Территория Героев...(63)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.https://t.me/mod_russia/23143https://t.me/mod_russia/23174https://t.me/mod_russia/23200https://t.me/mod_russia/23225https://t.me/mod_russia/23232https://t.me/mod_russia/23250
Старшина Гордий СергейСтаршина 2-ой статьи Сергей Гордий в составе группы морских пехотинцев вытеснял националистов из населенного пункта. Продвигаясь по поселку, группа Гордия встретила сопротивление противника. Под массированным обстрелом из стрелкового оружия группа пехоты уничтожив огневую точку противника, расположилась в заброшенном здании. Противник перешел в контратаку при поддержке артиллерии. В течение 7 часов группа удерживала оборону не допуская прорыва противника. Благодаря упорному сопротивлению группы под руководством Сергея Гордия подкрепления сумели окружить наступающие штурмовые группы противника и уничтожить. Личное мужество Сергея Гордия и грамотное руководство группой позволило не допустить потерь в своем подразделении, занять выгодный рубеж и уничтожить контратакующие подразделения противника не допустив прорыва обороны наших подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/5087
Старший прапорщик Шмидт ВалерийСтарший прапорщик Валерий Шмидт в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации медицинского обеспечения российских военнослужащих.
В ходе ожесточенного боя с украинскими националистами, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Валерий, находясь под шквальным огнем противника, оказывал неотложную помощь прямо в местах обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Валерий Шмидт лично вынес из-под огня противника в безопасное место восемь раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказывал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь. После боя Валерий обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.
https://t.me/rabotaembrat/5106
Старший матрос Гарифуллин АртурПулеметчик, старший матрос Артур Гарифуллин в составе группы российских военнослужащих направлялся в район активных боевых действий. Продвигаясь по пути следования Артур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду. Завязался бой. БМП, в которой находился старший матрос Гарифуллин, была подбита противотанковой управляемой ракетой. Получив лёгкие ранения и контузию, Артур, не теряя самообладания, сумел покинуть загоревшуюся машину, при этом смог вытащить из неё раненых товарищей, не способных самостоятельно выбраться. Укрыв раненых в безопасном от обстрела врага месте, старший матрос Гарифуллин продолжил вести бой с украинскими диверсантами. Заняв выгодную огневую позицию, Артур лично уничтожил пять националистов. Понеся потери, ДРГ противника была вынуждена бежать с поля боя. После старший матрос Гарифулин оказал первую помощь раненым товарищам, подготовил эвакуацию и отправил их в безопасный район.
https://t.me/rabotaembrat/5113Подразделение, в котором служит майор Виталий Степанюк, получило задачу освободить населенный пункт от националистов.
Виталий выдвинулся в голове колонны на БТР. Во время движения колонна попала в засаду, организованную диверсионно-разведывательной группой ВСУ.
«БТР был подорван мой, подорвались на противотанковой мине. Маленько тряхнуло, но не потерялся. Сориентировался, потому что в училище учили. Был смех почему-то. Улыбался», - вспоминает герой.
Несмотря на полученную контузию, Виталий организовал бойцов для контратаки. Вспоминает: «Контузия была лёгкой, но в тот момент ты не понимаешь. Думаешь о личном составе, как бы никто там не остался».
ДРГ была разбита и в тот же день военнослужащие зашли в поселок, выполнив задачу. Населенный пункт был освобождён, а весь личный состав майора Степанюка остался жив.
За смелость, профессионализм и выдержку, проявленные в бою, гвардии майор Виталий Степанюк представлен к государственной награде - ордену Мужества.
https://t.me/mod_russia/23243Группа подполковника Артема Казанцева в зоне СВО занималась решением гуманитарных проблем.
«Организовывали и обеспечивали безопасность эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Кроме этого занимались подготовкой и вводом в строй свежих сил подразделений», - рассказал Артем Казанцев.
Когда Артем Казанцев принимал очередной отряд пополнения, их расположение атаковали нацисты.
«Подверглись минометному обстрелу со стороны противника», - сдержанно сказал наш герой.
Казанцев быстро сориентировался в обстановке, организовал оборону, а потом эвакуацию солдат в безопасное место.
«Все остались живы, техника в сохранности, а сам получил контузию, в непосредственной близости разорвалась одна из мин, но продолжил действовать», - поделился подполковник Артем Казанцев.
https://t.me/mod_russia/23185Сменил концертный костюм на камуфляж. Из башкирского города Сибай отправился в зону спецоперации Фларид Биргалин, артист Сибайского концертно-театрального объединения. И не один, а с коллегами из филармонии и родным братом.
Таланту нашли достойное применение: в составе первой фронтовой творческой бригады Минобороны РФ Фларид поддерживает песней наших военнослужащих на передовой. (См. и слушать видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/23229Священник Олег Жук - настоятель храма в деревне Посолодино Плюсского района Псковской области. Навещая наших бойцов на передовой, он служит молебны, раздает желающим крестики и иконки, исповедует и причащает. И напоминает Евангельские истины: главное — не ожесточиться, даже на войне оставаться людьми. (См. видео по ссылке)
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Военнослужащий Турушин СергейВ ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец деревни Жуково Вологодского района Сергей Игоревич Турушин.
Сергей Турушин родился в 1993 году, окончил профессиональное училище в Вологде. Поступил на службу по контракту.
Честно и беззаветно исполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге.
https://zpobeda.ru/sergej-turushin/
Ефрейтор Баханов ДармаБаханов Дарма Анатольевич родился 15 февраля 1994г в селе Улюнхан Курумканского района.
В 2011 году Дарма Анатольевич закончил Улюнханск школу. Отзывчивый, скромный и трудолюбивый юноша отличался в школе своей притягательной улыбчивостью и крайней уравновешенностью.
Дарма хорошо учился, много раз защищал честь школы на районных мероприятиях, являлся участником танцевального ансамбля, занимался спортом, был отзывчивым, ответственным и надежным другом.
С 2011 по 2015 годы учился на землеустроительном факультете БГСХА.
В 2015-м призван на срочную службу в 11 ОДШбр, а в 2016 году подписал контракт.
https://vk.com/wall-40562224_138186
Майор Горин СергейВо время проведения специальной военной операции на Украине погиб Горин Сергей, выпускник РВВДКУ.
Родился 24 апреля 1990 года в селе Подывотье. В 2007 году Сергей, выпускник Подывотской средней общеобразовательной школы, с лёгкостью поступил в высшее военное учебное заведение, которое в 2012 году с отличием окончил. Делом своей жизни избрал служение Отечеству, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение.
Военному делу он посвятил практически всю свою жизнь. Всегда и во всём был примером для подражания, никогда и ни при каких обстоятельствах не прятался за спинами своих товарищей. Если кому-то нужна была помощь — без раздумий бросался на выручку.
До последней минуты своей жизни Сергей Борисович был верен военной присяге.
За мужество и героизм был удостоен высшей государственной награды - золотой звезды Героя России.
https://vk.com/wall-106160452_342305
Доброволец Матвеев КонстантинМногодетный отец и учитель из Челябинской области погиб в зоне боевых действий на территории Украины
42-летний Константин Матвеев до того, как стать участником «спецоперации», работал учителем физкультуры в челябинской школе №39.
У него остались жена и трое детей, им — 13, 9 лет и два года.
В июле мужчина решил, что должен пойти добровольцем.
«Он не мог остаться в стороне, он пошёл за Родину, у него в крови был патриотизм. Он рассказывал, что с детства играл в войну, что братьям дарили машинки, а ему всегда только оружие дарили. Он верил, что всё закончится хорошо», — рассказала вдова добровольца.
https://t.me/c/1524001401/4868
Доброволец Чендаров ВасилийЧендаров Василий Иванович «Тор» (1961 — апрель 2022) доброволец, командир взвода 7 роты в/ч 08803 ДНР, погиб в апреле в Новобахмутовке.
https://zpobeda.ru/vasilij-chendarov/
Военнослужащий Крамаренко Сергей, позывной ФомаПогиб 05.07.22
https://zpobeda.ru/sergej-kramarenko/
Доброволец Идигов Саид-МагомедВ ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Идигов Саид-Магомед Саидович, 1977 года рождения
Ушёл добровольцем принимать участие в специальной военной операции, считая это своим гражданским долгом. Мужчина был военно подготовлен, ранее служил в авиаразведывательной роте.
В районе населённого пункта Граково Харьковской области украинские националисты крупными силами пошли в контрнаступление. Тяжёлые бои шли с 6 утра до 15 часов. Саид-Магомед держался до последнего, не пуская врага. Уже на закате боя Герой получил смертельное ранение в грудь... Ценой своей жизни Саид-Магомед сорвал наступательные планы врага, нацисты были отброшены.
За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Идигов Саид-Магомед Саидович награждён Орденом Мужества. Посмертно...
https://vk.com/wall-1675854_460780
Военнослужащий Граков Андрей23-летний Андрей Граков погиб в ходе СВО, а на следующий день после этого известия жена погибшего родила сына.
Андрей был из семьи потомственных военных. Его отец полковник, служит в Крыму. Мать – медсестра. После окончания школы в 2016 году Андрей решил продолжать семейную династию. Он отучился в Ярославском высшем военном училище.
https://vk.com/wall-215282486_2544
Ефрейтор Садыков МаксимСадыков Максим Алексеевич погиб.
Похоронен в г. Казань
Представлен к ордеру Мужества.
https://zpobeda.ru/maksim-sadykv/
Рядовой Шалунов СергейСергей Шалунов погиб при выполнении боевых задач на спецоперации. Ему было 39 лет.
Сергей родился в городе Ломоносове в 1983 году, учился в школе №430. Срочную службу в армии он проходил в 2002-2003 годах.
В последнее время Сергей жил в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района. В спецоперации на Украине участвовал как доброволец, служил в мотострелковом батальоне.
Сергей погиб в посёлке Весёлое Запорожской области.
У него остался пятнадцатилетний сын.
https://zpobeda.ru/sergej-shalunov/
Ефрейтор Назаренко РоманВ ходе боевых действий на Украине погиб 25-летний ефрейтор Назаренко Роман Сергеевич из Волгоградской области.
Роман родился в небольшом селе Тамбовской области, еще в раннем детстве он вместе с мамой переехал в Горную Пролейку. Окончил 11 классов и отправился на срочную службу. После чего решил служить по контракту.
Сначала его направили во Владикавказ, а оттуда призвали на Украину.
У 25-летнего Ромы была девушка, влюблённые уже назначили дату свадьбы. Торжество должно было состояться 2 сентября 2022-го года, но 3-го августа Ромы не стало.
Роман погиб вместе со своим другом-сослуживцем. В их укрытие попала мина.
https://bloknot-volgograd.ru/news/tolko-uekhal-s-pobyvki-doma-v-spetsoperatsii-pogib-1508469
Военнослужащий Сурженко МаксимСурженко Максим Владиславович, погиб 06.07.2022 отдавая долг родине.
https://zpobeda.ru/surzhenko-maksim/
Военнослужащий Барискин ИванБарискин Иван Геннадьевич.
26.04.1992-13.08.2022
https://zpobeda.ru/bariskin-ivan/
Доброволец Ячменев МаксимДоброволец из Алапаевска Максим Ячменев погиб в боях за Донбасс.
Максим занимался спортом, был жизнерадостным, ковал железки разные. Отзывчивый, не бросал своих в беде. Душа парняга был, простой, настоящий! Герой нашего времени!
Максим Ячменев не был военнослужащим регулярной армии – в Донбасс он направился по зову сердца.
https://vk.com/wall406405054_36686
Капитан Хафизов РамильВ Аургазинском районе простились с Рамилем Хафизовым.
Рамиль Хафизов родился 12 июня 1986 года. После окончания Ишлинской общеобразовательной школы в 2003 году, он поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище.
После окончания училища в 2008 году проходил военную службу в Северо-Кавказском и в Южном военных округах на должностях начальника и командира зенитного ракетного расчета зенитной ракетной батареи.
С апреля по июнь он участвовал в специальной военной операции на Украине.
Ему было 36 лет.
https://aurgazeta.ru/news/media/2022/8/10/pogib-pri-vyipolnenii-dolga/
Военнослужащий Эрдман РоманПри исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Пангод (ЯНАО) Роман Эрдман.
Роман был отзывчивым, ответственным и добрым человеком.
Контракт у Романа Эрдмана закончился в начале февраля, однако он всё равно принял решение отправиться на Донбасс. Он не мог оставаться дома, пока его бывшие сослуживцы воюют и погибают.
Роман был спортсменом, постоянно тренировался и не любил сидеть без дела.
https://muksun.fm/news/2022-07-23/podruga-pogibshego-boytsa-iz-yanao-kontrakt-zakonchilsya-no-vsyo-ravno-uehal-na-donbass-463840
Военнослужащий Кощей Дмитрий Вадимович25.12.1987-29.07.2022г.
https://zpobeda.ru/dmitrij-koshhej/
Доброволец Гасанов Рамид07.02 1989 — 15.06.2022
https://zpobeda.ru/ramid-gasanov-2/
Военнослужащий Стаскевич МаксимСтаскевич Максим ( Донецк )
25.03.1989 — 27.07.2022
https://zpobeda.ru/staskevich-maksim/
Военнослужащий Варфоломеев КириллВо время спецоперации на Украине погиб 23-летний военный, уроженец Мухоршибирского района Бурятии, Кирилл Варфоломеев
Кирилл родился 28 ноября 1998 года в селе Харашибирь.
В 2017 году окончил 11 классов Харашибирской школы. Учился он хорошо, имел много благодарностей, был активным учеником. Всегда стремился и добивался успехов в поставленных делах, не отступал перед трудностями.
Посмертно награжден орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/kirill-varfolomeev/
Ефрейтор Прокопьев АндрейАндрей Николаевич Прокопьев родился в 1987 г. в городе Белая Холуница. Учился в МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница, в 2006 году окончил профессиональное училище № 16 по специальности «Электромонтер».
Был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в 2006 году, проходил службу по призыву в войсках военно-морского флота.
С 2008 по 2009 год служил по контракту, в мае 2022 года вновь подписал контракт. Служил ефрейтором мотострелкового отделения мотострелкового взвода, мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части 12128.
9 июля 2022 года Андрей погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины.
Представлен к ордену Мужества (посмертно).
https://zpobeda.ru/andrej-prokopev/
Военнослужащий Замонов АлександрСемье Александра Замонова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине, вручили орден Мужества посмертно.
Из воспоминаний сослуживцев Александра и офицеров командования в/ч 32364 «Сосновый Бор»:
«Саша служил в 11 ОДШБр. В составе диверсионной разведывательной группы снайперов был десантирован в тыл врага для разведывания и передачи координат врага для дальнейшего наступления.
4 мая в 2 часа ночи группу наших разведчиков-снайперов вычислили, завязался бой. Саша и его сослуживец, Дмитрий Яковлев, приняли бой. Прилет с РПГ, и Дима погиб на месте. Саша сообщил о координатах командованию, будучи раненым в обе ноги, не покинул место боя, отстрелял весь БК. Его обошли со стороны и закидали гранатами. Когда он не смог вести огонь, подошли и сделали контрольный в голову.
Свою задачу они вдвоём выполнили, сообщили координаты вражеских сил, наши войска продвинулись дальше.
https://zpobeda.ru/aleksandr-zamonov/
Доброволец Камалов АртурЖители Актаныша простились с погибшим на Украине земляком Артуром Камаловым.
Камалов Артур Ильгизович героически погиб в ходе специальной военной операции против неонацистов на Украине.
Он родился 17 ноября 1967 года в селе Азякуль Актанышского района. В 1985 году окончил Актанышскую первую среднюю школу. Учился в Нефтяном колледже города Нефтекамска. Долгие годы работал инспектором дорожно-патрульной службы в отделе внутренних дел района. После этого вышел на пенсию. Отец четырех детей.
https://vk.com/wall-210977916_10517
Сержант Лабынцев ЕвгенийВо время спецоперации героически погиб воин-контрактник, житель города Змеиногорска Евгений Борисович Лабынцев.
Он уже 15 лет отслужил по контракту, попал под миномётный обстрел под населенным пунктом Сладкое при подготовке к наступлению.
https://zpobeda.ru/evgenij-labyncev/
Доброволец Ваганов Иван22.12.1986-12.04.2022
Ваганов Иван Михайлович «Гендальф», доброволец.
https://zpobeda.ru/ivan-vaganov/
Доброволец Овчинников АлександрВ ходе специальной военной операции на Украине погиб 54-летний Александр Овчинников из Урюпинска Волгоградской области.
Александр Овчинников был добровольцем – на Украину он отправился по зову сердца, чтобы защищать интересы России.
До вступления в ряды добровольцев Александр Овчинников трудился школьным учителем физкультуры в Урюпинске, затем работал в Москве.
У старшего сержанта осталась семья – жена и двое детей.
https://vk.com/wall-201190697_314933
Младший сержант Корчемкин ИванВ результате ранения, несовместимого с жизнью, в ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний Корчёмкин Иван Андреевич. Уроженец Республики Марий Эл.
Иван в 2015 году окончил МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский".
В 2019 году получил средне-специальное образование в Колледже государственной и муниципальной службы по специальности "Пожарная безопасность", проходил практику в Пожарной части 46 Советского района.
После срочной службы в рядах вооруженных сил России, решил связать свою жизнь с армией и продолжил службу по контракту. Это серьёзное и ответственное решение Иван принял, проявив решительность, настойчивость, целеустремлённость. Смелости и отваги ему было не занимать. Но многие из тех, кто хорошо знал его, его одноклассники, учителя, прочили юноше иную карьеру. Активный участник мероприятий, он мог справиться с любой ролью, даря свою незабываемую лучезарную улыбку.
Впервые Иван надел форму, став кадетом школы № 3, членом военно-патриотического клуба «Патриот». Принимал активное участие в спортивных соревнованиях школы, района, Республики: Допризывная молодежь Летние и Зимние этапы, игра "Зарница", участник Всероссийского исторического лагеря "Бородино".
Иван имел 1 взрослый разряд по армейскому рукопашному бою.
В нынешнее тревожное время Иван выбрал судьбу солдата, потому что никогда не мог оставаться в стороне от происходящего, потому что всегда чувствовал свою ответственность за судьбу Родины.На территории средней школы №3 разместили мемориальную доску Ивану Корчемкину.
За отвагу, храбрость и честь Иван также был награжден орденом Мужества (посмертно).
https://dzen.ru/media/ndn/v-hode-specialnoi-voennoi-operacii-na-ukraine-pogib-21letnii-korchemkin-ivan-andreevich-62fc717fa6f61d339579226c
Рядовой Шиханов ВадимВ ходе объявленной на Украине специальной военной операции погиб 24-летний рядовой из Бичурского района Улан-Удэ Вадим Шиханов. В последний путь его проводят в пятницу, 15-го.
Шиханов Вадим Геннадьевич родился 3 октября 1998 года.
Окончил 9 классов в "Еланской СОШ". По окончании школы поступил в БРТАТ в городе Улан-удэ на автомеханика.
В 2018 году призван для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ, через год подписал контракт и служил в 11-ой десантно-штурмовой бригаде.
Сослуживцы и односельчане помнят Вадима Геннадьевича, как трудолюбивого, доброго, отзывчивого и общительного парня, отмечают его преданность Родине и военной службе.
Посмертно награждён Орденом Мужества.
У Вадима Шиханова осталась мать
Доброволец Конищев АлексейКонищев Алексей Юрьевич
03.05.1978 - 05.07.2022 г.
Талица Свердловской обл.
Погиб в ходе СВО на Украине
Алексей служил в полиции, юстиции, побывал на Северном Кавказе, в Сирии и ЦАР, а с началом специальной военной операции отправился добровольцем на Украину в составе ЧВК.
У Конищева остались жена и пятеро детей.
https://ok.ru/group68725433434170/topic/154744548107066
Капитан Кулабухов СтаниславСтанислав Андреевич Кулабухов (23.11.1993 г. р.) погиб 03.07.2022 года в ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга.
https://zpobeda.ru/stanislav-kulabuhov/
Старший лейтенант Пичугин АндрейГероически погиб Пичугин Андрей Михайлович.
Родился в Муроме в 1994 году, окончил местную школу №8, Владимирский государственный университет по специальности «радиотехника».
С весны 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.
Посмертно представлен к Ордену Мужества.
Андрею было 27 лет.
У него осталось двое детей.
https://vk.com/wall-174250391_74724
Гвардии старший лейтенант Гаврилов НикитаВо время проведения специальной военной операции на Украине погиб командир взвода, 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, гвардии старший лейтенант Гаврилов Никита Дмитриевич
Никита Дмитриевич родился в городе Ангарске 10 февраля 1995 года.
С 1 по 9 класс обучался в МБОУ СОШ № 37, 10 — 11 классы обучался в МБОУ СОШ № 5.
В 2012 году, пройдя полный курс обучения, окончил Военно — патриотическую школу «Мужество» имени Ю. А. Болдырева, с «Отличием».
В 2013 году поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.
В 2018, окончив училище, приступил к выполнению служебных обязанностей в должности командира взвода.
У Никиты осталась жена и годовалая дочь.
https://vk.com/wall-106160452_343245
Старший лейтенант Дьяков Иван26 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Дьяков Иван Иванович, командир стрелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.
Иван Дьяков родился 15 февраля 1997 года в Молдавии в селе Кириет Лунга. В 2010 году с семьей он переезжает в село Марьевка Неклиновского района, где заканчивает среднюю школу и поступает в Московское высшее общевойсковое командное училище. За время учебы получает звание кандидата в мастера спорта по троеборью, ежегодно участвует в параде Победы на Красной площади в Москве.
В 2018 году после окончания училища началась его служба.
Иван с честью исполнил свой воинский долг перед Родиной, ценой своей жизни сберег весь личный состав, до последней минуты возглавляя стрелковый взвод (снайперов) стрелковой роты, боролся с нацизмом за мирное небо над Донбассом.
25-летней офицер Российской армии Иван Дьяков Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).
https://priazovstep.ru/nagradu-voina-geroja-vruchili-ego-materi/
Сержант Усов ДмитрийУсов Дмитрий Владимирович (1993 — 03.03.2022) сержант, старший водолаз – разведчик, разведывательного отделения (водолазного) инженерно — саперной роты войсковой части 32364, 11- й отдельной десантно — штурмовой бригады, урож. Казани, воевал в Сирии.
Приказами Министра Обороны РФ:
от 09.10.2018 года №560 награжден медалью «Участнику маневров войск(сил) «Восток — 2018»
от 24.09.2019 года №784 награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии»
от 02.10.2019 года №803 награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени
от 27.09.2021 года №707 награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени.
Представлен к Ордену Мужества (посмертно).
https://zpobeda.ru/dmitrij-usov/
Военнослужащий Журавлёв Владислав22-летний военнослужащий Владислав Владимирович из Тонкинского района Нижегородской области погиб при выполнении боевых задач.
Владислав Владимирович учился в Тонкинской школе. В 2019 году окончил Шахунский агропромышленный колледж по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В этом же году был призван в ряды ВС РФ в войсковую часть 3424 в г. Дзержинск для прохождения военной службы по призыву, там же заключал контракт.
Погиб 25 июня 2022 года в с. Долгенькое Изюмского района Харьковской области при выполнении боевых задач.
Награжден «Орденом мужества» (посмертно).
https://zpobeda.ru/vladislav-zhuravlev/
Ненашев Дмитрий "Крамар"14.02.1993—27.03.2022
Ненашев Дмитрий Андреевич (Крамар)
Героически погиб в г.Мариуполь.
Наш защитник, любимый муж, сын, внук, друг.
https://zpobeda.ru/nenashev-dmitrij/
Младший сержант Вдовин ИльяПростились с Ильёй Вдовиным. Героически погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО на украине.
Илья проходил службу в должности водителя-санитара в мотострелковой бригаде из Самарской области.
В послужном списке младшего сержанта 15-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вдовина Ильи Михайловича значились «горячие командировки» в Нагорный Карабах в 2021 году, в Таджикистан в 2021 году.
Погиб выполняя боевую задачу по эвакуации раненых.
Илью похоронили со всеми воинскими почестями.
Посмертно награждён орденом Мужества.
У него остались мать и три младших брата.
На здании, где Илья провёл своё детство и юность, установлена памятная доска.https://vk.com/wall-129232057_40508
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
"Я, девчонка с Донбасса"
Тем, кто унывает и посыпает голову пеплом, сидя в комфорте, советую послушать стихи жительницы Лисичанска Людмилы «Я, девчонка с Донбасса...». Сочинённые женщиной, которая давно живёт без света и воды, под обстрелами, эти строки наполнены силой духа и горним светом, они вдохновляют Быть и Жить вопреки войне и агрессии нацистов.
Донбасс — это не только наша боль, это наша гордость. Сердце русского мира.
https://russkiy-malchik.livejournal.com/1134412.html
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