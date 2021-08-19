История Москвы. Было-стало - 11

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Продолжаем путешествие...
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Мерзляковский переулок (1970 год и 1 августа 2021 года)
Мерзляковский, 6 (1971 год и 1 августа 2021 года)
Особняк Некрасова в Скатерном переулке (1905 год и 1 августа 2021 года)
Особняк Некрасова (1905 год и 1 августа 2021 года)
Церковь в Большом Ржевском и Школа (1931 год и 1 августа 2021 года)
Угол Большой Ржевской и Молчановки (1913 год и 1 августа 2021 года)
Большая Молчановка (1960 год и 1 августа 2021 года)
Большой Афанасьевский переулок (1992 год и 1 августа 2021 года)
Гагаринский переулок, 2 (1987 год и 2 августа 2021 года)
Пречистенские ворота (1910 год и 2 августа 2021 года)
Остоженка от м. Кропоткинская (1996 год и 2 августа 2021 года)
Большой Афанасьевский переулок (1968 год и 3 августа 2021 года)
Большой Афанасьевский, 24 (1976 год и 3 августа 2021 Года)
Сивцев-Вражек переулок (1968 год и 3 августа 2021 года)
Староконюшенный переулок, 14 (1970 год и 3 августа 2021 года)
Гагаринский переулок, 15 (1989 год и 3 августа 2021 года)
Усадьба Гандуриных в Староконюшенном переулке (1973 год и 3 августа 2021 года)
Вид на МИД от Набережной Тараса Шевченко (1970 год и 4 августа 2021 года)
Дом на набережной Тараса Шевченко (1970 год и 4 августа 2021 года)
Вид на СЭВ на Краснопресненской набережной (1978 год и 4 августа 2021 года)
Гостиница Украина, ныне Radisson (1963 год и 4 августа 2021 года)
Новый Арбат (1977 год и 4 августа 2021 года)
Вид на СЭВ (1967 год и 4 августа 2021 года)
Прямой переулок, 12 (1982 год и 4 августа 2021 года)
Дом на пересечении Новинского бульвара и Нового Арбата (1938 год и 4 августа 2021 года)
Дом на пересечении Новинского бульвара и Нового Арбата (1949 год и 4 августа 2021 года)
Посольство Литвы в Борисоглебовском переулке (1990 год и 4 августа 2021 года)
Особняк Миндовского на Поварской улице (1911 год и 4 августа 2021 года)
Улица Правды (1937 год и 4 августа 2021 года)
Бывшая Гостиница Советская на ул. Расковой (1950 год и 4 августа 2021 года)
Вилла Оконешникова на улице Константинова (1999 год и 4 августа 2021 года)
Ленинградское шоссе, 56 (1939 год и 4 августа 2021 года)
Вход на станцию Комсомольская в здании Казанского вокзала (1935 год и 7 августа 2021 года)
Строительство здания МИД (1950 год и 7 августа 2021 года)
Арбат, 38 (1957 год и 4 августа 2021 года)
Арбат, 32 (1980 год и 7 августа 2021 года)
Арбат и угол Староконюшенного переулка (1987 год и 7 августа 2021 года)
Арбат 18/1 (1995 год и 7 августа 2021 года)
Арбат, 8, 10, 12 (1905 год и 7 августа 2021 года)
Большой Афанасьевский, 34 (1976 год и 7 августа 2021 года)
Малый Афанасьевский в сторону Гоголевского бульвара (1980 год и 7 августа 2021 года)
Филипповский переулок со стороны Малого Афанасьевского переулка (1913 год и 7 августа 2021 года)
Большая Бронная, 5 (1951 год и 9 августа 2021 года)
Малая Бронная, 15 (1927 год и 9 августа 2021 года)
Спиридоньевский переулок, 5 (1973 год и 9 августа 2021 года)
Малая Бронная улица, Центральная государственная инспекция пробирного надзора (1901 год и 9 августа 2021 года)
Вспольный переулок (1987 год и 9 августа 2021 года)
Вспольный переулок, 13 (1991 год и 9 августа 2021 года)
Гранатный переулок (1988 год и 9 августа 2021 года)
Центральный Дом Архитекторов в Гранатном переулке (1965 год и 9 августа 2021 года)
Дом Леонтьевых в Гранатном переулке (1914 год и 9 августа 2021 года)
Церковь в Богословском переулке (1881 год и 9 августа 2021 года)
Большая Никитская, 17 (1979 год и 9 августа 2021 года)
Большая Никитская, 15 (1977 год и 10 августа 2021 года)
Газетный переулок, 4 (1925 год и 10 августа 2021 года)
Танки на Большой Никитской (1991 год и 10 августа 2021 года)
Библиотека имени Ленина (1973 год и 10 августа 2021 года)
Дом Перцовой в Курсовом переулке (1986 год и 10 августа 2021 года)
Курсовой переулок (1908 год и 10 августа 2021 года)
2-й Обыденский переулок (1994 год и 10 августа 2021 года)
1-й Зачатьевский переулок. Продуктовый магазин (слева) назывался «молотовский», а сам переулок был улицей Дмитриевского. (1981 год и 10 августа 2021 года)
Молочный переулок, 2 (1999 год и 10 августа 2021 года)
Коробейников переулок от угла с Бутиковским (1979 год и 10 августа 2021 года)
Молочный переулок (1979 год и 10 августа 2021 года)
Пересечение Колпачного и Хохоловского переулка (1968 год и 10 августа 2021 года)
3-й Зачатьевский переулок (1913 год и 10 августа 2021 года)
Хохловский переулок, 14 (1987 год и 11 августа 2021 года)
Подкопаевский переулок , 5 (1955 год и 11 августа 2021 года)
Церковь на пересечении Подколокольного и Подкопаевского переулка (1982 год и 11 августа 2021 года)
Петропавловский переулок, 3, с1 (1975 год и 11 августа 2021 года)
Яузский бульвар, 1/15с8 (1994 год и 11 августа 2021 года)
Дом Благородного Собрания, ныне Дом Союзов на Театральном проезде (1900 год и 12 августа 2021 года)
Камергерский переулок от Тверской улицы (1996 год и 12 августа 2021 года)
Тверская улица в сторону Кремля (1980 год и 12 августа 2021 года)
Большой Николоворобинский переулок от дома 7, с.7 (1982 год и 11 августа 2021 года)
Воронцово поле (1913 год и 11 августа 2021 года)
Подсосенский переулок, 26/13 (1986 год и 11 августа 2021 года)
Подсосенский, 28 (1977 год и 12 августа 2021 года)
Тверская, 15 (1940 год и 12 августа 2021 года)
Большой Козихинский, 14 (1969 год и 12 августа 2021 года)
Малая Бронная от Спиридоньевского переулка (1979 год и 12 августа 2021 года)
Снесённые дома на 7-м Ростовском переулке в сторону моста Богдана Хмельницкого (1973 год и 14 августа 2021 года)
2-й Вражский переулок, вид на 1-у Тружеников (1972 год и 14 августа 2021 года)
1-й Тружеников переулок (1981 год и 14 августа 2021 года)
Большой Саввинский, 6 (1995 год и 14 августа 2021 года)
1-й Тружеников 12 стр 3 (1991 год и 14 августа 2021 года)
Большой Саввинский, 8 (1982 год и 14 августа 2021 года)
Большой Саввинский, 12, с.18 (1922 год и 14 августа 2021 года)
Бывшая фабрика Гюбнера
Большой Саввинский переулок (1913 год и 14 августа 2021 года)
Погодинская улица, 20/3, стр 1 (1988 год и 14 августа 2021 года)
Погодинская, 22 (1925 год и 14 августа 2021 года)
Погодинская улица, 24, с1 (1958 год и 14 августа 2021 года)
Новодевичий проезд от Погодинской улицы (1969 год и 14 августа 2021 года)
Большая Пироговская (1931 год и 14 августа 2021 года)
Российский центр хирургии АМН на Большой Пироговской улице (1972 год и 14 августа 2021 года)
Клиника кожных болезней на Большой Пироговской (1900 год и 14 августа 2021 года)
Церковь в Спасопесковском переулке (1997 год и 14 августа 2021 года)
Карманцкий от Спасапесковского (1960 год и 15 августа 2021 года)
Арбат, 36 (1987 год и 15 августа 2021 года)
Магазин на Арбате, 45/24 (1987 год и 14 августа 2021 года)
Плотников, 10 (1986 год и 15 августа 2021 года)
Церковь, Большой Могильцевский переулок (1985 год и 15 августа 2021 года)
Здание на пересечении Большого Могильцевского и Чистого переулка (1956 год и 15 августа 2021 года)
Чистый переулок, 6, с1 (1983 год и 15 августа 2021 года)
Чистый переулок, 1 (1969 год и 15 августа 2021 года)
Пречистенка ул., 19 (1988 год и 15 августа 2021 года)
Переулок Банковский от Мясницкой улицы (1996 год и 15 августа 2021 года)
Мясницкая, 22 (1909 год и 17 августа 2021 года)
Бывшая контора Метцля
Мясницкая, 18 (1983 год и 17 августа 2021 года)
Милютинский переулок, 3 (2000 год и 15 августа 2021 года)
Милютинский переулок, 5 (1988 год и 17 августа 2021 года)
Малая Лубянка, 1 (1932 год и 17 августа 2021 года)
Малая Лубянка, 12а (1970 год и 17 августа 2021 года)
Сретенский, 1, с1 (1986 год и 17 августа 2021 года)
Здание на пересечении Большого Кисельного переулка и Большой Лубянки (1994 год и 19 августа 2021 года)
Кремлевская набережная (1946 год и 18 августа 2021 года)
Кремлевская набережная, 1 (1983 год и 17 августа 2021 года)
Кузнецкий мост от дома 22, с2 (1967 год и 17 августа 2021 года)
Кузнецкий мост от 18 дома (1953 год и 17 августа 2021 года)
Кузнецкий мост, 15 (1973 год и 17 августа 2021 года)
Неглинная, 11 (1898 год и 17 августа 2021 года)
Петровка, 3, с2 (1902 год и 17 августа 2021 года)
Петровка, 3 (1987 год и 17 августа 2021 года)
Никитский, 5 (1995 год и 18 августа 2021 года). Здание Департамента Строительства
Друзья на Кадашевской набережной, вид с Болотной (1996 год и 19 августа 2021 года)
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На этом пока остановимся, продолжение следует...
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