210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841)

Боюсь ли смерти я? О, нет!

Боюсь исчезнуть совершенно.

Хочу, чтоб труд мой вдохновенный

Когда-нибудь увидел свет… М.Ю.Лермонтов 15 октября 2024 года исполняется 210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. О его жизни и творчестве, а также об интересных фактах, которые вы могли не знать, — в нашей статье. Новости СМИ2

Михаил Юрьевич Лермонтов — классик золотого века русской литературы, автор стихотворений, знакомых с раннего детства, блестящих поэм и гениального романа «Герой нашего времени». Он обрёл известность ещё в совсем молодом возрасте и вошёл в круг литературной элиты своего времени.

Такой Лермонтов нам хорошо знаком. Но в биографии поэта ещё немало интересных и совершенно неожиданных фактов. О некоторых из них — ниже.

Кроме писательства у Лермонтова была ещё одна любовь — изобразительное искусство. Михаил Юрьевич брал уроки у известного живописца П. Е. Заболотского и добился немалых успехов в своём хобби — друзья и знакомые поэта отмечали, что у него был настоящий дар. Рисунки и живописные полотна кисти Лермонтова есть в Институте русской литературы, Государственном литературном музее, Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и в других галереях.

Если с живописью ещё понятно, то вот другая страсть поэта кажется совсем необычной — Лермонтов очень увлекался… математикой! Порой он целые дни проводил за решением сложных задач. Любил Лермонтов и математические шутки. Например, предлагал собеседнику загадать число (скажем, 50), после — прибавить к нему 25, прибавить ещё 125, отнять от суммы 37, отнять задуманное число, умножить получившееся число на пять, наконец, разделить на 2 — и всегда угадывал результат (282,5). Как ему это удавалось? Здесь есть хитрость — загадавший вычитает своё число из суммы его и тех чисел, которые подсказывает собеседник (они — отвлекающий манёвр): ((x + 25 + 125 − 37 − x) * 5) : 2 = 282,5 (о других необычных любимых хобби писателей можно прочитать здесь).

Всем известно, что огромное влияние на творчество Лермонтова оказал Джордж Байрон. А вы знали, что между двумя поэтами есть не только «литературная», но и настоящая кровная связь? Оба они имели общего предка — Томаса Лермонта, шотландского барда XIII века, известного также как Томас-Рифмач. Потомок барда поступил на службу к царю Михаилу Фёдоровичу и стал родоначальником русского рода Лермонтовых. А среди предков Байрона числилась Маргарет Лермонт.

В 1989 году в СССР была выпущена памятная монета «175 лет со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова». В этом нет ничего особенного, ведь чеканка монет, посвящённых выдающимся людям, является обычным делом. Неожиданно то, что в 2012 году была выпущена ещё одна монета, только не в России, а в островном государстве Ниуэ (входит в состав Королевства Новой Зеландии).

Один из бывших сокурсников писал о Лермонтове: «…настолько превосходивший своим умственным развитием всех других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно». По злой иронии этим сокурсником был Николай Мартынов — тот самый, с которым поэт сошёлся в последней дуэли.

На языке жестов город Пятигорск изображается как два пистолета, смотрящие друг на друга, — это отсылка к той самой роковой дуэли, которая случилась в этом городе.

Источник Илья Репин, «Дуэль», 1896

Я был готов любить весь мир… М. Ю. Лермонтов. Работа художника Л. Пастернака, 1891 г.

Лермонтов — особое явление в русской литературе, и об этом точнее всего сказала Анна Ахматова:

«Он подражал в стихах Пушкину и Байрону, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно… Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы…

Это так просто и так неожиданно и бездонно:

Есть речи — значенье

Темно иль ничтожно,

Но им без волненья

Внимать невозможно.

Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет».

(Из очерка «Все было подвластно ему» (1964 г.)

А Льву Толстому молва приписывает такие слова о нём:

«Если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

Мятежный поэт, предвидец, обличитель рабства, ханжества, лицемерия, богоборец, сатирик… Как только не трактовали творчество Лермонтова…

А если бы мы сегодня попробовали одним словом охарактеризовать натуру Лермонтова, и чтобы слово это отражало и творчество поэта…

Пожалуй, это слово было бы «любящий». Лермонтов — натура любящая и его «хочу любить» сквозит через всю жизнь и всё творчество. Ахматова в том же высказывании о Лермонтове продолжает:

«…Слова, сказанные им о влюблённости, не имеют равных ни в какой из поэзий мира…»

«Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой».

Герой нашего времени. Окончание журнала Печорина. Княжна Мэри

Не обвиняй меня, всесильный,

И не карай меня, молю,

За то, что мрак земли могильный

С её страстями я люблю…

(Молитва, 1829)

Моя душа, я помню, с детских лет

Чудесного искала. Я любил

Все обольщенья света, но не свет,

В котором я минутами лишь жил…

Но кто меня любил, кто голос мой

Услышит и узнает? И с тоской

Я вижу, что любить, как я, – порок,

И вижу, я слабей любить не мог.

1831-го июня 11 дня

В уме своём я создал мир иной

И образов иных существованье;

Я цепью их связал между собой,

Я дал им вид, но не дал им названья…

(Русская мелодия, 1829)

Он любит весь мир, правду, все обольщенья света, мрак земли с её страстями. Любит Москву, ведь в ночь со 2 на 3 октября 1814 года он появился здесь на свет. В письме Марии Лопухиной (сестре той самой всем известной Вареньки Лопухиной) от 2 сентября 1832 года он признаётся: «Москва – моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив».

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,

Как русский, – сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль, зубчатый, безмятежный.

Напрасно думал чуждый властелин

С тобой, столетним русским великаном,

Помериться главою и обманом

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

Тебя пришлец; ты вздрогнул – он упал!

Отрывок из поэмы «Сашка», 1835–1836

Портретная галерея Лермонтов в детстве (1817-1818 год). Самый ранний из известных портретов Лермонтова. Мальчику 3-4 года. Лермонтову 6-8 лет (1820-1822 год) Лермонтов в вицмундире лейб-гвардии Гусарского полка (1834 год, принадлежит кисти Ф.А. Будкина, либо 1838-1839 год кисти П.З. Захарова) Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка (1837 год). Выполнен по заказу Е.А. Арсеньевой П.Е. Заболотским Автопортрет Лермонтова (1837 год) Портрет Лермонтова работы А.И. Клюндера (1838 год) Портрет Лермонтова работы А.И. Клюндера (1839 год) Портрет Лермонтова работы П.Е. Заболотского (1840) Портрет Лермонтова работы однополчанина Д.П. Палена (1840) Портрет Лермонтова работы К.А. Горбунова (1841) Лермонтов на смертном одре. Портрет работы Р.К. Шведе Лермонтов Ю.П. , отец поэта. Портрет работы неизвестного художника. 1810-е гг. Лермонтова М.М., мать поэта. Портрет работы неизвестного художника. 1810-е гг. Арсеньева Е.А., бабушка поэта. Портрет работы неизвестного художника. Начало XIX века

https://lermontov.info/portret.shtml М. Ю. Лермонтов в Пятигорске. Художник Герасим Киракозов. 1989 год

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