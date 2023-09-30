Кризис теории коммунизма и «Klassenkampf uber alles»

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Эта третья статья больше касается так называемых «несистемных левых», занимающих предельно маргинальные позиции в российской политической жизни. Но и в КПРФ такие кадры присутствуют, пытаясь майданить и ловить хайп на разжигании недовольства и криках «Всё плохо!»

Проблема современной левой идеологии в том, что её (современной) практически нет. Основные теоретические положения были написаны Марксом и Энгельсом в середине девятнадцатого века, более полутора столетий назад. И описывали они реалии, которые сложились на тот момент. Ленин адаптировал и развил теорию применительно к началу двадцатого столетия, но это тоже уже больше ста лет назад. Сталин в основном занимался практическими вопросами локального характера: как решить ту или иную проблему.

С тех пор теория застряла и не развивается.

А ведь Маркс с Энгельсом изначально описывали немецкие, французские и английские реалии. К России слабоприменимые. Тот же «азиатский способ производства» Маркс выделил и назвал, но не описал (не успел). И все попытки доделать эту работу за него можно перечислить по пальцам одной руки.

Есть, конечно, работы Хомского по лингвистике и контролю мышления с её помощью. Есть работы Валлерстайна по мир-системному анализу, развивающие учение Ленина про империализм. Есть работы Гелбрейта по «зрелым» корпорациям и новому социализму (трансформационному и эволюционному, а не революционному).

Но «ортодоксы» все их отрицают, навесив ярлыки «ревизионистов» и категорически отказываясь рассматривать и аргументировать содержательно.

По сути, на постсоветском пространстве коммунистическая идеология превратилась в религиозное верование, разбившееся на десятки сект, во главе каждой из которых стоит свой маленький пророк/гуру, который в большинстве своём ведет себя как какой-нибудь евангелистский проповедник. «Не хотите ли поговорить о господе нашем, Капитале?». «Нет бога, кроме Капитала, и Маркс ― пророк его». «Аллилуйя, товарищи! Я принёс вам благую весть о марксизме, АВМЯК!»

При этом занимаются они кликушеством и монетизацией бренда. Точно так же, как евангелистские проповедники монетизируют христианство (в которое в большинстве сами не верят).

Кто же вступает в такие секты? Если одним словом, то прокрастинаторы. Оправдывающие своё бездействие доводом: «Если завтра революция, а я усталый?» Зачем учиться, зачем повышать квалификацию, зачем повышать свой профессионализм, зачем искать лучшие условия труда, если можно просто ждать наступления коммунизма?

Почему такое происходит? Почему левая теория не развивается? Коллега Колташов считает, что именно потому, что социалистическая революция уже произошла и большинство описанных в «Манифесте Коммунистической партии» целей уже достигнуты.

Давайте посмотрим на десять перечисленных в МКП целей.

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. В связи с урбанизацией и развитием сельского хозяйства проблема частично утратила актуальность.

2. Высокий прогрессивный налог. Действует во многих странах.

3. Отмена права наследования. Все против. И даже в социалистических странах такое не вводили.

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. Не актуально.

5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. В достаточной степени реализовано в России (свыше 70 процентов банковской сферы государственные).

6. Централизация всего транспорта в руках государства. В достаточной степени реализовано в России.

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. Реализовано в России.

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия. В связи с развитием технологий утратило актуальность.

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней. Урбанизация и развитие телекоммуникаций способствовали реализации этого пункта.

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей. Сделано.

Если обобщить, то социальные достижения последних полутора веков огромны. Равенство прав и уничтожение сословий. Сокращение продолжительности рабочего дня, улучшение условий труда, наличие собственного жилья (в России им обладает свыше 90 процентов населения), личный транспорт, возможности для отдыха, развлечения и рекреации, доступ к культурным ценностям. Бесплатное образование, доступная медицина, пенсионное обеспечение, помощь инвалидам и иждивенцам, помощь многодетным, материнский капитал и так далее.

Множество целей достигнуто. Положение рабочих не такое, каким было в середине девятнадцатого века, когда они могли потерять лишь свои цепи. Нет конфронтации уровня «или мы победим, или нас уничтожат» (хотя в риторике у некоторых маргинальных неадекватов есть, но в реальности ничего подобного). Если оценивать объективно, то люди в России никогда не жили лучше, чем сейчас.

Старые цели достигнуты, а новых нет. Нет чётких критериев, что такое коммунизм. Как определить «мы уже построили коммунизм или ещё нет?» Никто не знает.

Как пишут другие исследователи, согласно учению Маркса, «после ликвидации капиталистических отношений диктатура пролетариата исчерпает себя и должна будет уступить место “ассоциации индивидов”». Но сущность этой ассоциации, принципы её организации и функционирования в «Манифесте» не определяются. Не описаны они и в последующих трудах классиков.

Ещё раз, акцентированно: описания коммунистического общества не существует. Нигде. Иван Ефремов и братья Стругацкие пытались, но у них нет конкретики.

Кто будет ловить преступников и маньяков? Кто будет организовывать производственные цепочки? Кто будет руководить спасательными и восстановительными мероприятиями при стихийных бедствиях? Кто и как будет принимать решения во времена кризисов? Какой будет мотивация к труду? Как предотвращать пьянство и наркоманию? И так далее и тому подобное?

Кропоткин писал, что анархический идеал недостижим, потому что для него нужно общество, на сто процентов состоящее из высокосознательных индивидуумов, а это нереально.

Так много вопросов, так мало ответов. Возможно, Маркс мог бы на них ответить, но не сделал. Конечность капитализма просчитал и предсказал, а что дальше ― не успел. Но самое обидное, что нынешние «вместолевые» даже не пытаются отвечать на эти вопросы, даже не пытаются задумываться на эти темы. У них есть ненависть к «буржуям» (в которые они записывают всех, кто им не нравится, а это большинство окружающих, особенно все, кто успешнее их), и им этого достаточно. Никакого коммунизма, никакого лучшего общества они строить не хотят.

Был такой дедушка ― Жан Фреско. Он хотел построить лучшее общество и всю жизнь занимался его проектированием и изобретательством. Практическими ответами на вопросы «как оно должно выглядеть?», «как нам это сделать?»

А нынешние вместолевые заняты исключительно пропагандой ненависти. Только если фашисты пропагандируют ненависть по расовому или национальному признаку, то эти пропагандируют её по «классовому». Причём, перефразируя Геринга, «я сам буду определять, кто к какому классу принадлежит». «Klassenkampf uber alles» ― это ни разу не социализм. Классовая борьба ― это средство. А некоторые превращают её в самоцель. А настоящая цель социализма ― это переход из царства необходимости в царство свободы, максимально полная реализация творческого потенциала человека.

Кстати, в МКП (раздел 2, если не верите) прямо написано: «Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и наиболее быстро увеличить сумму производительных сил».

Предельно чётко.

Механизм ― централизованное государство, владеющее средствами производства.

Цель ― увеличивать производительные силы.

То есть для наступления коммунизма нужно не ждать, когда станет максимально плохо, как вещают микрофюреры вместолевых, а наоборот, делать всё, чтобы увеличить производительные силы.

Потому что если ситуация будет ухудшаться, то человечество скорее скатится в новое средневековье, феодализм и тёмные века, а не наступит коммунизм. Чтобы проявились высшие уровни потребностей пирамиды Маслоу ― в познании и творчестве, нужно удовлетворить низшие.

Но для некоторых это слишком сложно, им не нужен прогресс, им не нужно процветание, им нужна вечная революция, непрерывный движ и война.

Александр Роджерс

https://alternatio.org/articles/articles/item/95631-krizis-teorii-kommunizma-i-klassenkampf-uber-alles