное поведение и печальный финал.

Первое замужество

Биография Галины Брежневой — это история её любовных похождений, беззаботной жизни и постепенной деградации. Родилась она в 1929 году. В 22 года бросила учёбу в Кишинёвском университете и сбежала со своим возлюбленным Евгением Милаевым, который был на 20 лет старше и работал акробатом-циркачом. Вскоре они поженились, Галина усыновила двух детей Евгения от первого брака.

За время совместной жизни с Галиной Милаев сделал головокружительную карьеру. Если в начале 1950‑х годов он был обычным эквилибристом, то спустя 10 лет становится Героем Социалистического Труда и директором Московского цирка. Галина в молодости

Десятидневный брак

В 1962 году у 33-летней Галины начинается новый роман, на этот раз с 18-летним иллюзионистом Игорем Кио. Она официально разводится с Милаевым, выходит замуж за Кио и уезжает с ним в Сочи. Отец Галины был поставлен перед свершившимся фактом. Подруга Галины Мила Москалёва вспоминает:

«Леонид Ильич услышал о том, что его дочь в один день развелась и вышла замуж за молодого иллюзиониста, в новостях по „Голосу Америки“. Всем, кто Гале помогал, он чуть головы не оторвал, кричал: „Зачем вы все меня так позорили?!“ Вообще, Леонид Ильич был очень серьёзный отец. У него не забалуешь. Брежнев одним глазом следил за страной, а другим — за Галей. Он хотел, чтобы его дочь наконец-то обрела женское счастье и нашла себе хорошего, достойного мужа. За Галей ухаживали замечательные, красивые люди, все гордились, что она их подруга, однако жениться никто не хотел. Все боялись рисковать».

Однако если первый брак Галины длился 10 лет, то второй — всего 10 дней. Спецслужбы быстро нашли молодожёнов, доставили их в Москву, после чего Игорь Кио получил новый паспорт — уже без регистрации брака. Игорь Кио, второй муж Галины

«Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов»

Леонид Ильич пытался образумить взрослую дочь, но из этого ничего не вышло. В последующие годы у Галины было ещё несколько непродолжительных романов. В 1971 году 42-летняя Галина влюбляется и выходит замуж за 34-летнего майора Юрия Чурбанова, который сразу понравился Леониду Ильичу. Свадебное фото Галины и Юрия Чурбанова

Карьера Чурбанова после свадьбы резко идёт вверх. Как из рога изобилия на новоиспечённого зятя Брежнева сыплются новые звания и должности. Уже спустя несколько лет он становится первым заместителем министра внутренних дел и генерал-полковником. В народе даже появилась поговорка:

«Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов».

Однако изобилие продолжалось лишь до смерти Леонида Ильича. Уже в 1984 году Чурбанов лишается должности первого заместителя министра внутренних дел, а спустя ещё четыре года его арестовывают и лишают всех званий и наград. Его обвиняют в коррупции и приговаривают к 12 годам лишения свободы, из которых он отсидел пять лет. После ареста мужа Галина подаёт на развод и раздел имущества.

Романы на стороне

Будучи замужем за Чурбановым, Галина не обременяла себя супружеской верностью. Наиболее известные её любовники рубежа 1970–1980‑х годов — артист балета Марис Лиепа и цыганский актёр и певец Борис Буряце.

Отношения с Лиепой продолжались около пяти лет. Галина рассчитывала, что Марис разведётся со своей женой и женится на ней, однако в действительности всё произошло иначе — Лиепа бросил Галину и остался с семьёй.

Борис Буряце был младше Галины на 17 лет, однако имел с ней много общего. Как и Галину, его можно было назвать представителем богемы. Он любил весёлую и беззаботную жизнь, дорогие автомобили, шубы, деликатесы, но больше всего любил драгоценности, особенно бриллианты. Благодаря роману с Галиной во всём этом недостатка у него не было. Галина (Мария Аронова) с Борисом Буряце (Евгений Миронов). Кадр из сериала «Охотники за бриллиантами».

Помимо этого, все знали о связях Буряце с криминальным миром столицы. Когда в декабре 1981 года из квартиры артистки Ирины Бугримовой украли бриллианты, в этом сразу обвинили Бориса Буряце. Его причастность именно к этой краже доказать так и не удалось, однако Буряце обвинили в ряде других преступлений, среди которых взяточничество, казнокрадство и спекуляция. Говорят, что сам Чурбанов сделал всё, чтобы любовника его жены не оправдали. В итоге Буряце получил семь лет тюрьмы, в которой и умер в 1987 году при невыясненных обстоятельствах.

Последние годы в психиатрической больнице

После смерти отца привилегии Галины уходят в прошлое. Она злоупотребляет алкоголем: сначала уходила в многодневные запои с мужем, а после его ареста — со всеми местными алкоголиками. Публицист Евгений Додолев, автор двух книг о Галине Брежневой, неоднократно встречавшийся с ней лично, вспоминал:

«Я видел её уже спившейся старухой, совершенно нечистоплотной в плане общения. Я несколько раз приезжал к ней в гости и заставал у неё люмпенизированную публику, людей значительно моложе её, которые просто цинично пользовались, как минимум, наличием места, где можно выпить. Она даже не знала, как этих людей зовут. У неё был большой дефицит общения — из прежнего окружения больше никто не хотел с ней выпивать и ей приходилось искать себе компанию на улице. Она считала, что знакомые не хотят с ней общаться потому, что она в опале. А на самом деле она была им просто не интересна и не симпатична. Когда она имела возможность заходить в Елисеевский и выходить оттуда с палками сервелата и балыками, она была хорошей компанией, а просто приезжать с ней квасить спирт „Рояль“ никто не хотел. Как выяснилось, её не любили. Она была совершенно хрестоматийным образцом богемы. Не привыкла и не любила работать и просто получала удовольствие от жизни. Любила выпить, любила кураж, веселье, и, по-моему, не отдавала себе отчёта в том, что всё совершенно изменилось, что она уже не привлекательный сексуальный объект. Это вызывает жалость и брезгливость».

Скончалась Галина в 1998 году в психиатрической больнице, куда её определила дочь и где её пытались вылечить от хронического алкоголизма. Уже упоминавшаяся Мила Москалёва так описывала последние годы жизни подруги:

«Однажды приехала в Москву с гастролей, а мне говорят: „Ты знаешь, что твоя подруга на даче бутылки собирает?“. Я тут же поехала туда. А там Галя в компании таких же алкоголиков. В конце концов её дочь, Витусик, продала их квартиру, а Галю отправила в психушку. Она надеялась, что её скоро заберут оттуда. Но никто, кроме меня, к ней не приезжал. Галя умерла в одиночестве. На её похоронах „друзей“ не было».

Так печально закончилась жизнь дочери человека, который 18 лет правил одной шестой частью суши.

Судьбы дочери и внучки Галины

На смерти Галины Брежневой в психиатрической больнице, всеми забытой и покинутой, можно было бы закончить эту статью, но есть одно «но» — судьбы её дочери и внучки.

Дочь Галины Виктория, родившаяся в 1952 году от первого брака, начинала жизнь в достатке. У юной Виктории было всё, о чём её сверстники могли только мечтать, однако с детских лет она была лишена главного — любви и внимания родителей. Сначала её мать и отец постоянно пропадали на гастролях, а когда девочке исполнилось 10 лет, вовсе развелись. Как мы уже знаем из биографии Галины, большую часть времени ей было не до дочери.

В 1973 году Виктория вышла замуж и родила дочь, названную в честь бабушки Галиной. Спустя пять лет супруги разводятся, и Виктория выходит замуж во второй раз. До смерти Леонида Ильича в их семье всё было хорошо, но как только Брежнев умер, начались проблемы. Все оказались безработными. Муж Виктории ушёл к другой женщине. Виктория, оставшись без средств к существованию, распродаёт элитную недвижимость, принадлежавшую когда-то её деду и матери. При продаже квартиры на Кутузовском проспекте в Москве она стала жертвой аферистов — дорогущая квартира ушла за бесценок. В результате Виктория, оставшись без крыши над головой, отправилась к своему сожителю в Подмосковье. Виктория, дочь Галины

Ко всему этому добавились проблемы со здоровьем и алкоголизм Галины-младшей. В 25 лет она выходит замуж, однако брак оказался неудачным, вскоре последовал развод. Правнучка Брежнева начала пить. Свою дочь Виктория, как ранее и мать, отправляет в психушку. Галина, правнучка Брежнева

Жизнь 28-летней Галины оказалась сломлена. Из психбольницы она выходит спустя несколько лет, оставшись благодаря стараниям матери без крыши над головой и без возможности устроиться на работу. Сначала Галина живёт на улице и просит милостыню. Потом несколько лет проводит в интернате для душевнобольных. Виктория за всё это время ни разу не интересовалась судьбой дочери. Она сама перебивалась случайными заработками и умерла в 2018 году, так и не увидевшись с Галиной. Отец Галины, Михаил Филиппов, уже давно живёт на Мальте.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/history/galina_brezhneva/

