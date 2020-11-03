Калашников — сержант, который «ничего больше не сделал»



Новости СМИ2 Одна из любимых тем для «калаше-скептиков», то есть людей, сомневающихся в конструкторском таланте Михаила Калашникова, — это вопрос «а почему он ничего, кроме автомата, не создал»? Сто лет назад родился Михаил Тимофеевич Калашников. Его главное изделие знают все. Мы же решили рассказать об иных работах конструктора, а заодно и разобраться с одним известным мифом.

Первое, что хочется сделать в ответ на такой вопрос, — это как следует прописать вопрошающему по мягким тканям шомполом от ПКМ. Да, я добрый, стволом от ПКТМ и по голове бить не буду… Шучу, конечно.

Итак, если вам мало всех тех вариантов автомата Калашникова, что были разработаны под руководством и при активном участии Михаила Тимофеевича, давайте посмотрим, что же ещё он сделал на самом деле.

Пистолет-пулемёт Калашникова

Нет, речь не о его первой разработке 1942 года, а об опытном образце, созданном в 1947 году под ТТТ на «офицерский пистолет-пулемёт». Этот сравнительно малоизвестный образец сохранился как минимум в двух вариантах — под патроны 7,62×25 мм ТТ и ещё являвшийся опытным на тот момент 9×18 мм.

Опытный пистолет-пулемёт, модель 1. 1947

Внешне ППК — пистолет-пулемёт Калашникова — имел заметное сходство с АК благодаря штампованной ствольной коробке U-образного сечения с «фирменной» съёмной крышкой. Оружие имело довольно простую конструкцию со свободным затвором и стреляло с заднего шептала. Однако в дальнейшем тема «командирского ПП» была закрыта, вместо него на вооружение было решено принять «большой автоматический пистолет».

Пистолет Калашникова

Несмотря на занятость отработкой только что запущенного в серию АК, Калашников в 1950 году принимает участие в конкурсе на новый автоматический пистолет. По ТТТ войскам нужен был крупный и мощный пистолет с большой ёмкостью магазина, отъёмной кобурой-прикладом и возможностью стрельбы очередями. Привет от революционного «Маузера» в полный рост!

Калашников под этот конкурс создал как минимум два несколько различавшихся образца. Пистолет 1950 года имел 18-зарядный магазин под патрон 9×18мм, переводчик-предохранитель располагался слева на рамке оружия. Образец 1951 года получил более вместительный магазин на 20 патронов, переводчик-предохранитель «переехал» на затвор, при этом масса оружия без патронов и кобуры-приклада уменьшилась с 1,25 до 1,1 кг. Кобура-приклад к нему была сделана из пластика.

Однако конкурс на «большой пистолет» выиграл другой участник — туляк Игорь Стечкин. Впрочем, вряд ли Михаил Тимофеевич долго расстраивался по данному поводу, учитывая сравнительно небольшой срок службы АПС, да и всей концепции большого армейского автопистолета.

Снайперская винтовка Калашникова

Когда в конце пятидесятых годов Советская армия объявила конкурс на новую самозарядную снайперскую винтовку, Калашников просто не мог пройти мимо. Созданная в 1959 году опытная снайперская самозарядная винтовка имела в себе многие характерные черты АК, отличаясь от прародителя габаритами, использованием поршня с коротким ходом и невозможностью стрельбы очередями. Впрочем, на заводских испытаниях эта винтовка показала явно недостаточную кучность, и потому её разработка была быстро прекращена, так как на том же ИЖМАШ имелась гораздо более перспективная система — ССВ-58 конструкции Драгунова. Ну а МихТиму и так было чем заняться.

Пулемёт Калашникова

В 1959 году министерство обороны обратилось к ижевчанам с просьбой-предложением немножко поучаствовать в конкурсе на новый единый пулемёт для Советской армии. Надо сказать, что с этим самым пулемётом всё как-то не клеилось. Первые попытки создать единый, или универсальный, пулемёт в СССР были сделаны ещё перед войной, потом возобновились в конце сороковых годов, но и к концу пятидесятых успехов было немного.

Был почти совсем готовый пулемёт туляка Никитина, уже почти совсем прошедший испытания и почти совсем готовый к серии. Почти. Невзирая на все достоинства и высокую степень готовности, ПН как-то неохотно работал после купания в воде, а доводить его до нужной военным степени надёжности туляки не спешили. Вот и решили военные добавить в дело немного здоровой конкуренции — и не прогадали.

Нужно сказать, что ПН использовал новую, специально для него разработанную ленту с разомкнутым звеном, допускавшую более простую подачу патронов «на прошив», нежели принятая к старым пулемётам Максима, Горюнова и Дегтярёва «винтажная» лента с замкнутым звеном. Калашников же рискнул использовать именно старые металлические ленты, которых на складах было просто завались, — и выиграл.

Конечно, дело было не только и не столько в ленте, а в общей высокой надёжности, простоте и сравнительно малой массе пулемёта Калашникова. Однако и лента сыграла свою важную роль — извлечение патрона в два шага «назад и вперёд» позволило укоротить ствольную коробку, разместив механизм подачи ленты над казённой частью ствола, а не позади него. Применение компактного механизма подачи ленты по типу чешских пулемётов — размещённого сбоку ствольной коробки — также помогло уменьшить массу оружия.

В результате созданный в спешке ПК в 1961 году благополучно выиграл у туляков конкурс и был принят на вооружение Советской армии. Принятие же на вооружение в 1969 году пулемёта ПКМ окончательно застолбило Калашникову место как создателю одного из лучших единых пулемётов мира. Причём эта оценка вполне объективна — ещё в 1970-е годы американцы, которых сложно заподозрить в любви к советскому оружию, охотно признавали удачную конструкцию и высокие боевые качества ПКМ. Да что там говорить — не приди к янки на помощь бельгийцы со своим весьма надёжным, но и весьма тяжёлым (на фоне ПКМ) пулемётом FN MAG, вполне возможно, что восьмидесятые годы американская армия встретила бы с новым танковым пулемётом на базе ПКМ — ведь их собственные танковые пулемёты М73 и М219 оказались былиннейшим провалом, и в 1975 году американцы всерьёз исследовали возможность адаптации ПКТМ под нужды бронеходов Империи добра.

В общем, неплохой список «ничего больше» получился, не так ли? Можно убирать пулемётный шомпол до следующего раза?

Максим Попенкер

https://e-news.su/in-russia/305309-kalashnikov-serzhant-koto...