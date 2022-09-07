Жгут как могут

С начала года в России выгорело уже примерно 0,3% леса. Цифра на первый взгляд не выглядит пугающей, звучали даже мнения, что на тушении лесных пожаров лучше сэкономить – мол, зачем тратить деньги на спасение тайги, где никто не живёт? Однако сегодня горит уже не только Сибирь – полыхают Поволжье и Рязанская область, огонь уже уничтожает дома.

Сейчас огромные массивы леса горят в Якутии и Коми – в общей сложности около 100 млн гектаров. Но внимание СМИ и чиновников сосредоточено в основном на Рязанской и Нижегородской областях. Именно Рязанщина стала источником смога, который накрыл столицу на прошлой неделе. Если ветер немного изменится, то гарь пойдёт уже из Нижегородской области – там лес горит в Воротынском районе. В минувшую среду президент лично провёл совещание по борьбе с лесными пожарами. Губернаторы и профильные министры заверили, что в целом контролируют ситуацию. Однако к концу пятницы значимых побед на рязанском пожарном фронте не произошло.

Проблема в том, что очаг возгорания находится в заповедниках – Окском и Мещёрском. Дорог там мало, местность болотистая, отчего технике подойти трудно. К тому же пожарные то и дело рискуют попасть в окружение огня: сильный ветер переносит искры поверху, через только что созданные огромными усилиями полосы пахоты. По рязанским соцсетям гуляют кадры, похожие на эпизоды какого-нибудь блокбастера: мужчины в майках МЧС в машине прорываются через стену огня и попадают на поляну с горящей травой. «Отсюда нам не выбраться», – говорит голос за кадром. Известно, что пожарным уже пришлось бросить на лесных дорогах несколько машин, так как вывести технику не представлялось возможным. К счастью, людям удалось спастись пешком.

Невиноватые мы!

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков на совещании с президентом пообещал, что ликвидировать пожар удастся в срок до двух недель. Но это при условии, что не появятся какие-то новые факторы. Судя по всему, они появляются – недаром из нескольких населённых пунктов Клепиковского района эвакуировали жителей деревень, к которым вскоре вплотную подошёл огонь. И хотя в пятницу Малков сообщил, что распространение пожара остановлено и из МЧС пришла информация о наращивании группировки для тушения огня. Одно с другим явно не вяжется, так что ситуация скорее всего складывается не настолько хорошо, как об этом говорит губернатор.

На этом фоне кажется совсем неудивительным другое заявление Павла Малкова. Он прямо провозгласил, что пожары могут возникать по искусственным причинам. Тему тут же развил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко: «Сегодня мы уже наблюдаем несколько очагов, которые были раньше за периметром пожара. Причина возникновения как минимум одного из этих пожаров, по моему мнению, поджог. Других причин там быть не может. Потому что там болотистая местность, от основной линии пожара – порядка 3–5 километров».

(фото: Александр Рюмин/ТАСС)

Действительно, в сухую и ветреную погоду причинами лесных пожаров часто становятся окурки, непотушенные костры и обрывы ЛЭП. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев уже поспешил спихнуть вину на энергетиков – дескать, это из-за их недосмотра загорелся лес. Однако в «Россетях» пытаются отбояриться, не признавая за собой проблем.

Вот и глава МЧС Александр Куренков явно гнёт информационную повестку в выгодную для его службы сторону. «Мы видим определённые диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», – сказал он в интервью ТАСС. То есть речь идёт уже не о безалаберности бросившего окурок охотника, а о диверсионном акте! Похоже, ответственные за тушения пожаров чиновники нащупывают линию защиты своей карьеры, на случай если ситуация с пожарами выйдет из-под контроля. Мол, мы работаем не покладая рук, но леса поджигают диверсанты. А ими уже должны заниматься спецслужбы.

Справка

Чем опасен смог от лесных пожаров

Сажа в воздухе может обострить самые разные заболевания. В первую очередь те, что связаны с дыханием, – от астмы до аллергического насморка. Страдает и сердечно-сосудистая система и глаза (конъюнктивит). Меры защиты – мощные респираторы, промывание носа и глаз специальными растворами и каплями, комнатные очистители воздуха.

Есть у лесных пожаров и долгосрочный эффект. Сажа может некоторое время быть в воздухе, а затем выпадать с осадками, загрязняя водоёмы и снег. Загрязнённый снег быстро тает, что приводит к климатическим изменениям. Лесные пожары и глобальное потепление – это два фактора, которые усиливают друг друга. Причём углерод из погибших обгоревших деревьев активно выделяется спустя несколько лет после пожара. Это одна из причин парникового эффекта в атмосфере.

Пожарная вертикаль

Тем временем в стороне почему-то остаётся тема организации лесного хозяйства. С 2008 года задача по охране лесов и тушению пожаров в них возложена на региональные власти. МЧС привлекается лишь к тушению огня близ населённых пунктов, когда речь заходит об угрозе жизни граждан. За лесные заповедники отвечает Федеральное агентство лесного хозяйства. Также с 2020 года определённые полномочия по тушению ландшафтных пожаров были закреплены за муниципалитетами. И вот губернаторы говорят, что нужен некий «федеральный» уровень реагирования на пожары. Это можно воспринимать как завуалированный намёк на возникшую управленческую неразбериху, допущенную федеральным центром. А заодно и желание губернаторов снять с себя ответственность. Хотя на профилактику и борьбу с лесными пожарами центр даёт регионам всё больше и больше. В прошлом году было 6, в этом уже 14 миллиардов.

Трудно не заметить, что разделение полномочий в самом деле привело к распылению сил. Теперь, похоже, будет создаваться некая пожарная вертикаль. Недаром же президент дал поручения премьер-министру и зампреду правительства лично посетить территории, страдающие от лесных пожаров. Можно предположить, что премьер поедет, чтобы довести до регионов уже какое-то сформированное решение.

Произойдёт это скорее всего вот почему. На совещании у президента прозвучали не только стандартные предложения закупать спецтехнику. Говорилось о неких масштабных работах в лесах по примеру обводнения торфяников в Московской области, которое выполнялось после пожара 2010 года. На днях, кстати, прошла проверка, которая показала хороший уровень защищённости подмосковных торфяников от приближающегося со стороны Рязанской области лесного пожара. Следующим этапом обороны Москвы от смога станут работы в лесах Рязанской и Нижегородской областей. Судя по всему, речь может идти о создании сети просек и минерализованных полос, а также технической инфраструктуры для тушения пожаров. Заодно заговорили о необходимости противопожарного обводнения торфяников во Владимирской и Тверской областях по примеру Подмосковья. Однако в бескрайних лесах и болотах можно без толку закопать немалые миллиарды. Потому и необходимо решить вопрос, кому доверить исполнение таких недешёвых проектов.

Тем временем

В минувший четверг смог накрыл Ростов-на-Дону. Загорелась растительность на левом берегу Дона в прямой видимости из центра города. Очаг возгорания находился недалеко от ресторанов в рекреационной зоне. Сильный ветер быстро разогнал огонь по сухим лугам. На южном подъезде к городу из-за задымления образовалась огромная пробка. До того ландшафтный пожар возник вдоль трассы М-4, пожарные едва успели спасти от огня автозаправочную станцию. «Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Не исключаем поджоги», – прокомментировал ситуацию губернатор региона Василий Голубев.