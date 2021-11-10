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Неизвестные Герои Великой Отечественной войны

Неизвестные Герои Великой Отечественной войныВместо предисловия.

— Их было восемь; — ни много, ни мало.
Весёлый и трудолюбивый народ…
И Зоя о них хоть немного, но знала…
И их провожала в последний поход…

Под Волоколамском ждала их засада; 
— так стойко держались они… до конца…
Но песню их очередь из автомата
оборвала… и замолкли сердца…

Разведка вернулась с печальною вестью.
 — Не ждите… они не вернутся назад…. — 
Ноябрь. Проклятый осенний тот месяц.
Так много забрал он хороших ребят…

В отряде притихли; — увы, не успели
ребятам помочь… Надо Память почтить!
А Зоя и Вера… всего три недели…
Так мало уже оставалось им жить.

Итак, кем были эти восемь ребят? О них не писали в учебниках истории, о них и сегодня мало, кто знает… А между тем эти ребята лично знали Зою Космодемьянскую и Веру Волошину. До войны парни трудились на заводе «Серп и Молот», одна из девушек была студенткой Художественного училища, а вторая работала на Мебельной фабрике…

Вот их имена:

Константин Пахомов, (он считался руководителем группы),

Иван Маленков, (по другим сведениям; — Маненков),

Павел Кирьяков,

Николай Галочкин,

Наум (Николай) Каган,

Виктор Ординарцев,

Евгения Полтавская,

Александра Луковина- Грибкова.

Им было от восемнадцати до двадцати девяти лет. Все они в конце октября 1941 года добровольно вошли в состав диверсионно- разведывательной группы № 9903.

В кратчайшие сроки прошли обучение… и уже четвёртого ноября отправились в Волоколамск на своё первое… и, к сожалению, последнее задание. В ночь с четвёртого на пятое ноября группа была захвачена гитлеровцами в плен.

После допросов, так ничего и не добившись, ребят повели на казнь.

По воспоминаниям очевидцев, отважные комсомольцы грянули «Интернационал»…и стеной двинулись на врага… навстречу Бессмертию… Фашисты изрешетили ребят пулями… а после потащили их на виселицу…

О смерти ребят стало известно лишь в конце декабря… но восьмого ноября, (сразу после ноябрьских праздников), стало известно о казни группы комсомольцев под Волоколамском… Имён их пока никто не знал, но товарищи словно почувствовали; — это они, их ребята… За их гибель поклялись отомстить…

О девушках стоит сказать особо; — они не были военно-обязанными, но их смелые молодые сердца рвались на битву с врагом! Не могли они эвакуироваться, предпочли отважно сражаться. И с честью погибнуть!

— У войны не женское лицо.
Женщина — сама любовь и нежность!
Почему же рано так, за что?
Уходили Вы, родные, в Вечность?

Вам сейчас бы колыбель качать…
И не в бой идти, а быть любимой…
Вместо этого прощальный залп…
И цветы над свежею могилой…

Смерти нет, пока мы помним Вас!
В сорок первом жуткие морозы…
Институт… И тот девятый класс…
Подвиг… Снова у подножья розы

героиисторияВеликая Отечественная война
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