Будни ЧВК «Вагнер»: очередной обман, очередная кровь

Наверное, с самого начала стоит четко обозначить свою позицию по данному вопросу, особенно в преддверии того, что скоро начнется в отношении «Вагнера». Поддерживал эту странную структуру с самого начала и буду делать это и дальше. И не потому, что мне чем-то близок образ лихого частного вояки-наемника, а тем более, уголовника, взятого из мест лишения свободы, нет. Суть данного вопроса пролегает несколько в иной сфере.

Сегодняшний наемник-профессионал в ЧВК «Вагнер» - это вчерашний военнослужащий российской армии, который предпочел уйти по своим соображениям, которых может быть более чем предостаточно. И можно тут рассуждать, как угодно, но то, что «не прижившихся в рынке» из нашей армии выставляли, выставляют и будут выставлять – это как бы глупо обсуждать.

То, что Пригожину пришла в голову идея набирать контингент в колониях – это второй вопрос, а первый здесь в том, что:

- заключенные идут в ряды «Вагнера» добровольно;

- никто их не обманывает и не обещает «охраны тылов», идут, зная, что идут в ад;

- амнистия дело прекрасное, но до амнистии надо еще дожить.

И главное, что, кстати, россияне уже начали соображать: пока вот этот относительно бывший заключенный в рядах «Вагнера» воюет в бахмутском аду, другой россиянин, спокойно работающий и растящий своих детей, повестки в ад не получит.

Именно потому к «вагнеровцам» такое отношение: мало того, что идут вперед, так еще и реально прикрывают тех, кто, скажем прямо, воевать не рвется.

И вот все вышеперечисленное как минимум, достойно уважения. Кстати, не могу не поставить рядом «Барсов» и не поклониться им лишний (а лишнего в таком деле не бывает) раз за их понимание долга перед страной.

Судя по реакциям в интернете и одиночным (множественные, напомню, запрещено) пикетам «Дайте «Вагнерам» снаряды!», понимание есть у подавляющего большинства россиян. Милое исключение составляет российские же Генштаб и Минобороны.

Искренне радовался заявлению Пригожина от 7 мая о том, что он получил боевое распоряжение и обещание того, что им дадут ВСЕ, что необходимо.

Читая украинские паблики уяснил, что 7 и 8 мая в Бахмуте реально был ад. «Вагнер» пошел в атаку и в Часовом Яру было жарко. Били из всего, возможно, выпуская последние снаряды.

Однако, 8 мая пришло похмелье. Выяснилось, что из реального подкрепления Минобороны выделило только генерала Суровикина, на которого по остаточному принципу в Минобороны приятнее смотреть функционерам, чем на Пригожина, который, к тому же, не особенно часто в Москву на поклоны приезжает. Видимо, такой посредник более мил взгляду минобороновских генералов, чем засланцы от Пригожина, которые ни политесу не обучены, ни уважения должного к генералам в кабинетах не имеют.

А запрос по 31-й позиции был уполовинен, то есть, 16 позициям не было дано НИЧЕГО. По оставшимся 15-ти позициям, по словам Пригожина (а его словам стоит верить) цифры выделяемого б/к уменьшены в десять раз.

Пригожина опять порвало в клочья, и он слова особо не подбирал:

«Верховный Главнокомандующий вам (censored) порвёт, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна... У нас министерство интриг вместо Министерства обороны. Поэтому у вас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня (censored) три квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек, это был стратегический плацдарм. Они просто драпанули»

Относительно реакции ВГК – ждем. Все, «праздники прошли, нас догнали будни», пора уже не о визитах коллег думать, а реально о снарядах. Но реакции ВГК мы ждем, слава богу, с марта месяца, а воз и ныне там.

Насчет реакции русского народа – да, вот тут может быть интереснее, и мы эту тему на днях поднимем.

И еще один момент был озвучен Пригожиным. То, что вместо обещанных снарядов в боевом распоряжении его уведомили, что отвод войск будет считаться дезертирством.

Дезертирство, бегство, предательство и прочее

Вот этот момент хотелось бы обсудить отдельно. Намек толстый, на очень тонкие материи Уголовного Кодекса РФ, а именно статьи 338 этого самого Кодекса, то есть, на дезертирство.

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

И совсем уж наш вариант:

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. (часть 3 введена Федеральным законом от 24.09.2022 N 365-ФЗ)

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

То есть, «Вагнерам» намекнули: если вы, такие самостоятельные, покинете Бахмут – от 5 до 15 на хобот. Делайте выводы, ваши места вам зарезервируют в колониях.

Однако бойцы ЧВК «Вагнер» - это не военнослужащие, вот в чем юридическая дыра! Наши доблестные генералы не понимают, кому они отдают приказы! Совершенно та же самая ситуация, что и с добровольцами: нечто непонятное, по нормам довольствия вроде бы приравненное (на самом деле нет) к военнослужащим, но явление совершенно иного характера.

Как пример, приведу своего хорошего знакомого, который с 2015 по 2017 годы был в «Призраке», потом поехал подлечиться домой, а в 2020 году оказался в составе 2 АК НМ ЛНР. И выполнял свои обязанности до января 2023 года, когда получил отпуск и уехал отдыхать.

Вернувшись, он был несколько озадачен тем, как идут дела в его подразделении, умудрился не понравиться новому непосредственному начальнику и вошел с ним в конфликт после откровенных угроз со стороны начальства в ассортименте.

Кстати, с угрозами разбирались в комендатуре Ростова-на-Дону, признали начальника несколько зарвавшимся, но это уже не важно. Важно то, что как доброволец, Михаил написал рапорт, сдал оружие, боеприпасы и вверенную ему матчасть и убыл. И никто ему не смог (даже комполка) сказать слова поперек, он не военнослужащий. Контракта с МО не заключал, а в ЛНР с этим было намного проще. Да, денежное довольствие было несравнимым с российским. Но это тоже не важно.

Важно то, что члены ЧВК «Вагнер» с точки зрения российской военной юриспруденции такие же добровольцы, как те, кто воевал в полках Народной милиции ЛДНР. То есть – не военнослужащие армии России.

Про эту проблему говорили многие, у нас Ставер ее тиранил на протяжении весьма долгого времени, но проблема осталась там же, где и была. Боец ЧВК – не боец ВС РФ. У него, в отличие от того же бойца системы БАРС, нет никаких обязательств перед ВС РФ. Все обязательства бойца ЧВК исключительно перед своим руководством. И тут все претензии к нашим депутатам, которые смогли принять сотни законов сомнительного характера, а вот насчет статуса ЧВК – он так и остался на весьма невнятном уровне, типа «запрещено, посадим, но если в интересах России – то можно».

Вот тут и кроется весь смысл ситуации. Боец ЧВК «Вагнер», которому не дали патронов, снарядов и мин, не обязан, в отличие от бойца ВС РФ, вцепиться зубами в кусок земли и там умереть по причине того, что Герасимов и компания решили прижать боеприпасы.

Боец российской армии обязан умереть, выполняя такой приказ (а потом, с того света, его попробовать обжаловать), а боец ЧВК не обязан.

У Минобороны проблема.

Конечно, можно потом отправить Росгвардию и военную полицию «заластать» и попробовать пересажать обратно героев Бахмута, но простите, это вызовет еще большие проблемы. С одной стороны, народ России пока (вернемся к этому чуть ниже) не оценит такого, а с другой – это не «мобики», которых можно «прессовать» как угодно, это волчары, которые при необходимости раскидают и ВП, и Росгвардию, как котят.

Вот не рекомендовал бы такие эксперименты.

Война в Бахмуте – самое страшное, что можно придумать сегодня. Здесь не применить спутники, аналитические центры, AWAСSы, «Хаймарсы» и даже танки. Тут бой на коротких, кинжальных дистанциях, «лицо в лицо, ножи в ножи», как пел Высоцкий. Здесь действительно мясорубка, в которой все решает обученность личного состава и его вооружение.

Так ли не прав Пригожин, матеря Минобороны? Прав. Причем, он все это пока делает по нарастающей, не называя фамилий. А уже пора, чего щадить генеральчиков в кабинетиках, если русские люди, добровольно взвалившие на себя бремя такой войны, продолжают погибать?

Вообще, ничего необычного в матюках Пригожина нет, на войне все на мате разговаривают, а не ругаются. Это факт, от которого не отвертеться. Это норма. Равно как и нормой является относительный бардак в армии. В нашей – особенно.

Но с демонстрируемым сегодня хаосом и неразберихой что-то надо делать. И все, чего добивается своими эскападами Пригожин – это просто заставить работать Минобороны. Просто работать. Он что, требует чего-то несусветного? Нет. Нормальной работы для военного времени и ВПК, и МТО МО РФ. Но там, в недрах МО, очевидно, все настолько спокойно, что матом наше сонное царство красивых отчетов и скрываемых за ними «честных» тендеров и откатов не пронять. Тут артиллерия более крупного калибра нужна.

И раскачивать сонное болото министерства пора. Уход 72-й бригады и невыход на позиции ЧВК «Газпрома» (уже получившей прозвище «*Зад* со свечкой») – это уже не «тревожные звоночки», это сирена воет.

То, что фактов Пригожин насобирал вагон и тележку, понятно. Равно как понятно, что он не хочет критически напрягать ситуацию, потому нагнетает постепенно, просто поднимая уровень накала страстей. Что будет завтра, предсказать сложно, но то, что будет, наванговать несложно, учитывая то, что наше Минобороны учиться не желает категорически, проповедуя единственный стиль поведения: «Или вы делаете, как надо нам, или идите в поле».

Но Пригожин и так в поле. Вместе со своим ЧВК.

И его поведение – это смесь нормального полевого командира времен 2014 года в ЛДНР и антикризисного менеджера высшего уровня. Выполняющего, кстати, озвученные задачи СВО в плане демилитаризации более чем успешно.

Там же понятно, что в огненном аду Бахмута уже изжарилось одно контрнаступление точно. Батальон, другой, полк, бригада – вот так почуть и сгорело контрнаступление. И горело оно, контрнаступление, и раньше: под Северском, в Соледаре, Попасной. Теперь горит в Бахмуте. И сгорит, если дать возможность бойцам это сделать.

Просто сделать свою кровавую и остро воняющую порохом работу. Без поклонов и битья челом вышестоящему начальству. Вот просто взять и дать такую возможность. В невыгодных условиях, неравноценном размене по людям и боевой технике. В условиях, когда совершенно бесполезны все высокотехнологичные заморочки типа спутниковой разведки, целеуказания, сетецентрического управления. Максимум технологий – небольшой беспилотник, очень полезный в городском бою на истощение.

Кстати, наши «партнеры» из НАТО как-то вот не очень умеют в такой бой. Потому многого и не насоветуют ведомым украинцам. Они решали проблемы городских боев исключительно ковровыми бомбардировками и толпами крылатых ракет. Просто стирая города с лица земли.

Можно много говорить о том, насколько вышел военачальник из рядового Пригожина, но вышел вот и ничего с этим не поделать. Генералы должны завидовать, поскольку их-то в армии в основном презирают и боятся, чего уж там, кто служил, тот служил, тот знает. Конечно, есть в нашей армии полковники и генералы, которые «слуга царю, отец солдатам», но их появление в высшем управлении выглядит фантастикой.

Пригожин из этой оперы. Слуга стране, и солдатам своим вполне себе отец. Потому и уважают, потому за ним и идут. И российская общественность относится соответственно. Поймет и простит все, в том числе и то, что Пригожин откровенно выносит сор из избы, нещадно критикуя Минобороны и Генштаб.

И уже зазвучали тревожные сигналы со стороны российской так называемой «z-сетки». То есть, определенные блогеры, «воюющие» на информационном фронте, уже начали высказывания в отношении Пригожина в духе того, что «всем снарядов не хватает, но орет только Пригожин» и так далее.

Здесь все понятно. И с господами ангажированными борцунами, и с теми офицерами, кто не хочет уподобляться Пригожину. Так оно поставлено в нашей армии, что в действительности, крик поднимать может себе позволить только Евгений Пригожин. Остальные молчали и будут молчать. Особенно когда есть, что терять, то молчание – залог карьеры.

А у «Вагнера» самые тяжелые потери. Это не может не бесить ни Пригожина, ни его командиров из Совета, да и командиров вообще. Им, собственно, на генеральский снобизм и задранные носы, мягко говоря, облокотиться. Любой «вагнеровец» скажет: «Давайте к нам, посмотрим, что там у вас в душе звенит, какая мелочишка» и будет прав.

Вот уверен, что Пригожину для съемок не оборудовали «позицию» орудия. И что был он на своей же батарее, которая и сегодня находится там же, где и была 7 мая. Есть такое подозрение. И это разительно отличается от «инспекционных поездок на фронт» в 130 км от линии такового. Чтобы «Хаймарсом» точно не достали ВСУ.

Сомнительно, что бойцы и командиры «Вагнера» в восторге от того, что творит Минобороны. Так что Евгений Викторович все правильно делает, пока отводя негатив своих бойцов на «бюрократов Минобороны», но бесконечно это происходить не будет.

Ведь там, в окопах, не дураки сидят. И понимают, что за Изюмское бегство никого не наказали. И за оставленный Херсон тоже. Но вот если «вагнеровские» уйдут, как обещал Пригожин, то тут можно быть уверенными – переловят и постараются пересажать всех.

И такой вариант развития событий тоже возможен. В нашей стране – запросто.

И пока такой вариант есть, Пригожину, к сожалению, ничего не остается, как лить напалм в адрес тех, кто творит, выражаясь уголовным языком, беспредел в плане поставок боеприпасов. И нам ничего не остаётся, как реагировать, пусть и не всегда так, как от нас этого ждут.

Да, поддерживая Пригожина и его бойцов, мы поддерживаем настоящую, а не бумажную демилитаризацию Украины. Настоящую, а не ту, что в рапортах Конашенкова. Там уже на пятый круг пошло уничтожение всего, что по-прежнему воюет у ВСУ.

Но понятно, что только ВГК может хоть как-то встряхнуть Минобороны и навести там хотя бы подобие порядка. Что ж, будем работать дальше.

Автор:

Роман Скоморохов

https://topwar.ru/216649-budni...

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