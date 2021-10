Сергей Викторович Лавров, с днём рождения, дорогой наш Человек!

Имя: Сергей Лавров (Sergei Lavrov)

День рождения: 21 марта 1950

Место рождения: Москва

Вес: 80 кг

Рост: 185 см

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: российский госдеятель, министр иностранных дел с 2004 года

БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА

Сергей Лавров - российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Сергей Викторович Лавров — советский и российский государственный деятель

ТАЙНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА

Известно, что отец Сергея Лаврова - тбилисский армянин. Согласно некоторым источникам, он носил фамилию Калантаров. О маме известно, что она работала в Министерстве внешней торговли СССР. Впрочем, на официальном сайте МИД России написано, что Сергей Лавров – русский.

Сергей Лавров в молодости

ОБРАЗОВАНИЕ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА

Сергей Викторович учился в школе имени В. Короленко в городе Ногинск Московской области, а окончил московскую школу с углубленным изучением английского языка с серебряной медалью.

Сергей Лавров в студенческий годы

В 1972 году Сергей Лавров выпустился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР, где овладел тремя языками: французским, английским и сингальским.

РАБОТА В МИД

В 1972 году Сергей Лавров пришел на стажировку в Посольство СССР в Шри-Ланка и стал до 1976 год занимал должность атташе. Затем он стал третьим, а потом и вторым секретарем Отдела международных экономических организаций Министерства иностранных дел СССР.

Сергей Лавров владеет несколькими языками

Почти все 80-ые годы Сергей Лавров работал в Нью-Йорке первым секретарем, советником и старшим советником Постоянного Представительства Советского союза при ООН.

В конце 80-ых и начале 90-ых госдеятель значился первым замначальника Управления экономических организаций, а позже стал его начальником.

В 1992 году Лаврова назначили директором Департамента международных организаций и глобальных систем Министерства. И в том же году Сергей Викторович стал замминистра иностранных дел России. Он занимался кураторской деятельностью Департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества, управления по правам человека, департамента по делам государства СНГ. Этот пост Лавров занимал до начала 1994 года. Одновременно он трудился в должности зампредседателя Межведомственной комиссии, отвечавшей за участие Российской Федерации в организациях системы ООН, а также был сопредседателем комиссии по координации дел страны в миротворческой деятельности.

Сергей Лавров долгое время был на посту постоянного представителя РФ в ООН

Десять лет (до 2004 года) Сергей Лавров занимал пост постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.

В марте 2004 года Сергей Лавров был назначен на пост министра иностранных дел России. Через два года, после вступления в должность Путина еще на один срок, был вновь посажен в кресло министра. Переназначили его и весной 2008 года, после того, как в должность российского президента вступил Дмитрий Медведев. Портфель Министерства получил и в 2012 году от президента Владимира Путина.

Сергей Лавров работает в самолете

К слову, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел России дольше, чем его предшественники, кроме Андрея Андреевича Громыко (он работал с 1957 года до 1985 года). При этом некоторые российские СМИ считают, что из МИДа Сергей Лавров вытеснил так называемое «нефтяное лобби».

Сергей Лавров в программе Поединок

Стоит отметить, что с весны 2004 года Сергей Викторович являлся председателем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В начале 2010 года он стал членом правительственной комиссии по интеграции и экономическому развитию. К должностям Сергея Лаврова можно добавить ряд других. Так, он является членом редакционной коллегии издания «США и Канада: экономика, политика, культура». Он же занимает пост председателя попечительского совета МГИМО. Российский государственный деятель значится почетным членом Императорского православного общества Палестины.

Сергей Лавров часто дает интервью и не прячется от журналистов

Кроме всего прочего, Лавров член ряда советов: попечительского совета фонда «Русский мир», наблюдательного совета фонда «Дети России», а также попечительского совета программы, которую проводит фонд Андрея Первозванного, «Восстановления памятника россиянам в Галлиполи».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЕРГЕЕ ЛАВРОВЕ

Сергей Лавров может сказать достаточно резко. По данным журналистов британской газеты «Daily Telegraph», в беседе с коллегой Милибэндом Сергей Лавров позволил себе нецензурную брань в адрес собеседника. Статья на эту тему была опубликована в издании. Сообщается, что Лавров и Милибэнд говорили на тему урегулирования конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Российскому министру приписывали слова «Who are you to f… lecture me?», что значит «Кто ты такой…, чтобы учить меня?!)».

Чуть позже Сергей Лавров рассказал журналистам свою версию этого разговора. По словам министра, чтобы ознакомить Милибэнда с другой оценкой, пришлось дать ему характеристику Михаила Саакашвили, которую и представил ему в разговоре с Лавровым коллега из европейской страны. И звучала характеристика следующим образом: «fucking lunatic». Тогда же Милибэнд в своем интервью каналу BBC заявил, что «Это не совсем верно…, неправда, что он назвал меня «долбанным», это неправда».

Сергей Лавров: дебилы ... мы вам не мешаем?

Летом 2015 года, во время пресс-конференции с представителем МИД Саудовской Аравии Сергей Лавров произнес непечатную фразу «Дебилы, б****» в адрес прервавших его речь журналистов.

Министр – заядлый курильщик. Всем известна история о том, как он протестовал против запрета на курение в штаб-квартире ООН. Решение это принял генеральный секретарь Организации Кофи Аннан.

Сергей Лавров - заядлый курильщик

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА

Сергей Лавров женился на 3 курсе МГИМО. Жена – Мария Александровна (филолог по образованию) – сопровождала мужа с самой первой поездки в Шри-Ланку. У них есть дочь Екатерина, которая родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила престижное учебное заведение на Манхеттене.

Сергей Лавров с женой и дочкой

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ СЕЙЧАС

Сергей Лавров – не только состоявшийся политик, но и разносторонний, увлекающийся человек. Он любит писать стихи и петь под гитару. Госдеятель увлекается рафтингом и является президентом Федерации гребного слалома страны. Сергей Викторович Лавров обожает играть в футбол. Он болеет за московскую команду «Спартак». Также является одним из основателей Народной футбольной лиги.

Сергей Лавров. Вечерний Ургант

_________

Небольшой цикл стихотворений Лаврова назван "Эмигранты — не русское слово..." Он состоит из трех стихотворений разного времени, посвященных отъезду из России и тому, как заграница воспринималась разными поколениями. Вот строки из стихотворения, которое Лавров написал 20 лет назад — в январе 1995 года:

Пересохли святые колодцы,

И обходят волхвы стороной,

А Россия — опять ей неймется —

Поднимает волну за волной.

И судьба улыбается ведьмой,

И утраты не чует страна.

Ну а что, если станет последней

Эта страшная третья волна?

Брызги гущи кофейной на блюдце.

Угадай, где мосты сожжены?

Угадай, где мосты, чтоб вернуться

Эмигрантам последней волны?

19 января 2016 года Сергей Викторович получил от Союза писателей России (СПР) премию "Имперская культура" за "верность долгу и служение Отчизне".

Знаменитые цитаты Сергея Лаврова

1. Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не угрожаем… Мы — вежливые люди…

2. Люди (на Западе) явно заняты выискиванием хоть какого-то повода для того, чтобы продолжать оказывать на нас давление. Но, во-первых, все эти поводы выглядят смехотворно и ничтожно. Во-вторых, никогда ещё попытки оказывать давление на Россию не приносили результата.

3. Санкции редко достигают поставленной цели, в случае с Россией они просто по определению достичь ее не смогут. Мы от этого не испытываем радости, так же как не испытывают страны Европы, вводящие эти санкции, мы это знаем. Но я вас уверяю, мы сложности, которые возникнут в ряде областей экономики, преодолеем. Может быть, станем более самостоятельными и более уверенными в своих силах — это тоже полезно.

4. Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще. Поставлена цель: любой ценой вывести Россию из равновесия. Задача сформулирована давно.

5. Не должно быть каких-то запредельных эмоций, надо приходить и работать.

6. Они (решения о выводе войск из Сирии) приняты не для того, чтобы кому-то понравиться, они приняты не для того, чтобы кто-то нас похвалил.

7. Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить.

8. Кому-то не нравится, что мы не торгуем своим суверенитетом, но иначе быть не может.

9. Все должны признать, что народы имеют право самостоятельно выбирать свое будущее без вмешательства извне в их внутренние дела.

10. Опасно, когда решения по важнейшим проблемам, касающимся развития мира и человечества в целом, принимаются, исходя из коротких электоральных циклов: в США это каждые два года, и под каждый нужно что-то придумать и сделать для привлечения голосов избирателей. Это негативная сторона демократического процесса, но мы не можем ее не учитывать.

11. Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы.

12. Президент России В.В. Путин нас поддерживал, когда мы выступали за то, чтобы гражданство предоставляли всем по праву рождения, включая потомков граждан бывшего СССР, где бы они ни родились, включая потомков подданных Российской Империи. Но на каком-то этапе бюрократы в Государственной Думе ограничили это только местом рождения бывшего РСФСР. Это неправильно. Мы сейчас с этим бьемся и, думаю, добьем окончательно.

13. Кто помог мне сформироваться как личность? Ну, мама, наверное. Если говорить про возраст до завершения института, наверное, так. Ну и были, конечно, хорошие очень учителя.

14. На разных международных форумах то один, то другой министр из стран, объявивших России санкции, отводит меня в сторонку и, крутя пуговицу на пиджаке, просит войти в положение. Мол, мы не хотим, но заставляют. Консенсус, солидарность…

15. Я, честно говоря, перестал следить за тем, какие договоренности принимаются в Евросоюзе, какие сроки назначаются для рассмотрения очередных черных, серых или другого цвета списков.

16. США, которых я не характеризовал как плохих и злобных (они такие, какие есть, обуреваемы уверенностью в своей исключительности, и их не исправить), рассылают эмиссаров по всему миру и уговаривают, чтобы все были против нас. Это так. Но они практически никого не уговорили, кроме ЕС и некоторых своих близких союзников за пределами НАТО и Европейского союза.

17. Хунта – это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума…

18. Возьмите ту же Сирию. Пару лет назад на нас ведь ополчились как на защитников тиранящего собственный народ диктатора … было бы желание, а повод найдется. Вашингтон и некоторые европейские страны не вчера решили изолировать Россию.

19. Мне не платят за оптимизм.

