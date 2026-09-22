Четырехлапые бойцы

Как заявил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, несмотря на прогресс в развитии средств инженерной разведки и разминирования, служебные собаки остаются незаменимыми для обследования зданий, автомобильных колонн, проходящих через КПП, поиска схронов с оружием и боеприпасов.

«Применение собак на фронте — это некая традиция со времён Великой Отечественной войны. Сегодня служебная собака выполняет большое количество задач на передовой и в тылу, где часто проводят разминирования и противодиверсионные мероприятия. Животные рискуют своими жизнями и тем самым зачастую спасают людей»,— подчеркнул Литовкин.Аналогичной точки зрения придерживается и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Как он отметил в разговоре с RT, уже имеющийся опыт СВО позволяет сделать вывод о том, что служебные собаки сохранили своё значение как сапёры, сторожа, санитары, связисты.«Собаки, как и прежде, ищут мины, порой помогают выносить раненых, могут передавать записки для командиров, наблюдателей, нести службу на КПП, охранять позиции, особенно ночью, в условиях ограниченной видимости. Но самое главное — они необычайно верные друзья, настоящие универсальные помощники ещё и потому, что психологически разгружают военных на фронте, прибавляют им моральных сил»,— заключил Матвийчук.Сотрудник спецназа России после боёв за МариупольЭто Барди. Сегодня снова на отлично сработалаГолубой берет, кокарда — всё по форме.Фото из зоны СВОПозывной — БелкаВот так меня каждый день вречает