Истории от Олеся Бузины. Под шинелью Победы

Победители. Снимки известного киевского фотографа Николая Угриновича из коллекции автора статьи Победители. Снимки известного киевского фотографа Николая Угриновича из коллекции автора статьи

Что было бы с Украиной, если бы не Советский Союз, а Гитлер выиграл в той войне?

Еще до добровольного самороспуска СССР, году, эдак, в 1990-м, я возвращался вечером домой и на трамвайной остановке услышал разговор подгулявшей компании. Обрывок той самой постыдной смердяковской "дискуссии", как хорошо было бы, победи в войне не мы, а немцы. Лиц я в темноте не видел. Но голоса "мечтателей" слышал отчетливо. Один из них заплетающимся языком сказал: "Пили бы сейчас немецкое пиво! Вот, что было бы!" Это, повторяю, был 90-й год — самый разгар антиалкогольной кампании, когда хорошего пива было днем с огнем не сыскать. Приятели этого пиволюба-историка стали охотно с ним соглашаться, как будто целью немецкого похода на Восток было напоить всех местных жителей баварским пивком. Между тем пивной аргумент со временем отпал сам собой. Как только заработали отечественные пивные заводы. Этого напитка теперь в Киеве, слава Богу, достаточно. Сравнивая с немецким, могу сказать: наше ничуть не хуже. К тому же спорщики не знали, что немецкое пиво — отнюдь не самое лучшее в мире. Куда вкуснее чешское. Так что, по их логике, лучше всего было бы быть завоеванными чехами.

Парад 1945 года. Один из первых на послевоенном Крещатике

Но "просветительские" беседы, вроде той, услышанной на остановке, продолжаются. Только на более высоком уровне. Какая сволочь, к примеру, запретила по суду вывешивать красный флаг Победы в Прилуках накануне нынешнего Мая? Чем он ей помешал? А сколько сил потрачено за последние годы всякими Резунами-Суворовыми, чтобы доказать, будто в 1941 году СССР сам собирался напасть на Германию, а Гитлер его только опередил! Как раз за разом и западные, и наши доморощенные "незалежные" историки полощут пакт Молотова-Риббентропа, по которому к советской Украине была присоединена Галичина! Я понимаю поляков, у которых эту Галичину Сталин изъял. Для них это, может быть, и реакционный акт тоталитарного режима. Хотя, как сказать. Останься Западная Украина в составе Польши, я бы полюбовался, как бы она справилась с разгулом бандеровщины, если даже послевоенному Советскому Союзу понадобилось для этого десять лет. Я понимаю также историков английских или французских, которые пакт Молотова-Риббентропа регулярно называют чуть ли не сделкой с дьяволом. А что им еще остается? Рассказывать, как годом раньше демократические Англия и Франция в Мюнхене трусливо продали Чехословакию Гитлеру и тем же полякам, позволив расчленить ее на части? Ах, как стыдно! Как же после этого чувствовать себя порядочным британским джентльменом или потомком бесстрашных мушкетеров? Значит, с утра до вечера нужно поднимать вой по поводу пакта Молотова-Риббентропа, чтобы отвлечь внимание от собственных грязных делишек, которые к этому пакту и подтолкнули оставшийся в политической изоляции Советский Союз.

А ведь в 1938-м, в год Мюнхенского сговора, СССР просто рвался с нацистами в бой. Даже мобилизацию приграничных округов объявил. Только Запад не захотел принять эту помощь, а Чехословакия понадеялась на своих лондонских и парижских друзей, чтобы в результате попасть под гитлеровскую оккупацию и на протяжении всей Второй мировой войны... ударно трудиться на Третий рейх. Те пражане, кто жаловался еще недавно на бархатное советское вторжение в 1968-м, когда почти никто, по сути, не пострадал, пусть вспомнят, что оружейные заводы "Шкода" с 1941-го по 1945-й выпускали снаряды, которыми немцы убивали наших дедов под Киевом и Сталинградом. Легкий чешский испуг 1968-го — ерунда, по сравнению с этим вкладом земляков бравого солдата Швейка в несостоявшуюся немецкую победу. 1943 г. Красноармейцы-освободители возле Богдана

Исторические события всегда по-разному оцениваются участниками из противоборствующих лагерей. Недаром поговорка гласит: что русскому здорово, то немцу смерть. Латвии, Литве и Эстонии пакт о ненападении принес оккупацию Красной армией. Для Польши он навсегда поставил крест на ее великодержавных мечтах и лишил ее "кресов всходних" — Галичины и Волыни. А для украинцев этот же договор между Гитлером и Сталиным впервые позволил соединить земли Восточной и Западной Украины в составе одного государственного субъекта — УССР. То, что не смогли сделать "сознательные украинцы" гетман Скоропадский и Петлюра, получилось у русского грузина Сталина. Такова логика истории. И ее не заменишь спекуляциями и подтасовками.

Да, с 1939 по 1941 год Германия и СССР были союзниками. А разве это кто-то скрывал? Но именно это позволило присоединить к Украине в 1940 году еще и Буковину, изъяв ее у Румынии. Это Ющенко легко разбрасывается черноморским шельфом. А Сталин ничем не разбрасывался. Он только приращивал и округлял. Но ни жениться на американках, ни держать капиталы в американских банках привычки не имел. А за так называемую американскую "помощь" в годы Великой Отечественной честно расплачивался золотом, ни у кого на Западе не выпрашивая кредитов.

ПРИ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНА ПОТЕРЯЛА БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ НА ВОЙНЕ

На фронте. За 4 года тяжелейшей войны население Украины сократилось меньше чем при независимости На фронте. За 4 года тяжелейшей войны население Украины сократилось меньше чем при независимости

До 1991 года было не принято делить вклад советских людей в общую Победу по национальным хатам. Потом вклад все-таки подсчитали. В результате выяснились очень неприглядные вещи для тех, кто правит Украиной после обретения ею независимости от Москвы и приобретения зависимости от Вашингтона. Потери украинского народа в Великой Отечественной убитыми, пленными и беглыми меньше, чем человеческие утраты, которые понесла Украина без всякой войны с того дня, когда над ней поднялся желто-синий флаг вместо сине-красного УССР.

Накануне войны население Украины чуть превышало 40 миллионов человек. Резкий прирост произошел в 1939 году за счет присоединения Сталиным Волыни и Галичины. Благодаря этому одним махом прибавилось примерно 7 миллионов народа. Правда, не все из них были этническими украинцами. Благодаря воссоединению с Западной Украиной УССР получила чуть больше миллиона поляков. Большая часть из них навсегда покинет свою малую родину после окончания войны и уедет в Польшу. Сталинский режим отнюдь не высасывал из Украины во время войны людские резервы с той интенсивностью, как из собственно русских областей. По данным доктора экономических наук Леонида Рыбаковского (Институт социально-политических исследований РАН), "военные комиссариаты за годы войны призвали 22,7% граждан России, около 17% граждан республик Средней Азии и Закавказья, 12,5% — Украины и 12% — Белоруссии". Это означает, что с территории Украины в Красную Армию было мобилизовано примерно 4 млн 200 тыс. солдат. Общее же количество военнослужащих, призванных по всему СССР, достигало почти 30 млн человек. По уточненным данным, примерно около 9 млн из них погибло. Количество не вернувшихся с фронта украинцев составляет 1 млн 376 тыс. человек. Для сравнения: русских погибло на фронте 5 млн 747 тысяч. В эти цифры не входит количество погибшего мирного населения. Статистика свидетельствует, что на оккупированной территории Украины, по разным данным, с 1941-го по 1944-й было безвозвратно потеряно от двух до двух с половиной миллионов граждан, не носивших оружия, — женщин, стариков и детей. Они погибли от бомбежек, артобстрелов, болезней, голода и неудовлетворительного медицинского обслуживания.

Таким образом, как ни считай, а даже самые высокие цифры потерь, которые можно представить, составляли для нашей республики чуть меньше 4 млн. Теперь давайте вспомним, что в 1991 году население Украины насчитывало 52 млн человек, а в 2008-м оно сократилось на 6 миллионов! Еще почти 6 млн ударились в бега за границу, не видя смысла в жизни на родине. А за время войны на Западе осталось всего около 150 тысяч украинцев – преимущественно выходцев из западных областей. Выходит, при Кравчуке, Кучме и Ющенко с их мудрой политикой мы потеряли больше народа, чем во Второй мировой! Теперь ясно, почему кое-кому так мозолит глаза знамя Победы?

УКРАИНА – СТРАНА, КОТОРОЙ БЫ НЕ БЫЛО Под флагом Гитлера и Шухевича. Так выглядел Секретариат президента Украины в годы немецкой оккупации

Легко представить, что было бы с Украиной, если бы Советский Союз войну проиграл. Есть такая книжка – "Застольные разговоры Гитлера". Ее можно найти в интернете. Существует и печатный русскоязычный вариант. Очень поучительное чтиво — в основном это записанные в 1941—1942 гг. речи фюрера, которые он толкал приближенным в ставке после вегетарианских ужинов. Гитлер рассуждал обо всем: о том, что раков лучше всего ловить на мертвую старушку, брошенную в воду, что украинские поля следует засеять крапивой, и о том порядке, который нужно навести на заселенных неразумными славянами территориях. Фюрер собирался превратить Крым в курорт исключительно для немцев, проложить по Украине автобаны, заселить крупные города выходцами из Германии, создав вокруг них немецкие села, а украинцев держать в чем-то вроде гетто, как негров в ЮАР при апартеиде. Славяне очень музыкальны, утверждал Гитлер, поэтому они должны шесть дней в неделю трудиться, а потом танцевать. Для этого, естественно, не сразу, а после победы планировалось установить туземцам в каждой деревне по радиоточке и транслировать музыку. Еще хотя бы раз в жизни, по мысли Гитлера, такой туземец должен был съездить в Берлин, чтобы увидеть величие столицы Рейха, и лишний раз убедиться в собственной неполноценности.

Если в СССР украинцы имели не только широчайшую автономию и могли продвигаться до самых вершин карьеры в партии, армии, спецслужбах и госаппарате, то в арийском рае, нафантазированном Адольфом Алоизовичем под Винницей, где располагалось в пору застольных бесед его походное логово, их ждала только судьба рабов и мелких надсмотрщиков. Можно даже с уверенностью сказать: победи Гитлер, не был бы Витюша Ющенко ни президентом Украины, ни бывшим членом КПСС, ни даже колхозным бухгалтером. А светила бы ему, в лучшем случае, за ударный труд на немецкой пасеке одна поощрительная "турпоездка" в Берлин, где раскрыв рот, пялился бы Виктор Андреевич на здание Рейхстага, дивясь его величию и стесняясь своего ничтожества.

ПОБЕДОНОСНАЯ СИЛА, ХРАНЯЩАЯ НАС ДО СИХ ПОР "Высшая раса". Немецкие пленные на киевских улицах

Мы до сих пор живем, укрытые дедовской шинелью Победы. Выиграв войну, как часть Советского Союза, Украина не только подтвердила территориальные приобретения 1939 года, но и получила новые. Закарпатская область вошла в ее состав после разгрома гитлеровского союзника Венгрии. В результате Победы в войне наша республика стала членом ООН, и у нее даже появился собственный МИД, о чем сегодня многие забывают. Первым главой внешнеполитического ведомства УССР стал известный драматург Александр Корнейчук.

Недавно я купил пачку военных и послевоенных снимков Киева, сделанных известным советским фотографом Георгием Угриновичем. Немецкие пленные, которых ведут толпами по улицам, радостные красноармейцы возле памятника Богдану Хмельницкого, парад на еще разрушенном Крещатике — как они передают дух эпохи! Какие сияющие лица у тогдашних киевлян! Послевоенные киевляне знали, что такое настоящая беда и настоящая Победа. Они не путали эти слова с невыплаченными депозитами или выигрышем любимой футбольной команды. Но у 9 Мая есть не только материальные, но и сакральные последствия. Как бы ни пытались нынешние потомки гитлеровских холуев поэтизировать дивизию СС "Галичина", но немногочисленные украинские формирования в немецкой армии вместе с полицейскими батальонами не насчитывали и 100 тысяч. Что это, по сравнению с четырьмя миллионами украинцев, которые сражались в армии-победительнице? Эту прививку Победы не в силах преодолеть никакие неонацистские вирусы. Те, кто сейчас уничтожает кладбища советских солдат, еще поплатятся. Природа отомстит и им, и их детям, хотя сейчас в это они не верят. Закон исторической кармы никто не отменял. Он всегда настигал разорителей могил.

Олесь Бузина, 7 мая 2009 года

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