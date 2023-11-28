Главный противник СВО в Екатеринбурге стал «советником» мэра Журналист Владислав Постников вместе с газетой «Вечерние ведомости» являются рекордсменами по сумме штрафов за дискредитацию армии на Урале. Шутка ли, ровно 1 млн штрафных рублей!

Теперь этот человек (экс-соратник беглого олигарха Ходорковского* ) заседает в «Совете неравнодушных горожан» при мэре Екатеринбурга. В повестке заседания 27 ноября запланирован доклад Владислава Постникова «О ревитализации и редевелопменте...».

Это нормально?

«Совет неравнодушных» курирует вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин (на фото в очках), ответственный за пиар-направление мэрии.

— Говорят, один из вице-мэров Екатеринбурга в своём окружении, в том числе и с подчинёнными, резко высказывается против специальной военной операции. И это вызывает недоумение и осуждение коллег, — сообщает «Ура.ру» со ссылкой на свои источники. О ком могла идти речь?

Может, поэтому противники СВО попали на плакаты, поздравляющие жителей с 300-летием Екатеринбурга, а ветераны и участники спецоперации — нет?

И уже не удивляет, что другим докладчиком этого «Совета неравнодушных» 27 ноября станет противник СВО Игорь Пушкарёв — директор скандального Музея истории Екатеринбурга. Учреждение работает на деньги городского бюджета Екатеринбурга и получает государственные гранты.

Тут так заведено.

https://t.me/urallive/19064

Или как реагировать вот на это? Что это? Демографическая собянинская политика?

«Едут сюда, как на курорт»: Будущий отец без прикрас описал поликлинику для мигрантов в сердце России. Семейная пара пришла в один из роддомов Москвы – нужно было обследоваться. Своими впечатлениями поделился супруг. Он обратил внимание на стенд с памятками для будущих рожениц. Сделал фотографии. Выделил красным участок, где информация для москвичей. По буклетам остальное всё предельно ясно.

«Приоритеты у столичного Минздрава весьма сомнительны, это первое», - отметил мужчина.

Недоумение у него вызвали и условия, какие создаёт власть для иностранцев. А именно – делает вполне комфортным их существование даже без знания русского языка. Только вот потом оттуда же, сверху, идут слова об озабоченности появления этнических анклавов. «Так а чего им не появляться, если такие шикарные условия созданы?» - вполне резонно заметил москвич.

Странным ему кажется и выплата 20 тысяч рублей для гастарбайтеров от столичного Минздрава:

«С какого перепуга деньги российских налогоплательщиков раздают каким-то чужакам? Они сюда едут как на курорт, у них в аулах ничего подобного не встретишь, а наши чиновники встречают их чуть ли не с распростёртыми руками, создают всё лучшие правовые условия для них, зачем это делается?!"

Этот крик души мужчина отправил в паблик «Мигранты – всё как есть».

Авторы от себя добавили, что на эти вопросы вряд ли ответственные лица когда-нибудь дадут ответ. Не из своего же кармана они деньги раздают, а наши с вами налоги.

Остаётся только с сожалением констатировать, что всё это так.

https://t.me/tsargradtv/63680

Кстати, в Новосибирске народ устал от засилья мигрантов и бездействия властей терпеть мигрантов и начал действовать самостоятельно

«Остановите поток мигрантов!»: Жители Новосибирска пошли на крайние меры Засилье мигрантов из Средней Азии и Закавказья достало многих. Но пока одни только стонут и жалуются, другие – действуют.

Жители Новосибирска обратились к губернатору Андрею Травникову. Они не просят, а требуют запретить мигрантам работать в ряде сфер: образовании, медицине и торговле лекарствами, общепите, транспорте.

По соцсетям уже около суток распространяется видеообращение и к землякам:

«Мы все прекрасно понимаем, какой реальный вред может принести и приносит мигрант за рулём автомобиля (мы знаем эти случаи вплоть гибели людей), исполняя свои обязанности учителя, медицинского работника, работая в общепите».

Инициативная группа просит людей предусмотренными законом способами направить обращение властям, присоединившись к борьбе против гастарбайтеров. Если не остановить поток мигрантов сегодня, то завтра от беспредела неадекватных иностранных «специалистов» могут пострадать наши дети, наши близкие.

https://t.me/tsargradtv/63651

А паотом мы удивляемся, что мэр Пензы Александр Басенко выступил против развешивания мемориальных досок, посвящённых погибшим в зоне СВО, на школах «Не нужно создавать некрополи на стенах школ. Поймите, там дети, там психика ещё не устоявшаяся… У нас есть школы, я, может быть, скажу военную тайну, где по семь, по восемь выпускников этих школ погибли».

Все это произошло по причине заявления местного депутата Алексея Иванова, раскритиковавшего директора одной из школ за нежелание установить на здании мемориальную доску выпускнику, погибшему во время спецоперации.

https://t.me/specnazAlpha/18574

А этот деятель не хочет объяснить, что делать детям, у которых отцы геройски сложили головы? У них устоявшаяся психика? Кстати, за этого деятеля тоже!

Ну. судя по первой новости, какие власти, такое и решение.