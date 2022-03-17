Красоты России. Астрахань

Атмосферное знакомство с Венецией на Волге.
1. Астрахань неспроста называют «Венецией на Волге»
Город изрезан сетью каналов.
Лотосовое поле напротив Дворца Бракосочетаний
2. Цветущий лотос — символ Астрахани
3. Одна из трёх корон на гербе России символизирует Астрахань.
Астрахань и всё ханство были присоединены к русскому государству 26 августа 1556г. Титул астраханского царя в 1557 году стали носить русские цари. Для управления Астраханью назначались воеводы. Жители Астрахани присягнули на верность Русскому государству, которое гарантировало спокойное кочевье и выгодную торговлю.
4. На карте Меркатора 1650 г. указана Астрахань (многих современных крупных городов нет и в помине)5. В 1897 г. Астрахань с 113 тыс. жителей входила в 10-ку крупнейших городов Российской империи.
6. Город Астрахань славен сохранившейся Имперской архитектурой.
Ул. Свердлова/ул. Фиолетова
Ул. Розы Люксембург
Архитектурная доминанта — Астраханский кремль 1562 г. п.
Высота главной башни 85 метров (выше Троицкой башни Московского Кремля)
Площадь Ленина вид на Кремль
Ночная Астрахань тоже выглядит красиво
7. Главный промысел Астрахани — Рыбный
Рыболовецкий флот на реке Кутум на фоне Астраханского Кремля, 1894г
Балда, Кутум… всё это названия рек Астрахани
Вот такого сомика поймали в феврале 2020 года на центральной набережной Астрахани:
За городом можно поймать более крупный экземпляр
Волгу у нас называют — кормилица
Никакая рыба не сравнится с осетром… черную икру купить тоже просто на рынке Селенские исады… но это по праздникам!
Обычная рыба: сазан, судак, сом и вобла тоже вне конкуренции с другими регионами… поэтому Астрахань — «мекка» для рыбаков.
Рыбаки едут в Астрахань на машинах… Дорога до Астрахани 1300 км реконструирована по современному стандарту в районе населённых пунктов освещенные с асфальтированными обочинами, между населёнными пунктами — неосвещенные, но имеются «точки боттса» — мигающие катафоты, вмонтированные в асфальт — обозначают разметку в темноте.
Добраться до Астрахани из Москвы можно и по водному пути, так называемым речным круизом4-палубный круизёр «Семён Будённый» на центральной набережной Астрахани
18 дней пути неспешного путешествия с посещением 10 крупных городов на Волге с экскурсиями
8. В Москве есть «посольство» Астрахани — популярные в народе Астраханские бани
9. В английском языке слово ASTRAKHAN означает каракуль — мех чёрного ягнёнкаПо названию главного торгового центра, занимавшегося когда-то торговлей каракулем, — ныне российского города Астрахани
Астрахань с высоты — каспийские ворота России
Смотрим фото Славы Степанова. Астрахань — один из крупнейших и древнейших городов Юга России. Город раскинулся на 11 островах в дельте Волги в 80 км от Каспийского моря. Население Астрахани — 534 тыс. человек.
1. Считается, что город возник в XIII веке во времена Золотой Орды. Тогда это был крупный торговый город Хаджи-Тархан, через который проходили купеческие караваны.
2. В 1556 году город был взят стрельцами Ивана Грозного, а Астраханское ханство было присоединено к Московскому княжеству.
3. Новый город на месте захваченной Астрахани решили заложить на острове между Волгой и её рукавом Кутумом.
4. Здесь в 1557-1558 годах и построили Астраханский кремль. Город стал главной русской крепостью на юго-востоке страны.
5. Астраханский кремль — памятник архитектуры федерального значения. Крепость стоит на холме Заячий Бугор.
6. Кремль окружён толстыми стенами высотой от 3 до 8 метров.
7. Доминанта Кремля — Пречистенские ворота с колокольней Успенского кафедрального собора. Высота колокольни — почти 85 метров.
8. Соборная колокольня построена в 1910 году на месте разобранной башни кремля. В 1990 году на куполе колокольни с помощью вертолёта был установлен крест.
9. Успенский собор построен на рубеже XVII-XVIII веков. Цилиндрическая пристройка рядом с собором — лобное место.
10. Сейчас в Астраханском кремле семь башен, хотя изначально было восемь. Часть башен за пять веков были сильно перестроены.
11. Крымская башня — самая крепкая и важная в оборонительной системе Астраханского кремля. Толщина её стен — 5 метров.
12. На Артиллерийской башне установлен флюгер. Другое название башни — Пыточная. По нему легко догадаться, что здесь делали в средние века.
13. Стрелка на месте слияния Волги и её рукава Кутума.
14. За долгую историю Астрахани Кутум несколько раз менял русло. Раньше он протекал прямо у кремлёвской стены.
15. Одиноко стоящее здание на стрелке — Дворец бракосочетания, здание бывшей биржи.
16. Через Кутум перекинуты несколько мостов. На фото — Коммерческий мост и пешеходный Мост влюблённых. Ещё столетие назад тут была лодочная пристань, куда привозили свой улов рыбаки.
17. Первая линия набережной Волги застроена купеческими домами. Но есть и интересные примеры. Дом со шпилем по адресу улица Максима Горького, 7 построен в 2011 году, но стилизован под дореволюционную архитектуру.
18. Центральная набережная простирается более чем на 2 км по левому берегу Волги.
19. Главный фонтан Астрахани — Петровский. Его открыли на набережной к 450-летию города.
20. Рядом с Адмиралтейской улицей есть своё Лебединое озеро. Озеро образовалось в старом русле Волги. Берега водоёма укрепили — теперь это одно из любимых мест отдыха горожан. Настоящие лебеди тут тоже есть.
21. Сквер имени Александра Сергеевича Пушкина разбит к 400-летию Астрахани на церкви Рождества Богородицы, которую снесли в 1930-е годы.
22. Жилой дом с магазином «Книги» с характерной башенкой в стилистике европейских замков построен в 1954 году.
23. Астраханский государственный театр оперы и балета — здание для города новое. Его открыли в 2012 году.
24. Жилой дом городского коммунального отдела на улице Советской, 25. Его построили в 1927-1937 годах — это крупнейшее советское здание Астрахани, построенное до Великой Отечественной войны.
25. На фасаде дома — барельеф с рабочим и матросом, читающим декрет советского правительства.
26. За обилие каналов, мостов и островов Астрахань сравнивают с Венецией.
27. Площадь Ленина и улица Адмиралтейская образуют ансамбль у стен Астраханского кремля. В центре ансамбля — фонтан «Волга».
28. Всего в сквере на площади Ленина работают девять фонтанов.
29. С противоположной «Волге» стороны сквера, у улицы Василия Тредиаковского, установлен фонтан «Нева».
30. Приволжский затон — длинный канал от ерика Царёва до Кутума. В 2017 году его официально назвали в честь Ивана Варвация, русского дворянина греческого происхождения, который занимался прокладкой канала.
31. Собор Святого Владимира — один из главных храмов Астрахани. Его строительство закончилось в 1902 году. В советское время в здании открыли автовокзал. В конце 1990-х годов он передан церкви после реконструкции. Скульптура перед собором — святой князь Владимир.
32. Проспект Губернатора Анатолия Гужвина назван в честь главы Астраханской области в 1991-2004 годах. Со стороны набережной Приволжского затона в 2017 году установлена триумфальная арка — её открыли к 300-летию Астраханской губернии.
33. Памятник Петру I установлен на набережной Волги. Император учредил Астраханскую губернию в 1717 году.
34. ЖК «Паруса» — строящийся жилой комплекс на берегу Волги.
35. «Гранд Отель Астрахань» — современная гостиница в центре Астрахани. Своим фасадом она обращена к Волге и Городскому острову.
36. Астраханский мост соединяет берега Волги и проходит через Городской остров с популярным пляжем. Открыт в 1989 году.
37. Стадион «Центральный» находится недалеко от места, где от Волги отделяется один из её крупнейших рукавов — Болда
38. Старый Астраханский мост чаще называют просто Старым. Это совмещённый автомобильный и железнодорожный мост. Его открыли в 1952 году.
39. Прямо в черте Астрахани находится морской порт с 26 причалами. Суда из Астрахани ходят в Каспийское море по Волго-Каспийскому каналу длиной 188 км.
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42. Прямо в центре Астрахани работает бассейн «Спартак». Он открытый, потому что у него нет крыши.
43. На горизонте за Волгой — Трусовский район Астрахани, единственный в правобережной части города.
44. Вид на Астраханский театр оперы и балета со стороны улицы Анри Барбюса.
45. В Астраханском кремле два собора — Троицкий и Успенский.
46. Долгое время Приволжский затон официально назывался Каналом 1 мая. Нынешнее название в честь Варвация — историческое. Так же канал называли ещё в начале XIX века.
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https://tursputnik.com/2021/10/interesnye-fakty-ob-astrahani...
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