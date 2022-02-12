Кто внес самый большой вклад в победу над нацизмом?

Полемика на Реддит.

VonGlick

Это сложная система, где все взаимосвязано, а вы пытаетесь решить, какая ее часть важнее. Это в принципе неверный вопрос, потому что уберешь один элемент — и все рассыплется. После капитуляции Франции Великобритания воевала с нацистами в одиночку. Подпиши британцы мирный договор, у Германии остался бы единственный фронт против СССР — а значит, их шансы здорово окрепли. Без ленд-лиза СССР бы не выстоял, а без вклада СССР на Востоке западные союзники не смогли бы высадиться во Франции и Италии.

wmg22

Так, интересно, а русские что думают?

TheUselessKnight

Я обычный русский парень, но у нас большинство скажет: СССР. Если сказать просто "русские", это будет неуважением к другим республикам.

ConventionalWisdumb

Я американец, но тоже скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было.

Valkyrie17

Утверждать что бы то ни было иное не только нелогично, но и ложно. Нигде больше не было ни столько войск, ни потерь. Гитлер сосредоточил на Восточном фронте до 80% сил.

YourLovelyMother

Но ведь первые два года войны боевые действия на Западе по сути ограничивались партизанскими действиями, неточными бомбардировками, морскими сражениями и воздушными боями.

Настоящего фронта до 44 года не было. Ленд-лиз наладился только после побед под Москвой и Сталинградом. Нацистская Германия рассчитывала решительным ударом покончить с Советами за нескольких месяцев, а через два года стало ясно, что их атака захлебнулась окончательно, и они покатилась назад. Только тогда вступил в силу ленд-лиз, а потом случилась и высадка в Нормандии.По-моему, совершенно очевидно, где были основные бои.

Wtfwurst

Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы.

Azaghal1988

Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР.

Но без тысяч тонн вооружения от западных союзников они бы схлопнулись.

И вообще мне кажется, что нацисты бы победили, убери хотя бы одного из союзников, — каждый внес свой вклад.

Даже бойцы в изгнании — например, поляки — сыграли ключевую роль и помогли расшифровать "Энигму", а французское сопротивление помогало западным союзникам разведкой.

В общем, я считаю, что спорить, кто сделал больше, бессмысленно.

bcarter3

Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому. Есть в пользу русских из-за их жутких потерь и огромных жертв. И есть в пользу американцев — за их жизни и промышленную мощь.

Stalysfa

Если честно, то Германия ну никак не могла победить СССР. Это было просто исключено.

un_gaucho_loco

А я считаю, что русские и американцы вложили в победу примерно поровну. Друг без друга они бы не выиграли.

luci_nebunu

Если бы США и Великобритания не помогали Сталину ресурсами, Россия бы пала, а с нею и Восточный фронт. Высадка в Нормандии кончилась бы гораздо бóльшими потерями. Вот почему союзники всегда хотели, чтобы нацистская Германия воевала на два фронта.

Jadeskye7

Я британец, но скажу, что русские. Можно упомянуть роль союзников в конкретных битвах или промышленный вклад Америки, который тоже был жизненно важен. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война.

Roman_69

Думаю, мы недооценили вклад самого Гитлера.

Рожин Борис Александрович - эксперт центра военно-политической журналистики.

https://inosmi.ru/20220207/razgrom-252902016.html - цинк