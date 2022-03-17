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Красоты России. Астрахань

Атмосферное знакомство с Венецией на Волге.

1. Астрахань неспроста называют «Венецией на Волге»

Красоты России. Астрахань

Город изрезан сетью каналов.
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Лотосовое поле напротив Дворца Бракосочетаний

2. Цветущий лотос — символ Астрахани

Красоты России. АстраханьКрасоты России. Астрахань3. Одна из трёх корон на гербе России символизирует Астрахань.Красоты России. Астрахань
Астрахань и всё ханство были присоединены к русскому государству 26 августа 1556г. Титул астраханского царя в 1557 году стали носить русские цари. Для управления Астраханью назначались воеводы. Жители Астрахани присягнули на верность Русскому государству, которое гарантировало спокойное кочевье и выгодную торговлю.

4. На карте Меркатора 1650 г. указана Астрахань (многих современных крупных городов нет и в помине)Красоты России. Астрахань5. В 1897 г. Астрахань с 113 тыс. жителей входила в 10-ку крупнейших городов Российской империи.Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань6. Город Астрахань славен сохранившейся Имперской архитектурой.Красоты России. Астрахань
Ул. Свердлова/ул. ФиолетоваКрасоты России. Астрахань
Ул. Розы Люксембург
Архитектурная доминанта — Астраханский кремль 1562 г. п.Красоты России. Астрахань
Высота главной башни 85 метров (выше Троицкой башни Московского Кремля)
Площадь Ленина вид на Кремль
Красоты России. АстраханьНочная Астрахань тоже выглядит красиво

7. Главный промысел Астрахани — РыбныйКрасоты России. Астрахань
Рыболовецкий флот на реке Кутум на фоне Астраханского Кремля, 1894гКрасоты России. Астрахань
Балда, Кутум… всё это названия рек Астрахани
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Вот такого сомика поймали в феврале 2020 года на центральной набережной Астрахани:
Красоты России. Астрахань
За городом можно поймать более крупный экземпляр
Красоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань
Волгу у нас называют — кормилица
Красоты России. Астрахань
Никакая рыба не сравнится с осетром… черную икру купить тоже просто на рынке Селенские исады… но это по праздникам!

Обычная рыба: сазан, судак, сом и вобла тоже вне конкуренции с другими регионами… поэтому Астрахань — «мекка» для рыбаков.
Рыбаки едут в Астрахань на машинах… Дорога до Астрахани 1300 км реконструирована по современному стандарту в районе населённых пунктов освещенные с асфальтированными обочинами, между населёнными пунктами — неосвещенные, но имеются «точки боттса» — мигающие катафоты, вмонтированные в асфальт — обозначают разметку в темноте.

Добраться до Астрахани из Москвы можно и по водному пути, так называемым речным круизомКрасоты России. Астрахань4-палубный круизёр «Семён Будённый» на центральной набережной Астрахани
18 дней пути неспешного путешествия с посещением 10 крупных городов на Волге с экскурсиями

8. В Москве есть «посольство» Астрахани — популярные в народе Астраханские баниКрасоты России. Астрахань
Красоты России. Астрахань

9. В английском языке слово ASTRAKHAN означает каракуль — мех чёрного ягнёнкаКрасоты России. АстраханьПо названию главного торгового центра, занимавшегося когда-то торговлей каракулем, — ныне российского города Астрахани

Астрахань с высоты — каспийские ворота РоссииАстрахань с высоты
Смотрим фото Славы Степанова. Астрахань — один из крупнейших и древнейших городов Юга России. Город раскинулся на 11 островах в дельте Волги в 80 км от Каспийского моря. Население Астрахани — 534 тыс. человек.
1. Считается, что город возник в XIII веке во времена Золотой Орды. Тогда это был крупный торговый город Хаджи-Тархан, через который проходили купеческие караваны.
Астрахань с высоты
2. В 1556 году город был взят стрельцами Ивана Грозного, а Астраханское ханство было присоединено к Московскому княжеству.
Астрахань с высоты
3. Новый город на месте захваченной Астрахани решили заложить на острове между Волгой и её рукавом Кутумом.
Астрахань с высоты
4. Здесь в 1557-1558 годах и построили Астраханский кремль. Город стал главной русской крепостью на юго-востоке страны.
Астраханский кремль
5. Астраханский кремль — памятник архитектуры федерального значения. Крепость стоит на холме Заячий Бугор.
Астрахань с высоты кремль
6. Кремль окружён толстыми стенами высотой от 3 до 8 метров.
Астрахань с высоты кремль
7. Доминанта Кремля — Пречистенские ворота с колокольней Успенского кафедрального собора. Высота колокольни — почти 85 метров.
Астрахань с высоты кремль Пречистенские ворота
8. Соборная колокольня построена в 1910 году на месте разобранной башни кремля. В 1990 году на куполе колокольни с помощью вертолёта был установлен крест.
Астрахань с высоты Соборная колокольня построена
9. Успенский собор построен на рубеже XVII-XVIII веков. Цилиндрическая пристройка рядом с собором — лобное место.
Астрахань с высоты Успенский собор
10. Сейчас в Астраханском кремле семь башен, хотя изначально было восемь. Часть башен за пять веков были сильно перестроены.
Астрахань с высоты кремль
11. Крымская башня — самая крепкая и важная в оборонительной системе Астраханского кремля. Толщина её стен — 5 метров.
Астрахань с высоты кремль Крымская башня
12. На Артиллерийской башне установлен флюгер. Другое название башни — Пыточная. По нему легко догадаться, что здесь делали в средние века.
Астрахань с высоты кремль Артиллерийская башня
13. Стрелка на месте слияния Волги и её рукава Кутума.
Астрахань с высоты Стрелка
14. За долгую историю Астрахани Кутум несколько раз менял русло. Раньше он протекал прямо у кремлёвской стены.
Астрахань с высоты
15. Одиноко стоящее здание на стрелке — Дворец бракосочетания, здание бывшей биржи.
Астрахань с высоты Дворец бракосочетания
16. Через Кутум перекинуты несколько мостов. На фото — Коммерческий мост и пешеходный Мост влюблённых. Ещё столетие назад тут была лодочная пристань, куда привозили свой улов рыбаки.
Астрахань с высоты кутум
17. Первая линия набережной Волги застроена купеческими домами. Но есть и интересные примеры. Дом со шпилем по адресу улица Максима Горького, 7 построен в 2011 году, но стилизован под дореволюционную архитектуру.
Астрахань с высоты набережная волги
18. Центральная набережная простирается более чем на 2 км по левому берегу Волги.
Астрахань с высоты Центральная набережная
19. Главный фонтан Астрахани — Петровский. Его открыли на набережной к 450-летию города.
Астрахань с высоты фонтан петровский
20. Рядом с Адмиралтейской улицей есть своё Лебединое озеро. Озеро образовалось в старом русле Волги. Берега водоёма укрепили — теперь это одно из любимых мест отдыха горожан. Настоящие лебеди тут тоже есть.
Астрахань с высоты Лебединое озеро
21. Сквер имени Александра Сергеевича Пушкина разбит к 400-летию Астрахани на церкви Рождества Богородицы, которую снесли в 1930-е годы.
Астрахань с высоты Сквер Пушкина
22. Жилой дом с магазином «Книги» с характерной башенкой в стилистике европейских замков построен в 1954 году.
Астрахань с высоты Жилой дом книги
23. Астраханский государственный театр оперы и балета — здание для города новое. Его открыли в 2012 году.
Астрахань театр оперы и балета
24. Жилой дом городского коммунального отдела на улице Советской, 25. Его построили в 1927-1937 годах — это крупнейшее советское здание Астрахани, построенное до Великой Отечественной войны.
Астрахань с высоты
25. На фасаде дома — барельеф с рабочим и матросом, читающим декрет советского правительства.
Астрахань с высоты
26. За обилие каналов, мостов и островов Астрахань сравнивают с Венецией.
Астрахань с высоты
27. Площадь Ленина и улица Адмиралтейская образуют ансамбль у стен Астраханского кремля. В центре ансамбля — фонтан «Волга».
Астрахань с высоты Площадь Ленина
28. Всего в сквере на площади Ленина работают девять фонтанов.
Астрахань с высоты Площадь Ленина
29. С противоположной «Волге» стороны сквера, у улицы Василия Тредиаковского, установлен фонтан «Нева».
Астрахань с высоты
30. Приволжский затон — длинный канал от ерика Царёва до Кутума. В 2017 году его официально назвали в честь Ивана Варвация, русского дворянина греческого происхождения, который занимался прокладкой канала.
Астрахань с высоты Приволжский затон
31. Собор Святого Владимира — один из главных храмов Астрахани. Его строительство закончилось в 1902 году. В советское время в здании открыли автовокзал. В конце 1990-х годов он передан церкви после реконструкции. Скульптура перед собором — святой князь Владимир.
Астрахань с высоты Собор Святого Владимира
32. Проспект Губернатора Анатолия Гужвина назван в честь главы Астраханской области в 1991-2004 годах. Со стороны набережной Приволжского затона в 2017 году установлена триумфальная арка — её открыли к 300-летию Астраханской губернии.
Астрахань с высоты Проспект Губернатора Анатолия Гужвина
33. Памятник Петру I установлен на набережной Волги. Император учредил Астраханскую губернию в 1717 году.
Астрахань с высоты Памятник Петру I
34. ЖК «Паруса» — строящийся жилой комплекс на берегу Волги.
Астрахань с высоты ЖК паруса
35. «Гранд Отель Астрахань» — современная гостиница в центре Астрахани. Своим фасадом она обращена к Волге и Городскому острову.
Астрахань с высоты Гранд Отель Астрахань
36. Астраханский мост соединяет берега Волги и проходит через Городской остров с популярным пляжем. Открыт в 1989 году.
Астрахань с высоты мост
37. Стадион «Центральный» находится недалеко от места, где от Волги отделяется один из её крупнейших рукавов — Болда
Астрахань с высоты стадион Центральный
38. Старый Астраханский мост чаще называют просто Старым. Это совмещённый автомобильный и железнодорожный мост. Его открыли в 1952 году.
Астрахань с высоты старый мост
39. Прямо в черте Астрахани находится морской порт с 26 причалами. Суда из Астрахани ходят в Каспийское море по Волго-Каспийскому каналу длиной 188 км.
Астрахань с высоты
40.
Астрахань с высоты
41.
Астрахань с высоты
42. Прямо в центре Астрахани работает бассейн «Спартак». Он открытый, потому что у него нет крыши.
Астрахань с высоты бассейн спартак
43. На горизонте за Волгой — Трусовский район Астрахани, единственный в правобережной части города.
Астрахань с высоты
44. Вид на Астраханский театр оперы и балета со стороны улицы Анри Барбюса.
Астраханский театр оперы и балета
45. В Астраханском кремле два собора — Троицкий и Успенский.
Астрахань с высоты кремль Троицкий и Успенский
46. Долгое время Приволжский затон официально назывался Каналом 1 мая. Нынешнее название в честь Варвация — историческое. Так же канал называли ещё в начале XIX века.
Астрахань с высоты Приволжский затон
47.
Астрахань с высоты
48.
Астрахань с высоты

https://tursputnik.com/2021/10/interesnye-fakty-ob-astrahani...

https://gelio.livejournal.com/247289.html

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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