Неизвестные Герои Великой Отечественной войны

Вместо предисловия.
— Их было восемь; — ни много, ни мало.
Весёлый и трудолюбивый народ…
И Зоя о них хоть немного, но знала…
И их провожала в последний поход…
Под Волоколамском ждала их засада;
— так стойко держались они… до конца…
Но песню их очередь из автомата
оборвала… и замолкли сердца…
Разведка вернулась с печальною вестью.
— Не ждите… они не вернутся назад…. —
Ноябрь. Проклятый осенний тот месяц.
Так много забрал он хороших ребят…
В отряде притихли; — увы, не успели
ребятам помочь… Надо Память почтить!
А Зоя и Вера… всего три недели…
Так мало уже оставалось им жить.
Итак, кем были эти восемь ребят? О них не писали в учебниках истории, о них и сегодня мало, кто знает… А между тем эти ребята лично знали Зою Космодемьянскую и Веру Волошину. До войны парни трудились на заводе «Серп и Молот», одна из девушек была студенткой Художественного училища, а вторая работала на Мебельной фабрике…
Вот их имена:
Константин Пахомов, (он считался руководителем группы),
Иван Маленков, (по другим сведениям; — Маненков),
Павел Кирьяков,
Николай Галочкин,
Наум (Николай) Каган,
Виктор Ординарцев,
Евгения Полтавская,
Александра Луковина- Грибкова.
Им было от восемнадцати до двадцати девяти лет. Все они в конце октября 1941 года добровольно вошли в состав диверсионно- разведывательной группы № 9903.В кратчайшие сроки прошли обучение… и уже четвёртого ноября отправились в Волоколамск на своё первое… и, к сожалению, последнее задание. В ночь с четвёртого на пятое ноября группа была захвачена гитлеровцами в плен.
После допросов, так ничего и не добившись, ребят повели на казнь.
По воспоминаниям очевидцев, отважные комсомольцы грянули «Интернационал»…и стеной двинулись на врага… навстречу Бессмертию… Фашисты изрешетили ребят пулями… а после потащили их на виселицу…
О смерти ребят стало известно лишь в конце декабря… но восьмого ноября, (сразу после ноябрьских праздников), стало известно о казни группы комсомольцев под Волоколамском… Имён их пока никто не знал, но товарищи словно почувствовали; — это они, их ребята… За их гибель поклялись отомстить…
О девушках стоит сказать особо; — они не были военно-обязанными, но их смелые молодые сердца рвались на битву с врагом! Не могли они эвакуироваться, предпочли отважно сражаться. И с честью погибнуть!
— У войны не женское лицо.
Женщина — сама любовь и нежность!
Почему же рано так, за что?
Уходили Вы, родные, в Вечность?
Вам сейчас бы колыбель качать…
И не в бой идти, а быть любимой…
Вместо этого прощальный залп…
И цветы над свежею могилой…
Смерти нет, пока мы помним Вас!
В сорок первом жуткие морозы…
Институт… И тот девятый класс…
Подвиг… Снова у подножья розы
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