Вопрос этот сегодня витает повсюду...

У двух абсолютно разных авторов ответ на этот вопрос возник даже в один и тот же день. Предлагаю ознакомиться.

К вопросу о смертной казни

Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.

Потому что надо. В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.

После присоединения Российской Федерации к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введен мораторий на смертную казнь.

Документ никогда не ратифицировали, в Уголовном кодексе смертная казнь до сих пор на месте в качестве исключительной меры наказания, однако фактически смертную казнь последний раз применили в 1996 году.

То есть фактически запрет на смертную казнь юридически ничем не обоснован.

После известных событий глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм.

«Будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества».

А что ожидает общество – достаточно очевидно.

Чуть позже сенатор Клишас написал в свой телеграм, что «Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни».

Хочу подробностей! Что за решение? На чём базируется? Почему оно непреодолимо? Если он про решение от 19 ноября 2009 года, когда Конституционный суд России принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

Так это решение само по себе крайне сомнительное, ибо КС сослался на положение Конституции о том, что «смертная казнь существует в России «впредь до её отмены» и что законодательство в целом направлено на её полную отмену».

Но ведь не отменили!

Я, конечно, не юрист, но подобное «обоснование» не опирается на нормы Конституции, а откровенно притянуто за уши.

Плюс к этому мораторий (напоминаю, так и не ратифицированный!) принимался когда Россия вступила в Совет Европы. А теперь она из него уже давно успешно вышла, и даже номинальная нужда в подобном моратории отпала.

Де факто нет НИКАКИХ законных оснований не применять смертную казнь (кроме одного крайне сомнительного решения КС, никак не опирающегося на Конституцию).

А нам нужно не только террористов казнить, но и впереди трибуналы над нацистскими преступниками… поэтому данный вопрос нуждается в однозначном разрешении.

Ночь темна и полна ужасов. Периодически вылезает вот такое вот хтоническое запредельное зло, безжалостно убивающее безоружных людей, женщин, инвалидов и детей. И нам нужна высшая мера социальной защиты.

Алксандр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1753032.html

О пользе смертной казни

Поскольку вопрос о восстановлении в нашей стране смертной казни вновь становится актуальным, повторю свою статью двухлетней давности.

Как известно всем людям с хорошими лицами, пердящие коровы создают парниковый эффект, способствующий глобальному потеплению, а применение смертной казни не приводит к снижению преступности. Эти истины настолько очевидны, что не нуждаются в доказательствах, а кто сомневается — ретроград и ватник. В крайнем случае можно с пренебрежительной миной ляпнуть что-нибудь вроде этого:

https://pyhalov.livejournal.com/719796.html?thread=28987316#t28987316

То, что отмена смертной казни не увеличивает количество преступлений, доказал в своих исследованиях экономист Стэнфордской юридической школы Джон Джей Донахью. К такому же выводу пришли исследователи из ООН от 1998 и 2002 годов.

Статистика это подтверждает. В США казнят, в основном, за убийства. Исследователи сравнили количество убийств с 1990 по 2014 годы в тех штатах, где смертная казнь запрещена, и в тех, где она разрешена. В первых уровень убийств на душу населения в эти годы был ниже, в среднем, на 29,68%.

Замечательно! Никаких конкретных цифр, никаких пруфов. Сравниваются разные штаты, хотя в одном из них могут жить, к примеру, законопослушные фермеры, а в другом люмпенизированные негры.



Чтобы проверить как влияет наличие/отсутствие именно смертной казни, надо взять какой-нибудь конкретный штат и посмотреть, как менялся там уровень преступности после отмены смертной казни, а затем после её возвращения.

Итак, штат Техас. Интересен тем, что является чуть ли не единственным из штатов, где не просто разрешена смертная казнь, но она применялась не в единичных случаях, а достаточно массово, заставляя потенциальных убийц всерьёз примерять её к себе.

Криминальная статистика штата взята отсюда

Статистика казней отсюда

1960 год

Население 9579677 человек

Убийства 824 (8,6 на 100 тысяч населения)

Изнасилования 892 (9,3 на 100 тысяч)

Ограбления 3031 (31,6)

Нападения при отягчающих обстоятельствах 10681 (111,5)

Кража со взломом 57589 (601,2)

Воровство 123415 (1288,4)

Угон автомобиля 15975 (166,8)

В 1964 в штате казнят 5 преступников, после чего больные на голову либералы отменяют смертную казнь и в течение почти 20 лет она в Техасе не применяется.

1970 год

Население 11196730

Убийства 1299 (11,6 на 100 тысяч)

Изнасилования 2329 (20,8)

Ограбления 15280 (136,5)

Нападения при отягчающих обстоятельствах 21989 (196,4)

Кража со взломом 129866 (1159,9)

Воровство 251091 (2242,7)

Угон автомобиля 45394 (405,4)

Уже видны наглядные результаты либерального милосердия к подлецам. Число убийств на душу населения выросло на 35%.

Все 1970-е в Техасе по-прежнему никого не казнят.

1980 год

Население 14169829

Убийства 2392 (16,9 на 100 тысяч)

Изнасилования 6700 (47,3)

Ограбления 29547 (208,5)

Нападения при отягчающих обстоятельствах 39339 (277,6)

Кража со взломом 262600 (1853,2)

Воровство 450792 (3181,4)

Угон автомобиля 79088 (558,1)

Число убийств на душу населения выросло ещё на 46%, а по сравнению с 1960-м годом оно почти удвоилось.

Но вот 7 декабря 1982, после долгого перерыва, в Техасе казнят первого преступника.

1990 год

Население 16986510

Убийства 2389 (14,1 на 100 тысяч)

Изнасилования 8750 (51,5)

Ограбления 44297 (260,8)

Нападения при отягчающих обстоятельствах 73907 (435,1)

Кража со взломом 314512 (1851,5)

Воровство 731224 (4304,7)

Угон автомобиля 154415 (909,0)

Как мы видим, количество убийств на душу населения пошло вниз, в то время как количество других преступлений, за которые смертная казнь не грозит, продолжает расти.

Но пока что в Техасе казнят редко: 1982 — 1 человек, 1983 — 0, 1984 — 3, 1985 — 6, 1986 — 10, 1987 — 6, 1988 — 3, 1989 — 4

2000 год

Население 20851820

Убийства 1238 (5,9 на 100 тысяч)

Изнасилования 7856 (37,7)

Ограбления 30257 (145,1)

Нападения при отягчающих обстоятельствах 74302 (356,3)

Кража со взломом 188975 (906,3)

Воровство 637522 (3057,4)

Угон автомобиля 93161 (446,8)

В 1990-е количество смертных казней в Техасе резко возрастает: 1990 — 4, 1991 — 5, 1992 — 12, 1993 — 17, 1994 — 14, 1995 — 19, 1996 — 3, 1997 — 37, 1998 — 20, 1999 — 35.

Положительный результат не замедлил сказаться: количество убийств на душу населения упало почти в 2,5 раза, скатившись ниже уровня 1960 года. Количество других преступлений тоже снижается. Рискну предположить, что это также связано с ужесточением полагающихся за них наказаний.

2010 год

Население 25253466

Убийства 1249 (4,9 на 100 тысяч)

Изнасилования 7622 (30,2)

Ограбления 32843 (130,1)

Нападения при отягчающих обстоятельствах 71517 (283,2)

Кража со взломом 228597 (905,2)

Воровство 654626 (2592,2)

Угон автомобиля 68023 (269,4)

В 2000-е в Техасе казнят ещё больше, чем в предшествующее десятилетие: 2000 — 40, 2001 — 17, 2002 — 33, 2003 — 24, 2004 — 23, 2005 — 19, 2006 — 24, 2007 — 26, 2008 — 18, 2009 — 24.

В результате уровень убийств на душу населения в штате ещё более снизился.

Как мы видим, на протяжении 1990–2010 гг. ежегодная казнь примерно 20 подонков спасала каждый год свыше 1000 жизней законопослушных жителей Техаса, не ставших жертвами убийц.

Когда очередной защитник священного права на жизнь для маньяков, террористов и серийных убийц начнёт вам вешать лапшу на уши, что, дескать, «никогда ещё введение смертной казни не приводило к снижению преступности», возьмите этого «гуманиста» за шкирку и хорошенько потыкайте носом в эту Техасскую статистику.

Игорь Пыхалов

https://pyhalov.livejournal.com/808966.html