Красоты России. Астрахань

Атмосферное знакомство с Венецией на Волге.

1. Астрахань неспроста называют «Венецией на Волге»

Город изрезан сетью каналов.













Лотосовое поле напротив Дворца Бракосочетаний

2. Цветущий лотос — символ Астрахани

3. Одна из трёх корон на гербе России символизирует Астрахань.

Астрахань и всё ханство были присоединены к русскому государству 26 августа 1556г. Титул астраханского царя в 1557 году стали носить русские цари. Для управления Астраханью назначались воеводы. Жители Астрахани присягнули на верность Русскому государству, которое гарантировало спокойное кочевье и выгодную торговлю.

4. На карте Меркатора 1650 г. указана Астрахань (многих современных крупных городов нет и в помине) 5. В 1897 г. Астрахань с 113 тыс. жителей входила в 10-ку крупнейших городов Российской империи.





6. Город Астрахань славен сохранившейся Имперской архитектурой.

Ул. Свердлова/ул. Фиолетова

Ул. Розы Люксембург

Архитектурная доминанта — Астраханский кремль 1562 г. п.

Высота главной башни 85 метров (выше Троицкой башни Московского Кремля)

Площадь Ленина вид на Кремль

Ночная Астрахань тоже выглядит красиво

7. Главный промысел Астрахани — Рыбный

Рыболовецкий флот на реке Кутум на фоне Астраханского Кремля, 1894г

Балда, Кутум… всё это названия рек Астрахани





Вот такого сомика поймали в феврале 2020 года на центральной набережной Астрахани:



За городом можно поймать более крупный экземпляр





Волгу у нас называют — кормилица



Никакая рыба не сравнится с осетром… черную икру купить тоже просто на рынке Селенские исады… но это по праздникам!

Обычная рыба: сазан, судак, сом и вобла тоже вне конкуренции с другими регионами… поэтому Астрахань — «мекка» для рыбаков.

Рыбаки едут в Астрахань на машинах… Дорога до Астрахани 1300 км реконструирована по современному стандарту в районе населённых пунктов освещенные с асфальтированными обочинами, между населёнными пунктами — неосвещенные, но имеются «точки боттса» — мигающие катафоты, вмонтированные в асфальт — обозначают разметку в темноте.

Добраться до Астрахани из Москвы можно и по водному пути, так называемым речным круизом 4-палубный круизёр «Семён Будённый» на центральной набережной Астрахани

18 дней пути неспешного путешествия с посещением 10 крупных городов на Волге с экскурсиями

8. В Москве есть «посольство» Астрахани — популярные в народе Астраханские бани





9. В английском языке слово ASTRAKHAN означает каракуль — мех чёрного ягнёнка По названию главного торгового центра, занимавшегося когда-то торговлей каракулем, — ныне российского города Астрахани

Астрахань с высоты — каспийские ворота России

Смотрим фото Славы Степанова. Астрахань — один из крупнейших и древнейших городов Юга России. Город раскинулся на 11 островах в дельте Волги в 80 км от Каспийского моря. Население Астрахани — 534 тыс. человек.

1. Считается, что город возник в XIII веке во времена Золотой Орды. Тогда это был крупный торговый город Хаджи-Тархан, через который проходили купеческие караваны.



2. В 1556 году город был взят стрельцами Ивана Грозного, а Астраханское ханство было присоединено к Московскому княжеству.



3. Новый город на месте захваченной Астрахани решили заложить на острове между Волгой и её рукавом Кутумом.



4. Здесь в 1557-1558 годах и построили Астраханский кремль. Город стал главной русской крепостью на юго-востоке страны.



5. Астраханский кремль — памятник архитектуры федерального значения. Крепость стоит на холме Заячий Бугор.



6. Кремль окружён толстыми стенами высотой от 3 до 8 метров.



7. Доминанта Кремля — Пречистенские ворота с колокольней Успенского кафедрального собора. Высота колокольни — почти 85 метров.



8. Соборная колокольня построена в 1910 году на месте разобранной башни кремля. В 1990 году на куполе колокольни с помощью вертолёта был установлен крест.



9. Успенский собор построен на рубеже XVII-XVIII веков. Цилиндрическая пристройка рядом с собором — лобное место.



10. Сейчас в Астраханском кремле семь башен, хотя изначально было восемь. Часть башен за пять веков были сильно перестроены.



11. Крымская башня — самая крепкая и важная в оборонительной системе Астраханского кремля. Толщина её стен — 5 метров.



12. На Артиллерийской башне установлен флюгер. Другое название башни — Пыточная. По нему легко догадаться, что здесь делали в средние века.



13. Стрелка на месте слияния Волги и её рукава Кутума.



14. За долгую историю Астрахани Кутум несколько раз менял русло. Раньше он протекал прямо у кремлёвской стены.



15. Одиноко стоящее здание на стрелке — Дворец бракосочетания, здание бывшей биржи.



16. Через Кутум перекинуты несколько мостов. На фото — Коммерческий мост и пешеходный Мост влюблённых. Ещё столетие назад тут была лодочная пристань, куда привозили свой улов рыбаки.



17. Первая линия набережной Волги застроена купеческими домами. Но есть и интересные примеры. Дом со шпилем по адресу улица Максима Горького, 7 построен в 2011 году, но стилизован под дореволюционную архитектуру.



18. Центральная набережная простирается более чем на 2 км по левому берегу Волги.



19. Главный фонтан Астрахани — Петровский. Его открыли на набережной к 450-летию города.



20. Рядом с Адмиралтейской улицей есть своё Лебединое озеро. Озеро образовалось в старом русле Волги. Берега водоёма укрепили — теперь это одно из любимых мест отдыха горожан. Настоящие лебеди тут тоже есть.



21. Сквер имени Александра Сергеевича Пушкина разбит к 400-летию Астрахани на церкви Рождества Богородицы, которую снесли в 1930-е годы.



22. Жилой дом с магазином «Книги» с характерной башенкой в стилистике европейских замков построен в 1954 году.



23. Астраханский государственный театр оперы и балета — здание для города новое. Его открыли в 2012 году.



24. Жилой дом городского коммунального отдела на улице Советской, 25. Его построили в 1927-1937 годах — это крупнейшее советское здание Астрахани, построенное до Великой Отечественной войны.



25. На фасаде дома — барельеф с рабочим и матросом, читающим декрет советского правительства.



26. За обилие каналов, мостов и островов Астрахань сравнивают с Венецией.



27. Площадь Ленина и улица Адмиралтейская образуют ансамбль у стен Астраханского кремля. В центре ансамбля — фонтан «Волга».



28. Всего в сквере на площади Ленина работают девять фонтанов.



29. С противоположной «Волге» стороны сквера, у улицы Василия Тредиаковского, установлен фонтан «Нева».



30. Приволжский затон — длинный канал от ерика Царёва до Кутума. В 2017 году его официально назвали в честь Ивана Варвация, русского дворянина греческого происхождения, который занимался прокладкой канала.



31. Собор Святого Владимира — один из главных храмов Астрахани. Его строительство закончилось в 1902 году. В советское время в здании открыли автовокзал. В конце 1990-х годов он передан церкви после реконструкции. Скульптура перед собором — святой князь Владимир.



32. Проспект Губернатора Анатолия Гужвина назван в честь главы Астраханской области в 1991-2004 годах. Со стороны набережной Приволжского затона в 2017 году установлена триумфальная арка — её открыли к 300-летию Астраханской губернии.



33. Памятник Петру I установлен на набережной Волги. Император учредил Астраханскую губернию в 1717 году.



34. ЖК «Паруса» — строящийся жилой комплекс на берегу Волги.



35. «Гранд Отель Астрахань» — современная гостиница в центре Астрахани. Своим фасадом она обращена к Волге и Городскому острову.



36. Астраханский мост соединяет берега Волги и проходит через Городской остров с популярным пляжем. Открыт в 1989 году.



37. Стадион «Центральный» находится недалеко от места, где от Волги отделяется один из её крупнейших рукавов — Болда



38. Старый Астраханский мост чаще называют просто Старым. Это совмещённый автомобильный и железнодорожный мост. Его открыли в 1952 году.



39. Прямо в черте Астрахани находится морской порт с 26 причалами. Суда из Астрахани ходят в Каспийское море по Волго-Каспийскому каналу длиной 188 км.



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42. Прямо в центре Астрахани работает бассейн «Спартак». Он открытый, потому что у него нет крыши.



43. На горизонте за Волгой — Трусовский район Астрахани, единственный в правобережной части города.



44. Вид на Астраханский театр оперы и балета со стороны улицы Анри Барбюса.



45. В Астраханском кремле два собора — Троицкий и Успенский.



46. Долгое время Приволжский затон официально назывался Каналом 1 мая. Нынешнее название в честь Варвация — историческое. Так же канал называли ещё в начале XIX века.



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https://tursputnik.com/2021/10/interesnye-fakty-ob-astrahani...

https://gelio.livejournal.com/247289.html