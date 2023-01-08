Территория Героев...(63)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23143 https://t.me/mod_russia/23174 https://t.me/mod_russia/23200 https://t.me/mod_russia/23225 https://t.me/mod_russia/23232 https://t.me/mod_russia/23250

Старшина Гордий Сергей Старшина 2-ой статьи Сергей Гордий в составе группы морских пехотинцев вытеснял националистов из населенного пункта. Продвигаясь по поселку, группа Гордия встретила сопротивление противника. Под массированным обстрелом из стрелкового оружия группа пехоты уничтожив огневую точку противника, расположилась в заброшенном здании. Противник перешел в контратаку при поддержке артиллерии. В течение 7 часов группа удерживала оборону не допуская прорыва противника. Благодаря упорному сопротивлению группы под руководством Сергея Гордия подкрепления сумели окружить наступающие штурмовые группы противника и уничтожить. Личное мужество Сергея Гордия и грамотное руководство группой позволило не допустить потерь в своем подразделении, занять выгодный рубеж и уничтожить контратакующие подразделения противника не допустив прорыва обороны наших подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/5087

Старший прапорщик Шмидт Валерий Старший прапорщик Валерий Шмидт в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации медицинского обеспечения российских военнослужащих.

В ходе ожесточенного боя с украинскими националистами, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Валерий, находясь под шквальным огнем противника, оказывал неотложную помощь прямо в местах обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Валерий Шмидт лично вынес из-под огня противника в безопасное место восемь раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказывал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь. После боя Валерий обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

https://t.me/rabotaembrat/5106

Старший матрос Гарифуллин Артур Пулеметчик, старший матрос Артур Гарифуллин в составе группы российских военнослужащих направлялся в район активных боевых действий. Продвигаясь по пути следования Артур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду. Завязался бой. БМП, в которой находился старший матрос Гарифуллин, была подбита противотанковой управляемой ракетой. Получив лёгкие ранения и контузию, Артур, не теряя самообладания, сумел покинуть загоревшуюся машину, при этом смог вытащить из неё раненых товарищей, не способных самостоятельно выбраться. Укрыв раненых в безопасном от обстрела врага месте, старший матрос Гарифуллин продолжил вести бой с украинскими диверсантами. Заняв выгодную огневую позицию, Артур лично уничтожил пять националистов. Понеся потери, ДРГ противника была вынуждена бежать с поля боя. После старший матрос Гарифулин оказал первую помощь раненым товарищам, подготовил эвакуацию и отправил их в безопасный район.

https://t.me/rabotaembrat/5113 Подразделение, в котором служит майор Виталий Степанюк, получило задачу освободить населенный пункт от националистов.

Виталий выдвинулся в голове колонны на БТР. Во время движения колонна попала в засаду, организованную диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

«БТР был подорван мой, подорвались на противотанковой мине. Маленько тряхнуло, но не потерялся. Сориентировался, потому что в училище учили. Был смех почему-то. Улыбался», - вспоминает герой.

Несмотря на полученную контузию, Виталий организовал бойцов для контратаки. Вспоминает: «Контузия была лёгкой, но в тот момент ты не понимаешь. Думаешь о личном составе, как бы никто там не остался».

ДРГ была разбита и в тот же день военнослужащие зашли в поселок, выполнив задачу. Населенный пункт был освобождён, а весь личный состав майора Степанюка остался жив.

За смелость, профессионализм и выдержку, проявленные в бою, гвардии майор Виталий Степанюк представлен к государственной награде - ордену Мужества.

https://t.me/mod_russia/23243 Группа подполковника Артема Казанцева в зоне СВО занималась решением гуманитарных проблем.

«Организовывали и обеспечивали безопасность эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Кроме этого занимались подготовкой и вводом в строй свежих сил подразделений», - рассказал Артем Казанцев.

Когда Артем Казанцев принимал очередной отряд пополнения, их расположение атаковали нацисты.

«Подверглись минометному обстрелу со стороны противника», - сдержанно сказал наш герой.

Казанцев быстро сориентировался в обстановке, организовал оборону, а потом эвакуацию солдат в безопасное место.

«Все остались живы, техника в сохранности, а сам получил контузию, в непосредственной близости разорвалась одна из мин, но продолжил действовать», - поделился подполковник Артем Казанцев.

https://t.me/mod_russia/23185 Сменил концертный костюм на камуфляж. Из башкирского города Сибай отправился в зону спецоперации Фларид Биргалин, артист Сибайского концертно-театрального объединения. И не один, а с коллегами из филармонии и родным братом.

Таланту нашли достойное применение: в составе первой фронтовой творческой бригады Минобороны РФ Фларид поддерживает песней наших военнослужащих на передовой. (См. и слушать видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/23229 Священник Олег Жук - настоятель храма в деревне Посолодино Плюсского района Псковской области. Навещая наших бойцов на передовой, он служит молебны, раздает желающим крестики и иконки, исповедует и причащает. И напоминает Евангельские истины: главное — не ожесточиться, даже на войне оставаться людьми. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/23252

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Турушин Сергей В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец деревни Жуково Вологодского района Сергей Игоревич Турушин.

Сергей Турушин родился в 1993 году, окончил профессиональное училище в Вологде. Поступил на службу по контракту.

Честно и беззаветно исполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге.

https://zpobeda.ru/sergej-turushin/

Ефрейтор Баханов Дарма Баханов Дарма Анатольевич родился 15 февраля 1994г в селе Улюнхан Курумканского района.

В 2011 году Дарма Анатольевич закончил Улюнханск школу. Отзывчивый, скромный и трудолюбивый юноша отличался в школе своей притягательной улыбчивостью и крайней уравновешенностью.

Дарма хорошо учился, много раз защищал честь школы на районных мероприятиях, являлся участником танцевального ансамбля, занимался спортом, был отзывчивым, ответственным и надежным другом.

С 2011 по 2015 годы учился на землеустроительном факультете БГСХА.

В 2015-м призван на срочную службу в 11 ОДШбр, а в 2016 году подписал контракт.

https://vk.com/wall-40562224_138186

Майор Горин Сергей Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб Горин Сергей, выпускник РВВДКУ.

Родился 24 апреля 1990 года в селе Подывотье. В 2007 году Сергей, выпускник Подывотской средней общеобразовательной школы, с лёгкостью поступил в высшее военное учебное заведение, которое в 2012 году с отличием окончил. Делом своей жизни избрал служение Отечеству, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение.

Военному делу он посвятил практически всю свою жизнь. Всегда и во всём был примером для подражания, никогда и ни при каких обстоятельствах не прятался за спинами своих товарищей. Если кому-то нужна была помощь — без раздумий бросался на выручку.

До последней минуты своей жизни Сергей Борисович был верен военной присяге.

За мужество и героизм был удостоен высшей государственной награды - золотой звезды Героя России.

https://vk.com/wall-106160452_342305

Доброволец Матвеев Константин Многодетный отец и учитель из Челябинской области погиб в зоне боевых действий на территории Украины

42-летний Константин Матвеев до того, как стать участником «спецоперации», работал учителем физкультуры в челябинской школе №39.

У него остались жена и трое детей, им — 13, 9 лет и два года.

В июле мужчина решил, что должен пойти добровольцем.

«Он не мог остаться в стороне, он пошёл за Родину, у него в крови был патриотизм. Он рассказывал, что с детства играл в войну, что братьям дарили машинки, а ему всегда только оружие дарили. Он верил, что всё закончится хорошо», — рассказала вдова добровольца.

https://t.me/c/1524001401/4868

Доброволец Чендаров Василий Чендаров Василий Иванович «Тор» (1961 — апрель 2022) доброволец, командир взвода 7 роты в/ч 08803 ДНР, погиб в апреле в Новобахмутовке.

https://zpobeda.ru/vasilij-chendarov/

Военнослужащий Крамаренко Сергей, позывной Фома Погиб 05.07.22

https://zpobeda.ru/sergej-kramarenko/

Доброволец Идигов Саид-Магомед В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Идигов Саид-Магомед Саидович, 1977 года рождения

Ушёл добровольцем принимать участие в специальной военной операции, считая это своим гражданским долгом. Мужчина был военно подготовлен, ранее служил в авиаразведывательной роте.

В районе населённого пункта Граково Харьковской области украинские националисты крупными силами пошли в контрнаступление. Тяжёлые бои шли с 6 утра до 15 часов. Саид-Магомед держался до последнего, не пуская врага. Уже на закате боя Герой получил смертельное ранение в грудь... Ценой своей жизни Саид-Магомед сорвал наступательные планы врага, нацисты были отброшены.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Идигов Саид-Магомед Саидович награждён Орденом Мужества. Посмертно...

https://vk.com/wall-1675854_460780

Военнослужащий Граков Андрей 23-летний Андрей Граков погиб в ходе СВО, а на следующий день после этого известия жена погибшего родила сына.

Андрей был из семьи потомственных военных. Его отец полковник, служит в Крыму. Мать – медсестра. После окончания школы в 2016 году Андрей решил продолжать семейную династию. Он отучился в Ярославском высшем военном училище.

https://vk.com/wall-215282486_2544

Ефрейтор Садыков Максим Садыков Максим Алексеевич погиб.

Похоронен в г. Казань

Представлен к ордеру Мужества.

https://zpobeda.ru/maksim-sadykv/

Рядовой Шалунов Сергей Сергей Шалунов погиб при выполнении боевых задач на спецоперации. Ему было 39 лет.

Сергей родился в городе Ломоносове в 1983 году, учился в школе №430. Срочную службу в армии он проходил в 2002-2003 годах.

В последнее время Сергей жил в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района. В спецоперации на Украине участвовал как доброволец, служил в мотострелковом батальоне.

Сергей погиб в посёлке Весёлое Запорожской области.

У него остался пятнадцатилетний сын.

https://zpobeda.ru/sergej-shalunov/

Ефрейтор Назаренко Роман В ходе боевых действий на Украине погиб 25-летний ефрейтор Назаренко Роман Сергеевич из Волгоградской области.

Роман родился в небольшом селе Тамбовской области, еще в раннем детстве он вместе с мамой переехал в Горную Пролейку. Окончил 11 классов и отправился на срочную службу. После чего решил служить по контракту.

Сначала его направили во Владикавказ, а оттуда призвали на Украину.

У 25-летнего Ромы была девушка, влюблённые уже назначили дату свадьбы. Торжество должно было состояться 2 сентября 2022-го года, но 3-го августа Ромы не стало.

Роман погиб вместе со своим другом-сослуживцем. В их укрытие попала мина.

https://bloknot-volgograd.ru/news/tolko-uekhal-s-pobyvki-doma-v-spetsoperatsii-pogib-1508469

Военнослужащий Сурженко Максим Сурженко Максим Владиславович, погиб 06.07.2022 отдавая долг родине.

https://zpobeda.ru/surzhenko-maksim/

Военнослужащий Барискин Иван Барискин Иван Геннадьевич.

26.04.1992-13.08.2022

https://zpobeda.ru/bariskin-ivan/

Доброволец Ячменев Максим Доброволец из Алапаевска Максим Ячменев погиб в боях за Донбасс.

Максим занимался спортом, был жизнерадостным, ковал железки разные. Отзывчивый, не бросал своих в беде. Душа парняга был, простой, настоящий! Герой нашего времени!

Максим Ячменев не был военнослужащим регулярной армии – в Донбасс он направился по зову сердца.

https://vk.com/wall406405054_36686

Капитан Хафизов Рамиль В Аургазинском районе простились с Рамилем Хафизовым.

Рамиль Хафизов родился 12 июня 1986 года. После окончания Ишлинской общеобразовательной школы в 2003 году, он поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище.

После окончания училища в 2008 году проходил военную службу в Северо-Кавказском и в Южном военных округах на должностях начальника и командира зенитного ракетного расчета зенитной ракетной батареи.

С апреля по июнь он участвовал в специальной военной операции на Украине.

Ему было 36 лет.

https://aurgazeta.ru/news/media/2022/8/10/pogib-pri-vyipolnenii-dolga/

Военнослужащий Эрдман Роман При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Пангод (ЯНАО) Роман Эрдман.

Роман был отзывчивым, ответственным и добрым человеком.

Контракт у Романа Эрдмана закончился в начале февраля, однако он всё равно принял решение отправиться на Донбасс. Он не мог оставаться дома, пока его бывшие сослуживцы воюют и погибают.

Роман был спортсменом, постоянно тренировался и не любил сидеть без дела.

https://muksun.fm/news/2022-07-23/podruga-pogibshego-boytsa-iz-yanao-kontrakt-zakonchilsya-no-vsyo-ravno-uehal-na-donbass-463840

Военнослужащий Кощей Дмитрий Вадимович 25.12.1987-29.07.2022г.

https://zpobeda.ru/dmitrij-koshhej/

Доброволец Гасанов Рамид 07.02 1989 — 15.06.2022

погиб в Авдеевке.

https://zpobeda.ru/ramid-gasanov-2/

Военнослужащий Стаскевич Максим Стаскевич Максим ( Донецк )

25.03.1989 — 27.07.2022

https://zpobeda.ru/staskevich-maksim/

Военнослужащий Варфоломеев Кирилл Во время спецоперации на Украине погиб 23-летний военный, уроженец Мухоршибирского района Бурятии, Кирилл Варфоломеев

Кирилл родился 28 ноября 1998 года в селе Харашибирь.

В 2017 году окончил 11 классов Харашибирской школы. Учился он хорошо, имел много благодарностей, был активным учеником. Всегда стремился и добивался успехов в поставленных делах, не отступал перед трудностями.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/kirill-varfolomeev/

Ефрейтор Прокопьев Андрей Андрей Николаевич Прокопьев родился в 1987 г. в городе Белая Холуница. Учился в МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница, в 2006 году окончил профессиональное училище № 16 по специальности «Электромонтер».

Был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в 2006 году, проходил службу по призыву в войсках военно-морского флота.

С 2008 по 2009 год служил по контракту, в мае 2022 года вновь подписал контракт. Служил ефрейтором мотострелкового отделения мотострелкового взвода, мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части 12128.

9 июля 2022 года Андрей погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины.

Представлен к ордену Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/andrej-prokopev/

Военнослужащий Замонов Александр Семье Александра Замонова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине, вручили орден Мужества посмертно.

Из воспоминаний сослуживцев Александра и офицеров командования в/ч 32364 «Сосновый Бор»:

«Саша служил в 11 ОДШБр. В составе диверсионной разведывательной группы снайперов был десантирован в тыл врага для разведывания и передачи координат врага для дальнейшего наступления.

4 мая в 2 часа ночи группу наших разведчиков-снайперов вычислили, завязался бой. Саша и его сослуживец, Дмитрий Яковлев, приняли бой. Прилет с РПГ, и Дима погиб на месте. Саша сообщил о координатах командованию, будучи раненым в обе ноги, не покинул место боя, отстрелял весь БК. Его обошли со стороны и закидали гранатами. Когда он не смог вести огонь, подошли и сделали контрольный в голову.

Свою задачу они вдвоём выполнили, сообщили координаты вражеских сил, наши войска продвинулись дальше.

https://zpobeda.ru/aleksandr-zamonov/

Доброволец Камалов Артур Жители Актаныша простились с погибшим на Украине земляком Артуром Камаловым.

Камалов Артур Ильгизович героически погиб в ходе специальной военной операции против неонацистов на Украине.

Он родился 17 ноября 1967 года в селе Азякуль Актанышского района. В 1985 году окончил Актанышскую первую среднюю школу. Учился в Нефтяном колледже города Нефтекамска. Долгие годы работал инспектором дорожно-патрульной службы в отделе внутренних дел района. После этого вышел на пенсию. Отец четырех детей.

https://vk.com/wall-210977916_10517

Сержант Лабынцев Евгений Во время спецоперации героически погиб воин-контрактник, житель города Змеиногорска Евгений Борисович Лабынцев.

Он уже 15 лет отслужил по контракту, попал под миномётный обстрел под населенным пунктом Сладкое при подготовке к наступлению.

https://zpobeda.ru/evgenij-labyncev/

Доброволец Ваганов Иван 22.12.1986-12.04.2022

Ваганов Иван Михайлович «Гендальф», доброволец.

https://zpobeda.ru/ivan-vaganov/

Доброволец Овчинников Александр В ходе специальной военной операции на Украине погиб 54-летний Александр Овчинников из Урюпинска Волгоградской области.

Александр Овчинников был добровольцем – на Украину он отправился по зову сердца, чтобы защищать интересы России.

До вступления в ряды добровольцев Александр Овчинников трудился школьным учителем физкультуры в Урюпинске, затем работал в Москве.

У старшего сержанта осталась семья – жена и двое детей.

https://vk.com/wall-201190697_314933

Младший сержант Корчемкин Иван В результате ранения, несовместимого с жизнью, в ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний Корчёмкин Иван Андреевич. Уроженец Республики Марий Эл.

Иван в 2015 году окончил МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский".

В 2019 году получил средне-специальное образование в Колледже государственной и муниципальной службы по специальности "Пожарная безопасность", проходил практику в Пожарной части 46 Советского района.

После срочной службы в рядах вооруженных сил России, решил связать свою жизнь с армией и продолжил службу по контракту. Это серьёзное и ответственное решение Иван принял, проявив решительность, настойчивость, целеустремлённость. Смелости и отваги ему было не занимать. Но многие из тех, кто хорошо знал его, его одноклассники, учителя, прочили юноше иную карьеру. Активный участник мероприятий, он мог справиться с любой ролью, даря свою незабываемую лучезарную улыбку.

Впервые Иван надел форму, став кадетом школы № 3, членом военно-патриотического клуба «Патриот». Принимал активное участие в спортивных соревнованиях школы, района, Республики: Допризывная молодежь Летние и Зимние этапы, игра "Зарница", участник Всероссийского исторического лагеря "Бородино".

Иван имел 1 взрослый разряд по армейскому рукопашному бою.

В нынешнее тревожное время Иван выбрал судьбу солдата, потому что никогда не мог оставаться в стороне от происходящего, потому что всегда чувствовал свою ответственность за судьбу Родины. На территории средней школы №3 разместили мемориальную доску Ивану Корчемкину.

За отвагу, храбрость и честь Иван также был награжден орденом Мужества (посмертно).

https://dzen.ru/media/ndn/v-hode-specialnoi-voennoi-operacii-na-ukraine-pogib-21letnii-korchemkin-ivan-andreevich-62fc717fa6f61d339579226c

Рядовой Шиханов Вадим В ходе объявленной на Украине специальной военной операции погиб 24-летний рядовой из Бичурского района Улан-Удэ Вадим Шиханов. В последний путь его проводят в пятницу, 15-го.

Шиханов Вадим Геннадьевич родился 3 октября 1998 года.

Окончил 9 классов в "Еланской СОШ". По окончании школы поступил в БРТАТ в городе Улан-удэ на автомеханика.

В 2018 году призван для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ, через год подписал контракт и служил в 11-ой десантно-штурмовой бригаде.

Сослуживцы и односельчане помнят Вадима Геннадьевича, как трудолюбивого, доброго, отзывчивого и общительного парня, отмечают его преданность Родине и военной службе.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

У Вадима Шиханова осталась мать

https://t.me/bichraion/1081

Доброволец Конищев Алексей Конищев Алексей Юрьевич

03.05.1978 - 05.07.2022 г.

Талица Свердловской обл.

Погиб в ходе СВО на Украине

Алексей служил в полиции, юстиции, побывал на Северном Кавказе, в Сирии и ЦАР, а с началом специальной военной операции отправился добровольцем на Украину в составе ЧВК.

У Конищева остались жена и пятеро детей.

https://ok.ru/group68725433434170/topic/154744548107066

Капитан Кулабухов Станислав Станислав Андреевич Кулабухов (23.11.1993 г. р.) погиб 03.07.2022 года в ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/stanislav-kulabuhov/

Старший лейтенант Пичугин Андрей Героически погиб Пичугин Андрей Михайлович.

Родился в Муроме в 1994 году, окончил местную школу №8, Владимирский государственный университет по специальности «радиотехника».

С весны 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

Посмертно представлен к Ордену Мужества.

Андрею было 27 лет.

У него осталось двое детей.

https://vk.com/wall-174250391_74724

Гвардии старший лейтенант Гаврилов Никита Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб командир взвода, 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка,​ гвардии​ старший лейтенант​ Гаврилов Никита Дмитриевич

Никита Дмитриевич родился в городе Ангарске 10 февраля 1995 года.

С 1 по 9 класс обучался в МБОУ СОШ № 37,​ 10 —​ 11 классы обучался в МБОУ СОШ № 5.

В 2012 году, пройдя полный курс обучения, окончил Военно —​ патриотическую школу «Мужество» имени Ю.​ А. Болдырева, с «Отличием».

В 2013 году поступил в​ Рязанское​ гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

В 2018, окончив училище, приступил к выполнению служебных обязанностей в должности командира взвода.

У Никиты осталась жена и годовалая дочь.

https://vk.com/wall-106160452_343245

Старший лейтенант Дьяков Иван 26 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Дьяков Иван Иванович, командир стрелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Иван Дьяков родился 15 февраля 1997 года в Молдавии в селе Кириет Лунга. В 2010 году с семьей он переезжает в село Марьевка Неклиновского района, где заканчивает среднюю школу и поступает в Московское высшее общевойсковое командное училище. За время учебы получает звание кандидата в мастера спорта по троеборью, ежегодно участвует в параде Победы на Красной площади в Москве.

В 2018 году после окончания училища началась его служба.

Иван с честью исполнил свой воинский долг перед Родиной, ценой своей жизни сберег весь личный состав, до последней минуты возглавляя стрелковый взвод (снайперов) стрелковой роты, боролся с нацизмом за мирное небо над Донбассом.

25-летней офицер Российской армии Иван Дьяков Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

https://priazovstep.ru/nagradu-voina-geroja-vruchili-ego-materi/

Сержант Усов Дмитрий Усов Дмитрий Владимирович (1993 — 03.03.2022) сержант, старший водолаз – разведчик, разведывательного отделения (водолазного) инженерно — саперной роты войсковой части 32364, 11- й отдельной десантно — штурмовой бригады, урож. Казани, воевал в Сирии.

Приказами Министра Обороны РФ:

от 09.10.2018 года №560 награжден медалью «Участнику маневров войск(сил) «Восток — 2018»

от 24.09.2019 года №784 награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии»

от 02.10.2019 года №803 награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени

от 27.09.2021 года №707 награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени.

Представлен к Ордену Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/dmitrij-usov/

Военнослужащий Журавлёв Владислав 22-летний военнослужащий Владислав Владимирович из Тонкинского района Нижегородской области погиб при выполнении боевых задач.

Владислав Владимирович учился в Тонкинской школе. В 2019 году окончил Шахунский агропромышленный колледж по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В этом же году был призван в ряды ВС РФ в войсковую часть 3424 в г. Дзержинск для прохождения военной службы по призыву, там же заключал контракт.

Погиб 25 июня 2022 года в с. Долгенькое Изюмского района Харьковской области при выполнении боевых задач.

Награжден «Орденом мужества» (посмертно).

https://zpobeda.ru/vladislav-zhuravlev/

Ненашев Дмитрий "Крамар" 14.02.1993—27.03.2022

Ненашев Дмитрий Андреевич (Крамар)

Героически погиб в г.Мариуполь.

Наш защитник, любимый муж, сын, внук, друг.

https://zpobeda.ru/nenashev-dmitrij/

Младший сержант Вдовин Илья Простились с Ильёй Вдовиным. Героически погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО на украине.

Илья проходил службу в должности водителя-санитара в мотострелковой бригаде из Самарской области.

В послужном списке младшего сержанта 15-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вдовина Ильи Михайловича значились «горячие командировки» в Нагорный Карабах в 2021 году, в Таджикистан в 2021 году.

Погиб выполняя боевую задачу по эвакуации раненых.

Илью похоронили со всеми воинскими почестями.

Посмертно награждён орденом Мужества.

У него остались мать и три младших брата.

На здании, где Илья провёл своё детство и юность, установлена памятная доска. https://vk.com/wall-129232057_40508

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

"Я, девчонка с Донбасса"

Тем, кто унывает и посыпает голову пеплом, сидя в комфорте, советую послушать стихи жительницы Лисичанска Людмилы «Я, девчонка с Донбасса...». Сочинённые женщиной, которая давно живёт без света и воды, под обстрелами, эти строки наполнены силой духа и горним светом, они вдохновляют Быть и Жить вопреки войне и агрессии нацистов.

Донбасс — это не только наша боль, это наша гордость. Сердце русского мира.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1134412.html

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