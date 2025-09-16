Почему лапти столетиями были любимой обувью крестьян на Руси

Для многих из нас русский крестьянин — бородатый мужчина в рубахе, подпоясанной шнурком, и непременно в лаптях. Эта простая плетеная обувь прочно срослась с образом простого деревенского человека прошлого. Кажется, лапти — это неудобно и ненадежно. Так ли это на самом деле? Если да, то почему они не выходили из моды многие столетия?

Как устроены русские лапти

Лапти на Руси были самой распространенной обувью. Это низкие башмаки, плетеные из древесного лыка, бересты или пеньки. Чтобы подошва меньше изнашивалась, в нее вплетали лозу или подшивали ее кожей. На ноге лапти держались за счет изготовленных из лыка завязок — оборов, оплетавших ногу. Обувь эта не случайно стала популярной на Руси. Она отлично подходила для климата Восточной и Северной Европы. Береста или лыко хорошо защищали ноги от холода и влаги. Также эти материалы были довольно стойки к износу. А еще лапти были простыми и дешевыми в изготовлении. Они были по карману даже самым бедным. Все эти свойства идеально подходили для крестьян, работающих в поле и перемещавшихся по бездорожью в любую погоду. Но для плетения лаптей подходило не любое лыко. Чаще всего использовали липу и вяз. Самыми недолговечными считались лапти из ивы. Под лапти крестьяне наматывали онучи — суконные портянки длиной 3 аршина, то есть чуть более 2 метров. Онучи охватывали большую часть голени и держались на ноге за счет оборов — завязок лаптей. В разных районах Руси практиковали различные техники плетения лаптей: косое, прямое, с треугольным, округлым или квадратным носком. По количеству полос лыка различали пятерики, шестерики, семерики.

Некоторые мастера вплетали в обувь для красоты разноцветную тесьму. Иногда лапти называли по их материалу, например, дубовики, ракитники, вязовики.

Сколько служили лапти

Долговечность лаптей зависела от многих факторов. В первую очередь, от качества материала и работы мастера. Разумеется, играла роль и интенсивность использования обуви. Обычно лапти служили от недели, до нескольких месяцев. Чтобы продлить им жизнь, требовался нехитрый уход. Лапти тщательно очищали от грязи и сушили после дождя или снега. Исторические источники говорят, что русский крестьянин менял за год 50-60 пар лаптей. Но важно учитывать, что лапти делились на зимние и летние. Соблюдение сезонности заметно продлевало срок их службы и обеспечивало владельцу комфорт. Зимние лапти подшивались соломой, игравшей роль утеплителя и впитывавшей влагу. Иногда для этого в лапти вставляли лоскуты овчины, что заметно сказывалось не только на удобстве, но и на цене.

Летние лапти были легкими, удобными и дешевыми. Их подошва была гибкая и в лучшем случае укреплялась льном или соломой. Некоторые модники предпочитали раскрашенные летние лапти, или даже украшенные вышивкой и бисером. Часто такую обувь выбирали молодые женщины. Интересно то, что древние лапти были прочнее, чем плетенные в 18-19 веках. Снижение качества обуви стало следствием истощения липовых лесов. Самые лучшие лапти плели из липового лыка. Не имея этого классического материала, крестьяне начали использовать иву, лозу и бересту, а эти материалы менее стойкие к износу.

Плели лапти, как правило, мужчины и мальчики-подростки. Это считалось исключительно мужским занятием, женщинам доверяли только «ковырять» подошвы. Умение женщины сплести хороший лапоть вызывало недоверие мужчин и особое уважение односельчанок. Обучать мальчиков плетению лаптей начинали рано, в 7 – 8 лет, а к 10-12 годам подросток мог сплести лапти не хуже взрослого.

Плетение лаптей считалось несложной работой, но требующей сноровки и навыков. Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не вяжет», то есть не способен к элементарным действиям! Зато, «связывая лыко», мужчина обеспечивал обувью всю семью — тогда специальных мастерских ещё не было очень долгое время.

Как плелись лапти

Сохранилось описание этого промысла в Симбирской губернии, где лыкодеры отправлялись за лыком в лес целыми артелями. За десятину липового леса, арендованного у помещика, они платили до ста рублей.

Снимали лыко специальным деревянным пырком, оставляя совершенно голый ствол. Лучшим считалось лыко, добытое весной, когда на липе начинали распускаться первые листочки, поэтому чаще всего такая операция губила дерево. Отсюда пошло выражение «ободрать как липку».

Тщательно снятые лыки затем завязывали в пучки и хранили в сенях или на чердаке. Перед плетением лаптей, лыко в течение суток обязательно отмачивали в теплой воде. Затем кору соскабливали, оставляя луб. Из воза лык получалось приблизительно 300 пар лаптей. Плели лапти от двух до десяти пар в день, в зависимости от опыта и сноровки.

Для плетения лаптя требовалась деревянная колодка, примерно соответствующая размеру мужской или женской ноги. Кроме колодки ещё был необходим нож для подрезания лыка и особенный инструмент кочедык, представляющий собой нечто вроде отвёртки с деревянной ручкой и с металлическим стержнем, имеющим плоское, горизонтальное окончание. Назначение этого инструмента — приподнимать одну из петель уже сплетённой части лаптя для того, чтобы просунуть в неё свободный конец лыка. Особого навыка требовало плетение запятника, где сводились все лыки. Говорят, что сам Петр I учился плести лапти и что сплетенный им образец хранился среди его вещей в Эрмитаже.

Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре левый от правого не отличались

Сменная и форменная обувь

Сейчас у многих лапти ассоциируются с бедностью крестьян, живших на Руси. Но это не совсем так. Этой обувью пользовались и довольно зажиточные люди. Лапти были практичными и недорогими — эдакая специальная обувь для работы. Многие по праздникам меняли лапти на кожаные сапоги.

Интересно, что отправляясь в путь, деревенские жители надевали лапти, а сапоги несли с собой. Особенно это было актуально при походах в гости или на ярмарки. Перед тем, как зайти в деревню, многие переобувались в дорогую кожаную обувь, для солидности. История лаптей уходит своими корнями в глубокую древность. А носили их даже в 20 веке. Известно, что во время Гражданской войны 1918–1920 года лапти даже были частью формы Красной Армии. Конечно, не от хорошей жизни. Лапти тогда плели для солдат в промышленных масштабах многочисленные артели, а отвечала за это специально организованная государственная комиссия.