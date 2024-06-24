Москва. Было — стало - 47

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. 25 мая 1957 года в Москве открылась крупнейшая гостиница в СССР — «Украина». 206-метровая высотка была заложена в сентябре 1947 года как «Гостиничное здание в Дорогомилово», или гостиница «Дорогомиловская». Название «Украина» придумал первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв — к 300-летнему юбилею воссоединения.

Одновременно с «Украиной» был открыт Калининский мост, а проспект Калинина (он же Новый Арбат) начали прокладывать в 1962-м.

Чёрно-белый кадр сделан в 1961 году. Фотограф снимал со стороны Новинского переулка. На этом месте в 1963-м была заложена башня Совета экономической взаимопомощи. Спустя шесть десятилетий высотку гостиницы «Украина» оттеняют небоскрёбы Москва-сити. На углу Смоленского бульвара и Пречистенки стоит бывший доходный дом Алексея Алексеевича Кунина, возведённый 120 лет назад по проекту архитектора Фёдора Никитича Кольбе. Кунин был купеческим сыном, занимался, как бы сейчас сказали, коммерческой недвижимостью: строил и сдавал в аренду. На первом этаже магазины, на верхних — квартиры. На углу известная «Булочная».

В 1913 году дом на бульваре был несколько перестроен по проекту Анатолия Оттовича Гунста. В начале 2000-х, сильно надстроен. Хотя архитекторы этой надстройки пытались сохранить общий стиль Кольбе и Гунста, дом вышел тяжеловесным.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Место фатально изменилось. Теперь это палисадник за высотным зданием бывшего Совета экономической взаимопомощи (ныне здание Правительства Москвы, Новый Арбат, 36). В начале прошлого века здесь проходили Продольный и Дровяной переулки. Между ними стоял детский приют Цесаревны Марии с домовым храмом во имя Живоначальной Троицы.

Приют был основан в 1872 году Обществом для призрения детей тех лиц, которые ссылались в Сибирь. Место выбрано рядом с женской тюрьмой, что стояла в Малом Новинском переулке. В приюте постоянно жили 150 мальчиков и девочек от двух лет до совершеннолетия.

Основатель приюта — Алексей Николаевич Дьячков, выборный Московского Купеческого общества и председатель Комиссии по распределению процентов с благотворительных капиталов при Мосгордуме.

В первые годы Советской власти приют был закрыт. В здании села районная прокуратура. В начале 1960-х Дровяной и Продольный переулки исчезли во время строительства здания СЭВ.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 139 лет. Садовая-Спасская. Дом Фёдора Ивановича Афремова. Построен по проекту архитектора Осипа Осиповича Шишковского. Можно улыбнуться, но ровно 120 лет назад, в 1904 году московская газета «Новости дня» сообщала, что у Красных ворот построен первый в Москве восьмиэтажный небоскрёб. Москвичи ещё не знали таких высот. Это было так высоко, «что лифт не может подавать в один приём до восьмого этажа, — сообщала газета, — и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт». Через несколько лет появились другие небоскрёбы. Например, дом Нирнзее в Оружейном переулке.

Афремов зарабатывал не только сдачей квартир, но и предлагал рекламные площади, роль которых играл массивный голый торец. В советские годы, до войны здесь работал будущий главный конструктор Сергей Павлович Королёв.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В 1912 году Брестский вокзал на Тверской заставе был переименован в Александровский. В год столетия победы над Наполеоном вокзал был открыт после реконструкции по проекту Ивана Ивановича Струкова. Тогда же вокзал и Московско-Брестская дорога (по этому направлению гнали из столицы французов) стали Александровскими — в честь императора Александра I. После этого вокзал ещё раз менял имя, пока, уже при советской власти, не стал Белорусским.

6 мая 1896 года в Москву на коронацию приехали Николай II и Александра Фёдоровна. Царский поезд прибыл именно сюда. Перед этим архитектор Лев Николаевич Кекушев построил деревянный императорский павильон. К сожалению, он не сохранился.

В 1907 году над веткой Московско-Брестской железной дороги был сооружён путепровод. На его левой и правой сторонах стоят декоративные башенки-маяки. Металлическая ажурная конструкция была подвижной, для удобства обслуживания. Проектировал путепровод тот же архитектор Струков.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Бывшая Гаврикова площадь. В революционном 1919 году была переименована в Спартаковскую. Не в память о Спартаке, а в честь немецкой коммунистической организации, носившей то же имя.

По центру двух снимков доходный дом Пелагеи Ивановны Миловановой. В Москве работало несколько кирпичных заводов, принадлежащих купеческой семье Милованова. На фасаде этого дома есть кирпичи с клеймом кирпичного завода "Милованов".

На Гавриковой площади стояла хлебная биржа. До революции здесь был центр хлебной торговли в Москве. Рядом с домом Миловановой — типичный лабаз. Он был снесён в 1960-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Покров Пресвятой Богородицы в Кудрине стоял когда-то на нынешней Баррикадной улице (бывшая Кудринская). Чёрно-белый кадр — незадолго до разрушения. Уже сняты кресты, сбиты купола. Храм был закрыт в 1931-м. В мае 1932 года Моссовет постановил бывшую церковь Покрова разобрать на строительный материал. Медленное разрушение Покрова завершилось в 1937-м. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная высотка. Место сильно изменилось, включая рельеф.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Угол Большой Лубянки и Сретенского переулка. Посмотрите, какой красавец-дом стоял здесь когда-то.

Дом был возведён в 1900-х архитектором Владимиром Владимировичем Шервудом по заказу Московского торгово-строительного общества. Эта компания, принадлежащая Якову Андреевичу Рекку, занималась строительством в Москве дорогого и красивого жилья и конторских домов, которые затем продавали богатым людям. Многие из этих построек теперь внесены в реестр памятников архитектуры. По завершении дом на Большой Лубянке был продан княжеской семье Кантакузен.

Первый этаж предназначался для дел торговых. Одно время тут размещался известный в городе магазин готового платья «Монополь». На втором этаже — квартиры. Говорят, что здесь жил Илья Ильф (соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка»). В советские годы дом несколько пострадал, но выстоял: были снесены его выразительный декор и башенки. На первом этаже работал продуктовый магазин, а также магазин «Рыба».

Не всматривайтесь в современное здание, оно не имеет никакого отношения к прошлому. Дом Шервуда был снесён и, по любимой традиции ошалевших московских девелоперов, заменён на «такой же, только лучше». Получилась отдалённая копия изуродованного в советский период дома.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ещё один взгляд на дом семьи Кантакузен, что стоял на углу Большой Лубянки и Сретенского переулка. Разница между фотографиями 120 лет. До сих пор идут споры, можно ли было спасти историческое здание; можно ли было воссоздать дом, каким он был, а не ставить реплику.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Милютинский переулок. Бывший католический костёл Святых апостолов Петра и Павла в советские годы был перестроен до неузнаваемости в контору «Гипроуглемаш».

Костёл был начат строительством в 1839 году. Архитектор Алессандро Жилярди. Закончилось строительство спустя 10 лет, в 1849-м. Жилярди также возвёл вокруг несколько строений — богадельню, дом причта.

После революции Советская власть отдала храм польской рабочей группе под названием «Труд». Костёл не был закрыт, хотя отношения Советской России с Польшей после войны 1920 года были отвратительными. Храм был закрыт позже — в 1930-е. Сначала планировалось употребить здание как кинотеатр, но помешала война.

Летом 1941 года в храм попала бомба. Разрушения были сильные. В 1946-м здание до неузнаваемости перестроил архитектор И.М. Ткач. Сейчас здесь офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Угол Кузнецкого Моста и Большой Лубянки. 1908 год. Справа шестиэтажный бывший доходный дом Российского страхового от огня общества. Проектировал Леонтий Николаевич Бенуа. С 1918 года здание занимал Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1953 году дипломаты переехали отсюда в высотку на Смоленской площади.

На первом плане старинного кадра справа видна ограда церкви Введения Пресвятой Богородицы во храм, что в Псковичах. Храм был снесён в 1928 году (кажется) под предлогом организации площади Воровского, которая площадью так и не стала.

Слева на чёрно-белой фотокарточке два дома князей Голицыных. Они были снесены в 1979 году из-за строительства здания КГБ СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Варсонофьевский переулок. 1881 год. Мало кто знает, почему переулок называется так. Он получил своё имя по старинному Варсонофьевскому монастырю. От обители к нашему времени ничего не осталось. Ну, кроме названия переулка.

Монастырь располагался между Большой Лубянкой и Рождественкой. Обитель была упразднена в 1760-х. Но долгое время этот уголок старой Москвы украшала красивая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Её также называли Вознесенской, по церкви Вознесения Христова (она была на втором этаже).

При монастыре был погост, куда по указанию Лжедмитрия в 1605 году перенесли останки Бориса Годунова и убитых Марию Григорьевну, жену его, и малолетнего царя Фёдора Борисовича. Это была мелкая издёвка временщика. На том погосте издавна хоронили людей убогих, неопознанных и бродяг. Упокоиться на Варсонофьевском кладбище было скорее бесчестием.

В советское время храм был закрыт. В 1931-м — снесён. На этом месте возведено здание поликлиники НКВД СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Каланчёвская площадь (ныне Комсомольская). 1914 год. На дальнем плане видны Николаевский (теперь Ленинградский) и Ярославский вокзалы. Справа в кадр лезут строительные леса — возводят Казанский вокзал. Через площадь идут полупустые трамваи. Лето. Жара. Москвичи разъехались по дачам. Скоро мир вздрогнет. Начнётся Первая мировая война. Строительство Казанского вокзала не останавливали даже в самые тяжёлые дни. Хотя другие стройки в Москве были заморожены...

Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белый кадр сделал Эмилий Готье-Дюфайе. _______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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