Чем российский МС-21 лучше американского Boeing и европейского Airbus

Это первый лайнер за более чем полвека, заходя в салон которого, вы будете точно знать, что находитесь именно в МС-21, а не в Аэрбас или Боинг.

Знаете, даже я, хотя довольно плотно интересуюсь авиацией, если снаружи еще могу отличить Boeing 737 от Airbus a320, то внутри точно нет, пока не посмотрю на "макулатуру" в спинке кресла. Даже Суперджет 100 внутри отличить от своих старших коллег сложно, если не обращать внимания на количество кресел в ряду. Правда в данном случае для Суперджет 100 это плюс, так как он внутри по комфорту по сути не отличается от более крупных самолетов.

Но вот в классе среднемагистральных самолетов, где весь рынок занят Boeing 737 от Airbus a320, ситуация не меняется с 1968 года, когда в эксплуатацию поступил 737-й. С тех пор ширина фюзеляжа у него оставалась неизменной. Да, фюзеляж 320-го семейства чуть шире, но не настолько, чтобы это было заметно. Поэтому можно сказать, что с 1968 года салоны самых массовых самолетов кардинально не менялись, оставаясь плюс-минус одинаковыми.

Вот почему вы точно поймете, что находитесь в МС-21. Его салон кардинально другой. Фюзеляж российского лайнера значительно шире даже чем в A320, не говоря уже про американца.

Ширина фюзеляжа(салона) МС-21 – 4,06 м (3,81 м), у Boeing – 3,76 м (3,54 м), Airbus – 3,95 м (3,70 м).

То есть салон шире на 27 см чем в Боинге, и на 11 см чем в Аэрбасе.

Кажется что это не очень то и много, но на самом деле это действительно будет заметно. Посмотрите на этот кадр из видео с борта МС-21

Разве такое возможно на другом самолете? Посмотрите какое гигантское расстояние между тележкой и спинкой кресла.

Но и это еще не всё. Посмотрите на следующий кадр

Чемодан поместился на полку поперек. И она закрывается при этом! Такие чемоданы в других самолетах помещаются только вдоль!

Но вероятно узнаете МС-21 вы еще раньше, не тогда когда будете размещать свою ручную кладь, и даже не тогда, когда будете проходить к своему месту. Вы поймете что летите на российском лайнере как только зайдете в салон. Так как он будет гораздо светлее чем у других, из-за просто громадных иллюминаторов. Посмотрите, сравните с головой пассажира.

Иллюминаторы на МС-21 как у широкофюзеляжного лайнера.

Но если вы думаете, что это пустяк, сделать фюзеляж большего диаметра, большие полки и большие иллюминаторы, то вы ошибаетесь. Нет, это очень сложно с конструкторской точки зрения.

Почему это сложно, и как в решении этой задачи помогло композитное крыло – об этом как-нибудь в следующий раз.

Роман Ковригин

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